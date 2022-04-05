Зеленский подписал закон о льготном растаможивании автомобилей без уплаты налогов на период действия военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый в конце марта парламентом закон, вводящий специальные условия растаможивания автомобилей и других транспортных средств на период действия военного состояния — ввозимые из-за границы автомобили освобождаются от уплаты налогов (налог на добавленную стоимость, акцизный налог и ввозная пошлина). Об этом свидетельствует сайт Рады, где указано, что этот закон (№7190) 5 апреля был возвращен с подписью президента.

Речь о законе «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану», которым вносятся изменения в таможенный и налоговый кодексы во время войны. В частности:

Изменения в Налоговом кодексе Украины: освобождаются от налогообложения НДС, акцизным налогом операции по ввозу физическими лицами на таможенную территорию Украины автомобилей легковых, кузовов к ним, прицепов и полуприцепов, мотоциклов, транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, транспортных средств для перевозки грузов в таможенном режиме импорта

Изменения в Таможенном кодексе Украины: освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной: автомобили легковые, кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы, транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, транспортные средства для перевозки грузов, ввозимые гражданами на таможенную территорию Украины для свободного обращения.

Закон обязывает производить оформление автомобилей на иностранной регистрации по упрощенной процедуре за один час. Изменения, которые должны были заработать еще с 1 апреля, направлены на стимулирование возобновления бизнеса и экономики государства в условиях войны.

Льготы распространяются также на рядовых украинцев, то есть физических лиц, но только на период действия военного положения. Следует вспомнить, что импорт автомобилей из россии и беларуси запрещен еще с 2019 года, а на электромобили нулевая ставка действует с 2018 года.

Все детали процедуры растаможивания автомобилей по новым правилам прояснит постановление, которое в ближайшее время должно принять правительство для исполнения закона. Тогда станет известно, смогут ли владельцы тех авто на оставшихся еврономерах, те, что остались, воспользоваться лазейкой и растаможить авто по нулевым налогам.

Следует отметить несколько моментов. Во-первых, гражданам все равно придется уплатить сбор в пенсионный фонд за первую регистрацию — 3% до 5% стоимости автомобиля, оплатить регистрацию 190,15 грн и бланк свидетельства — 114 грн, а также номерные знаки — 135 грн. Во-вторых, на период действия военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из Украины.