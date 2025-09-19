banner
Нюансы сделки NVIDIA и Intel: совместные процессоры разрабатывают уже год, Трамп тут ни при чем, но правительство США обрадовалось

Андрій Русанов

Intel и NNVIDIA уже около года совместно разрабатывают процессоры для клиентов и центров обработки данных. Об этом и многом другом рассказал Дженсен Хуанг на пресс-конференции.

Генеральный директор NVIDIA говорит, что администрация Трампа довольна сотрудничеством между двумя ведущими американскими компаниями, но не имела к этому никакого отношения. Конечно, если так, надо сразу же пообщаться с министром торговли.

«Администрация Трампа вообще не участвовала в этом партнерстве. Конечно, они бы очень это поддержали. Сегодня я имел возможность рассказать об этом министру Лутнику, и он был очень рад и очень поддерживал сотрудничество двух американских технологических компаний», — рассказал Хуанг.

Работа же над процессорами началась примерно год назад, а предварительных договоренностей достигли тогдашний генеральный директор Intel Пэт Гелсингер и Дженсен Хуанг. Год назад президентом был Джо Байден, хотя это, конечно же, тоже ни при чем. Intel и NVIDIA работают над специализированными процессорами для центров обработки данных, которые NVIDIA будет интегрировать в свои платформы искусственного интеллекта, а также над GPU, которые Intel будет интегрировать в свои будущие клиентские процессоры. В обоих случаях чипы будут использовать технологию NVIDIA NVLink в качестве интерфейса ввода/вывода. Сейчас над совместными проектами работают три команды.

«Две технологические команды обсуждают и разрабатывают архитектуру решений, вероятно, уже год. Ну, это три архитектурные команды, которые работают над… архитектурой процессора, а также линейками продуктов для серверов и ПК. Работа над архитектурой довольно масштабная, и команды очень рады новой архитектуре»

Что касается совместной работы над клиентскими проектами, разработка процессора Intel с GPU NVIDIA займет не менее трех-четырех лет от чертежей до массового производства. Сотрудничество требует глубокой структурной интеграции внутри SoC, согласования размеров, целевых, показателей производительности и энергопотребления, технологий упаковки и программных стеков от обеих компаний. Если началась в 2024 году, то первые продукты могут появиться на рынке в конце 2027 или в начале 2028 года.

Кажется, компании намерены охватить широкий спектр рынка пользовательских процессоров. По крайней мере, Дженсен Хуанг заявляет, что обе компании планируют создавать процессоры для подавляющего большинства ноутбуков. «Только рынок ноутбуков имеет продажи 150 млн единиц ежегодно. Так что это дает вам представление о масштабе работы, которую мы выполняем».

Источник: Tom’s Hardware

