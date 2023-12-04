Новости Украина 04.12.2023 в 09:29 comment views icon

Благодаря вам проект Buy me a fighter jet! собрал 18,5 млн грн — на крыло стали еще 10+ истребителей МиГ-29

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

В рамках инициативы «Купи мне боевой самолет» / Buy me a fighter jet!, в которой участвовали читатели Creators Media Group (ITC.UA, MC.today и Highload), удалось собрать около 18,5 млн грн, деньги использовали на неотложный ремонт и переоборудование истребителей МиГ-29 — всего на крыло поставили 10+ «птичек», отчитались организаторы проекта БФ «Авіація Галичини».

Напомним, проект «Купи мне боевой самолет» / Buy me a fighter jet!, который в начале вторжения поддержал БФ «Авіація Галичини» по инициативе украинских пилотов — одна из первых и самых значительных инициатив, где непосредственно участвовали читатели ITC.UA и других сайтов Creators Media Group. Изначальной целью было собрать около $3 млн на истребитель для Воздушных Сил ВСУ (рассматривались варианты «подержанных» СУ-25, СУ-27, МиГ-29, МиГ-29А из-за границы). В итоге удалось собрать 18 579 410,95 грн., которые после консультаций с командованием Воздушных Сил ВСУ перенаправили на другую цель — 100% суммы перечислили на спецсчета Воздушных сил, чтобы нарастить боевую мощь истребительной авиации ВВС Украины. Это решение было принято с учетом кардинального изменения концепции Воздушных Сил — перехода на самолеты «западного» стандарта — и для максимально эффективного использования средств с целью совместной победы над врагом.

Попутно искренне благодарим всех и каждого, кто приобщился к благородному делу и, пожалуйста, не проходите мимо собрания для военных — особенно сейчас. Помогайте всем, кому доверяете и больше. И главное помните: каждый сбор на крупную сумму – это много маленьких донатов по 5, 10, 20 грн.

Если вдруг пропустили, ранее на ITC выходило интервью с украинским боевым пилотом Су-27, где, в частности, обсуждалась важность перехода на современные самолеты НАТО. Некоторое время тому назад украинские пилоты начали подготовку на самолетах F-16 в воздухе, перейдя к полетам с инструкторами, а следующим этапом станут самостоятельные полеты и вылеты на боевое применение, рассказывал в интервью в конце ноября пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат. Первые F-16 должны появиться в Украине в начале 2024 года и невероятно большой вклад в это дело внес пилот ВВС Андрей Пильщиков (Джус), трагически погибший в августе вместе с двумя другими украинскими героями (Вячеслав Минка и Сергей Проказин ) в результате столкновения учебно-боевых самолетов L-39 в небе над Житомирщиной.

Благодаря вам проект Buy me a fighter jet! собрал 18,5 млн грн — на крыло стали еще 10+ истребителей МиГ-29
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