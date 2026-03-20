Огляд TWS-навушників Samsung Galaxy Buds 4 Pro: максимум можливостей, але не для всіх

У своїх нових флагманських TWS-навушниках Samsung Galaxy Buds 4 Pro, що вийшли у лютому 2026 року відомий корейський виробник серйозно переосмислив дизайн, повернувся до зручного горизонтального кейса і напхав аудіопристрій Galaxy AI та новими функціями. Ми вже протестували їх і ділимося враженнями. Зараз точно можна сказати, що навушники здивували, а от приємно чи не дуже, читайте в огляді нижче.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro Від 9300 грн. Плюси: зручна ергономіка та стильний дизайн; якісний універсальний звук; підтримка кодека UHQ-кодек; захист IP57; ефективне шумозаглушення ANC 2.0; підтримка Bluetooth 6.1; підтримка ШІ-функцій; цікаве керування жестами голови; якісний еквалайзер, який впливає на звук Мінуси: більшість функцій ШІ заблоковані поза екосистемою Samsung; фантомний розряд кейса; UHQ-кодек не доступний не на пристрої Samsung; час роботи з UHQ-кодеком скорочується 8.2 /10 Оцінка

Технічні характеристики Samsung Galaxy Buds 4 Pro

Характеристика Значення Тип навушників Внутрішньоканальні з ніжкою (stem) Тип підключення Бездротовий, True Wireless Випромінювачі 11 мм (вуфер) + 5,5 мм планарний твітер Bluetooth 6.1 Підтримка кодеків SSC UHQ (24-біт/96 кГц), AAC, SBC, LC3 Управління Сенсорне + жести голови (Head Gestures) Підтримка Multipoint Є Регулювання гучності Є Мікрофони 6 штук (по 3 на кожен навушник) Шумозаглушення Є, Adaptive ANC 2.0, 5 рівнів Захист від вологи IP57 (навушники та кейс) Зарядка кейса USB-C, бездротова, реверсивна Автономність До 6–7 годин з ANC, до 26 годин з кейсом Ємність акумулятора кейса 61 мАгод Сумісність Android, iOS (частина функцій лише Samsung One UI 6.1.1+) Вага навушника 5,1 г

Паковання та комплектація

Samsung Galaxy Buds 4 Pro постачаються в лаконічній чорній коробці.

Усередині знаходимо самі навушники в кейсі, три пари силіконових амбушурів (S, M, L), кабель USB-C та стандартну документацію.

Дизайн та ергономіка Samsung Galaxy Buds 4 Pro

У нових навушниках Samsung відмовилася від агресивних трикутних граней Buds 3 Pro і перейшла до значно спокійніших, плавних форм. Дизайн став ще більш футуристичним та космічним, але при цьому він акуратний.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro повернулися до квадратного горизонтального кейса. Він, наскільки це можливо, плаский, зручно лежить у кишені і легко відкривається однією рукою. Прозора тонована кришка збереглася, тому видно навушники. Правда, як і в минулих моделях, ця кришка, скоріше за все, подряпається.





На задній панелі кейса є порт USB-C та кнопка сполучення. На передній бачимо надпис Samsung та світлодіодний індикатор. На дні розмістили основну технічну інформацію про навушники.

Ніжка навушників Samsung Galaxy Buds 4 Pro тонка та злегка вигнута, через що щільніше прилягає до щоки. Зовнішня сторона ніжки має пласку форму і вигляд під метал. А увесь інший корпус більш округлий і глянцевий.

Посадка в вухах надійна завдяки особливому куту нахилу звуководу. Навушники міцно тримаються і не вилітають під час занять спортом чи їжі. Лише іноді їх треба трохи поправляти. Кажуть, що посадка стала помітно стабільнішою порівняно з попередником, але я порівняти не можу.

Кейс захисту не отримав, а от навушники мають захист по стандарту IP57. Це означає, що їм не страшні ні піт, ні дощ, ні навіть короткочасне занурення у воду. Можна буквально промити їх під краном після спортзалу і не боятися що вони зламаються.

Особливості Samsung Galaxy Buds 4 Pro

Samsung Galaxy Buds 4 Pro оснащені модулем Bluetooth 6.1. Теоретично він дає ще стабільніше з’єднання і мінімальні затримки. Правда, на практиці обриви з’єднання постійно траплялися через дві стіни, а іноді через одну, особливо якщо повернутися спиною до пристрою, який підключений до навушників. Тобто поки що особливих покращень у порівнянні з минулими версіями особисто я не помітив.

Новинка отримала двосмугову систему драйверів, а саме маємо 11 мм вуфер і 5,5-міліметровий планарний твітер, і кожен зі своїм підсилювачем. Заявлено, що це дає помітний приріст у деталізації звуку.

Є тут і кодек SSC UHQ з підтримкою 24-біт/96 кГц. Тобто новинка вже точно підходить тим, хто слухає лосслес-музику. Правда, цей кодек працює лише зі смартфонами Samsung під керуванням One UI 6.1.1 і новішої версії. Якщо у вас інший Android-пристрій чи iPhone, то отримуєте стандартні AAC або SBC.

TWS-навушники мають активне шумозаглушення Adaptive ANC 2.0. Воно базується на шести мікрофонах і нейронній мережі. Система має п’ять рівнів як в шумозаглушенні, так і в “прозорому” режимі, та вміє адаптуватися до оточення в реальному часі.

Загалом вони якісне і круте. Шум блокується майже повністю, а коли “працює” прозорий режим, то чутно усе чудово. Також рекомендую вмикати адаптивний режим. З ним і шумозаглушення буде коли треба, а коли будете розмовляти, то звук автоматично приглушуватиметься і тоді навушники не треба знімати.





Також є датчик зняття навушників, але його можна вимкнути чи увімкнути. Я його активував і це дуже зручно, коли ти знімаєш навушники, а музика, відео чи серіал автоматом ставляться на паузу, а потім вмикаються, коли ти вставляєш навушник у вухо.

Окремої уваги заслуговують ШІ-функції, хоч і з важливим застереженням. Є функція визначення сирени, яка автоматично перемикає на режим прозорості, якщо поруч проїхала швидка чи поліція. Також є функція визначення голосу, що знижує гучність, коли ви починаєте говорити з кимось. А головне це реально працює. Проте якщо вам це не потрібно, то кожну з цих можливостей дають просто вимкнути в застосунку.

Є й управління кивками голови. Наприклад, кивок приймає дзвінок, а похитування відхиляє. Також завезли ШІ-перекладач, що пропонує переклад в реальному часі на 22 мовах прямо у вуха. Проте всі ці функції доступні виключно в екосистемі Samsung. А от для власників смартфонів інших брендів Samsung Galaxy Buds 4 Pro перетворюються вже на звичайні (хоч і дуже якісні) навушники.

Звук та мікрофон

Звуковий профіль Samsung Galaxy Buds 4 Pro можна описати як енергійний і драйвовий. Баси глибокі і потужні. Для електронної музики, хіп-хопу та різної якісної попмузики це буде великим плюсом.





Звук загалом формує виражену V-подібну звукову сцену, через що середні частоти трохи відступають на задній план, а вокал звучить дещо більш дистанційно, ніж хотілося б. Це не критично, але помітно при прослуховуванні, наприклад, джазу чи класики. А ще це, напевно, класична схема для моделей, які орієнтуються на широку авдиторію і розраховані на прослуховування музики, і на перегляд відео, і на серіали та фільми тощо. В цьому плані вони для усього підходять майже ідеально.

Якщо ж ви трохи аудіофіл, або просто хочете ще більше покращити звук, то ситуацію рятує вбудований еквалайзер і різні пресети до нього. Наприклад, я рекомендую спробувати “Динамічний” або “Чистий”, які, на мою думку, добре відновлюють баланс по звуку.

В будь-якому разі ці TWS-навушники однозначно вразили мене якістю свого звучання. Так, перекоси є, але, нагадую, це модель для широкого кола слухачів, тому загалом в цьому сегменті звук в неї несподівано яскравий, динамічний, а головне деталізований.





Мікрофони Samsung Galaxy Buds 4 Pro просто є добре справляються зі своїм завданням. Голос передається чітко, а шум оточення непогано фільтрується. Рідких ситуацій, коли співрозмовник скаржився б на якість зв’язку, за час тестування не виникало. Загалом це просто адекватна передача голосу не більше і не менше.

Підключення, застосунок та керування

Samsung Galaxy Buds 4 Pro швидко підключається до пристроїв через Bluetooth 6.1. Також є підключення до двох пристроїв одночасно (Multipoint).





Керувати навушниками можна через Galaxy Wearable (Android) або Galaxy AI app (iOS). Застосунок підтримує українську мову, має зрозумілий інтерфейс і дає доступ до еквалайзера, налаштувань ANC, жестів і оновлень прошивки. Усе необхідне, як бачите, тут є і навіть більше. Також є можливість шукати кожен навушник окремо.

Якщо ж у вас новий телефон Samsung, то вам і окремого застосунку не треба, бо він якби вже вмонтований в у фірмову оболонку компанії. Фактично це та сама програма, тільки у зручнішому форматі, вбудована в інтерфейс.

У новинки є сенсорне керування через натискання та свайпи. Воно добре відкаліброване, тому випадкових спрацьовувань не було. Усі натискання та доторки можна вмикати/вимикати або змінювати під себе в тому ж застосунку.





Загалом треба трошки звикнути до натискань на ніжку, особливо після свайпів по ній, але це займає буквально день-два і не становить проблему. Зате можна взагалі не переживати за фантомні натискання тощо.

Автономна робота Samsung Galaxy Buds 4 Pro

Картина з автономною роботою Samsung Galaxy Buds 4 Pro неоднозначна. Офіційно Samsung обіцяє 6–7 годин з увімкненим ANC і до 26 годин із кейсом. Цифра просто нормальна та й в реальному житті ці заяви відповідають дійсності. З прослуховуванням музики на гучності 20-30% більшість часу і лише зрідка на 70-80% в мене тримало заряд майже 8 годин.





Тепер переходимо до нюансів для власників смартфонів Samsung. Кажуть, що якщо активувати покращений кодек звуку UHQ, то час роботи скорочується до 4–4,5 годин, а це вже один із найнижчих показників у класі.

Також і в мене і в деяких інших користувачів відбувався фантомний розряд кейса. Спочатку я подумав, що в мене глюки і я може забув зарядити навушники тощо. Але потім виявив, що повністю заряджений кейс за декілька днів розрядився майже на половину. Я сподіваюся, що це згодом виправлять якимись патчами чи оновленнями прошивки, і що це взагалі можна ними виправити. Або як варіант це якісь побічні приколи, що дає функція пошуку навушників, яка потребує додаткової чи постійної енергії.





В навушників є швидка зарядка, тому буквально 5–10 хвилин дають 2–3 години прослуховування музики. Тому якщо що, то підзарядити їх можна дуже швидко.

Досвід користування Samsung Galaxy Buds 4 Pro

Загальне враження від кількох тижнів тестування Samsung Galaxy Buds 4 Pro приємне і навіть дуже. Samsung явно провела різну роботу над навушниками, а головне, що їх комфортно носити і вони стильно виглядають. Принаймні мені дуже подобається їх дизайн. Проте пластикова прозора кришка точно буде дряпатися і це стане помітно. Проте головне, що вони не вивалюються і не заважають, і це навіть під час активного спорту. А якщо що, то в комплекті є три пари амбушур, тому можна підібрати розмір під себе краще.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro точно здивували чудовою функцією шумозаглушення. ЇЇ якість якщо не дотягує до рівня Sony, до дуже близько до нього підбирається. Це точно приємний бонус і те, за що цю модель будуть любити.





Якщо ви глибоко в екосистемі Galaxy, то навушники стануть тим самим “персональним ШІ-асистентом”, яким їх позиціюють. Але якщо ваш смартфон не Samsung, то більшість цих переваг зникає, і ви платите преміальну ціну за дуже хороші, але все ж більш звичайні навушники.

Фантомний розряд кейса сподіваюся згодом виправлять програмно, але з цим можна жити, бо звук тут також крутий. Так він більше універсальний, для усього та багатьох стилів музики, але для свого сегмента це дуже достойна якість звучання. Плюс є цікаві пресети еквалайзера, які дійсно покращують та змінюють звук.

Ціна та конкуренти

Samsung Galaxy Buds 4 Pro продаються за ціною від 9300 гривень. Проте ціна у великих “білих” мережах типу “Алло” складає 10 699 гривень. Ціна немаленька, але й сегмент в нас тут флагманський, тому для нього цінник більш ніж притомний.

Звісно, важливим конкурентом є Apple AirPods Pro 3, які коштують від 10 300 гривень. Ще є Google Pixel Buds Pro 2 з цінником від 12 499 гривень. За трохи вищу ціну вони мають кращу автономність і кросплатформну сумісність без обмежень.

Як варіант є більш аудіофільські Bang&Olufsen BeoPlay E8 3.0 з ціною від 10 999 гривень. З цього сегменту також виділю Jabra Elite 85t (ціна від 9700 гривень).

8.2 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 7 Фантомний розряд кейса і скорочення часу роботи з UHQ псують картину. Дизайн, ергономіка 9 Футуристичний дизайн і зручна посадка. Функції 8.5 Широкий набір ШІ-функцій, але більшість заблоковано поза Samsung. Ціна 7.5 Виправдана для власників Galaxy, але трохи завищена для всіх інших. Якість звучання 9 Якісний, енергійний і деталізований звук навіть з базовими кодеками.