Первый взгляд на Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro

В Мюнхене компания Huawei представила два новых флагманских смартфона: Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro. Мы уже успели вживую посмотреть новинки и делимся своим впечатлением о них в этом материале.

Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro: в чём разница?

Новые флагманы Huawei построены на одной платформе и в целом имеют схожий набор характеристик. Но при этом у них есть несколько ключевых отличий: размер, соотношение сторон и разрешение дисплея, объём оперативной и встроенной памяти, расположение сканера отпечатков пальцев, наличие 3,5 мм разъёма для наушников, а также степень защиты от воды и пыли. Давайте детальнее рассмотрим характеристики моделей.

Модель HUAWEI Mate 10 HUAWEI Mate 10 Pro Размеры 150,5×77,x8,2 мм 154,2×74,5×7,9 мм Вес 186 грамм 178 грамм Защита от воды и пыли IP53 IP67 Цвета Mocha Brown / Black / Champagne Gold / Pink Gold Midnight Blue / Titanium Gray / Mocha Brown / Pink Gold Дисплей 5,9 дюйма FullView Display 16:9 LCD экран 2560×1440 точек, 499 ppi 16,7 млн цветов, насыщенность цветов (NTSC): 96% 6,0 дюймовFullView Display 18:9 OLED экран 2160×1080 точек, 402 ppi 16,7 млн цветов, насыщенность цветов (NTSC): 112% Процессор Huawei Kirin 970 4 ядра Cortex A73 2,36 ГГц + 4 ядра A53 1,8 ГГц + i7 сопроцессор Huawei Kirin 970 4 ядра Cortex A73 2,36 ГГц + 4 ядра A53 1,8 ГГц + i7 сопроцессор Графический ускоритель Mali-G72 MP12 Mali-G72 MP12 NPU Neural Network Processing Unit Neural Network Processing Unit Операционная система Android 8.0 Android 8.0 Интерфейс EMUI 8.0 EMUI 8.0 Память 4 ГБ оперативной + 64 ГБ встроенной 6 ГБ оперативной + 128 ГБ встроенной SIM Две SIM Две SIM NFC Есть Есть Подключение Wi-Fi 2,4 ГГц, 802.11a/b/g/n/ac с поддержкой Wi-Fi Direct Bluetooth 4.2 с BLE, aptX/aptX HD и LDAC HD Audio USB Type C DisplayPort 1.2 3,5 мм разъём для наушников Wi-Fi 2,4 ГГц, 802.11a/b/g/n/ac с поддержкой Wi-Fi Direct Bluetooth 4.2 с BLE, aptX/aptX HD и LDAC HD Audio USB Type C DisplayPort 1.2 Камеры Фронтальная камера: 8-мегапиксельная, фиксированный фокус, диафрагма f/2.0 Основные камеры: 20 мегапиксельная монохромная + 12 мегапиксельная цветная, диафрагма f/1,6 + f/1,6, Оптическая стабилизация Двойная LED вспышка Гибридный автофокус Двукратный цифровой зум Запись видео в 4К Фронтальная камера: 8-мегапиксельная, фиксированный фокус, диафрагма f/2.0 Основные камеры: 20 мегапиксельная монохромная + 12 мегапиксельная цветная, диафрагма f/1,6 + f/1,6, Оптическая стабилизация Двойная LED вспышка Гибридный автофокус Двукратный цифровой зум Запись видео в 4К Аккумулятор 4000 мАч 4000 мАч

Дизайн и материалы

Новые модели Huawei заметно отличаются друг от друга с лицевой панели, что обусловлено сразу несколькими особенностями.

Mate 10 Pro имеет 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, его корпус немного выше, но более узкий по ширине. Рамки по бокам экрана Mate 10 Pro имеют толщину 3 мм, а сверху и снизу 8,4 и 9,2 мм соответственно. В итоге сканеру отпечатков пальцев в этой модели не нашлось места на лицевой панели, поэтому он переехал на тыльную.

Mate 10 является противоположностью старшей версии, у него 5,9-дюймовый дисплей с классическим соотношением сторон 16:9. Рамки по бокам экрана при этом ещё тоньше — 2,2 мм, но сверху их толщина достигает 9,6 мм, а снизу — 10,6 мм. Это позволило вместить под дисплеем Mate 10 сканер отпечатков пальцев, который также является сенсорной клавишей навигации.

Чем Mate 10 и Mate 10 Pro похожи, так это тыльной панелью корпуса, она у них практически одинаковая. В глянцевую стеклянную поверхность здесь вписан блок с вертикальными камерами, справа и слева от которых находится вспышка и датчики автофокуса. Все эти элементы к тому же выделяются цветовой полосой, которая немного отличается от основного цвета корпуса. Благодаря такому подходу внешний вид новых смартфонов Huawei становится узнаваемым, по крайней мере с тыльной панели. В дизайне при этом преобладает симметрия, все разъёмы, динамики, клавиши, модули камер, а также сканер отпечатков пальцев — находятся на одной линии.

Основной материал корпуса Mate 10 и Mate 10 Pro — это стекло, и если лицевую панель просто прикрывает Gorilla Glass, то с тыльной стороны стекло многослойное, но не для защиты от повреждений, а для цвета. Разные плёнки под стеклом отвечают за основной цвет, а также за то, чтобы он немного менялся в зависимости от освещения. Выглядит это действительно симпатично, но стекло тыльной панели при этом легко собирает отпечатки пальцев.

Грани корпуса смартфонов сделаны из полированного алюминия, а тыльная часть немного выпуклая, поэтому аппараты хорошо лежат в руке. Но при этом нельзя не отметить, что они немного скользкие.

Корпус Mate 10 Pro имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP67, что позволяет на короткое время погружать смартфон в воду на глубину до 1 метра. У Mate 10 защита по стандарту IP53, его корпус защищён только от брызг.

Дисплей

В Mate 10 Pro установлен 6-дюймовый OLED дисплей с разрешением 2160×1080 точек (402 ppi). Экран очень яркий и красочный, что характерно для панелей этого типа.

При этом у него хорошие углы обзора, а цветопередачу можно менять от очень насыщенной до более натуральной, это делается в настройках. Дисплей Mate 10 Pro при этом занимает 81,61% лицевой панели или 9317 мм2.

У Mate 10 экран 5,9-дюймовый с разрешением 2560×1440 точек (499 ppi). Его особенностью является использование структуры размещения субпикселей RGBW, где в дополнение к красному, зелёному и синему цвету добавляется белый.

Это позволяет более эффективно формировать яркие цвета, ведь для повышения яркости не нужно использовать все цвета, а можно только белый. Такой подход также позволяет снизить энергопотребление. Яркость RGBW матрицы также может довольно высокой, например, у Mate 10 она достигает 730 кд/м2. В итоге, дисплей смартфона выглядит почти так же красочно, как и OLED у Mate 10 Pro. При этом важно отметить, что соотношение сторон 16:9 позволяет по факту отображать на экране Mate 10 больше информации. Дисплей в нём занимает 81,79% лицевой панели или 9532 мм2.

Оба дисплея поддерживают технологию HDR10 при воспроизведении видео.

Производительность

В Mate 10 и Mate 10 Pro установлен первый 10-нанометровый процессор Huawei — Kirin 970. Он работает по схеме big.LITTLE и включает четыре ядра ARM Cortex-A73 и четыре ядра ARM Cortex-A53, работающих на частоте 2,36 ГГц и 1,8 ГГц соответственно. В состав чипа также входит 12-ядерный GPU Mali G72MP12. Но интереснее всего, что Kirin 970 есть сопроцессор, который в Huawei называют Neural Processing Unit или NPU (нейроморфный процессор). Это отдельный чип имитирует работу нейронной сети, что позволяет использовать его для машинного обучения. Например, в Mate 10 и Mate 10 Pro камера умеет распознавать изображения без подключения к интернету и менять настройки в зависимости от объекта съёмки.

В Huawei утверждают, что это является результатом обучения нейросети в NPU процессора Kirin 970 с помощью 100 млн изображений. Кроме этого, новый сопроцессор будет открыт для сторонних разработчиков, работающих с фреймворками машинного обучения Tensorflow и Caffe. Это должно позволить им ускорить работу своих приложений и сделать их умнее.

Что касается других аппаратных характеристик, то они немного отличаются. В Mate 10 пользователю будет доступно 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, в то время как у Mate 10 Pro будет конфигурация 6 ГБ/128 ГБ. Обе модели имеют слот для карт памяти microSD, при этом он гибридный и позволяет использовать второй номер, но в таком случае о дополнительной памяти придётся забыть. При этом нельзя не отметить, что Huawei первой удалось сделать смартфон с двумя SIM, в котором обе карты могут подключаться и работать в сетях LTE.

Камера

В Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro, как и в P10/P10 Plus, используется двойная основная камера: 12-мегапиксельная цветная и 20-мегапиксельная монохромная. Оба модуля оснащаются оптической стабилизацией и объективом SUMMILUX-H 1:1.6/27 ASPH с асферическими линзами, имеют диафрагму f/1.6 и фокусное расстояние эквивалентное 27 мм.

Снимки в цвете при хорошем освещении:

Чёрно-белые снимки при хорошем освещении:

Снимки в цвете при плохом освещении:

Съёмка движущихся объектов:

Портрет:

Чёрно-белый модуль, так как в нём нет RGB-фильтра, имеет большую светочувствительность и более широкий динамический диапазон. Это позволяет улучшить цветные снимки, что хорошо видно когда снимаешь с контровым светом, и объект съёмки находится перед источником света.

Фронтальная камера в смартфонах 8-мегапиксельная с фиксированным фокусом и диафрагмой f/2.0.

У фронтальной камеры есть портретный режим, который программно размывает задний фон.

Аудио

В Mate 10 и Mate 10 Pro есть внешние стереодинамики. Один расположен на нижней грани, а второй совмещён с разговорным. Звучат они довольно громко, но им немного не хватает объёмности.

Mate 10 Pro нет 3,5 мм разъёма для наушников, только USB Type-C, к которому можно подключать либо напрямую совместимые, либо через переходник все остальные.

При этом у Mate 10 не стали отбирать mini jack, он остался и расположен на верхней грани корпуса.

Оба смартфона поддерживают беспроводной протокол Bluetooth 4.2 с профилями aptX/aptX HD и LDAC HD Audio.

Кроме этого, они обеспечивают воспроизведение несжатого аудио с разрешением 32 бит / 384 кГц.

Аккумулятор

Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro оснащаются аккумулятором на 4000 мАч, что по словам представителей компании должно обеспечивать 22 часа воспроизведения видео или 80 часов проигрывания аудио.

Кроме этого, смартфоны поддерживают быструю зарядку Huawei SuperCharge, которая способна зарядить их с 0% до 58% всего за 30 минут.

Смартфон = компьютер — по версии Huawei

Совсем недавно у нас был обзор док-станции DeX, которая позволяет превращать флагманские смартфоны Samsung в подобие настольного компьютера. Подобный режим работы появился и в новых смартфонах Huawei, только компания решила отказаться от идеи с док-станцией.

Таким образом Mate 10 и Mate 10 Pro можно напрямую подключать к монитору через переходник. Интерфейс Android при этом адаптируется под размеры и разрешение монитора или телевизора. Смартфон в это время может не просто лежать на столе, а использоваться в качестве тачпада и виртуальной клавиатуры. В целом, как и в случае с Samsung, система интересная, но оценить её работу мы сможем уже в обзоре.

В итоге

У Huawei получилось выпустить сразу два интересных смартфона, каждый из которых рассчитан на свою аудиторию. Mate 10 больше понравится тем пользователям, которые привыкли к соотношению сторон 16:9, а также 3,5 мм разъёму для наушников и не хотят жертвовать ими в угоду последних тенденций в дизайне смартфонов. В свою очередь, Mate 10 Pro — это на данный момент самый продвинутый смартфон Huawei, который будет конкурировать с другими флагманами. Получится это у него или нет, мы постараемся выяснить уже в ближайшее время в полноценном обзоре.