Тест-драйв Ford Kuga Hybrid: хамелеон серед кросоверів

Знайомство з Ford Kuga Hybrid залишає враження автівки, яка не намагається бути найкращою у всьому, але прагне бути кращою версією себе. Цей кросовер наче хамелеон здатний адаптуватись під твій стиль життя, не втрачаючи власного характеру. І в цьому, можливо, його головна перевага над конкурентами.

Останні оновлення від Ford подарували Kuga такі переваги, які значно підвищили його шанси привабити на свій бік прихильників, які раніше вибирали між VW Tiguan та Toyota RAV4. В ньому більше характеру ніж раніше. В меншому ступені завдяки зміненій оптиці, бамперів, дисків, а в більшій оновленням мультимедіа та переходу на “зелений” бік.

Під час першої зустрічі оновлений Ford Kuga Hybrid наче промовив: “Ось кросовер, який знає про себе все і він швидко завоює твоє серце”. Не просто автомобіль, а справжній розмовник, готовий поділитися своїми секретами та прийняти всі твої скриті сторони. Достатньо тільки прислухатись.

Консервативна класика

“Дивись на мене уважно”, – здається, промовляє Ford Kuga Hybrid своїми новими фарами з інтегрованою світлодіодною смугою. І справді, матрична оптика не просто освітлює дорогу – вона веде діалог з асфальтом та навколишним світом. Це не просто поверхневе спілкування, а глибокий аналіз: дбайливий супровід зустрічного транспорту з ізоляцією зайвого світла, повне підсвічування узбіччя та пішоходів в темних кутках. Тільки така дбайливість буде притаманна лише топовій комплектації ST-Line Plus, всім іншим дістанеться лише звичайне адаптивне світло та підсвітка поворотів.

Передня частина стала більш виразною після модернізації, але без зайвої агресивності. Діодна смуга підкреслює дорослість та сучасність, позаду LED-фонарі з такою ж цікавою підсвіткою. І тут як раз і згадався VW Tiguan, ну дуже схожі вони за стилістикою. Але кузов Ford Kuga Hybrid обрисами нагадує скоріше про Porsche Macan. Тільки загальний образ залишається класичним для Kuga і не виділяє автівку в потоці. Такий згладжений, консервативний стиль для прихильників модерну.

Яскравий трав’яний зелений колір додає трохи шарму. В похмуру погоду буде радувати своєю свіжістю, насиченістю, а взимку нагадувати про весну. Мені особисто дуже подобається така тенденція виробників додавати незвичні кольори до гами чорно-біло-сірих відтінків.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Свіжі 19-дюймові диски в ST-Line X Plus підкреслюють спортивний характер, проте не кричать про це на всю округу. “Я стильний, але не нав’язливий”, – ось точна філософія дизайну цієї версії. І він дійсно досить стримано виглядає на дорозі, а поряд з Peugeot 3008 або Hyundai Tucson буде здаватись навіть скучним.

Тільки на таку стилістику знайдеться немало любителів, а може навіть більше ніж на експресивний Peugeot. Особисто я рада навіть тому, що просто прибрали той зайвий гудок під час замикання автівки, який супроводжував представників модельного ряду Ford багато років. Плюс тут досить комфортний безключовий доступ, але якщо автівка сама відчиняється, то самостійно він замикатись не буде і про це варто пам’ятати.

Гібридне серце з європейським темпераментом

Здається це найцікавіша глава історії спілкування з новим Ford Kuga Hybrid. Він не просто мітить в статус одного з найкращих сімейних кросоверів, а ще й має нахабство радувати водія драйверськими амбіціями. Хоча в це легко повірити, бо Ford завжди вміли налаштовувати керування та загалом робити цікаві та веселі автівки, як от Ford Focus. І не будемо забувати про цілу історію бренду в ралійних чемпіонатах. Тож і тут інженери попрацювали, щоб виділити своє творіння серед досить щільної конкуренції.

Схоже “блакитний овал” вже не такий і блакитний. Ford твердо встав на стежку екологічності, а кроки робить досить успішні. Прощання з дизелями відбулось і на заміну прийшли гібридні версії та звичайний бензин. А тепер додали ще й гібрид PHEV, який підзаряджається і має запас ходу близько 69 км на електриці завдяки акумулятору на 14 кВт*год.

Як на мене найкраща версія, яка здатна розкрити в повній мірі характер Ford Kuga – це паралельний гібрид FHEV на базі 2,5-літрового бензинового двигуна в топовій комплектації ST-Line Plus. Бо саме вона спрямована на більш спортивну поведінку, має пружну підвіску, що досить жорстко відпрацьовує на вибоїнах. Частково через 19-дюймові диски з низькопрофільною гумою, але комфорту воно не додає особливо заднім пасажирам. І це схоже щось нове в Kuga, бо раніше вона відрізнялась максимально комфортним та обережним поводженням.

Під капотом працює 2,5-літровий атмосферний двигун за циклом Аткінсона в парі з електромотором. Загальна потужність FHEV версії – 183 к.с., що дозволяє розганятися до 100 км/год за 8,3 секунди.

Керується Ford Kuga Hybrid відмінно, легко вкручуючись в повороти та прогнозовано поводячи себе на швидкості. Потужності в 183 к.с. вистачає з головою, щоб задовольнити потреби, а електродвигуни, які крутять колеса гарантують миттєвий розгін. Крутний момент регулює eCVT, на кшталт тойотівської.

Принцип роботи паралельної гібридної системи теж дуже схожий на японський і в нічого екстраординарного в Ford поки що більше не придумали. Завдяки алгоритмам роботи, непоганій рекуперації, та їзді на електриці навіть на швидкості економія пального виходить суттєва. Великий кросовер здатний триматись в межах 5,1-6,2 літра на 100 км в змішаному режимі роботи, а якщо більше рухатись містом та пробками можна ще більше економити.

Kuga наче не просто економить паливо – а змінює підхід до їзди. І це правда. Система настільки збалансована, що переходи між електричним та бензиновим режимами практично непомітні. Зайвою графікою приладову панель в 13 дюймів не перевантажили і помітити перемикання можна лише по зміні кольору на іконках двигуна та батарейки. Є шкала економічної їзди та бортовий комп’ютер.

Налаштовувати приладову панель Ford Kuga Hybrid можна під свій смак, однак в обмежених рамках. Куди ефективнішу тут відпрацьовує невеликий, але функціональний проєкційний дисплей. Якби його зробили повною проєкцією на скло було б ще краще. Але він відображає багато важливих даних, має яскраві кольори, графіку, а керується налаштуваннями в бортовому комп’ютері.

Мені подобається гратись режимами їзди в Ford Kuga. Вони реально змінюють відчуття керма, акселератор наче стає гостріше, а коробка підкручує оберти в режимі Sport. Або навпаки вмикається батарейка, підсилюється рекуперація, а кермо стає м’якше та плавніше, якщо перемикатись в режим Eco. Здебільшого Normal справляється з усіма задачами, але додати акценту іноді приємно.

Враховуючи, що у нас в гібриді два електродвигуни, то вони гарантують роботу повного привода, керуючи крутним моментом, замість муфти. Звичайно це не позашляховик і розраховувати на їзду по бруду та піску треба обережно. Він проїде не далі ніж передньопривідна версія під керуванням досвідченого водія. Однак режим Snow гарантує більш стабільну поведінку на дорозі в складних погодних умовах, більш прогнозоване керування.

Є тут і додатковий режим в роботі коробки L, який дозволяє їхати майже в одну педаль, значно посилює рекуперацію та використання електричного приводу. Зручна річ під час штовхання в пробці, коли можна майже не рухати ногою з педалі на педаль.

Максимальна турботливість

В пробках зручно користуватись адаптивним круїз контролем, який може повноцінно починати рух, гальмувати та тримати задану дистанцію до попередніх автівок. Система моніторить навколишнє середовище та попереджає про небезпеку. Тільки вона не дасть вам сильно розслабитись, бо буде про себе регулярно нагадувати та просити тримати руки на кермі, а увагу на дорозі.

Не менш виручає вона і під час руху трасою, утримуючи машину в середині смуги, контролюючі дистанцію та швидкість. Приємна насправді робота системи, що непомітно присутня завжди та ненав’язливо захищає від несподіванок.

Звичайно тут є і всі необхідні системи допомоги під час руху вгору, сповіщення про сліпі зони, стабілізація руху та інші. І якщо адаптивний круїз, проєкційний дисплей, матричні фари – це перевага топових комплектацій, то всі інші допоміжні системи доступні зі старту.

Камери кругового огляду хоч і не відрізняються якістю, але непогано справляються з задачею. Видають якісне зображення, яке можна наближати, а також дивитись ближче навколишню ситуацію під різними кутами, наближаючи зони складних ділянок. Ну й апогей допомоги – активний помічник в паркуванні: систему можна вмикати окремою кнопкою і вона буде шукати відповідне місце для паркування і сама запаркує автівку. Це супербонус для тих, хто завжди лякається паркування.

Салон: технології в діалозі з комфортом

До всіх характеристик та вражень Ford Kuga Hybrid має один з найкомфортніших салонів в класі. Тільки тут його самобутність трохи втрачається і якщо перекрити логотип на кермі буде не так просто визначити на якій саме автівці ти їдеш. Здається і тут, як у Ford Puma, на матеріалах сильно зекономили. Сьогодні навіть китайці з MG пропонують більше приємних на дотик поверхонь ніж Ford. Та й в архітектурі нічого вигадливого та особливого немає. Просто, лаконічно та консервативно. Схоже саме на це і була ставка.

Куди цікавіше дизайн в Hyundai Tucson, що вже казати про Peugeot 3008. Та й в VW Tiguan якось більше цікавинок та роботи дизайнерів від підсвітки до розташування дрібних місткостей для зберігання. Однак Kuga зі своєю консервативністю тримається в топі європейських продажів саме завдяки такому стриманому стилю, практичності та комфорту. Тут є все для зручності: купа дрібних кишеньок, висувні підставки під коліна, що подовжують сідушки, налаштування крісел в усіх напрямках, підігріви керма, крісел і навіть задніх.

А тепер у Ford додали ще й рух для заднього ряду. Можна змінювати нахил спинок дивану та рухати окремі частини, чого не було в попередника. І це без прив’язки до комплектації.

Не дивлячись на любов до класичних цінностей цей автомобіль вміє розмовляти сучасною мовою. Тепер тут 13,2-дюймовий екран з SYNC 4, що прийшов на заміну скромному 8-дюймовому моніторі в попередника. Сучасне програмне забезпечення останнього покоління має зрозумілі алгоритми, швидкий доступ до всіх функцій і дозволяє не плутати в лабіринтах налаштувань, як це відбувається в VW Tiguan.

Бездротове підключення смартфонів доступно буде в будь-якій комплектації і з’єднання швидке та ціпке. А ось бездротова зарядка — прерогатива топових версій, але користі від неї небагато. Скоріше вона підтримує заряд в телефоні ніж заряджає його та іноді доводиться підключатись через провід. Добре тут залишили простий роз’єм USB поряд з сучасним Type-C.

Керування кліматом перенесли на монітор, але виділили окрему нижню панель, що залишило зручність керування. У Ford Kuga двозонний клімат, який непогано справляється зі своїми задачами навіть в автоматичному режимі.

Спортивні сидіння AGR з екошкіри та замші з червоними рядками в ST-Line X Plus з електричними регулюваннями в 12 напрямках гарантують зручну посадку. Звичайна оббивка та менш зручні крісла з механічним керуванням будуть в початкових комплектаціях Titanium та Titanium Plus. Для топових версій залишили й преміальну систему Bang&Olufsen з 10 динаміками, що створює особливу атмосферу в салоні та дозволяє повною мірою насолодитись музикою. В поєднанні з непоганою шумоізоляцією це створю атмосферу затишку без зайвої пишноти.

Єдине, що залишили незмінним та пізнаваним у Ford – це гупання дверей. Чомусь вони все ще закриваються наче двері в старий під’їзд. Навіть не дивлячись на додаткову висувну деталь, що буде захищати двері під час відкривання. Наче і дрібниця, але досить суттєва.

Простір: більше ніж здається

Не дивлячись на те, що Ford Kuga Hybrid найбільший в класі за розмірами, позаду місця не так вже і багато, як можна було очікувати. Тут простір розподілили між пасажирами та багажним відділенням. В результаті багажник майже такий великий, як в Tiguan (652 л) і пропонує від 475 до 553 літрів (залежно від положення задніх сидінь), докатку під підлогою з інструментами. Крісла заднього дивану легко складаються з багажника, є світло та сіточки, а верхня поличка м’яка та кріпиться до заднього скла. За необхідності її легко можна скласти не втрачаючи простір для зберігання.

Якщо сидіння другого ряду посунути, то можна звільнити до 140 літрів додаткового багажного простору. А складені спинки створюють майже плоску основу. Спати можливо буде незручно, а ось возити габаритні речі можна з легкістю.

Тим паче, що Kuga має максимальний в цьому класі показник для буксирування. Тож можна і багажник завантажити й причеп з лодкою транспортувати вагою у 2100 кг. Це більше, ніж у багатьох конкурентів, включно з моделями вищого класу. Для сімейного кросовера з гібридною установкою це справді дивовижний показник.

Попри спортивний профіль кузова, простору тут достатньо навіть для дорослих пасажирів. Головою не впораєшся, спинку регулюєш, довжину теж. Підігрів двох частин дивану є, повітряні виходи теж, як і виводи для зарядки гаджетів. Наче все необхідне для подорожей присутнє.

Висновки та позиціювання

Ford знову довів, що вміє робити автівки для водіїв, а не для дизайнерів чи хіпстерів. Все під рукою, все логічно, все працює так, як очікуєш. Зручно, комфортно, драйвово і не без задоволення. Ну і хай, що подекуди видно економію, виробник запропонував максимальні функції та технології в конкурентну вартість. І якщо за рівнем оздоблення та драйву Ford Kuga ставити поряд з VW Tiguan, то конкуренція дійсно цікава.

Німець більш вишуканий, м’якший та з застарілим дизелем, коли Ford пропонує більш економічну систему, більш насичену технологіями комплектацію та більше задоволення від керування. А прайс у них близький один до одного: 1 883 672 грн проти 1 885 040 грн у Ford. І тут вже обирати треба серцем та емоціями.

Загалом сучасний Ford Kuga демонструє унікальний підхід. Де німецькі кросовери пропонують преміальність, японські – надійність, японські та корейські – ексцентричність, Ford пропонує збалансованість з акцентом на водійські відчуття. Особливо це помітно в гібридних версіях, де конкуренти часто жертвують динамікою заради економії, а Kuga зберігає баланс між ефективністю та емоціями.

ПЛЮСИ: керованість, збалансованість характеристик, економічність, практичність.

МІНУСИ: якість матеріалів, шумоізоляція могла б бути й краще.