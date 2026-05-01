Огляд TWS-навушників OPPO Enco Air 5 Pro: більше, ніж очікуєш від середнього класу

У компанії OPPO є нові повністю бездротові навушники Enco Air 5 Pro. Ця модель зайняла середній сегмент і стала наступником Enco Air 4 Pro, додавши одразу кілька технологічних доповнень, які раніше зустрічалися лише у дорожчих пристроях. Ми вже протестували OPPO Enco Air 5 Pro та готові ділитися враженнями.

OPPO Enco Air 5 Pro Плюси: класичний стильний дизайн; Bluetooth 6.0; якісне активне шумозаглушення ANC; велика автономність до 54 годин; підтримка Hi-Res Audio та кодеку LHDC 5.0; Multipoint; захист IP55; є ігровий режим з затримкою 47 мс Мінуси: немає бездротової зарядки; кейс не захищений від вологи; простенький комплект постачання 8.3 /10 Оцінка

Технічні характеристики OPPO Enco Air 5 Pro

Характеристика Значення Тип навушників Внутрішньоканальні Тип підключення Бездротовий, True Wireless Випромінювач 12 мм динамічний, діафрагма з титановим покриттям Частотний діапазон 20 Гц – 40 000 Гц Версія Bluetooth Bluetooth 6.0 Підтримка кодеків LHDC 5.0 (до 1 Мбіт/с, 96 кГц), AAC, SBC Керування Сенсорні панелі Підтримка Multipoint Є (Android, iOS, Windows) Регулювання гучності Є (свайпами) Мікрофони 3 мікрофони з AI-алгоритмами Шумозаглушення ANC до 55 дБ (4 режими, до 5000 Гц) Захист від вологи IP55 (лише навушники) Зарядка USB Type-C Акумулятор (навушник) 62 мАгод Акумулятор (кейс) 530 мАгод Автономність До 13 год; до 54 год з кейсом (без ANC) Автономність з ANC До 7 год; до 29 год з кейсом Час зарядки кейса ~90 хвилин Сумісність Android, iOS, Windows Вага 4,4 грами (навушник), 43 грами (кейс) Кольори Moonstone White, Midnight Black

Паковання та комплектація

OPPO Enco Air 5 Pro постачаються в компактній білій коробці з зображенням навушників на передній панелі.

Всередині знаходимо сам аудіопристрій у зарядному кейсі, кілька додаткових пар силіконових амбушурів та документацію. Кабелю в комплекті немає.

Дизайн та ергономіка OPPO Enco Air 5 Pro

OPPO Enco Air 5 Pro отримали овальний зарядний кейс із матового пластику та в біло-перламутровому кольорі. Він приємний на дотик і легко поміщається у невеликій кишені джинсів. А ще кейс стійкий до відбитків пальців і на ньому не видно пилу. Принаймні в цьому кольорі. Також він має пласкі передні та задні частині та різкий перехід до торців.

На передній панелі футляра є LED-індикатор заряду та надпис OPPO. Знизу бачимо порт USB-C для заряджання та фізичну кнопку скидання налаштувань. Всередині усе глянцеве.





Самі навушники мають класичну форму з ніжкою, схожу на дизайн а-ля AirPods. Корпус вух зроблений з глянцевого пластику, який помітно збирає відбитки.

Вага одного навушника складає 4,4 грама. Форма особисто для мене зручна, тому вони сидять надійно з базовими амбушурами. Навушники пройшли тест на жування та тест заняттями спортом.

Саме навушники мають захист IP55. Це дозволяє носити їх під час дощу та тренувань. Кейс такого захисту не має, тому від вологи його краще берегти.

Особливості OPPO Enco Air 5 Pro

OPPO Enco Air 5 Pro використовують 12-міліметровий динамічний драйвер із діафрагмою, вкритою титановим шаром. Виробник запевняє, що амплітуда коливань збільшена вдвічі, а ефективна площа на 30% порівняно з попереднім поколінням. Заявлений частотний діапазон складає від 20 Гц до 40 000 Гц. Є сертифікація Hi-Res Audio.

TWS-навушники підтримують кодек LHDC 5.0. Він дозволяє передавати аудіо з бітрейтом до 1 Мбіт/с та частотою дискретизації до 96 кГц. Звісно, для цього потрібен сумісний Android-смартфон, але якщо він у вас є, різниця з також наявними кодеками AAC та SBC відчутна.

Також маємо систему активного шумозаглушення ANC. Заявлена глибина шумозаглушення сягає 55 дБ, також кажуть, що вона перекриває частоти аж до 5000 Гц. Це означає, що навушники заглушують не лише різни низькочастотні шуми, а й голоси людей навколо.

Користувачу доступні чотири режими ANC, включно з автоматичним, який непогано налаштовує інтенсивність залежно від оточення. На мій смак, це одне з найбільш адекватних режимів ANC у цьому ціновому діапазоні. Так варто зазначити, що це не флагманський рівень Sony чи Bose, але близько.

Завезли й декілька прикольних та корисних додаткових функцій. Наприклад, є AI-перекладач у реальному часі, що підтримує понад 20 мов. Є й ігровий режим, що знижує затримку до 47 мс. Цікава також функція Spotify Tap, яка запускає рекомендований контент з популярної платформи одним дотиком.

Важливо, що є датчики зняття та одягання, що дуже зручно під час щоденного користування навушниками. Тобто, коли знімаєш навушник, то музика автоматично зупиняється. А коли вдягаєш назад, то продовжується. Без цього вже важко уявити будь-яку модель хоча б середнього сегмента. Також прикольно, що цю функцію можна за потреби вимкнути.





Звук та мікрофон OPPO Enco Air 5 Pro

Звучання OPPO Enco Air 5 Pro можна назвати універсальним та збалансованим із помітним, але легким акцентом на середину та низи. Баси глибокі та пружні, при цьому вони не перекривають середні частоти, тому в навушниках добре чутно вокал та інструменти. Верхні частоти відпрацьовані охайно, але, напевно, звучать найгірше.

За замовчуванням пресет “Неперевершений звук” дає найбільш нейтральний та зрозумілий масовому користувачу результат. Режим “Громовий бас” підходить для електронної музики та хіп-хопу, тому його також раджу спробувати, якщо слухаєте подібні жанри. Ну й третій режим “Чистий вокал” логічно, що виділяє вокал, тому добре показує себе на акустичній музиці та джазі.

Якщо на вашому смартфоні є підтримка LHDC 5.0, то, звісно, раджу користуватися саме цим кодеком, бо якість звучання тут найкраща. Якщо ж ні, то підключайтеся через AAC та SBC. Хоча різниця між ними відчутна навіть без прокачаного слуху аудіогурмана. Особливо помітні відмінності в загальній деталізації звучання і глибині басів.

Дуже раджу спробувати наявну функцію OPPO Alive Audio, що дає об’ємне 360-градусне звучання. З цією штукою дуже круто слухати аудіокниги, дивитися відео на YouTube, кіно та серіали на Netflix чи MEGOGO. А от для музики цей режим взагалі краще не використовувати, бо він спотворює треки.





Мікрофони тут непогані. Всього їх три на кожному навушнику, вони з AI-алгоритмами і просто нормально справляються зі своїм завданням передачі голосу. Заявлена здатність нівелювати шум вітру до 25 км/год. Голос залишається чітким, хоч і за класикою трохи роботизованим. Звісно, OPPO Enco Air 5 Pro більше створені для музики та медіа, ніж для тривалих відеоконференцій, але й для усього цього вони також згодяться.

Підключення, застосунок та керування

OPPO Enco Air 5 Pro підключаються до пристрою просто і швидко. Достатньо відкрити кейс і навушники відразу з’являються на екрані через функцію Google Fast Pair для Android.





OPPO Enco Air 5 Pro є одними з перших масових TWS-навушників з підтримкою Bluetooth 6.0. На практиці це означає стабільніше з’єднання та краще використання енергії. Завезли й одночасне підключення до двох пристроїв.

Керування через сенсорні панелі зручне. Свайпи по ніжці регулюють гучність, а стандартні дотики перемикають треки та режим ANC. Фантомних спрацювань майже не траплялось, а змінити керування та подивитися що за що відповідає можна у фірмовому застосунку Hey Melody.

У самій програмі дають перемикати режими ANC, налаштовувати еквалайзер, вмикати Alive Audio ігровий режим та інші наявні можливості. Функціональності тут достатньо, а інтерфейс зрозумілий. Також радує, що є підтримка української мови.





Автономна робота OPPO Enco Air 5 Pro

Виробник каже, що без ANC OPPO Enco Air 5 протягнуть до 13 годин на одному заряді, а разом із кейсом це вже 54 години. З увімкненим шумозаглушенням маємо до 7 годин та до 29 годин із кейсом. На мою думку, це чудові показники.

На практиці при прослуховуванні музики на гучності здебільшого 20-40% через LHDC з адаптивним ANC одного заряду вистачало приблизно на 9-10 годин, що дуже круто.

Повна зарядка кейса з навушниками займає близько 90 хвилин. Бездротової зарядки немає.





Досвід користування OPPO Enco Air 5 Pro

OPPO Enco Air 5 Pro справили позитивне враження ще на початку тестування. Це одні з небагатьох навушників у середній ціновій категорії, які відчуваються дорожче своєї ціни.

Найбільше тішить поєднання реально хорошого ANC, підтримки Bluetooth 6.0 та крутої автономності. Мені сподобався наявний біло-перламутровий колір, проте в чорному вони якось тьмяніють і стають занадто вже аскетичними навушниками. На мою думку, чорний колір їм не личить.





Ергономіка класична, тому навушники сидять надійно, підходять для занять спортом, а маленька вага робить їх непомітними під час тривалого носіння. Для великих вух з середніми амбушурами все сіло добре. Якщо ваші відчуття будуть інші, то спробуйте змінити розмір амбушурів, тим паче вони є в комплекті.

Не вистачає бездротової зарядки. Також хотілося б, щоб кейс мав хоча б базовий захист від вологи та комплект постачання якийсь занадто мінімалістичний.

Ціна та конкуренти

OPPO Enco Air 5 Pro продаються в Україні за ціною від 3300 гривень, але у великих мережах типу “Алло” їх цінник складає 4999 гривень. Вони точно вартують своїх грошей, а у своїй ніші новинка дуже переконлива, але й конкуренти не пасуть задніх.





Якщо взяти той же бренд, то є OPPO Enco X3s з ціною від 3 700 гривень. Вони пропонують коаксіальну систему з подвійними драйверами та якісним звучанням.





Також є Sony WF-C710N за ціною від 3 600 грн, а ще варті уваги Anker Soundcore Liberty 4 від 3600 гривень, що приваблюють подвійними драйверами та підтримкою LDAC.

8.3 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9 54 години з кейсом у цьому ціновому сегменті це гарний результат. На практиці цифри близькі до заявлених. Найкращий показник серед конкурентів. Дизайн, ергономіка 8.5 Матовий перламутрово-білий приємний на дотик кейс, навушники легкі та зручні для тривалого носіння. Функції 9 Bluetooth 6.0, ANC 55 дБ до 5000 Гц, чотири режими шумозаглушення, AI-перекладач, Spotify Tap, ігровий режим з затримкою 47 мс, Multipoint, Google Fast Pair. Для цієї ціни набір більш ніж серйозний. Ціна 8 Наявний цінник для цієї ніші та наявних функцій більш ніж адекватний. Якість звучання 8 Збалансований звук з глибокими басами та деталізованою серединою. Є підтримка LHDC 5.0. Комплектація 7.5 Стандартний набір, але навіть без кабелю.