На винищувач для Повітряних Сил ЗСУ (ініціатива «Купи мені бойовий літак») вже зібрали понад 16 млн гривень

Одна з найпомітніших волонтерських ініціатив допомоги ЗСУ — збір на купівлю винищувача «Купи мені бойовий літак» / Buy me a fighter jet!, організований БФ «Авіація Галичини». У розмові з ITC.ua представники БФ поділилися проміжними підсумками.

Нагадаємо, на початку квітня команда БФ «Авіація Галичини» підтримала ініціативу пілотів та поставила за мету зібрати близько $3 млн на винищувач для Повітряних Сил ЗСУ (розглядалися варіанти “вживаних” СУ-25, СУ-27, МіГ-29, МіГ-29А з-за кордону). Так, станом на 12 вересня 2022 року зібрано вже понад 16 млн гривень На рахунках фонду акумулювали більше 8,5 млн гривень, майже 39 тис. доларів США та ще 171 тис. доларів США у криптовалюті.

У Фонді повідомили, що чекають підтвердження Повітряних Сил ЗСУ та незабаром розкажуть на що саме спрямують акумульовані в межах проєкту кошти (як тільки з’явиться «конкретика та папери»). Зараз цього зробити не можуть з міркувань безпеки.

«Ці кошти чекають цілі, на яку скеруємо їх, як тільки отримаємо підтвердження Повітряних Сил України. Власне про саму ціль — пропрацювавши більше десятка варіантів, ми запропонували оптимальний на сьогодні, відповідно до реалій кампанії і завдань, поставлених пілотами. Зараз чекаємо відповідь від Міністерства оборони та визначеної військової частини для того, щоб приступити то наступного кроку — роботи з документами та публічного оголошення цілі кампанії «Купи мені бойовий літак». Тарас Маселко, Комунікаційний менеджер проєкту «Купи мені бойовий літак»

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Так, поточна стадія російсько-української війни зводиться здебільшого до протистояння артилерії та БПЛА, проте винищувачі також важливі, по-своєму. Окрім класичних завдань (знищення літаків і безпілотних засобів противника в повітрі), з ними українські пілоти матимуть більше шансів вразити у повітрі крилаті й балістичні ракети, які запускає росія по містах України, що дозволить зберегти життя громадян та запобігати масштабним руйнуванням інфраструктури. Безсумнівно, прийде час, коли українські пілоти перейдуть на американські F-15 і F-16, але наразі є немало викликів. Днями речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що навчання українських пілотів на американських винищувачах поки ще не ведеться. Окрім того, необхідно підготувати інфраструктуру та інженерну базу. Інакше кажучи, зараз потрібні радянські винищувачі як-от МіГ-29 та СУ-27.

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Якщо раптом пропустили, у червні на ITC виходило інтерв’ю з українським бойовим пілотом Су-27, де, серед іншого, говорили про важливість переходу на сучасні літаки НАТО.