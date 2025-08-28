Bitcoin та Ethereum втрачають мільярди — крипторинок не витримує тарифний страх і продажі

У п’ятницю, 22 серпня, криптоактиви зросли після того, як голова Федеральної резервної системи США Джером Павелл натякнув на майбутнє зниження процентних ставок. Біткоїн добряче підріс, але лідером руху вгору став Етер, який побив історичний рекорд і подолав позначку $4,900. Здавалося б, флагман альтсезону розігнався та ось-ось графіки перетворяться на нескінченне зелене море. Але поточний тиждень розпочався з драматичного падіння.

Ринок знову падає

Раптове зростання на ринку криптовалют призвело до примусових продажів довгих позицій (тобто ліквідацій) ETH на суму понад $245 млн. Довгих позицій у BTC ліквідовано на $175 млн. Протягом 18-22 серпня Етер зафіксував чистий відтік у розмірі $237 млн, що стало першим тижнем негативного потоку з 9 травня. Bitcoin-ETF за той самий тиждень зафіксували чистий відтік понад $1 млрд.

За останні 24 години (тобто, станом на 26 серпня) ліквідовано 173,915 трейдерів на суму $792 млн. Найбільша разова ліквідація була на біржі HTX (пара BTC-USDT) вартістю $39,24 млн.

Також падіння на ринку призвело до того, що загальна капіталізація знизилась з піка у $4,17 трлн до $3,8 трлн. Топові альткоїни, такі як Ethereum (ETH) та Solana (SOL) знизилися на понад 10% від нещодавніх максимумів. Те, що почалося як невеликий спад на початку тижня, тепер перетворилося на різке падіння. Якщо тиск продажів продовжиться, падіння продовжиться і ринкова капіталізація криптовалют впаде до $3,47 трлн, а далі — потенційно до $3,26 трлн.

Цікаво, що падіння на криптовалютного ринку нерівномірне між Bitcoin (BTC) та альткоїнами, оскільки останні постраждали набагато більше. Усі ознаки вказують на те, що капіталізація альткоїнів (ALTCAP) продовжить зниження і може впасти до $1,43 трлн або навіть до $1,35 трлн.

Чому все покотилось вниз?

По-перше, однією з причин стало суттєве зростання Ethereum. За головним альткоїном потяглись й інші монети. Однак багато довгострокових інвесторів і великих гравців продали свої ETH на тлі нового цінового рекорду. Це збило ціну, а зниження Ethereum потягло на дно й інші монети.

По-друге, Трамп погрожує запровадити тарифи та експортні обмеження для країн, чиї податки, законодавство та правила спрямовані проти великих американських технологічних компаній, таких як Google, Meta, Amazon та Apple.

Тарифи не стосуються безпосередньо криптоактивів, оскільки вони не оподатковуються. Але потенційно таке рішення президента США призведе до зростання вартості майнінгового обладнання, особливо для Bitcoin, оскільки воно здебільшого імпортується з Китаю, Тайваню та інших країн, на які можуть накласти митні тарифи.

Крім того, нові тарифи можуть уповільнювати економічне зростання і збільшити рівень інфляції — імпортерам доведеться перекласти свої витрати на споживачів, що зменшить реальні доходи. Це призводить до зниження доступного капіталу для ризикових інвестицій, серед яких криптоактиви. Крім того, стійка інфляція може змусити Федеральну резервну систему утриматися від зниження ставок.

Загалом, останні дані свідчать, що хоча крипторинок й може відскочити, у найближчі тижні найбільш імовірне подальше падіння.