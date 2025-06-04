Новости Military Tech 04.06.2025 в 12:26 comment views icon

Дроны, уничтожившие российские самолеты, управлялись ПО ArduPilot, созданным 18 лет назад «в подвале»

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Андрій Русанов

Автор сайта

Дроны, уничтожившие российские самолеты, управлялись ПО ArduPilot, созданным 18 лет назад «в подвале»

В воскресенье интернет пестрел видео с украинских дронов, которые поражали стратегическую авиацию рф. Надпись ArduPilot видели все, авторы этого ПО в восторге от происходящего.

Использование ArduPilot стало почти эталонным примером того, как усилия энтузиастов меняют мир. Программное обеспечение с открытым кодом для любительских беспилотников управляло атакой, которая уничтожила российские стратегические дальнобойные бомбардировщики.

Дрони, що знищили російські літаки, керувалися ПЗ ArduPilot, створеним 18 років тому «у підвалі»
Иллюстрация из обсуждения роли ArduPilot в атаке / X

«Это ArduPilot, запущенный из моего подвала 18 лет назад. Безумие», — написал один из создателей программы Крис Андерсон в комментарии на LinkedIn под видео атаки.

В своем посте в X он обозначил соавторов ПО Хорди Муньоса и Джейсона Шорта. Последний также поделился ощущениями.

«Я бы никогда в жизни не предвидел такого результата. Я просто хотел создать летающих роботов. … Дроны на базе ArduPilot только что уничтожили половину российского флота стратегических бомбардировщиков», — написал Шорт в ответ Андерсону.

Программа с открытым исходным кодом получила свое название от миниатюрных компьютеров на плате Arduino, для которых она изначально разработана. Ее история началась в 2007 году, когда Андерсон запустил вебсайт DIYdrones.com и собрал автопилотируемый БПЛА из набора Lego Mindstorms.

Через два года после полета беспилотника Андерсона пилот дронов Хорди Муньос выиграл соревнования автономных дронов с помощью небольшого вертолета на автопилоте. Муньос и Андерсон основали 3DR, одну из первых компаний по производству потребительских дронов, и выпустили первые версии ArduPilot в 2009 году.

ArduPilot развивался в течение следующего десятилетия, получая усовершенствования от Муньоса, Андерсона, Шорта и множества других энтузиастов дронов. Открытая программа бесплатна и может быть модифицирована желающими для различных целей. ПО можно совместить с самодельным дроном, оно воспроизводит карту местности с доступом к GPS, позволяет создавать точки маршрута и отдает команды БПЛА.

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Если GPS и автопилот недоступны по обстоятельствам, работают другие вспомогательные функции. Программа может автоматически стабилизировать дрон в воздухе, пока пилот сосредотачивается на движении к следующей цели. Пилоты могут переключать дрон в режим барражирования, также есть режимы безопасности, который удерживает беспилотник в воздухе, если сигнал потерян.

Один из разработчиков рассказал об отношении к происходящему на /r/ArduPilot. Он не стал комментировать военно-политическую и моральную стороны, подчеркивая, что авторов интересует только техническая сторона.

«Проект ArduPilot узнает о таком использовании не впервые, и, вероятно, не в последний раз. Мы не будем обсуждать нашу позицию, мы сосредоточены на том, чтобы предоставить вам лучшие инструменты для безопасного перемещения ваших [дронов]. Это наша миссия. Остальное — для ООН или любых организаций, которые могут решать этические вопросы».

Кодекс поведения проекта ArduPilot содержит обязательство разработчиков «сознательно не поддерживать и не способствовать превращению систем в вооружение с помощью ArduPilot». Но программа не предназначена для продажи, а кодекс не является лицензионным соглашением с конечным пользователем и не содержит юридических ограничений.

По данным исследователей открытых источников, украинские дроны управлялись операторами через российские мобильные сети с помощью модема, подключенного к платы Raspberry Pi. Автономные режимы ArduPilot помогали операторам компенсировать задержки и потерю связи во время атаки.

Источник: 404 Media

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