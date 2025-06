Дроны, уничтожившие российские самолеты, управлялись ПО ArduPilot, созданным 18 лет назад «в подвале»

В воскресенье интернет пестрел видео с украинских дронов, которые поражали стратегическую авиацию рф. Надпись ArduPilot видели все, авторы этого ПО в восторге от происходящего.

Использование ArduPilot стало почти эталонным примером того, как усилия энтузиастов меняют мир. Программное обеспечение с открытым кодом для любительских беспилотников управляло атакой, которая уничтожила российские стратегические дальнобойные бомбардировщики.

18 years after @Jrdmnz @jason4short and I created ArduPilot, here it is destroying large parts of the Russian air force. Crazy https://t.co/2SfPQHrcuA

— Chris Anderson (@chr1sa) June 1, 2025