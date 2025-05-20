Огляд Meze Poet: ізодинамічні повнорозмірні навушники без компромісів

Сьогодні на огляді відкрита повнорозмірна ізодинамічна модель від Meze – Meze Poet. Це субфлагманські навушники бренду, що розташувались поміж Meze Empyrean II та популярними Meze 109 Pro і Meze 99 Classics (дуже далеко від стартових 99 Classics, але все ж). Аудіопристрій отримав драйвер нового покоління MZ6, оновлений дизайн та компактніший формфактор, зберігши при цьому фірмову ергономіку та підхід до звуку. Детально розглянемо конструкцію, матеріали, особливості випромінювача, а також протестуємо звук та порівняємо Poet з найближчими конкурентами.

Meze Poet 97 180 грн. Плюси: звучання (інформативність, природність, мелодійність), дизайн, ергономіка, якість збірки та матеріалів, комплектація Купити в Portativ Мінуси: вага, відсутність комплектного кабелю чи перехідника (в комплектації тільки на 6,3 мм) Купити в Portativ 9.1 /10 Оцінка

ITC.ua

Паковання та комплектація

Навушники постачаються у звичайному картонному пакованні, з мінімальною чорно-білою поліграфією – мінімалістично та без зайвих елементів. Всередині знаходиться такий комплект:

Навушники Meze Poet;

Кабель 6,3 мм на 2х3,5 мм довжиною 2,5 м;

Мішечок для кабелю;

Твердий захисний кейс.

Мідний кабель ручного плетення з 6,3 мм jack та двома 3,5 мм моно TS-конекторами прекрасної якості та достатньої довжини для стаціонарного використання. Всі конектори кастомні та оздоблені логотипами виробника.

Захисний кейс виглядає міцним та надійним; всередині знаходиться поролон що захищає навушники та аксесуари під час транспортування.

Дизайн та ергономіка Meze Poet

Звісно дизайн це дуже субʼєктивна річ, але, субʼєктивно, Meze створюють одні із найпривабливіших навушників у світі: увага до найдрібніших деталей, преміальні та тактильно приємні матеріали, а також завжди прекрасна збірка як базових моделей, так і топів.

Корпус навушників виготовлений із магнієвого сплаву, оголів’я – з гнучкого титанового сплаву та шкіри. Кажуть, що це дає рівномірний розподіл ваги і комфорт під час використання. Решітки чаш сталеві, з фігурними вирізами, а магнієвий корпус додає конструкції міцності. Візуально навушники виглядають преміально і стримано одночасно.

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Посадка Meze Poet комфортна навіть для тривалих сесій – навушники відчуваються легкими, не тиснуть і щільно облягають голову. Вага моделі становить 405 г, що загалом не так багато для повнорозмірних ізодинамів, а завдяки правильній ергономіці вона взагалі не відчувається чимось суттєвим.

Регулювання посадки плавне та надійне: без докладання зусиль вона не зміниться, але регулювання відбувається просто.

Амбушури мʼякі та добре прилягають до голови.

Випромінювачі захищені акустично проникною сіткою та твердою внутрішньою решіткою.

До речі шкіряні амбушури знімаються і одягаються одним рухом та без додаткових інструментів. Зручно та продумано, як і весь дизайн моделі; хоча наявність магнітів в кріпленнях і трохи насторожує, через чутливість випромінювача, але навряд інженери Meze забули про особливість взаємодії драйверів із магнітами.

Технічні характеристики та особливості Meze Poet

Тип випромінювача Ізодинамічний Rinaro Isodynamic Hybrid Array MZ6 Розмір випромінювача 92 мм × 63 мм Тип конструкції Відкрита конструкція Тип посадки Повнорозмірні Тип діафрагми Rinaro Parus Активна площа діафрагми 3507 мм² Вага випромінювача 73 г Вага навушників 405 г Опір 55 Ω Чутливість 101 дБ SPL/мВт (1 кГц) Максимальний звуковий тиск >130 дБ Діапазон частот 4 Гц – 96 000 Гц Коефіцієнт гармонік (THD) <0.05% Вхідні конектори Подвійний 3.5 мм TS Jack

Драйвер MZ6

Ізодинамічний драйвер нового покоління MZ6 розроблений Rinaro спеціально для цієї моделі. Його активна площа становить 3 507 мм², вага становить лише 73 г, діафрагма з полімерної плівки Parus вагою 0.06 г. Частотний діапазон 4 Гц-96 кГц, чутливість 101 дБ, імпеданс 55 Ом.

Гібридна магнітна система

Магніти розміщені по обидва боки діафрагми у формі гібридного масиву, який створює рівномірне магнітне поле силою 0.3 Тл. Завдяки цьому забезпечується стабільне та точне відтворення по всій площі драйвера.

Подвійна звукова котушка

У драйвері реалізовано дві окремі звукові котушки: одна – спіральна, для середніх і високих частот (розміщена ближче до вуха), інша «змієподібна» у верхній частині, для глибоких низів. Це дає змогу зменшити часові затримки та покращити просторову точність.

AMTS

Poet оснащено модулем AMTS (Acoustic Metamaterial Tuning System) – металевим елементом, який накриває частину отворів у драйвері для зниження піків на високих частотах. Це зменшує втому від прослуховування і помʼякшує звучання.

Технології з України

Драйвери MZ6 створюються на виробництві Rinaro в Україні. Бренд понад 30 років розробляє ізодинамічні рішення, а Poet це результат восьмирічної еволюції технології Hybrid Array.

Звук Meze Poet

Звучання Meze Poet – той випадок, коли технічна база драйвера не йде на шкоду емоційному сприйняттю. Модель звучить рівно, з дуже добре налаштованим балансом частот і без явного акценту на конкретну зону. Тут немає явної V-подібної АЧХ, але й не повністю рівна подача – їх характер посередині, що дозволяє і зануритись у музику, і одночасно розкладати її на інструменти та окремі доріжки.

Верхи чисті, прозорі, трохи приглушені в найвищих піках (що й логічно з AMTS). Водночас деталей більш ніж достатньо, особливо якщо джерело та підсилення відповідають класу навушників.

Середина – найсильніша сторона Poet. Вокали, живі інструменти, гітари, клавішні – все подається з відчуттям простору, фактури та натуральності. Немає характерної для деяких планарів сухості: звук живий, з відлуннями та мікродинамікою.

Низькі частоти щільні, але не надмірні: вони не домінують, а грамотно підтримують загальну картину. Звучання барабанів і бас-гітари чітке, з гарною атакою, але без штучної «пружності», якою часто грішать моделі з акцентом на емоції.

Робота зі сценою на високому рівні: вона широка і природна, з хорошою глибиною. Навушники легко передають записане оточення, особливо у live-композиціях, і добре працюють з акустичними жанрами, джазом, класикою. У металу та техно звучання трохи спокійніше, але також прекрасно деталізоване та чітке.

Навушники тестувались із RME ADI-2 DAC, Astell&Kern A&ultima SP3000T та Chord Mojo 2. З кожним із цих джерел Poet проявляли себе трохи інакше, але стабільно демонстрували високу деталізацію та мелодійність звучання.

В парі з RME ADI-2 DAC точність, швидкість, дуже хороша мікродинаміка – цей варіант підійде для тих, хто хоче максимум контролю звуку і мінімум прикрас. A&K SP3000T додав теплоти та об’єму, сцена стала глибшою, а вокал емоційнішим – ідеальна пара для треків, де важлива атмосфера. Комплект із Chord Mojo 2 найбільш компромісний, але він все одно витискає з Poet багато, попри те що з усіх тестових сетапів це найбільш портативний та бюджетний варіант: чудова середина та легка подача з приємною деталізацією.

Ціна та конкуренти

Вартість навушників Meze Poet становить 97 180 грн.

Серед найближчих конкурентів вже класичні Audeze LCD-3 за 109 212 грн та більш «робоча» модель Audeze MM-500 за 94 390 грн – інформативні навушники з чудовою деталізацією та більш сухим характером звуку, хоча їх і не можна назвати повністю моніторними, на відміну від Audeze LCD-X.

Також варті уваги американські Grado Signature HP100 SE за 107 285 грн. Серед закритих моделей в цьому класі є Sennheiser HD 820 за 95 949 грн та закриті Meze Liric 2 за 92 235 грн.

9.1 /10 Оцінка ITC.ua Дизайн, ергономіка 9 Привабливий дизайн та прекрасна ергономіка. Мінус бал виключно за вагу, але для навушників такого типу вона не значна. Якість збирання, матеріали 10 Матеріали та якість збирання на дуже високому рівні. Звук 9 Комплектація 8.5 Повноцінна та якісна комплектація. Не вистачає більш портативного дроту або перехідника на 3,5 мм чи балансний XLR, але загалом комплект хороший.