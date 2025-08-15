Альтсезон вже скоро: прогноз Coinbase Institutional

Сезон альткоїнів у липні так і не настав. Крім того, аналітики кажуть про так зване серпневе прокляття біткоїна. Але воно може зіграти на руку альткоїнам.

Альтсезон може розпочатися через кілька тижнів, найімовірніше – у вересні. Це часовий період, коли токені, окрім BTC починають суттєво зростати в ціні. Загальноприйнятим визначенням сезону альткоїнів є ситуація, коли щонайменше 75% з 50 провідних альткоїнів за ринковою капіталізацією перевершують BTC за результатами попередніх 90 днів.

Якщо наступні три умови буде виконано, ринок накриє зелена хвиля:

падіння домінування біткоїна на ринку,

покращення ліквідності,

зростання готовності інвесторів переходити до активів з вищим бета-коефіцієнтом.

Домінування біткоїна (його частка від загальної вартості криптовалютного ринку) показало ознаки послаблення після досягнення рекордної вартості раніше цього року. Коли цей показник знижується, капітал історично перетікає в великі альткоїни, а потім у токени середньої та малої капіталізації. Наразі цей альткоїн — Ethereum (ETH).

Крім того, покращена ліквідність часто заохочує участь більших гравців, які інакше могли б уникати менш популярних токенів. Усе це перетягує капітал у дрібніші токени.

Також, коли макроекономічні умови стабілізуються, а волатильність залишається стриманою, інвестори частіше шукають вищі прибутки серед більш ризикових активів.

Сказати точно, які токени будуть піонерами майбутнього альтсезону аналіти не наважуються. Але спостерігається закономірність з попередніми ринковими циклами, де топові монети спочатку показували кращі результати, а за ними тяглись активи з меншою капіталізацією.

Наприклад, зростання вже показали традиційні лідери: ETH (+37,9%), XRP (+49%). Solana (SOL) +1,67%, Cardano (ADA) +8,96% та Dogecoin (DOGE) -27,5%, показали гірші результати.

Джерело: Coinbase Institutional