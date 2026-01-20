14 найочікуваніших ігор 2026 року

2025 рік виявився напрочуд щедрим на сильні релізи. В ньому були успішні сиквели, вдалі римейки й несподівані інді-хіти. На цьому тлі 2026-й поки що виглядає стриманіше, бо поки що тут менше заявлених дат, більше проєктів із розмитими релізними вікнами й чимало ігор, які все ще перебувають у статусі глибокої розробки. Втім, це не значить, що рік буде порожнім. Навпаки, 2026-й концентрує в собі ігри, які розроблялися довго, часто складно і з високими очікуваннями. Багато з них мають стати визначальними не лише для своїх серій, а й для цілого покоління консолей.

Resident Evil: Requiem

Жанр: Survival horror

Дата: 27 лютого 2026

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Resident Evil: Requiem продовжує курс, який Capcom взяла ще з сьомої частини, — повільний, атмосферний горор замість насиченого екшену. За попередньою інформацією, гра робить ставку на ізоляцію, обмежені ресурси й психологічну напругу. Це зближує її з класичними частинами серії, але з сучасною подачею.

Події гри розгортаються у напівзруйнованому Раккун-Сіті — місті, що вже три десятиліття залишається символом біологічної катастрофи. Однією з головних героїнь стає аналітикиня ФБР Ґрейс Ешкрофт, донька журналістки Аліси Ешкрофт, відомої за подіями Resident Evil Outbreak. Колись Аліса стала свідком падіння корпорації Umbrella й продовжувала розслідувати спалахи біологічної загрози, доки її життя не обірвалося за загадкових обставин.

Отримавши завдання від керівництва, Ґрейс вирушає до готелю «Вренвуд» — місця, де вісім років тому була вбита її мати. Ситуація ускладнюється зникненням поліцейського, через що до справи долучається досвідчений агент Леон Кеннеді. У ході розслідування Ґрейс сама стає об’єктом таємничих експериментів, а її шлях поступово перетинається зі шляхом Леона. Разом їм доводиться знову зазирнути у власне минуле й розкрити правду про інцидент у Раккун-Сіті — подію, що змінила хід історії.

Ключовим елементом сюжету стає «Елпіс». Вона остання надія, яка залишилася після відкриття «скриньки Пандори». Саме ця героїня пояснює мотиви вбивства Аліси Ешкрофт і розкриває таємницю самого Леона.

Важливо, що Capcom зараз перебуває в дуже сильній формі: останні ремейки та нові частини стабільно отримують високі оцінки. Саме тому Requiem сприймається не як експеримент, а як черговий етап еволюції серії. За чутками, розробники знову багато працюють з освітленням і звуком, роблячи страх менш очевидним, та від цього ще більш тривожним.

Crimson Desert

Жанр: Action-adventure

Дата: 19 березня 2026

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Crimson Desert, яка мала вийти ще минулого року, — один із найбільш неоднозначних і водночас цікавих проєктів у цьому списку. Pearl Abyss починала цю розробку як MMO, але з часом відмовилася від ідеї на користь сюжетної одиночної гри з відкритим світом. Така трансформація завжди несе ризики, але саме це і робить проєкт гостроцікавим.

Сюжет гри зосереджується на пригодах загону найманців, які намагаються вижити на величезному континенті Пайвел. Події розгортаються у похмурому світі середньовічного фентезі, спустошеному нескінченними війнами. У центрі оповідання Макдуф, який очолює невеликий загін найманців. Роль лідера дається йому непросто: тінь болісного минулого та постійний тягар відповідальності за життя підлеглих не дають йому спокою.

З технічного боку гра виглядає вражаюче. Тут складна система ігроладу, масштабний відкритий світ, динамічна погода та велика увага до анімацій. Водночас залишається відкритим питання структури — наскільки органічно всі ці елементи працюватимуть разом у довгій кампанії.

Crimson Desert може стати або проривом для корейських AAA-ігор на світовому ринку, або прикладом того, як складно змінювати концепцію в процесі розробки.

Forza Horizon 6

Жанр: Racing

Дата: 19 травня

Платформи: PC, Xbox Series X|S

Forza Horizon 6 виходить у момент, коли серія вже давно закріпилася як головні аркадні перегони на ринку. Playground Games не потрібно нічого доводити, адже їхнє завдання полягає в тому, щоб не втратити темп і не зламати формулу, яка працює.

Події нової частини вперше в історії серії розгорнуться в Японії, а центральною локацією стане Токіо. Ігровий світ, за словами розробників, не копіює країну буквально, а передає її атмосферу, культурні контрасти та впізнавані образи. За словами артдиректора, ігророби прагнули не до точності, а до відчуття Японії — з її поєднанням щільної міської забудови, гірських серпантинів і відкритих просторів.

Серед підтверджених локацій — гора Фудзі та Хоккайдо. Ігрова мама стане найбільшою в історії серії, а токійська міська зона — найскладнішим і найдеталізованішим місцем для заїздів. Як і в попередніх частинах, Forza Horizon 6 отримає динамічну систему погоди зі змінами сезонів, що впливатимуть на заїзди та атмосферу світу.

Гру офіційно представили під час Tokyo Game Show 2025. Вибір Японії пояснюють давнім запитом фанатів, а також досвідом команди, отриманим під час створення доповнення Hot Wheels для Forza Horizon 5, що став у пригоді при проєктуванні багаторівневих автомагістралей Токіо. Для автентичності Playground Games подорожували Японією та залучили культурну консультантку.

Серія Horizon завжди була про баланс між симуляцією і розвагою, і шоста частина, ймовірно, продовжить рух у цьому напрямку. Реліз запланований напередодні літа для Windows і Xbox Series X/S, а версія для PlayStation 5 вийде пізніше. Це шоста частина серії Forza Horizon і чотирнадцята основна гра у всій франшизі Forza.

007 First Light

Жанр: Action-adventure

Дата: 27 травня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

007 First Light — перша велика спроба створити сучасну гру про Джеймса Бонда без огляду на конкретні фільми. Гра розповідає оригінальну історію становлення агента 007 і показує молодого Джеймса Бонда, який лише починає службу в MI6 та виконує першу справді важливу місію.

Сюжет натхнений книжками Яна Флемінга та класичними фільмами, але не повторює жодну з відомих історій. Розробники також створили власний образ Бонда, не прив’язаний до жодного кіноактора, і намагалися осучаснити персонажа, відмовившись від застарілих рис. Разом із Бондом у грі з’являться нові версії знайомих персонажів — M, Q і Маніпенні, а також кілька оригінальних героїв, які відіграють ключову роль у його ранній кар’єрі.

Після довгої паузи у випуску ігор про Бонда, що тривала з 2012 року, коли зарелізилась провальна 007 Legends, IO Interactive отримала ліцензію на франшизу та зробила ставку на більш шпигунський підхід — з акцентом на тактику, стелс і винахідливість, а не лише на екшені.

First Light може стати тією самою серйозною грою про Бонда, якої франшиза по суті не мала ніколи. Тут з’являться впізнавані атрибути, зокрема годинник Omega та автомобіль Aston Martin, адаптовані під ігрові ґаджети від Q.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Жанр: Action-adventure

Дата: 29 травня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 (пізніше)

Ще один подарунок перед літніми канікулами — нова пригодницька гра у стилі LEGO від Traveller’s Tales, яка стане четвертою частиною серії Lego Batman. Проєкт розповідає оригінальну історію, зібрану з мотивів фільмів, коміксів, серіалів та ігор про Темного лицаря. Гру анонсували на Gamescom 2025 і відтоді з трейлерів та показу ігроладу вона переконує нас, що запропонує новий рівень масштабу у вже десятиліттями знайомій нам серії про квадратних чоловічків.

Геймплей поєднує екшн від третьої особи з головоломками та дослідженням відкритого світу LEGO-Ґотема. Проходити гру можна наодинці або в локальному кооперативі. На відміну від попередніх LEGO-ігор, тут зроблено ставку не на сотні персонажів, а лише на семи ключових героях: Бетмена, Джима Ґордона, Бетґьорл, Найтвінґа, Робіна, Жінку-кішку та Талію аль Гул. Кожен із них має власні здібності та ґаджети, що впливають на стиль проходження.

Світ гри наповнений впізнаваними образами з усієї історії Бетмена. Скіни персонажів відсилають до різних епох і екранізацій — від класичних коміксів до культових фільмів, зокрема з візуальними образами Джокера, Пінгвіна чи Жінки-кішки з відомих кіноадаптацій. Серед лиходіїв з’являться Джокер, Бейн, Отруйний Плющ, Містер Фріз, Харлі Квінн та інші представники широкого асортименту ворогів Бетмена. У грі буде також магазин костюмів і покращень для Бет-печери.

Гру створюють на Unreal Engine 5 — це перший LEGO-проєкт Traveller’s Tales на цьому рушії. За словами розробників і DC, Legacy of the Dark Knight задумана як справжній омаж усьому спадку LEGO-Бетмена, але з більш зосередженим, кінематографічним підходом до геймплею та історії.

Marvel 1943: Rise of Hydra

Жанр: Action adventure

Дата: перша половина 2026

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Події сюжетно орієнтованої гри від Skydance New Media розгортаються в окупованому нацистами Парижі під час Другої світової війни. В основі історії лежить вимушений союз Стіва Роджерса, відомого як Капітан Америка, та Аззурі, короля Ваканди й Чорної Пантери. Разом вони намагаються зірвати плани гідри — організації, що прагне зміцнити свій вплив у хаосі війни.

Гра натхненна коміксами Captain America та Black Panther: Flags of Our Fathers і робить акцент на наративі та персонажах. Окрім двох головних героїв, гравці керуватимуть ще двома персонажами: бійцем Ґабріелем Джонсом і Наналі, що є очільницею шпигунської мережі Ваканди.

Проєкт очолює відома сценаристка та режисерка Емі Генніґ, відома за Uncharted, а над історією також працює автор коміксів Марк Бернардін. Гру створюють на Unreal Engine 5 з великим акцентом на кінематографічну подачу.

Реліз Marvel 1943: Rise of Hydra запланований на період після початку 2026 року, після кількох перенесень із раніших дат.

GTA 6

Жанр: Action adventure

Дата: 19 листопада

Платформи: PS5, Xbox Series X|S

Grand Theft Auto VI — гра, яка точно не потребує представлення. Це не просто нова частина серії, а чергова спроба Rockstar переосмислити саму ідею відкритого світу. Після майже п’ятнадцяти років очікування студія повертається з новою історією, новими героями й сучасною версією Вайс-Сіті, адаптованою під інші масштаби та ритм життя. Вперше в історії серії одним із протагоністів стала жінка, що вже саме по собі змінює динаміку оповіді. Сюжет зосереджений на кримінальному дуеті Джейсона та Люсії, які після невдалого пограбування опиняються втягнутими у масштабну змову й змушені покладатися одне на одного.

Розробка GTA 6 супроводжувалася затримками, витоками й внутрішніми змінами в студії, зокрема переглядом умов праці. Це вплинуло на темп виробництва, але водночас сформувало ще більші очікування у фанатів, які втомились чекати. Rockstar традиційно не поспішає ділитись деталями, але вже зрозуміло, що ставка робиться на симуляцію відкритого світу, поведінку NPC і світ, що постійно змінюється.

GTA 6 важлива ще й тим, що вона майже напевно визначатиме стандарти для ігор у відкритому на кілька років уперед. Саме тому її вихід справжня історична віха не лише для фанатів серії, а й для всієї індустрії.

Розробка гри стартувала після виходу GTA V, активна фаза — після Red Dead Redemption 2, а офіційно проєкт підтвердили у 2022 році. Гру офіційно анонсували в грудні 2023 року, а після кількох перенесень реліз запланували на кінець осені 2026 року, щоправда, спочатку лише для консолей.

Marvel’s Wolverine

Жанр: Action adventure

Дата: друга половина 2026

Платформи: PS5

Marvel’s Wolverine — нова сюжетна пригодницька гра від Insomniac Games, що розробляється ексклюзивно для PlayStation 5. Проєкт заснований на коміксах Marvel про Росомаху й розповідає оригінальну історію, яка входить до спільного всесвіту Marvel-ігор студії, але не потребує знайомства з серією Spider-Man. Розробники одразу наголошують на більш жорсткому тоні оповіді, що відрізняє гру від попередніх супергеройських проєктів Insomniac про дружнього сусіда.

У центрі сюжету Джеймс «Лоґан» Гоулетт, мутант із надзвичайною регенерацією, тваринними інстинктами та адамантовим скелетом. Гра спирається на класичну міфологію персонажа й ширший всесвіт X-Men, досліджуючи теми насильства, провини та спроб знайти людяність у світі, де для Росомахи майже не існує простих рішень.

Розробка Marvel’s Wolverine стартувала після успіху Marvel’s Spider-Man, коли Insomniac вирішила звернутися до героя з принципово іншим характером. Проєкт пережив складний період після масштабного витоку даних у 2023 році, коли в мережу потрапили ранні матеріали гри, але студія запевнила, що інцидент не вплинув на плани релізу. Наразі Marvel’s Wolverine розглядається як одна з ключових і найочікуваніших ексклюзивних ігор PlayStation — похмура й жорстка історія про одного з найскладніших героїв Marvel.

Гра створюється з урахуванням можливостей PlayStation 5 і отримає технічні покращення для PS5 Pro.

Hela

Жанр: Adventure, puzzle, platform, co-op

Дата: 2026

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Hela одразу вирізняється на фоні більшості великих релізів своїм масштабом і настроєм. Це затишна пригодницька гра про маленьких героїв і велику доброту. Гравець дивиться на світ очима відважного мишеняти та вирушає у чарівну подорож скандинавськими пейзажами, сповненими спокою, краси й неспішних відкриттів. Основний акцент тут зроблено на дослідженні, взаємодії з оточенням і кооперативі до чотирьох гравців.

Розробники свідомо відмовилися від бойової системи у класичному сенсі, роблячи ставку на спостереження й атмосферу. Світ гри виглядає живим і затишним, але водночас сповненим дрібних небезпек.

Hela, може і не стане масовим продуктом, але має всі шанси торкнутись сентиментальних серденьок поціновувачів ігрового мистецтва, ставши при цьому на заміну минулорічної Split Fiction.

Fable

Жанр: Action RPG

Дата: 2026

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Нова Fable — одна з найризикованіших ігор у лінійці Xbox. Оригінальна серія запам’яталася не стільки механіками, скільки тоном, гумором і відчуттям казки. Відтворити це в сучасному форматі — складне завдання. Примітним є й те, що над грою працює Playground Games, студія, відома передусім завдяки гоночній серї Forza Horizon.

Події знову розгортаються у фентезійному світі Альбіону, але цього разу гру створюють з нуля як сучасну інтерпретацію класичної формули Fable для нового покоління гравців. Розробники обіцяють зберегти фірмову казкову атмосферу, британський гумор і тему вибору, наслідки якого впливають на світ і персонажа.

Бойова система має бути динамічнішою й більш тактичною, ніж у попередніх частинах, а подача світу масштабнішою та візуально насиченішою. Важливу роль відіграватиме наратив, за який відповідає команда досвідчених сценаристів, а також харизматичні персонажі. Зокрема герой у відставці на ім’я Гамфрі, якого озвучує актор і комік Метт Кінґ.

Розробка Fable стартувала після закриття Lionhead Studios і скасування Fable Legends, а офіційно гру представили у 2020 році як «новий початок серії». Проєкт створюється на рушії ForzaTech і вже кілька років перебуває в активному виробництві, з додатковою підтримкою Eidos-Montréal. Після кількох перенесень реліз тепер запланований на 2026 рік, вперше завітавши на PlayStation, а детальний показ геймплею очікується під час Xbox Developer Direct 22-го січня. Для багатьох фанатів це одна з головних надій Xbox у жанрі великих сюжетних RPG.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Жанр: Action adventure

Дата: 2026

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Legacy of Atlantis — це новий римейк класичної Tomb Raider 1996 року, який розробляють Crystal Dynamics у співпраці з Flying Wild Hog, а випускати його буде Amazon Game Studios.

Гра поєднує в собі класичне дослідження древніх гробниць, складні головоломки та розширене оповідання, адаптоване до сучасних гравців. У центрі сюжету знаходиться досвідчена Лара Крофт, яка відправляється на пошуки фрагментів артефакту Скіон, що належав загубленій цивілізації Атлантиди. Героїню озвучує та виконує роль Алікс Вілтон Реґан (Саманта Трейнор в Mass Effect 3, інквізиторка в Dragon Age: Inquisition, Айа в Assassin’s Creed Origins), яка замінює Каміллу Ладдінґтон з попередніх ігор серії.

Проєкт вперше з’явився у публічному полі у 2022 році, коли Crystal Dynamics оголосила про розробку нового Tomb Raider на Unreal Engine 5 у партнерстві з Amazon Game Studios. Римейк був офіційно представлений під час Game Awards 2025 разом із наступною частиною серії — Tomb Raider: Catalyst (2027).

Розробка гри почалася ще з ранніх натяків на події першої Tomb Raider, залишених у непатченому фіналі Shadow of the Tomb Raider 2018 року. У ньому зберігалися сцени, які пізніше видалили, зокрема лист від Жаклін. Ці елементи показували наміри студії пов’язати ремейк із класичною історією та водночас створити логічний перехід для нових гравців.

Студію запитували про рівень складності гри, зважаючи на моменти миттєвої загибелі та інші проблеми оригінальної гри. Директор проєкту Вілл Керсейк зазначив, що важливо переосмислити класичний дизайн та адаптувати його під сучасні смаки гравців, а керівник студії Скот Амос назвав проєкт «листом любові від фанатів для фанатів», підкреслюючи, що він повинен відзначати 30-річчя серії та зберегти її оригінальну ДНК.

Гра обіцяє поєднання класичного духу Tomb Raider із сучасними технологіями, включаючи оновлену фізику, кінематографічні сцени та глибокий наратив. Вона покликана привернути як ветеранів серії, які виросли на оригіналі, так і нове покоління гравців, пропонуючи знайомий світ Лари Крофт у новому, сучасному форматі.

Star Wars Zero Company

Жанр: Turn-based tactic strategy

Дата: 2026

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Zero Company обирає незвичний для франшизи жанр — покрокову стратегію. Замість масштабних битв і джедаїв у центрі сюжету буде невеликий загін персонажів і тактичні рішення. Проект розробляється спільно студіями Bit Reactor, Respawn Entertainment та Lucasfilm Games і обіцяє перенести гравців у похмурий період Війни клонів, коли галактика перебуває на межі хаосу. Гравець очолює елітний загін найманців, чия непомітна боротьба може визначити долю одного зі світів, занурюючи у сюжет, де кожне рішення має критичне значення.

Головним героєм гри є Гоукс, колишній офіцер Республіки, який тепер командує командою Zero Company. Загін складається з різношерстих бійців із різним минулим, об’єднаних спільною метою запобігти катастрофі, що насувається. Створюючи персонажів і їхні історії, розробники роблять акцент на атмосфері безвиході та похмурому наративі, надихаючись фільмом «Бунтар один» і серіалом «Андор».

Особливу увагу привертає участь студії Bit Reactor, заснованої вихідцями з Firaxis Games, відомих завдяки XCOM та Civilization. На офіційній сторінці проєкту зазначено, що гру створюють “піонери жанру”, і досвід таких розробників вселяє довіру до високої якості та глибини ігрового процесу.

Control: Resonant

Жанр: Action RPG

Дата: 2026

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S, MacOS

Control: Resonant продовжує розширювати дивний і багатошаровий всесвіт Remedy. Студія поступово будує власну міфологію, де ігри переплітаються між собою не лише сюжетно, а й тематично.

Цього разу в центрі історії — Ділан Фейден, брат головної героїні першої гри. Він вирушає на пошуки зниклої Джессі та водночас намагається зупинити космічну сутність, здатну спотворювати реальність. Події переносяться за межі звичних коридорів FBC — просто в міські квартали Мангеттена.

На відміну від оригіналу, Resonant робить акцент не на екшені, а на рольових елементах і ближньому бою. Ділан використовує пристрій під назвою Aberrant, який може змінювати форму, а сам ігровий процес будується навколо вільного дослідження міста, побічних завдань і більшої свободи вибору.

Розробка сиквелу пройшла довгий шлях: від внутрішнього проєкту під кодовою назвою Heron до повноцінної гри з великим бюджетом. Remedy повністю викупила права на серію Control, залучила партнерів для фінансування та запустила повномасштабне виробництво у 2025 році. Студія обіцяє зберегти фірмову атмосферу, наратив і візуальну видовищність, водночас зробивши гру доступною навіть для тих, хто не грав у першу частину.

Halo: Campaign Evolved

Жанр: FPS

Дата: 2026

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Halo: Campaign Evolved — це повноцінний ремейк сюжетної кампанії Halo: Combat Evolved (2001), який розробляє вже оновлена команда Halo Studios і видає Xbox Game Studios. Уперше в історії серії Halo вона стане мультиплатформною.

Проєкт створюється на Unreal Engine 5 і не просто відтворює оригінал, а переосмислює його. Кампанія отримала повністю оновлену графіку, нові катсцени та перезаписаний звук з оригінальними акторами озвучення Мастера Чіфа й Кортани. Місії переробили з урахуванням механік пізніших частин серії: з’явився спринт, нові девайси, розширений арсенал та оновлені типи ворогів. До десяти класичних рівнів додали ще три нові, що розкривають події до основної історії.

Гра повністю відмовляється від змагального мультиплеєра, зосередившись на сюжеті та кооперативі. Кампанію можна проходити в онлайні вчотирьох із кросплеєм і кроспрогресією, а на консолях буде доступний локальний спліт-скрін на двох гравців.

Campaign Evolved задумана як нова стартова точка для серії — знайомство з Halo для нової аудиторії та водночас переосмислення класики для фанатів. Це перший крок Halo Studios у нову епоху франшизи після відмови від власного рушія Slipspace та ексклюзивності для Xbox i Windows. Для серії це шанс нагадати, за що її колись любили.