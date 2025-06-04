Дроны, уничтожившие российские самолеты, управлялись ПО ArduPilot, созданным 18 лет назад «в подвале»

В воскресенье интернет пестрел видео с украинских дронов, которые поражали стратегическую авиацию рф. Надпись ArduPilot видели все, авторы этого ПО в восторге от происходящего.

Использование ArduPilot стало почти эталонным примером того, как усилия энтузиастов меняют мир. Программное обеспечение с открытым кодом для любительских беспилотников управляло атакой, которая уничтожила российские стратегические дальнобойные бомбардировщики.

«Это ArduPilot, запущенный из моего подвала 18 лет назад. Безумие», — написал один из создателей программы Крис Андерсон в комментарии на LinkedIn под видео атаки.

18 years after @Jrdmnz @jason4short and I created ArduPilot, here it is destroying large parts of the Russian air force. Crazy https://t.co/2SfPQHrcuA — Chris Anderson (@chr1sa) June 1, 2025

В своем посте в X он обозначил соавторов ПО Хорди Муньоса и Джейсона Шорта. Последний также поделился ощущениями.

Wow. Ardupilot powered drones just took out half the Russian strategic bomber fleet. https://t.co/5juA1UXrv4 — Jason Short (@jason4short) June 1, 2025

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

«Я бы никогда в жизни не предвидел такого результата. Я просто хотел создать летающих роботов. … Дроны на базе ArduPilot только что уничтожили половину российского флота стратегических бомбардировщиков», — написал Шорт в ответ Андерсону.

Программа с открытым исходным кодом получила свое название от миниатюрных компьютеров на плате Arduino, для которых она изначально разработана. Ее история началась в 2007 году, когда Андерсон запустил вебсайт DIYdrones.com и собрал автопилотируемый БПЛА из набора Lego Mindstorms.

Через два года после полета беспилотника Андерсона пилот дронов Хорди Муньос выиграл соревнования автономных дронов с помощью небольшого вертолета на автопилоте. Муньос и Андерсон основали 3DR, одну из первых компаний по производству потребительских дронов, и выпустили первые версии ArduPilot в 2009 году.

ArduPilot развивался в течение следующего десятилетия, получая усовершенствования от Муньоса, Андерсона, Шорта и множества других энтузиастов дронов. Открытая программа бесплатна и может быть модифицирована желающими для различных целей. ПО можно совместить с самодельным дроном, оно воспроизводит карту местности с доступом к GPS, позволяет создавать точки маршрута и отдает команды БПЛА.

Если GPS и автопилот недоступны по обстоятельствам, работают другие вспомогательные функции. Программа может автоматически стабилизировать дрон в воздухе, пока пилот сосредотачивается на движении к следующей цели. Пилоты могут переключать дрон в режим барражирования, также есть режимы безопасности, который удерживает беспилотник в воздухе, если сигнал потерян.

Один из разработчиков рассказал об отношении к происходящему на /r/ArduPilot. Он не стал комментировать военно-политическую и моральную стороны, подчеркивая, что авторов интересует только техническая сторона.

«Проект ArduPilot узнает о таком использовании не впервые, и, вероятно, не в последний раз. Мы не будем обсуждать нашу позицию, мы сосредоточены на том, чтобы предоставить вам лучшие инструменты для безопасного перемещения ваших [дронов]. Это наша миссия. Остальное — для ООН или любых организаций, которые могут решать этические вопросы».

Кодекс поведения проекта ArduPilot содержит обязательство разработчиков «сознательно не поддерживать и не способствовать превращению систем в вооружение с помощью ArduPilot». Но программа не предназначена для продажи, а кодекс не является лицензионным соглашением с конечным пользователем и не содержит юридических ограничений.

По данным исследователей открытых источников, украинские дроны управлялись операторами через российские мобильные сети с помощью модема, подключенного к платы Raspberry Pi. Автономные режимы ArduPilot помогали операторам компенсировать задержки и потерю связи во время атаки.

Источник: 404 Media