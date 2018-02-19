19 апреля в Киеве шестой раз состоится Analyze! — конференция по аналитике для онлайн и мультиканальных проектов

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Среди участников — лидеры рынка не только Украины, но других стран: Google (Германия), Scout 24 (Швейцария), Answear (Польша), Retargeting.biz (Румыния), Rozetka, Comfy, Hotline, Prom.ua, leBoutique, Lamoda, F.ua, Depositphotos, Цитрус, Derby, Gold.ua, Hotels24, IBox, OLX Group, ON Clinic, Price.ua, RIA, Yves Rocher, Алло, Київстар, МАУ, Планета Кіно, Таврия-В, Yakaboo.

Из докладов на Analyze! 2018 вы узнаете, как собирать данные и управлять ими, чтобы оптимизировать расходы на рекламу, доработку функционала сайта или мобильного приложения.

Спикеры доступно и на собственных примерах расскажут:

Как узнать, сколько было потрачено денег на совершение первой покупки новым клиентом, и сколько на то, чтобы побудить его делать покупки снова и снова.

Как оценить эффективность каналов по вкладу в вероятность совершения покупки.

Насколько каждая из кампаний или даже отдельные слова влияют на вероятность совершения покупки.

Как анализ мобильных клиентов позволяет скорректировать интерфейс, функциональность, и повысить продажи в мобильном приложении.

Как без привлечения аналитика сделать глубокий анализ данных по эффективности платных каналов привлечения и собрать по ним отчет.

Посмотрите, какими материалами делились спикеры на Analyze! 2017.

Делимся записью доклада Вячеслава Волохи, где он открывает секреты по сбору и управлению данными, проверенные опытом компании Цитрус.

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Организатор конференции — компания OWOX, специализируется на внедрении Google Analytics 360 Suite в eCommerce-проекты и разработки уникальных онлайн-сервисов на основе Google BigQuery.

Более 1000 проектов в 50 странах мира используют наши решения. Среди них компании Rozetka, Comfy, QVC, Эльдорадо, Answear.