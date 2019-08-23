Желанное обновление. Chevy Bolt 2020 года получит существенную прибавку к запасу хода





Электромобиль Chevy Bolt вышел в 2016 году, то есть три года назад. Но ничего в нем с тех пор особо не изменилось. И вот сейчас производитель анонсировал обновление этого знакового (в определенных отношениях) хэтчбека С-класса, которое принесет самое желанное всеми владельцами электрокаров улучшение. Да, Chevy Bolt 2020 года получит прибавку к запасу хода относительно предшественника и весьма существенную.

Автономность нового Chevy Bolt по американскому циклу EPA — 417 км. Это почти на 10% выше по сравнению с результатом нынешней модели в том же тесте (383 км). Самое интересное, что повысить автономность удалось не грубым наращиванием аккумуляторных ячеек в блоке, а улучшением химического состава составляющих компонентов. Увы, подробностей производитель не раскрывает, поэтому неясно, что конкретно было улучшено.

Как отмечает Car and Driver, теперь по автономности Chevy Bolt опережает остальных самых видных представителей в своем классе, таких как Tesla Model 3 версии Standard Range Plus trim (386 км), Kia Niro EV (384 км) и Hyundai Kona Electric (415 км).

Других изменений, не считая добавления в палитру двух новых цветов (Oasis Blue и Cayenne Orange Metallic, причем втором будет стоить дополнительных денег) и видеокамеры заднего вида более высокого разрешения, нет. Так что едва ли это повышение запаса хода сделает эту модель интересной для тех, кому в принципе не нравится ее дизайн.

При стартовой цене в $37 495 на американском рынке Chevy Bolt выступает прямым конкурентом Tesla Model 3, так что сами понимаете перспективы. Только за последний квартал Tesla отгрузила клиента 77 550 автомобилей Model 3, тогда как поставки Bolt куда скромнее — всего несколько тысяч в квартал. В то же время Chevy Bolt вполне может составить конкуренцию вышеупомянутым Kia Niro EV и Hyundai Kona Electric. Продажи обновленного Chevy Bolt начнутся в конце этого года.

Источник: Chevrolet