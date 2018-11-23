Верховная Рада продлила льготы на ввоз электромобилей (НДС и акциз) еще на 4 года — до конца 2022 года

Верховная Рада Украины продлила на 4 года льготный режим ввоза электрокаров — без уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и акциза. Теперь льготная ставка действует до конца 2022 года, хотя действие данной нормы должно было закончиться 31 декабря 2018 года.

Соответствующий законопроект №9260 поддержали 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов (против — 19, воздержалось — 14, не голосовало — 46 депутатов). Положительный результат обеспечили депутаты фракций и групп «БПП», «Народный фронт», «Видродження» и «Воля народа».

Год назад Верховная Рада Украины вместе с госбюджетом на 2018 год приняла законопроект №6776-д, которым освободила покупателей электромобилей от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и акциза на пятилетний срок. Однако в последний момент была внесена правка о сокращении льготного периода с пяти до одного года, то есть на полный 2018 год.

Отметим, что по разным оценкам стоимость электромобилей в Украине благодаря этим льготам снижается примерно на 15-20%. К примеру, если от рыночной стоимости наиболее популярного у нас б/у Nissan Leaf в 14 тыс. евро отнять отмененный НДС, то получится 11666 евро. Если от этой суммы вычесть еще 109 евро акциза, то выйдет 11557 евро. Таким образом, скидка на б/у Nissan Leaf составит почти 2,5 тыс евро (порядка 17%).

Недавно федерация работодателей автомобильной отрасли Украины сообщила, что на основе анализа данных МВД за первые три квартала текущего года в нашей стране было зарегистрировано 3798 автомобилей с электрическим приводом. Это на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 533 электромобиля больше, чем за весь 2017 год.

Всего же в Украине уже зарегистрировано 9525 электромобилей и 8285 гибридов, а общее количество электрифицированных автомобилей различны типов подбирается к 18 тысячам.

Источник: Верховная Рада Украины