Зеленський підписав закон «Про платіжні послуги» — той самий, який дозволить «PayPal нарешті зайти в Україну»





Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений місяць тому парламентом закон «Про платіжні послуги», який адаптує українське законодавство до правових норм ЄС, що в майбутньому дозволить інтегрувати платіжну систему України із системою ЄС, повідомила пресслужба Офісу президента.

Документ, серед іншого, враховує директиву PSD2, яка регулює платіжні послуги в ЄС та встановлює основні засади для розвитку відкритого банкінгу зі спрощеним входом для надавачів платіжних послуг, які не є банківськими чи фінансовими організаціями.

Згідно із законом, в Україні буде визначено дев’ять категорій надавачів платіжних послуг. З’являться нові учасники ринку — установи електронних грошей, філії іноземних платіжних установ, надавачі послуги з надання відомостей з рахунків, платіжні установи.

Також існуватиме дев’ять платіжних послуг. Дві з них — нефінансові (послуга з ініціювання платіжної операції та послуга з надання відомостей з рахунків).

Небанківські надавачі платіжних послуг (платіжні установи, установи електронних грошей, поштові оператори та деякі інші надавачі платіжних послуг) зможуть відкривати платіжні рахунки, випускати платіжні картки та електронні гроші. Водночас від небанківських фінансових установ не вимагатиметься участь у платіжних системах для здійснення переказу.

НБУ отримає право випускати «цифрову валюту Національного банку України», а також створити регуляторну «пісочницю» — платформу для тестування послуг, технологій та інструментів на платіжному ринку, заснованих на інноваційних технологіях. Її функціонування передбачає тісну взаємодію регулятора зі стартапами та розуміння їхніх потреб.

Також закон створює умови для запровадження в Україні концепції відкритого банкінгу (Open banking), що має об’єднати різних надавачів платіжних послуг і технологічні платформи в єдину платіжну екосистему. Планується, що Open banking запрацює в Україні у 2023 році.

Крім того, з метою мінімізації кібершахрайства посилюється відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами та засобами доступу до банківських та/або платіжних рахунків, а також вимоги до безпеки платіжних операцій – постачальникам платіжних послуг необхідно буде використовувати посилену аутентифікацію користувачів у визначених випадках.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування та вводиться в дію через 12 місяців, за винятком окремих статей.

Верховна рада України ухвалила відповідний законопроєкт 30 червня — ми розповідали про нього в нашому попередньому матеріалі. Тоді народна депутатка з фракції «Слуга Народу» та співавторка законопроєкту Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі заявила, що «нарешті в Україну зможе зайти PayPal», хоча, як відомо, одна з найбільших міжнародних платіжних систем ігнорує український ринок не стільки через недосконалість законодавства, скільки з економічних причин (поки вони рахують це економічно недоцільним).