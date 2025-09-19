NVIDIA покупает акции Intel на $5 млрд: компании создадут чипы x86 с GPU RTX для ПК и ИИ

Два мощных производителя процессоров и видеокарт частично объединяются. Процессоры Intel x86 получат видеокарты NVIDIA RTX для применения в обычных ПК и серверах ИИ.

Пользовательские компьютеры с процессорами Intel и видеочипами NVIDIA в едином корпусе способны вызвать революцию на рынке ПК физическим объединением «лучшего из обоих миров». Несмотря на усилия AMD, комбинация Intel и NVIDIA все еще самая распространенная, в частности в ноутбуках, плотная интеграция поднимет ее на новый уровень.

«Компании сосредоточатся на беспрепятственном сочетании архитектур NVIDIA и Intel с помощью NVIDIA NVLink — интеграции сильных сторон искусственного интеллекта NVIDIA и ускоренных вычислений с ведущими технологиями процессоров Intel и экосистемой x86 для предоставления клиентам передовых решений», — говорится в сообщении NVIDIA.

Intel будет «создавать и предлагать на рынке» процессоры x86 с чиплетной интеграцией RTX для индивидуального использования. Это означает, что новые процессоры для обычных покупателей будут брендированы «синим». Очень вдохновляет формулировка «на широком спектре ПК» — очевидно, речь идет о всестороннем охвате рынка, а не о каких-то узких решениях.

«Архитектура x86 от Intel была основой современных вычислений на протяжении десятилетий, и мы внедряем инновации во всем нашем портфолио, чтобы обеспечить рабочие нагрузки будущего. Ведущие платформы Intel для центров обработки данных и клиентских вычислений в сочетании с нашими технологическими процессами, производством и передовыми возможностями упаковки дополнят лидерство NVIDIA в области искусственного интеллекта и ускоренных вычислений, что позволит достичь новых прорывов в отрасли. Мы ценим доверие, которое Дженсен и команда NVIDIA проявили к нам своими инвестициями, и с нетерпением ждем будущей работы, поскольку мы внедряем инновации для клиентов и развиваем наш бизнес», — сказал Лип-Бу Тан, генеральный директор Intel.

Также Intel будет создавать чипы x86 для центров обработки данных «по заказу NVIDIA». Заказчик будет интегрировать их в свои будущие платформы искусственного интеллекта.

«Искусственный интеллект обеспечивает новую промышленную революцию и переосмысливает каждый уровень вычислительного стека — от чипов до систем и программного обеспечения. В основе этого переосмысления лежит архитектура CUDA от NVIDIA. Это историческое сотрудничество тесно объединяет искусственный интеллект и стек ускоренных вычислений NVIDIA с процессорами Intel и огромной экосистемой x86 — двух платформ мирового класса. Вместе мы расширим наши экосистемы и заложим основу для следующей эры вычислительной техники», — отмечает основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг.

NVIDIA покупает акции Intel по цене $23,28 (примерно на 6% ниже текущей рыночной цены) общей стоимостью $5 млрд (это около 5% акций). Инвестиции «подлежат обычным условиям закрытия, включая необходимые разрешения регуляторных органов» — то есть компаниям еще придется бороться за сделку.

В попытке получить собственный центральный процессор NVIDIA пыталась приобрести ARM, но эта сделка сорвалась. Компания использует ядра ARM в некоторых своих продуктах, как Jetson AGX Orin, оснащенный ядрами Cortex-A78AE. В прошлом производитель видеокарт также имел собственные ядра ARM Vera и Denver. Также «зеленые» сотрудничают с производителем мобильных процессоров MediaTek.

Ранее Intel уже работала над интеграцией видеоядра AMD. В 2017 году компания выпустила процессоры Kaby Lake-G с CPU Inte и GPU AMD Radeon, объединенными в едином корпусе. Производство этих чипов было свернуто в 2019 году.

Intel и NVIDIA пока не объявили какие-то конкретные планы или сроки. В комментариях обеих компаний говорится, что пока они будут придерживаться текущих дорожных карт. Неизвестно, что произойдет с графической архитектурой Intel Ark, будет ли производить Intel Foundry чипы NVIDIA и олучит ли последняя какое-то руководящее влияние в Intel, акции которой выросли после объявления о сотрудничестве.

