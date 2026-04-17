Огляд Sony INZONE H9 II: майже ідеальні навушники для геймерів?

Компанія Sony робить, мабуть, найкращі навушники з шумозаглушенням на ринку. Але одна річ робити моделі для повсякденного використання, і зовсім інша для тих, хто просиджує вечори в Call of Duty або Counter-Strike. Нова ігрова гарнітура Sony INZONE H9 II з технологіями преміальної лінійки, тюнінгом від Fnatic і масою функцій, включно з якісним ANC. Та чи це тут дійсно настільки гарно? Розбираємось в цьому огляді.

Sony INZONE H9 II Від 13 800 грн. Плюси: легкий корпус та стильний аскетично-футуристичний дизайн; комфортне носіння навіть після кількох годин; якісне активне шумозаглушення; драйвери від флагманських навушників; якісний мікрофон з AI-шумозаглушенням; подвійне бездротове підключення; точне просторове позиціювання в іграх; підтримка LC3 (LE Audio) Купити в Elmir.ua Мінуси: висока ціна; посередня автономність; для когось пластиковий корпус не відповідатиме ціновому сегменту Купити в Elmir.ua 8 /10 Оцінка

Технічні характеристики Sony INZONE H9 II

Характеристика Значення Тип Повнорозмірна закрита бездротова гарнітура Драйвери 30 мм, композитне вуглецеве волокно Частотний діапазон 20 Гц – 20 000 Гц Підключення 2.4 ГГц (USB-C трансивер), Bluetooth 5.3, 3.5 мм Jack Bluetooth кодеки SBC, AAC, LC3 (LE Audio) Автономність До 30 год (ANC вимкнено), ~20–23 год (ANC увімкнено) Швидка зарядка 5 хв = до 3 год роботи Повний цикл зарядки ~3.5 год Мікрофон Знімний, кардіоїдний, AI Noise Canceling, Super Wide Band Шумозаглушення Активне (ANC) + режим Ambient Sound Сумісність PC, PlayStation 5, Nintendo Switch, Android, iOS Колірні варіанти Білий, Чорний Вага 260 грамів

Паковання та комплектація

Sony INZONE H9 II постачається у яскравій коробці з зображенням гарнітури та переліком ключових особливостей.

Всередині знаходимо самі навушники, ресивер USB-C для підключення по 2.4 ГГц, знімний мікрофон на гнучкій штанзі, кабель USB-C для зарядки, аудіокабель 3.5 мм на випадок дротового використання та документацію. Також є м’який мішечок для транспортування чи зберігання.

Дизайн та ергономіка Sony INZONE H9 II

Sony INZONE H9 II виглядають космічно-футуристично і водночас аскетично. Модель важить 260 грамів і для повнорозмірної закритої бездротової гарнітури з ANC це непоганий результат.

Досягти такої ваги вдалося, як завжди, коштом агресивного полегшення конструкції, тому корпус тут повністю пластиковий, оголів’я тонке, а металу всередині мінімум.





В руках гарнітура відчувається легко і навіть просто. Подібні враження недавно були в мене на огляді Logitech G325 LIGHTSPEED. Там також виробник її як міг полегшив, тому в руках і та, і ця здають трохи крихкими.

На голові посадка у новинки комфортна, тиск розподіляється рівномірно, тому після кількох годин носіння перестаєш помічати, що взагалі щось маєш на голові.

Овальні амбушури у Sony INZONE H9 II зроблені з комбінації матеріалів, тому зовні це тканинна сітка для вентиляції, а внутрішній контур зі штучної шкіри з пінним наповнювачем. Таке рішення дає вухам дихати і при цьому забезпечує нормальну пасивну шумоізоляцію.

Кажуть, що сила натискання навушників на голову та елементи керування на чашках були відкалібровані і налаштовані у співпраці з кіберспортивною командою Fnatic.

Овальні чашки обертаються і це зручно, коли знімаєш навушники та кладеш на стіл, або вішаєш на шию. Проте складатися для транспортування вони не вміють, тому в рюкзаку Sony INZONE H9 II займуть чимало місця.

Елементи керування розміщені на обидвох чашках. На лівій чашці, зверху, бачимо круглу текстуровану кнопку для вимкнення/увімкнення мікрофона. Коли він не працює і підключений, то на ньому світиться червоний світлодіод, що дуже зручно. Нижче розмістили колесо гучності, кнопку активації режиму ANC та роз’єм для мікрофона.

На правій чашці маємо кнопку керування гучністю гри та чату, кнопку підключення по Bluetooth та основну кнопку вимкнення/увімкнення навушників.

По боках, на обох чашках, також бачимо дотаткові невеликі отвори для вбудованих мікрофонів, що є частиною системи активного шумозаглушення.





Оголів’я тут подвійне і складається з тонкої частини з екошкіри та надписом INZONE і плетеного кріплення, що потрібно для зміни розміру оголів’я.

Усюди по оголів’ю також бачимо різне брендування надписами Sony та INZONE.

Мікрофон знімний, довгий та гнучкий, а ще має поролоновий попфільтр.

Ігрова гарнітура доступна в білому та чорному кольорах. Обидва варіанти виглядають стримано і стильно, але білий особисто мені подобається своєю футуристичністю і більше підходить для власників PlayStation 5.





Особливості, звук та мікрофон Sony INZONE H9 II

Sony INZONE H9 II отримали 30-мм динаміки з вуглецевого композиту. Цікаво, що такі саме драйвери стоять у флагманській моделі Sony WH-1000XM6. Кажуть, що компанія свідомо відмовилася від стандартних для геймерських гарнітур 50-мм драйверів на користь більш точних і технологічних випромінювачів, тому різниця в деталізації звучання відчувається добре.

Звуковий профіль гарнітури я б назвав теплим і збалансованим. Низькі частоти присутні, бо це ж ігрова модель, і дають об’єм. Проте вони точно не домінують і не “залазять” на середній діапазон. А ось середні частоти тут справді хороші, і навіть кращі за низькі. Саме завдяки ним голоси, кроки та звуки перезаряджання зброї чутно чітко та природно. Але верхній діапазон злегка губиться, тому аудіофіли, можливо, скажуть, що детальності на верхніх частотах могло бути більше і тут не посперечаєшся.

В навушниках заявлена технологія 360 Spatial Sound for Gaming. Саме вона дає гарне позиціювання в грі. В будь-яких шутерах кроки не просто чутно заздалегідь, а з конкретного напрямку та й відстань приблизно можна визначити якщо призвичаїтися.





Для музики Sony INZONE H9 II теж підходить непогано, я б навіть сказав набагато краще, ніж більшість суто ігрових рішень. Але все ж якщо ви слухаєте передусім музику і хочете від цього максимум, то звичайно краще придивитися до тих самих WH-1000XM6 чи будь-яких інших не ігрових моделей. Все ж тут звук налаштований більше під ігри та мультимедіа.

Знімний кардіоїдний мікрофон Sony INZONE H9 II на гнучкій штанзі отримав технологію Super Wide Band, через що він охоплює ширший частотний діапазон голосу. Голос дійсно звучить глибше і чіткіше, ніж у типових гарнітурних мікрофонів, але сказати що це якийсь суперривок я не можу. Проте це дійсно якісне покращення у порівнянні з багатьма стандартними мікрофонами в ігрових гарнітурах.





Також тут непогано працює AI-шумозаглушення, яке чітко відсікає звуки оточення, розмови чи комп’ютера поблизу. Голос при цьому лише зовсім трохи роботизується, але це суттєво менший ефект, ніж в інших моделях при схожому шумозаглушенні.

Підключення, ПЗ та керування

Sony INZONE H9 II вміють підключатися до ПК, PlayStation 5, Nintendo Switch, пристроїв на Android та iOS різними способами. Ігрова гарнітура підтримує два бездротових режими одночасно. Наприклад, це може бути під’єднання через донгл 2.4 ГГц до ПК або PlayStation 5. Плюс по Bluetooth 5.3, через який підключається смартфон. Головне, що обидва підключення можуть працювати паралельно. Наприклад ви граєте на PS5 і в будь-який момент можете відповісти на дзвінок, не перериваючи гру. Перемикання між джерелами відбувається плавно і майже непомітно.





Комплектний донгл USB-C має фізичний перемикач між ПК та іншими системами. Тому не забувайте переключати його, коли підключаєтеся до різних гаджетів через нього. Також не забуваємо про класичне дротове з’єднання, яке буде важливо тим людям, яким взагалі не потрібна затримка і важить максимальна якість сигналу.

Заявлена підтримка кодека LC3 (LE Audio) по Bluetooth. Вона дає мінімальну затримку при бездротовому підключенні, що раніше було хворим місцем Bluetooth-гарнітур у динамічних іграх. Проте все ж така краще підключатися кабелем, якщо вам треба максимальна впевненість, але LC3 дійсно крута річ.





Sony INZONE H9 II працюють із застосунком INZONE Hub, який доступний для ПК та смартфонів. Тут є налаштування просторового звуку під форму вашого конкретного вуха, еквалайзер, керування ANC та режимом Ambient Sound. Функціонал адекватний, але конкуренти типу того Logitech G HUB пропонують більше гнучкості в налаштуваннях звуку. Та й української тут немає.

Автономна робота Sony INZONE H9 II

Sony заявляє про 30 годин автономності з вимкненим ANC у навушниках Sony INZONE H9 II. Якщо ж ви активували шумозаглушення, то реальний показник опускається до 20–23 годин.

За власним досвідом також можу підтвердити такі цифри. Я користувався навушниками з ANC і зазвичай заряджав їх два рази за півтора тижня користування по 3-5 годин на день. І добре, що є швидка зарядка. П’ять хвилин підключення дають до трьох годин роботи. Якщо використовувати гарнітуру під час роботи або навчання і ставити на зарядку на кілька хвилин перед ігровою сесією, то загалом проблем не виникне. Але якщо звикли тижнями не думати про заряд, то це не той випадок.





Повний цикл зарядки займає близько 3-3.5 годин. Заряджання через USB-C, на жаль, під час використання тут немає, тому увесь цей час треба буде почекати.

Досвід користування Sony INZONE H9 II

Sony INZONE H9 II дійсно легка, справді комфортна, і звук у ній відчутно кращий, ніж у більшості конкурентів навіть цього цінового сегмента. На голові з нею комфортно навіть після годин носіння, а амбушури з тканини однозначно краще сприймаються влітку. Шумозаглушення тут чудове і, напевно, одне з найкращих серед ігрових моделей.





Також сподобався звук та якість мікрофона. І якщо до першого можна трохи приколупатися з верхніми частотами, то до другого й претензій не знайдеш.

З потенційних речей, які можуть не сподобатися гравцям, виділю середню автономність. Хтось може також нарікати на крихкий корпус, хоча насправді він не є таким, просто виробник дійсно пішов на багато речей, щоб облегшити навушники. Проте дизайн тут крутий, на мій смак, а рухоме подвійне оголів’я дасть змогу грати в них не тільки дорослим, а й дівчатам та підліткам.

Відзначу й можливість подвійного підключення до різних гаджетів, особливо якщо ви регулярно поєднуєте ігрові сесії з роботою або навчанням.

Ціна та конкуренти

Sony INZONE H9 II продається за ціною від 13 800 гривень і це точно недешево, але конкуренти відповідають дуже гідно та й коштують відповідно.

Зверніть увагу на Logitech G Astro A50 X з цінником від 18 000 гривень. В них є зарядна станція, але важить вона помітно більше. Також є доступніший варіант з відмінним мікрофоном і 70-годинною автономністю у вигляді Razer BlackShark V3 Pro (ціна від 10 000 гривень), але без ANC та й рівень деталізації звуку наче як гірший.

Не забуваємо про SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless (ціна від 11 300 гривень). Це сильна альтернатива з більш гнучким ПЗ і модульною зарядкою, але важча і звуковий профіль більш ігровий та однобокий. Як варіант ще є HyperX Cloud Alpha 2 з цінником від 11 200 гривень та док-станцією в комплекті.

8 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 7 До 23 години з ANC точно не вражаючий результат, але швидка зарядка частково рятує ситуацію. Дизайн, ергономіка 9 260 грамів ваги, тому носити можна весь день і не згадувати про гарнітуру взагалі. Якість збирання, матеріали 8 Конструкція надійна і не скрипить, але пластик відчувається простіше, ніж хотілося б за таку ціну. Ціна 7 Зрозуміло, що це флагманський сегмент, але ціна все одно висока. Якість звучання 8.5 Маємо детальне, тепле і природне звучання з якісним просторовим позиціюванням. Комплектація 8.5 Є все необхідне плюс мішечок для транспортування чи зберігання.