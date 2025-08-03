Римейк Gothic: новый трейлер с Ксардазом, перенос релиза и выход классической трилогии на консолях

У THQ Nordic есть несколько новостей о серии Gothic, не все из них приятные, но некоторые неожиданные — в хорошем смысле.

О переносе ожидаемой многими Gothic 1 Remake можно узнать из описания нового трейлера, который дает возможность взглянуть на любимого игроками мага Ксардаза в обновленной интерпретации. Над макетом игровой зоны волшебник размышляет о судьбе «всех существ и вещей», оставшихся за барьером. После несколько скучных кадров с упрощенными статическими миниатюрами событий трейлер приобретает динамичность со многими боевыми сценами. Можно хорошо рассмотреть лицо протагониста неизвестного в роли воина или мага, орков и многих монстров. Из подписи можно узнать о демоверсии игры на консолях.

«Римейк Gothic 1 выйдет в начале 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, а демоверсия Nyras уже доступна на консолях! Alkimia Interactive возвращает культовую классику с современной графикой и усовершенствованным игровым процессом, сохраняя при этом душу оригинала. Впервые консольные игроки могут окунуться в мир под Барьером благодаря прологу Nyras, который уже доступен на PlayStation и Xbox.»

Приятным сюрпризом стал анонс выхода классической трилогии Gothic на консолях. «Готика» больше не будет эксклюзивом ПК, а игроки получат удобное управление с геймпада.

«Трилогия Gothic Classic выйдет на PlayStation и Xbox в 2026 году! Впервые Gothic 1, 2 и 3 будут доступны на консолях — с обновленным управлением и полной поддержкой геймпадов. Независимо от того, посещаете ли вы снова Колонию или впервые открываете для себя Миртану — это идеальное время, чтобы (заново) почувствовать мир Gothic. Почувствуйте эту культовую классику на PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One в 2026 году!»

В связи с этим релизом автору новости интересно, в каком техническом состоянии выйдет на консолях Gothic 3. Эта прекрасная игра в большом открытом мире, недооцененная благодаря плохому состоянию на релизе, позже была «доведена до ума» во многом благодаря усилиям авторов неофициального комьюнити патча, который делает игру практически идеальной. Почти наверняка его изменений не будет на консолях. Также, интересно, получат ли консольные игроки дополнение Gothic 3: Forsaken Gods от JoWood, которое в значительной степени портит впечатление от сюжета игры.