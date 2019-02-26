ZTE анонсировала новый флагман ZTE Axon 10 Pro 5G с тройной камерой и середнячок Blade V10 с фронтальной камерой на 32 Мп для любителей селфи

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В рамках проходящей сейчас в Барселоне выставки Mobile World Congress компания ZTE представила свои новые смартфоны: флагманский ZTE Axon 10 Pro с поддержкой 5G и аппарат среднего уровня ZTE Blade V10 с фронтальной камерой на 32 Мп.

ZTE Axon 10 Pro 5G построен на базе мобильной платформы Snapdragon 855 с модемом Snapdragon X50. В плане дизайна смартфон практически копирует модели другого китайского производителя Huawei. Новинка оснащена 6,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340×1080 пикселей и поддержкой HDR. На экране имеется вырез в виде капли, в котором располагается фронтальная камера на 20 Мп. Как и полагается флагману, сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей. Что касается памяти, то пользователям предлагают одну конфигурацию – с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-накопителя.

На обратной стороне устройства установлена тройная камера. Основной модуль представлен сенсором Sony на 48 Мп (f/1.8) с технологией Pixel Binning, второй – на 20 Мп (f/2.2) со сверхшироким объективом и третий – на 8 Мп (f/2.4) с телефото объективом. В оснащении смартфона также указан аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4+ и Hi-Fi аудиосистема со звуком DTS Ultra. Работает аппарат на операционной системе Android 9 Pie.

Производитель не назвал стоимость ZTE Axon 10 Pro 5G, однако известно, что глобальный запуск устройства состоится в первой половине 2019 года.

ZTE Blade V10 в свою очередь ориентирован на любителей селфи. Для этого в смартфоне предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера с интеллектуальной технологией Smart Selfie. Кроме того, основная камера с датчиками на 16 и 5 Мп также использует ИИ-алгоритмы для распознавания изображений в режиме предварительного просмотра.

Смартфон получил 6,3-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом и разрешением 2280×1080 пикселей. Аппаратной основой выступает чипсет MediaTek Helio P70 с частотой 2,1 ГГц. Оперативной памяти в устройстве 3 или 4 ГБ, внутренней – 32 или 64 ГБ. Из других характеристик отметим аккумулятор ёмкостью 3100 мАч, порт USB Type-C и разъём 3,5 мм, а также актуальную версию Android. В данном случае Android 9 Pie.

ZTE Blade V10 появится в продаже уже в следующем месяце в Китае, Европе и Северной Америке и будет доступен в чёрном, синем и зелёном вариантах расцветки. Цена смартфона также неизвестна.

Источник: GSM Arena