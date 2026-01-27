Битва кросоверів: Skoda Karoq проти Kia, Hyundai, Toyota та Nissan

В цьому сегменті кросоверів немає переможців у класичному розумінні. Є лише різні філософії, прикрашені логотипами та цінниками. Над ними висить ореол репутації бренда та адекватність підбору комплектацій. Однак кожен з нас при виборі орієнтується не тільки на загальну думку, а на особисті уподобання, обираючи не тільки гаманцем, але і серцем.





У цій історії все почалося з чашки кави й повідомлення в месенджері: “Слухай, мені терміново потрібен кросовер. Надійний, комфортний, щоб возити дитину, коляску, іноді батьків з картоплею з дачі. Допоможеш обрати?” – написала моя подруга ще з універу. Я глянула у вікно на мокрий київський асфальт, де кросовери заповнили кожен двір, і зрозуміла: це буде довга, але приємна історія з невідомим поки що фінальним акордом.

Автівка – це не сукня, яку можна через рік подарувати, це вірний супутник на кожен день на багато років вперед. Тож я відправляючись на пошуки гідного “друга” для своєї подруги чітко це усвідомлювала. Не до кінця розуміючи, що саме може їй підходити: маленька дівчина, яка їздила на Hyundai i20 хоче собі щось більше та практичніше. Наче задача не складна і в моєму переліку було чимало яскравих представників В-сегменту з ціною від 24 – 30 тисяч євро. Головний критерій для неї – це місткість та високий кліренс. Але це жодним чином не звузило межі пошуку.

Огляд пропозицій: ціновий діапазон

Перед тим як спланувати маршрут тест-драйвів по салонах, ми сіли моніторити ціни та пропозиції. Добре, що більшість сайтів імпортерів адекватно налаштовані і не потрібно плутати в їх сторінках шукаючи інформацію. Не стали охоплювати весь ринок, зупинились на варіантах, які відповідали умовам та за її особистими критеріями подобались подрузі.





В Toyota ми подивились на оновлену Corolla Cross. Це “гібрид” HEV, але з 2,0‑літровим бензиновим двигуном в основі силової установки, який працює разом з електромотором через e‑CVT. Потужність складає близько 197 к.с., передній привід, і цінник, який у живих пропозиціях на 2025 модельний рік стартує від 1 573 840 грн і легко підбирається до 1 816 920 грн за топову версію. Це вже територія, де ти мимоволі починаєш рахувати, скільки років житимеш у режимі “кава вдома, ресторани в інстаграмі тільки лайкати”. В бюджет не вписується, але спробувати варто.

Nissan Qashqai на старті також пропонує гібрид, але вже м’який mHev. Це бензиновий турбований двигун 1.3 DIG‑T на 158 к.с. з невеликою літій‑іонною батареєю в допомогу, варіатор Xtronic і передній або повний привід залежно від комплектації. Також буде і повноцінний гібрид e-Power потужністю в 190 к.с., як був у мене на тесті. Цікаві обидві версії. Вартість за початкову комплектацію складала 1 254 680 грн і 1 839 960 грн за N-Design, яка достатньо насичена. Наче і в нашому бюджеті, але трішки вже вилазить з нього, якщо дивитись на топ Tekna+.

Корейські Kia Sportage та Hyundai Tucson – два брати, які вже стали звичним пейзажем українських стоянок. В актуальних пропозиціях на наш ринок у топових комплектаціях вони часто приходять або з бензиновими турбодвигунами, або з гібридними системами, але завжди з багатим набором опцій: панорама, шкіра, електроприводи, купа електронних асистентів.

Hyundai пропонує досить широкий вибір двигунів від 2-літрового MPi на 156 к.с. з переднім або повним приводом та автоматичною коробкою передач за ціною від 1 168 300 грн до 1 500 400 грн в середній комплектації. Топова версія вже буде йти з 2.5 GDi (190 к.с.) та за 1 708 700 грн, правда тут і повний привід, і 8-ступеневий гідротрансформатор. Дизель 1.6 CRDi (136 к.с) та гібрид 1.6 T-GDi HEV (215 к.с) ми не розглядали, бо там і вартість вже стартує вище 1 688 700 грн.

В Kia лише наприкінці грудня зустріли оновлений Sportage, який тільки поверхово отримав зміни. Зараз він пропонується з гібридною системою на базі дизельного двигуна 1.6 T-CRDI mHEV, але нам була цікавіше бензинова версія 1.6 T-GDI, 150 к.с. або на 239 к.с, яка йде вже з повним приводом. Вартість топових комплектацій Luxury складає 1 495 000 грн і 1 995 000 грн відповідно.

Якщо VW взагалі не зацікавив подругу, то Skoda для неї виявилась цікавішою. Український ринок знає Karoq, як один із найбільш збалансованих кросоверів компактного класу: доступні бензинові двигуни, помірна витрата, продуманий салон, великий багажник – і все це за ціну, яка традиційно нижча за ті ж Toyota Corolla Cross чи інші японці у схожому оснащенні. Вартість бензинової версії 1.4 TSI в парі з гідротрансформатором на 8 сходинок стартує з 1 263 000 грн, а за топовий SportLine просять лише 1 491 650 грн. Ба більше, саме він виявився запланованим у мене на огляді.

У цьому ж полі десь поруч миготить Ford Kuga, який більшість водіїв теж ставлять в один ряд із Karoq, Tucson, Sportage. Він бере простором, гібридними технологіями та непоганою керованістю, але в реаліях нашого ринку й післяпродажного сервісу не для всіх стає першим номером, частково через репутацію. Але і на нього варто кинути око, бо сьогодні він пропонує конкурентні ціни: від 1 286 432 грн до 1 598 626 грн за бензиновий 1,5-літровий двигун з 8-ступеневим автоматом.

Характеристика Skoda Karoq Hyundai Tucson Kia Sportage Toyota Corolla Cross Ford Kuga Nissan Qashqai Двигун 1.4 TSI Turbo бензин 2.0 MPi/2.5 GDi 1.6 T-GDI 2.0 бензин / HEV 1.5 EcoBoost бензин 1,3 DIG-T MHEV Потужність (к.с.) 150 к.с. 156 150 197 к.с. 186 к.с. 158 Коробка передач 8AT 6АТ DCT7 е-CVT 8AT Xtronic Привід FWD FWD/ AWD FWD FWD FWD/ AWD FWD/ AWD Кліренс (мм) 164 172 172 160 180 175 0–100 км/год 9,2 11,4 9,4 7.7 9,9 10,2 Витрата пального (л/100 км) змішаний 6,6 8,3 7,4 4.2 7,4 6,3 Довжина (мм) 4390 4510 4 515 4 460 4604 4425 Ширина (мм) 1 841 1865 1 865 1 825 1 882 1877 Висота (мм) 1 603 1650 1 650 1 620 1 673 1625 Колісна база (мм) 2638 2680 2 680 2 640 2 711 2665 Багажник (л) 521/1630 620/1799 591/1776 390/1299 536 455/1368 Ціна в Україні (нові) 1 263 000 – 1 491 650 грн 1 427 200 – 1 708 700 грн 1 495 000 грн 1 700 000–1 850 000 грн 1 286 432 – 1 598 626 грн 1 571 480 грн

Близьке знайомство та перший погляд

На папері Skoda та Ford здаються найдешевшими. На практиці все залежить від того, що ви насправді отримуєте за гроші. І це не просто числа в конфігураторі. Тож тут відчуття та єдність з автівкою – найголовніше. Якщо раніше потрібно було записуватись на тест-драйви у дилерів за тиждень-два, то сьогодні можна просто приїхати в салон і випробувати ту модель, яка привернула увагу і дізнатись всі підводні камені, а вони здебільшого є.

Тож як тільки ми випили каву зранку, то відправились за пригодами. Першим в переліку та найближчим став салон Toyota. Corolla Cross не вразила зовнішністю: округлі форми, м’які лінії, кільцеві ліхтарі, які роблять кросовер подібним до великої іграшки. Деякі люблять цю “по-дитячому-милий” вигляд, інші вважають архаїчним. Схоже ми з подругою відносимось до другої категорії.

Nissan Qashqai зустрів нас космічним поглядом вузьких діодних фар та магічної решітки радіатора, яка наче гіпнотизує. Він виглядає як “правильний” міський кросовер із легким відтінком футуризму: оновлена решітка радіатора з фактурним хромом, розділена оптика й гострі форми надають йому виразного, але не кричущого силуету. У профілі він зберігає класичні пропорції сімейного SUV, з акуратною лінією даху та м’язистими колесними арками, тож машина впізнавана й не втомлює з часом. Ззаду перероблені ліхтарі з чіткими контурами й динамічними “поворотниками” додають відчуття сучасності, а широкі двері, що майже розкриваються на 90 градусів, підкреслюють практичний характер дизайну.





Hyundai Tucson відчувається яскравішим, трохи агресивнішим і магічним. Він має сміливий, рубаний дизайн: гострі грані, складні лінії боковин і фірмові приховані ходові вогні, інтегровані в решітку, одразу роблять його найпомітнішим у дворі. Передня частина виглядає майже концепт‑каром, з великим логотипом і широкою решіткою, які задають агресивний тон. Збоку і ззаду авто зберігає цю ж геометричну мову: світлотехніка, вигини й контури кузова створюють образ кросовера, що навмисно виділяється з потоку. Tucson точно ще десятки років буде актуальним, що явно буде перевагою, якщо ви любите бути в центрі уваги.

Kia Sportage – це трохи інша історія. Він грає в ту ж лігу сміливого дизайну, що й Tucson, але зі своїм характером: фари‑бумеранг, велика решітка та різко окреслений передок роблять його одним з найагресивніших кросоверів у сегменті. Лінії кузова з вираженими колісними арками та високою лінією вікон додають м’язистості, а платформа, адаптована під європейський ринок, зберігає пропорції збалансованими. У задній частині витягнуті ліхтарі й чисті поверхні, через що Sportage виглядає сучасно й динамічно навіть у спокої.

У максимальній комплектації Prestige він виглядає як те, що готов прокладати дорогу і розганяти натовп. На фотографіях це вражаюче, але в житті дехто звертає в бік від такої нахабності. Це питання смаку і подруга висказалась: “Я люблю агресію у автомобілях, але не щодня”.

Skoda Karoq – то немовби зелене яблуко. Глянцевий, вишуканий, без зайвих деталей. Лінії чіткі, пропорції врівноважені. Європейський мінімалізм, який не викликає піку емоцій, але й не розчаровує. На неї завжди будуть звертати увагу інші власники Skoda, ніби мовчки приймаючи тебе у свій клуб “шкодаводів” – бо це щось серйозне, конкретне, надійне. Такого ефекту добиваються чіткими краями кузова, стриманим рисунком фар і відсутністю зайвих деталей, що так люблять корейці.

Ford Kuga – якась золота середина між німецьким мінімалізмом і японською прямолінійністю. Він виглядає стримано, але сучасно: оновлена широка решітка радіатора, загострена LED‑оптика й більш різко окреслені лінії капота роблять силует підтягнутим і впевненим. Бічний профіль з м’якими, але виразними виштамповками й плавним переходом даху до спойлера На фоні інших кросоверів Kuga виглядала, як актор другого плану в голлівудському фільмі – гарне, але не головне. Здається, що її наче ліпили поспіхом, без індивідуальності.





Глибоке занурення

Toyota Corolla Cross не захоплює і салоном: високий центральний тунель, посередній пластик, великий вертикальний екран мультимедіа й традиційна тойотівська атмосфера де все логічно і немає нічого зайвого. Це далеко не “вау ефект” та трохи хаотично продуманий простір. Гарячі кнопки під екраном для клімату залишаються на місці, як у стародавні часи. Це є радість для людей, які не люблять копирсатись в меню для того щоб змінити температуру.

Загальна атмосфера салону домашня, хоча й не найновіша по дизайну. Подруга загубилась в автівці одразу і їй явно було не комфортно сидіти. Не дивлячись на багато повітря в салоні, багажник не вражає об’ємом зі своїми 390 літрами. Задній ряд компактний, й якщо ви плануєте регулярні поїздки на природу для трьох людей плюс водій, то це не ваш вибір. Розкладка – стандартна 60/40. Задній диван не регулюється, а додаткових плюшек для пасажирів не передбачено – все стандартно та стримано, як звичайно у Toyota.

В топових версіях Nissan Qashqai більше про “розумний комфорт” і лише трохи про шоу: лаконічна передня панель, окремий екран мультимедіа й фізичні кнопки клімату створюють дружній, зрозумілий інтерфейс. М’які матеріали, вставки з Alcantara чи шкіри на панелі й дверях додають преміального відтінку, але без надмірного глянцю. Інтер’єр виглядає акуратно й стримано, з хорошою ергономікою та відчуттям продуманості.





На другому ряду Qashqai комфортно сідають дорослі: простору для ніг і голови достатньо навіть для високих пасажирів, а диван має нормальний кут нахилу спинки для тривалих поїздок. Це типово сімейний SUV. Об’єм багажника середній в 455 при піднятих сидіннях, розкладається до приблизно 1368 л зі складеним другим рядом, чого вистачає і на коляску, і на валізи на відпустку, але не рекордний показник.

Всередині Hyundai Tucson, як завжди задає тон сучасності: нова архітектура салону виглядає дорослою, стримано‑преміальною, з великим вигнутим блоком двох 12,3‑дюймових екранів і тонким триспицевим кермом. Передня панель відсунута вперед, щоб створити відчуття простору, матеріали приємні на дотик, а загальна атмосфера ближча до старших моделей бренду, ніж до доступного кросовера. Інтерфейс клімату й мультимедіа поєднує фізичні органи керування з сенсорними зонами, забезпечуючи відносно інтуїтивну взаємодію, а сидіння й загальна посадка сприймаються як комфортні навіть на довгих поїздках.

В Tucson заднім пасажирам дістається скромний запас місця для ніг і простора зона над головою, тому навіть високі пасажири не відчувають себе “запакованими”. Ширина салону дозволяє без проблем поставити дитяче крісло й ще посадити дорослого посередині, тож авто добре підходить для сімей. Багажник – одна з сильних сторін з 620 літрами за заднім рядом і до 1799 л з опущеними спинками, що робить Tucson дуже містким навіть для габаритних речей.





Kia Sportage дарує 12.3-дюймовий екран, який охоплює практично половину торпедо. Системи навігації, Apple CarPlay й Android Auto перетворюють салон на дещо подібне до кабіни космічного корабля. Це святкує сучасність, але де це буває у реальному житті? На третій день будеш почуватись, як мандрівниця в незнайомих обставинах, хоча інформаційна система українська. Гарячий фіолетовий підсвіт, сенсорні кнопки для клімату – все це має гарний вигляд для відео з розпакуванням, але у щоденній їзді без механічних крутилок буде важкувато.

Kia Sportage дарує 591 літр в багажнику, що трошки менше за Karoq, але при складаних задніх сидіннях збільшується до 1776 літрів. Задній ряд просторіший за конкурентів, люди ростом до 190 см чувають себе як королі. Широкі двері, вихід іSoFix-кріплення – це для малих дітей найкраще рішення в цьому класі.

Інтер’єр Skoda Karoq залишається вірним німецькому мінімалізму. М’яка пластика в верхній частині, темна тканина на дверях, чорна шкіра на кермі (у Sportline), невеликий сенсорний екран на 8 дюймів. Це не виглядає сучасно у 2025 році, але функціональність не викликає питань. Усе знаходиться на місці, усе доступне, немає розсіювання уваги на оформлення. Оновлена панель приймаче має більше глибини, ніж у попередніх поколінь, що розширює відчуття простору.





Skoda Karoq дарує 521 літр багажника у стандартному положенні, але розумні люди складають другий ряд і отримують 1630 літрів. Задня лавка розташована дуже далеко назад, й навіть високі люди (вище 185 см) не будуть скаржитися на простір для ніг. Для середньої європейської сім’ї це просто золотий запас місткості і збалансованого простору. Плюс відомий Simple Cleaver додає деталей та аксесуарів, які підвищують практичність інтер’єру.

Ford Kuga знаходиться десь посередині. 13,2-дюймовий екран SYNC 4 добрий, але не проривний. Система управління логічна, хоча й спантеличує на початку. Матеріали класу преміум в базовій комплектації, що приємно здивує порівняно з конкурентами. Всередині Kuga робить ставку на поєднання функціональності й комфорту: висока посадка, великий центральний екран з новою системою SYNC 4, повністю цифрова панель приладів та акуратна горизонтальна архітектура торпедо. Однак загальна якість пластику нижче, ніж у деяких європейських конкурентів, та бракує відсутність окремих фізичних клавіш клімату – керувати всім через екран не завжди зручно на ходу.

По простору Kuga не відстає від конкурентів: другий ряд відчувається на пів класу більшим, ніж у Qashqai чи Sportage, а заднє сидіння рухоме по довжині на 15 см і має регулювання нахилу спинки – можна або дати максимум місця колінам, або збільшити багажник. Об’єм багажника, за європейськими даними, коливається приблизно від 553 л залежно від положення заднього ряду, а зі складеними спинками можна отримати до 1603 л корисного простору, причому форма відсіку зручна й дозволяє без проблем розміщувати габаритні речі.





Від простоти до розкоші

Тест-драйви завжди розкривають характер автівки і виявляють всю суть. Тільки в русі ти розумієш справжню ергономіку, комфорт та зручність. Для дівчини, яка завжди їздила на маленькому компакті, було незвично за день змінити шість автівок і розібратись у своїх відчуттях. Але я поклалась на її інтуїцію, розуміючи, що з першого разу не все вийде відчути до кінця.

Незручність в водійському кріслі повною мірою проявилась під час керування Toyota. В русі гібридна тяга Corolla Cross при невеликому натиску на газ дарує відчуття, ніби авто пливе, а не розганяється: тихо, спокійно, впевнено, наче місто більше не нервує. Вона м’яко керується, добре тримає дорогу, м’яко відпрацьовує, але не вражає керованістю та розумінням.

Тут є повний набір систем безпеки від адаптивного дальнього світла до останнього покоління Toyota Safety Sense (адаптивний круїз-контроль до нульової швидкості, утримання смуги з можливістю керованого центрування, упередження зіткнень і розпізнавання дорожніх знаків). Але щойно ми побачили рядок з ціною у конфігураторі, на обличчі подруги промайнуло те саме: “давай скромніше”.

М’який гібрид Nissan Qashqai працює непомітно, турбо 1.3 тягне рівно, а варіатор вже давно навчився не “вити” наче фен. Nissan Intelligent Mobility відпрацьовує майже без збоїв: активне гальмування з розпізнаванням пішоходів і велосипедистів, утримання в смузі, ProPILOT з адаптивним круїзом, сповіщення про сліпі зони, камера 360° – все працює тихо, впевнено, як другий пілот, перетворюючи поїздку на спокійний кайф без зайвого дзижчання, де технології піклуються, а ти просто насолоджуєшся дорогою.





Але на наших дорогах Qashqai інколи здається трохи не делікатним: підвіска збита, кермо точне, проте на глибоких ямах відчувається, що це радше міський кросовер, ніж напівпозашляховик. Для когось це плюс, для Олі запитання: “Як ми будемо мотатись на дачу, де останні 3 км – це місія виживання, а у мами хвора спина?”. Плюс вартість “дорогої комплектації” трохи вилазила за бюджет. Поставили галочку та пішли далі.

В русі Hyundai Tucson відчувався досить швидко та подруга дивувалась легкості спілкування з ним. Підвіска Tucson налаштована комфортно, але з легким натяком на пружність: ями воно ковтає гідно, проте наші легендарні стики й латки віддаються в кузов більш голосно, ніж хотілося б для сімейного кросовера. У поворотах він поводить себе впевнено, але відчувається, що інженери дозволили собі трішки більше валкості, ніж любить людина, яка щодня читає про підвіски та шасі, однак для спокійної дівчини це не так помітно.





SmartSense тихо піклується, бачить пішоходів, тримає смугу плавно і чітко на трасі, круїз тримає смуги та дистанцію, сліпі зони проєктуються на екран приладової панелі, круговий огляд спрощує паркування. Все ненав’язливо, інтуїтивно, їдеш розслаблено, ніби з розумним напарником, без зайвого шуму. Подруга явно була вражена, особливо функцією самостійного паркування та віддаленого запуску двигуна.

Kia Sportage дарує інший досвід. В режимі Normal кермо м’яке, немовби повітряне. В режимі Sport воно наливається зусиллям, і машина наче просинається. Цікаво, але комусь це може видатися театральним, як моїй подрузі. І якщо Tucson здався їй хайповим, але з натяком на сімейність кросовером, то тут більше агресії та чоловічої грубості.

Системи безпеки гальмують кросовер перед велосипедистами чи поворотами з вібрацією керма, він ніби “прилипає” до розмітки на швидкості, сам змінює смуги при поворотнику, сліпі зони оживають на екрані з Rear Cross-Traffic гальмуванням, Driver Attention блимає при сонливості. Технології яскраві, реагують швидко і майже непомітно.

Skoda Karoq має найбільш інформативне кермо з усіх п’ятьох. Руль зручний у хваті, зі зручними повноцінними кнопками управління мультимедіа на спицях та крутилками. Відгук стабільний, і ви відчуваєте кожен міліметр повороту коліс. Це не робить його “спортивним” у класичному розумінні, але дає впевненість. Навіть у місті при паркуванні між авто часто тримаєшся за кермо з обома руками не для красивості, а тому що хочеш ладити з машиною, а не просто крутити кермо. І це відчуває навіть не досвідчена дівчина. Вона наче зливається з машиною.

Skoda Karoq має автоматичне гальмування, утримання смуги, контроль втоми водія, адаптивний круїз-контроль. Він не перевантажений технологіями, але пропонує найкращий не дратівливий набір включаючи матричне освітлення. Однак підвіска Karoq – один із головних аргументів, чому його так люблять. Він м’яко проковтує майже всі негаразди, стримуючи кузов від дрижання, при цьому не має погрозливих кренів на поворотах. Такого балансу в цьому ціновому сегменті ніхто не пропонує.

Ford Kuga не відстає від суперників і пропонує компроміс між Karoq і Sportage. Кермо гостре, чітке, інформативне, особливо на швидкості. У спортивному режимі воно стає важчим, але на трасі це навіть приємно – ти чуєш дорогу, відчуваєш, як машина відповідає кожному твоєму мікрорухові. Це кермо для людей, які люблять їздити, а не просто їхати.

А системи безпеки тримають автівку міцно на заданому курсі, страхують і зайвий раз не нагадують про себе. Однак, подрузі зацінити повною мірою керованість Ford не вдалося. Вона на мене дивилась наче казала: “знайдімо менш масштабний варіант”.

Про гроші, сервіс і здоровий глузд

Фінальний етап завжди однаковий: ручка, блокнот, три стовпці й важке зітхання. Один стовпець з ціною на момент покупки, другий – орієнтовна вартість обслуговування й витрата пального, третій – прогнозована ліквідність на вторинному ринку. Плюс окремо пишемо плюси та мінуси кожної автівки: що запам’яталось, а що не сподобалось.

Toyota Corolla Cross виявилась найдорожчим вхідним квитком у цій компанії, але з високим шансом на хорошу залишкову вартість через імідж бренду й досить надійну та перевірену гібридну технологію. Однак вона виявилась одразу не комфортною для маленької дівчини.

Qashqai, Sportage, Tucson – тримаються в іншому коридорі, з невеликими відхиленнями один від одного залежно від акцій, рівня комплектації й конкретного дилера, але в топових версіях вони майже завжди наближаються до цін Toyota. Вони зручні, комфортні, сучасні, яскраві, але Оля якраз хотіла відійти від зайвої уваги під лозунгом: “нехай краще я буду привертати увагу ніж машина”.

Ford Kuga демонструє найкращу керованість та непогану насиченість комплектацій при середній ціні. Однак репутація бренду на вторинному ринку не каже на користь кросовера. І він не підійшов за габаритами та й філософією.

Skoda Karoq – традиційно дешевший за японських і частину корейських конкурентів при порівнянному або навіть кращому наборі опцій. Має одну з кращих підвісок в цій категорії та непогану керованість. Враховуючи бензиновий двигун в парі з гідротрансформатором – це дуже надійний варіант. Плюс на вторинному ринку Skoda завжди цінують.

Якщо додати сюди витрати на паливо, то гібридні Corolla Cross та частина корейських гібридів виглядають спокусливо з погляду щомісячних витрат. Але різниця в ціні на старті ще довго нагадуватиме про себе в кредитних платежах або в порожнечі на банківській картці. І тут вступає в гру саме той здоровий глузд, який рідко показують у рекламних роликах, а поряд – враження від автівки.

Фінальний акорд

Наприкінці дня ми повернулися в салон Skoda. Оля вже вдруге сіла за кермо Karoq, поправила сидіння, покрутила кермо й раптом сказала фразу, яку я чую не вперше: “Знаєш, тут ніби все просто, але я відчуваю себе як вдома”. І це, мабуть, найкраще визначення філософії цієї моделі. Не тому, що він найяскравіший, а тому, що ця машина бере не з першого погляду, а з першого тест‑драйву. Український ринок знає Karoq, як один із найбільш збалансованих кросоверів компактного класу: доступні бензинові двигуни, помірна витрата, продуманий салон, великий багажник.

Karoq у нашій історії виграв не одним параметром, а сукупністю дрібниць:

адекватна ціна у порівнянні з Corolla Cross, Sportage і Tucson при близькому рівні оснащення;

зріле європейське налаштування підвіски й керма, яке “розуміє” українські дороги;

місткий багажник і продуманий інтер’єр без візуального шуму;

​достатня динаміка бензинових двигунів у поєднанні з економічною витратою, без надмірної складності силових установок.

Skoda Karoq став її реальним вибором з тим самим відчуттям, коли ти закриваєш двері, вмикаєш музику, берешся за кермо і розумієш: “Так, оце воно”. Машина, яку ти не будеш виправдовувати перед собою через рік – ні цифрами в сервісній книжці, ні поведінкою на розбитій сільській дорозі.