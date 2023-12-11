Жесткая конструкция и угловатый дизайн Tesla Cybertruck вызывают опасения по поводу безопасности – эксперты

Угловатый дизайн и жесткая конструкция Tesla Cybertruck заставили экспертов по безопасности опасаться, что в случае аварии такой автомобиль может нанести серьезный вред пешеходам и велосипедистам, а также повредить другие транспортные средства. Reuters побеседовало с шестью профессорами и должностными лицами, специализирующимися на безопасности, которые просмотрели видео краш-тестов Tesla Cybertruck.

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Видео краш-тестов Tesla демонстрировала в прямом эфире на мероприятии 30 ноября. Эксперты заявили, что им нужны данные краш-тестов, чтобы прийти к окончательным выводам о безопасности. Тем не менее некоторые проблемы очевидны.

«Большая проблема заключается в том, что если они действительно сделают обшивку автомобиля очень жесткой, используя толстую нержавеющую сталь, то, когда люди ударятся о нее головой, это причинит им еще больший вред», — сказал Адриан Лунд, бывший президент Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), краш-тесты которого являются отраслевым стандартом.

В то же время Tesla рекламировала конструкции пикапа, которые поглощают удары во время аварии. Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что он «полностью уверен», что Cybertruck будет безопаснее для пассажиров и пешеходов, чем другие пикапы.

Автомобиль спроектирован с плоскими длинными гранями, достаточно острыми углами и кузовом из нержавеющей стали. По словам Маска, этот материал даже сломал штамповочную машину, из которой формируются панели, подчеркивая прочность автомобиля. Во время презентации на заводе в Остине Tesla заявила, что холоднокатаные панели кузова из нержавеющей стали предназначены для поглощения ударов во время аварии. Передняя и задняя конструкции имеют энергопоглощающие ребра, которые помогают рассеивать энергию, а во время бокового удара обшивка двери принимает на себя большую часть ударной нагрузки, говорится в заявлении.

Профессор автомобильной безопасности Университета Джорджа Вашингтона Самер Хамдар выразил обеспокоенность по поводу ограниченных «зон деформации», но добавил, что другие функции могут компенсировать это.

По мнению экспертов, конструкция пикапа представляет собой угрозу для тех, кто находится за его пределами.

«Если вы попали в аварию с другим транспортным средством, у которого есть зона деформации, а ваша машина более жесткая, то их машина разобьется, а ваша выдержит», ─ заявил бывший исполняющий обязанности главы Национальной администрации безопасности дорожного движения Дэвид Фридман.

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Джулия Грисволд, директор Исследовательского и образовательного центра безопасного транспорта в Беркли, сказала, что она «встревожена» видео с краш-тестами, опубликованными Tesla. Она сказала, что большой вес пикапа и его высокое ускорение «вызывают тревогу у тех, кто не находится в них».

Tesla сама понимает, что у Cybertruck не все хорошо в плане безопасности для окружающих. Главный инженер компании недавно сообщил изданию TopGear, что правила безопасности ЕС, направленные на защиту пешеходов за счет ограничения внешних выступов, могут затруднить продажи в Европе.

«Мы надеемся, что Tesla не привезет этот автомобиль в Европу. Автомобиль такого размера, мощности и огромного веса будет смертельным для пешеходов и велосипедистов при столкновении», — говорится в заявлении организации Европейский совет по транспортной безопасности.

Источник: reuters