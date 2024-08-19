ZOTAC GAMING ZONE — 7-дюймовая игровая консоль с чипом AMD Ryzen 7 8840U и Windows 11

ZOTAC подготовила к выпуску компактную портативную игровую консоль ZOTAC GAMING ZONE. Фактически это полноценный игровой компьютер карманного форм-фактора.

ZOTAC GAMING ZONE содержит процессор AMD Ryzen 7 8840U. Этот чип имеет вычислительные ядра на базе архитектуры Zen 4 и GPU на базе архитектуры RDNA 3. Процессор позволяет запускать игры AAA в нативном разрешении 1080p. Система также содержит 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500 и полноразмерный твердотельный накопитель M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 емкостью 512 ГБ. Также есть слот для карт памяти microSD UHS-II.

Игровая консоль получила встроенный 7-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD. Экран обеспечивает частоту обновления 120 Гц и максимальную яркость 800 нит. Вокруг дисплея расположились органы управления игровым процессом, привычные для контроллеров: кнопки, стики, триггеры с возможностью настройки. Также по обеим сторонам экрана расположились два трекпада, что позволяет играть в игры, не привлекая мышку. В то же время для подключения дополнительных устройств доступны два порта USB4. Дополнительно предлагаются беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, фронтальная веб-камера, микрофон и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, который поддерживает безопасную авторизацию с помощью Windows Hello. Устройство работает под управлением ОС Windows 11 Home.

ZOTAC будет демонстрировать игровую консоль GAMING ZONE на выставке Gamescom 2024, которая начнется 21 августа в Кельне. Покупатели новинки получают пробную подписку XBOX Game Pass сроком на один месяц.

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