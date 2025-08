Трилогия Gothic и 10+ анонсов от THQ Nordic — главное с презентации Digital Showcase 2025

THQ Nordic провела свою цифровую презентацию Digital Showcase 2025, на которой традиционно представила каталог будущих игр. Одними из самых интересных стали Titan Quest 2 и ремейк Gothic.

На мероприятии представили немало платформеров, RPG с вайбом Skyrim, а также выживание в мире после потопа, где все хотят вас предать. Вместе с тем объявлен порт трилогии Gothic на консоли. А еще приятным бонусом стал ранний доступ Titan Quest 2, который положительно встретили игроки. На сегодня THQ Nordic имеет в разработке 28 проектов, 15 остаются неанонсированными — и о некоторых из них рассказываем ниже.

Что показали на презентации THQ Nordic Digital Showcase 2025

Titan Quest 2 Римейк Gothic Трилогия Gothic Classic The Guild: Europa 1410 SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide Fatekeeper Wreckreation Tides of Tomorrow Wreckfest 2 Sacred 2: Fallen Angel The Eternal Life of Goldman Reanimal Darksiders 4

Titan Quest 2

Titan Quest 2 стартовала в раннем доступе на Steam, и первые впечатления положительные — 83% отзывов одобрительные. Игроки говорят, что сиквел достойно продолжает серию, хотя ныне тайтл имеет небольшие проблемы с оптимизацией. Плюс графика на Unreal Engine 5 выглядит современно.

События разворачиваются в мифологической Греции, где главному герою придется бороться с богами и исправлять хаос, который вызвала Немезида. Она запутала нити судьбы, и мир больше не сбалансирован. Начало приключений — на острове Proti.

История меняется в зависимости от выбранного класса и решений игрока, а со временем классы можно будет комбинировать. Сейчас в игре доступны шесть боссов, и разработчики обещают обновление с новыми локациями, возможностями и улучшенным редактором персонажа.

Дата релиза: пока неизвестно, продолжается ранний доступ

На каких платформах выйдет: ПК, PlayStation 5 и Xbox Series XS

Жанр: Action RPG, Hack and Slash

Римейк Gothic 1

В новом трейлере Gothic 1 Remake показали мага Ксардаза — одного из самых любимых персонажей серии. Он размышляет над макетом локации о судьбе «всех существ и вещей», которые остались за магическим барьером. Спокойные и статичные кадры быстро сменяются боевыми сценами — с орками, монстрами и главным героем, которого можно увидеть в роли мага или воина.

Вместе с этим THQ Nordic объявила о демоверсии на консолях. Пользователи на ПК могли попробовать ее раньше во время фестиваля в Steam, где игра ворвалась в ТОП-5. Демо не является частью основного сюжета — это отдельная история второстепенного персонажа, которым стал каторжник Нирас. Этот пролог, созданный специально для демонстрации мира, механик и атмосферы римейка. Что круто — разработчики реагируют на замечания игроков. После фестиваля фанаты писали отзывы с просьбой исправить анимацию движений и подбирание предметов — и их услышали.

Дата релиза: начало 2026 года

На каких платформах выйдет: ПК, PS5 и Xbox Series X|S

Жанр: Action RPG

Трилогия Gothic Classic

Издатель впервые анонсировал Gothic Classic Trilogy для консолей — три культовые RPG впервые выйдут на PlayStation и Xbox. Две части первой получила Nintendo Switch, а теперь к ним добавится Gothic 3 Classic.

Все три игры будут иметь обновленное управление и адаптированный интерфейс для геймпадов. Вместе они предложат около 100 часов геймплея, знакомого фанатам серии. Пока неизвестно, в каком техническом состоянии выйдут порты.

Дата релиза: 2026 год

На каких платформах выйдет: PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One

Жанр: Action RPG / Dark Fantasy

The Guild: Europa 1410

Мир серии The Guild возвращается к истокам — в новой Europa 1410 игрока погружают в средневековый бизнес, политику и интриги. Традиционно вы начинаете с малого ремесла, чтобы развивать династию, приобретать влияние и место среди власть имущих.

Игра сочетает классическую экономическую стратегию с элементами ролевого геймплея. Если не хочется строить торговую империю, то можно выбрать путь преступника, полицейского или политика. Все решения повлияют на репутацию, отношения с другими персонажами и развитие города. А еще будет мультиплеер на 12 игроков — с дуэлями, судебными процессами и коварными подкупами.

Дата релиза: 2026

На каких платформах выйдет: ПК

Жанр: Стратегия / Симулятор / RPG

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

THQ Nordic совместно с Purple Lamp анонсировали новую однопользовательскую игру, события которой разворачиваются в мрачный период жизни Бикини Боттом. Спанчбоб и Патрик должны спасти город от хаоса с призраками, который вызвал конфликт между Летучим Голландцем и царем Нептуном.

Одна из главных механик: переключаться между Спанчбобом на Патриком, чтобы использовать их уникальные способности. Плюс один из персонажей сможет временно становиться призраком, чтобы находить новые способы прохождения уровней. Все это для того, чтобы в результаты добраться до корня проблем и даже Сэнди, с которой что-то случилось.

В настоящее время продолжаются предзаказ: ₴666 за Standard Edition и ₴922 за Digital Deluxe Edition. В первом случае вы получите только базовую игру, тогда как расширение издания добавляет сезонный абонемент Tidal с двумя DLC-уровнями и наборами костюмов. Обе версии по предзаказу также включают бонусные костюмы Natural Costume Pack.

Дата релиза: 18 ноября 2025 года

На каких платформах выйдет: ПК, PlayStation 5, Xbox Series XS и Nintendo Switch 2

Жанр: 3D экшн платформер

Fatekeeper

Во время презентации также упомянули проект Paraglacial, который визуально напоминает классические RPG вроде Skyrim или новую Tainted Grail: The Fall of Avalon. Игрок попадает в мир, где можно исследовать древние поля сражений, пещеры и забытые святыни. Хотя не всем понравится, что тайтл разрабатывают на Unreal Engine 5.

Бои здесь динамичные и гибкие: ты сам выбираешь, как прокачать героя — оружие, магию, навыки. Враги имеют разные слабые места, поэтому придется комбинировать способности, чтобы побеждать. Главный герой по классике RPG тот самый «избраннный», но подробностей о сюжете пока не раскрывают.

Дата релиза: ранний доступ зимой 2025 года

На каких платформах выйдет: ПК

Жанр: RPG от первого лица

Wreckreation

После долгой тишины и тизеров наконец показали Wreckreation — аркадные гонки с открытым миром. Одна из главных фишек — создание и редактор трасс для разнообразных трюков. По стилю она напоминает микс Burnout Paradise и Trackmania.

Новый трейлер сместил фокус на безумные гонки и зрелищные аварии. Визуально игра выглядит заметно лучше, а модели разрушения авто — значительно глубже, чем в предыдущих проектах студии. Также подтверждено возвращение режимов Road Rage, чтобы таранить своих соперников и разбивать билборды.

Дата релиза: 2025 или 2026 год

На каких платформах выйдет: ПК, Xbox Series X|S

Жанр: аркадные гонки с открытым миром

Tides of Tomorrow

Tides of Tomorrow — новая игра от авторов Road 96, которая переносит тебя на затопленную планету Elynd, медленно погибающую после Великого Потопа. В геймплейном трейлере показали хаос: вода везде, распространяется таинственная пластификация, а платформы едва держатся на плаву. Твоя цель — выжить, найти способ спасти мир и исследовать местность.

Особенность игры — это социальное взаимодействие: выборы друзей и собственные решения, которые напрямую влияют на развитие сюжета. Мир реагирует мгновенно — можно найти союзников, связаться с плохой компанией, попасть в ловушки или изменить ход событий. Все это сопровождается приключениями на опасных водах, поиском ресурсов и знакомствами с персонажами, которые хотят вас подставить.

Дата релиза: 24 февраля 2026 года

На каких платформах выйдет: ПК, PlayStation 5, Xbox Series XS

Жанр: приключенческая игра от первого лица с мультиплеерными элементам

Wreckfest 2

На THQ Nordic Digital Showcase 2025 показали продолжение гонок с тотальным уничтожением машин, которая доступна в раннем доступе на ПК за ₴600. Если вкратце, то в Wreckfest 2 они взлетают в воздух от ударов и разлетаются на части.

В игре появился новый режим Last Man Standing, где победит тот, чья машина последней останется на ходу. Обновления добавили два новых авто — обычный седан и дом на колесах. Есть также новые трассы: грунтовый овал и арена на свалке. А еще кастомизация, мультиплеер по навыкам, сплит-экран и вызовы с дикими машинами.

Однако на данный момент отзывы смешанные — только 62% положительных: игроки пишут, что это больше техническая демонстрация, чем полноценный пролог. Некоторые даже возвращали средства. Поэтому пока что стоит подождать с приобретением раннего доступа.

Дата релиза: до марта 2026 года

На каких платформах выйдет: ПК, PlayStation 5, Xbox Series XS

Жанр: аркадные гонки с элементами разрушения

Sacred 2: Fallen Angel

THQ Nordic представила новый трейлер ремастера Sacred 2: Fallen Angel. Над перезапуском работают студии Jumpgate и Sparkling Bit, которые добавят к обновленной версии дополнительный контент, включая DLC и патчи.

Ремастер возвращает игроков в мир Анкарии — классической фэнтезийной RPG. Он будет иметь улучшенные бои, обновленный интерфейс и текстуры высокого качества. Можно будет пройти кампанию за Свет или Тень, выбрать один из шести классов, собрать экипировку, прокачивать навыки и исследовать открытый мир. Онлайн-режим остался на ПК, консоли будут ориентированы на соло-игру.

Дата релиза: четвертый квартал 2025 года

На каких платформах выйдет: ПК, PlayStation 5, Xbox Series XS

Жанр: action RPG с открытым миром

The Eternal Life of Goldman

Вместе с этим авторы This Is the Police (студия Weappy Studio) показали новый трейлер своего 2D платформера. Визуально тайтл напоминает Cuphead, но с совершенно другим вайбом — тревожный и драматический мир.

В трейлере мать рассказывает сыну о Голдмане — человеке, который всю жизнь искал легендарное сокровище. Ее голос становится все более эмоциональным и напряженным, а ближе к концу она кричит с болью, что мальчик повторяет его путь. Ребенок не понимает испуга женщины, но уже обеспокоен ее реакцией.

Сюжет строится вокруг одержимости Голдмана поисками и того, как эта навязчивая идея влияет на других. Трейлер завершается кадром, где герой спускается в темную пропасть — символизм на фоне слов матери. Геймплей обещает быть динамичным, с классическим платформингом и сюжетными кат-сценами.

Дата релиза: зима 2025 года

На каких платформах выйдет: ПК, PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch

Жанр: 2D платформер

Reanimal

Tarsier Studios и THQ Nordic перенесли релиз этой игры, а также показали новый трейлер и презентовали коллекционное издание. Анонсированная коллекционка для фанатов довольно насыщенная: игра, сезонный пропуск, бонусы за предзаказ, артбук, фигурки Pig и Bucket, брелок, наклейки и карта мира.

В центре сюжета — брат и сестра, которые исследуют темный остров в поисках пропавших друзей. История сочетает напряженный хоррор и сотрудничество. Во время геймплея можно будет передвигаться как пешком, так и на лодке. Играть можно как соло, так и в кооперативе — локально или онлайн.

Визуально Reanimal сохраняет фирменный стиль Little Nightmares: жуткие монстры, сломанные детские силуэты, слабый свет и густой фон. Но здесь оба игрока будут иметь общую камеру, что добавит дискомфорта.

Дата релиза: первый квартал 2026 года

На каких платформах выйдет: ПК, PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch 2

Жанр: кооперативный survival horror, платформер с элементами приключений и стелса

Darksiders 4

И последнее из списка — Darksiders 4, которая продолжит историю первой части. На этот раз на апокалиптическую Землю возвращается вся четверка Всадников — Война, Смерть, Ярость и Ссора. Играть можно будет соло и в кооперативе, переключаясь между героями со своим стилем боя. Разработчики из Gunfire Games возвращаются к серии после нескольких лет работы над Remnant.