Рекорд взят! В минувшем квартале Tesla поставила клиентам почти 100 000 автомобилей





Компания Tesla поделилась данными об объемах производства и поставках автомобилей за второй квартал текущего года. Как и ожидалось, автомобильное предприятие Илона Маска установило новый рекорд, поставив на рынок почти 100 000 (!) автомобилей. Если быть точным, компания говорит о 95 200 единицах. Отметим, что примерно столько же Tesla поставила за весь 2017 год, тогда как в этом году план составляет от 360 тыс. до 400 тыс. И пока производитель уверен, что ему удастся достичь этой цели.

Этим впечатляющим результатом Tesla доказала, что падение поставок по итогам первого квартала действительно было обусловлено временными трудностями, связанными с доставкой автомобилей из США, где находится завод по производству, в Европу и Китай. Именно то, что в первом квартале Tesla не успела переправить около 10 тыс. автомобилей через океан позволило ей установить новый рекорд по поставкам во втором квартале. Отдельно компания отмечает, что достигла значительного прогресса в оптимизации глобальных операций по логистике и доставке. Собственно, это было хорошо видно на примере Норвегии. То есть, теперь таких задержек с поставками быть не должно. Из этих 95 200 поставленных автомобилей более 80% — это Model 3 (77 550 штук).

Что же касается произведенных за квартал автомобилей, их общее количество составило 87 048 штук. И это тоже новый рекорд. Из них 72 531 являются младшими седанами Model 3. Оставшиеся 14 517 автомобилей — это Model S и Model X. К слову, суммарные поставки Model S и Model X за квартал составили 17 650 штук.

Полный финансовый отчет, как обычно, будет опубликован только в конце месяца. После этого можно будет взглянуть на финансовые показатели компании — поможет ли этот результат снова выйти в плюс. Напомним, третий и четвертый кварталы 2018 года Tesla завершила с прибылью, но по итогам первой четверти 2019 года производитель снова вернулся в убыточное состояние и вынужден был дополнительно привлечь дополнительное финансирование на сумму более $2 млрд. Прогнозируя убыток по итогам первого квартала 2019 года, Илон Маск говорил, что по итогам второго квартала «прибыль вероятна», но после оглашения результатов компания пересмотрела прогноз, выразив надежду на возвращение к прибыльности только в третьем квартале 2019 года. Так что будет интересно взглянуть на финансовый отчет в конце месяца.

Остается добавить, что строительство завода Gigafactory 3 в Шанхае в самом разгаре, производственная линия должна заработать в ближайшее время. Собственно, в конце мая Tesla начала принимать предварительные заказы на будущие Model 3, которые будут собираться на этом заводе. Ожидается, что в будущем на заводе Gigafactory 3 в Шанхае также будет выпускаться компактный кроссовер Tesla Model Y, который был представлен в марте.

Подытоживая можно сказать, что Tesla успешно начала экспансию на автомобильный рынок Европы, который по объемам примерно соответствует США, и после открытия Gigafactory 3 в Шанхае сможет в полную силу взяться за рынок Китая, являющийся крупнейшим в мире.

На внебиржевых торгах акции Tesla после публикации отчета о поставках подскочили на 7,10%, до $240,50.

Источник: Tesla