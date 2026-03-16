Огляд монітора MSI MAG 272QP QD-OLED X50: частота, як геймерська зброя

Прогрес в розвитку якісних моніторів не спиняється ні на мить. І якщо показники колірного охоплення вже давно вийшли на еталонний рівень, то частотні характеристики продовжують дивувати. Цього разу на редакційний огляд прибув швидкісний монітор MSI MAG 272QP QD-OLED X50, який попри загальну збалансованість та якісну QD-OLED матрицю пропонує ще й захмарну частоту — 500 Гц.

MSI MAG 272QP QD-OLED X50 Від 35 339 грн. Плюси: чудова яскравість як для свого класу;

частота оновлення 500 Гц; широке колірне охоплення; відмінна точність кольоропередачі "з коробки"; підтримка NVIDIA G-Sync та AMD FreeSync Premium Pro; гнучке регулювання; консольний режим. Мінуси: відсутність вбудованих динаміків; відсутність USB-хабу; "декоративне" живлення (лише 15 Вт) через USB-C. 8.7 /10 Оцінка

Технічні характеристики

Параметр Значення Діагональ 26,5″ Тип панелі QD-OLED Співвідношення сторін 16:9 Кут огляду 178°/ 178° Крок пікселя 0.2292 мм Роздільна здатність 2560 ×1440 (WQHD) Щільність пікселів ≈111 ppi Яскравість (типова) 300 ніт (SDR) / 500 ніт (HDR True Black 500 — 10% APL) HDR 1000 ніт (3% APL) Динамічний контраст 1 500 000:1 (Typ.) Глибина кольору 10 біт (1.07B) Колірне охоплення 138% sRGB, 98% Adobe RGB, 99% DCI-P3 Delta E <2 Час відгуку 0,03 мс (GtG) Порти 2x HDMI™ 2.1 (WQHD 500 Гц) 1x DisplayPort 1.4a (HBR3) 1x Type-C (DP alt.) з 15W PD Регулювання Поворот у вертикальну орієнтацію – ±90° Горизонтальний поворот – ±30° Нахил – -5°~20° Регулювання висоти – 0~110 мм Інше DisplayHDR True Black 500, VESA ClearMR 21000, OLED Care 2.0, графенова плівка та оригінальний радіатор, NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro, Anti-Flicker, Less Blue Light, Kensington Блок живлення Внутрішній Енергоспоживання 35-85 Вт Розміри 610 x 242 x 532 мм (з підставкою) 610 x 69 x 356,4 мм (без підставки) Кріплення VESA 100 x 100 мм Вага (з підставкою) 8 кг

Комплектація та паковання

MSI MAG 272QP QD-OLED X50 прибув у габаритній коробці (820 × 169 × 513 мм) з горизонтальним компонованням. З усім тим, у вас не виникне ніяких складнощів при транспортуванні, щоб знайти для неї місце в типовому авто А чи B-класу.

Між двома фігурними сегментами з переробленого картону акуратно розміщено саму панель. Фронтальна її частина додатково захищена захисною плівкою. Поруч з нею знаходимо стійку.





На зовнішній частині картонної форми розміщені:

Підставка;

Документація;

Кабель DisplayPort;

Шнур живлення.

В окремому конверті лежить роздруківка із результатами заводського калібрування. Весь процес розпаковування організовано так, щоб він не викликав жодних труднощів навіть у тих, хто вперше купує свій монітор.

Набір охоплює все необхідне для швидкого підключення, хоча відсутність USB-хабу одразу дає про себе знати тим, хто звик підключати периферію безпосередньо до монітора.

Дизайн та ергономіка MAG 272QP QD-OLED X50

Зовнішній вигляд MAG 272QP QD-OLED X50 з фронтальної сторони продовжує дизайнерську лінію, закладену ще в моніторах попередніх років, і в цьому його плюс. Він виглядає стримано, без агресивних кутів і RGB-підсвічування, яке здається зайвою переплатою поціновувачам лаконічності.

Завдяки цьому здається, що перед нами скоріше серйозний робочий інструмент, аніж типовий ігровий атрибут. Частині аудиторії такий підхід здасться надто нейтральним, проте для тих, хто цінує “зрілий” дизайн — це серйозний аргумент для майбутнього придбання.

Тилова частина нагадує справжнє асорті з дизайнерських елементів. Тут знаходимо і текстурований пластик з візерунками паралельних ліній, і напис MSI в піксельному оздобленні, і глянцева вставка ззаду на ніжці, знайома нам, ще з MSI MAG 271QP QD-OLED X24.

Звісно ж, не забули й про вентиляційні решітки та фірмового дракона, який цього разу чекає на нас у формі глянцевої формовки.

Збирання займає менш як п’ять хвилин і не потребує жодних інструментів: основа з’єднується з підставкою одним гвинтом, а панель фіксується двома защіпками.

Підставка підтримує регулювання висоти в діапазоні 0–110 мм, горизонтальний поворот на ±30°, нахил від -5° до +20° та обертання екрана на ±90°. За потреби монітор кріпиться на сторонній кронштейн через стандарт VESA 100 × 100 мм.

Єдине, чого помітно бракує в конструкції, це продуманої організації кабелів. Місце для цього наче й передбачено та присутнє у стійці, але практично — не особливо допомагає впорядкувати масив проводів.





Інтерфейси та звук

На нижній панелі монітора розміщено чотири відеовиходи: один DisplayPort 1.4a, два HDMI 2.1 та один USB-C з підтримкою режиму DP Alt і живленням до 15 Вт. Кожен із цих портів здатний вивести зображення на максимальній роздільній здатності та частоті оновлення, хоча для цього долучається стиснення DSC. Також передбачено вихід для навушників 3,5 мм.

Вибір DisplayPort 1.4 замість 2.1 може здивувати, але з практичного погляду HDMI 2.1 у цій конфігурації забезпечує достатню пропускну здатність і мінімізує потенційні артефакти стиснення.

Для власників консолей монітор пропонує спеціальний режим, що автоматично обмежує частоту оновлення до 120 Гц. Це зручно при підключенні Xbox Series X або PlayStation 5, оскільки саме такою є максимальна частота, яку підтримують ці платформи.

Керування зосереджено на задній панелі по центру: п’ятипозиційний джойстик і дві кнопки. Одразу під ними розташований світловий індикатор, що відображає поточний режим роботи. За бажанням його можна вимкнути.





Центральне розміщення кнопок — спроба догодити всім одночасно, й водночас нікому. Хоча є й практична перевага: під час налаштувань монітор не зміщується і майже не змінює кут нахилу.

Вбудованих динаміків тут немає. Так, вони рідко відрізняються якісним звуком і найчастіше виконують суто формальну функцію, але в побутових сценаріях їх іноді не вистачає. Відсутність відчувається саме тоді, коли потрібно щось швидко послухати, не підключаючи нічого додаткового.





Дисплей MAG 272QP QD-OLED X50

В основі монітора лежить 26,5-дюймова QD-OLED панель із роздільною здатністю 2560 × 1440 (WQHD). Це “золота середина”, яка не вимагає дуже дорогих компонентів та відеокарт (особливо тепер). Водночас доступна щільність пікселів (близько 111 ppi) дозволяє оцінити красу сучасних проєктів геймдеву.

Частота оновлення в MAG 272QP QD-OLED X50 досягає 500 Гц. Час відгуку при цьому складає солідні 0,03 мс (GtG). Навіть дуже швидкі ігрові TN панелі не можуть продемонструвати схожі результати.





Тому в динамічних сценах, з великою кількістю рухомих об’єктів, картинка виглядатиме природніше та плавніше. WESA Clear MR 21000 є додатковою гарантією відсутності неприємного розмиття в динамічних сценах.

Чи побачать різницю звичайні користувачі — питання, відповідь на яке залежить від вашого особистого досвіду. Порівнюючи впритул зі своїм монітором на 180 Гц, вона таки помітна, хоч і не радикально.

За замовчуванням монітор запускається в режимі ECO. Втім, за бажанням можна перейти в режим User і вручну відрегулювати яскравість, насиченість, контрастність та інші параметри під власні потреби. Серед додаткових опцій також доступні режими HDR True Tone 500 і Peak HDR 1000.





Панель підтримує 10-бітну глибину кольору та охоплює 99% DCI-P3, 98% Adobe RGB і 138% sRGB, згідно з заявами виробника. Щоб перевірите, наскільки вони правдиві, звернемося до наших стандартних замірів тестовим колориметром SpyderX Elite:

sRGB — 100%;

DCI-P3 — 98%;

Adobe RGB — 95%.

Пікова яскравість досягає 313 кд/м² — чудовий результат серед OLED-моніторів і робить MAG 272QP X50 одним з найяскравіших QD-OLED на ринку. Завдяки попіксельному затемненню панель відтворює справжній чорний колір із точністю, недосяжною для класичних IPS.

Середнє значення Delta-E за результатами тестування становить приблизно 1.18 і може несуттєво варіюватися залежно від обраного режиму. Колірна гама становить 2.3, а колірна температура демонструє майже еталонні значення, тримаючись дуже близько до 6500К.

Динамічний контраст складає 1 500 000:1, а статика — 4 160 при 100% яскравості. Рівномірність кольору та яскравості знаходиться на стабільно високому рівні: максимальне відхилення кольору не перевищує 1,84 Delta-E в режимі sRGB та 2.2 в HDR 1000. Відхилення яскравості залишається в межах 1-3%, залежно від режиму.

Технологія OLED Care 2.0 захищає матрицю від вигорання, а майбутніх користувачів — від фобії зіпсованого зображення. Для захисту від вигоряння панель час від часу непомітно зміщує картинку. Більшість користувачів цього практично не помічає.





Також бажано, щоб панель проходила процес автоматичного оновлення (Pixel Refresh), про що з’являтиметься нагадування, якщо екран працює довше чотирьох годин.

Сертифікація за стандартами VESA DisplayHDR True Black 500 однозначно прийдеться до вподоби фанатам якісного мультимедійного контенту. До того ж в наявності технологія EOTF Boost, яка забезпечує більшу світимість при тих же значеннях середнього рівня яскравості кадру.

Меню користувача

Навігація в екранному меню здійснюється через джойстик, розташований по центру нижньої частини корпусу. Він підтримує чотири швидкі дії, що налаштовуються під потреби користувача: перемикання між входами, зміна профілів зображення тощо. Меню містить обмежувач колірного простору sRGB, параметри HDR та стандартний набір ігрових функцій на кшталт прицілів і таймерів.

Пакет MSI OLED Care 2.0 інтегровано безпосередньо в OSD. Він охоплює зміщення пікселів, оновлення панелі та автоматичне виявлення статичних елементів інтерфейсу, зокрема панелі завдань Windows. Усі ці функції можна вимкнути або налаштувати індивідуально, окрім програмного захисту.





Енергоспоживання MAG 272QP QD-OLED X50

Монітор при першому увімкненні працює з пресетом “Eco” за замовчуванням. У цьому режимі споживання коливається від 30 до 90 Вт залежно від яскравості та вмісту на екрані. QD-OLED панелі загалом споживають більше за LCD-альтернативи, однак MAG 272QP X50 залишається відносно економним для свого класу.

Енергоспоживання, Вт Рівень яскравості, % 100% білий 0 30 33 60 50 74 75 83 100 90

Температура на виходах вентиляційних решіток доходила до 43 ℃. Літом цей показник зазвичай збільшується на 2-4 ℃.

Досвід використання MAG 272QP QD-OLED X50

Перехід зі 180 Гц на 500 Гц для мене відчувається тільки, якщо оцінювати монітори одночасно й паралельно, в першу чергу по старому-доброму суб’єктивному тесту, коли швидко рухати курсором в різні сторони. Але з часом до цього швидко звикаєш, як і до всього хорошого.





Досвід роботи з високошвидкісними OLED-панелями з частотою до 300 Гц, на кшталт MSI MAG 274QPF X30MV чи MSI MAG 271QP QD-OLED X24 дозволяє стверджувати, що MAG 272QP QD-OLED X50 не просто еволюційно розвиває швидкісні характеристики.

У Counter-Strike 2 на частоті 500 кадрів/с час кадру складає близько 2 мс. Для кіберспортсмена — це звісно додатковий бонус, але я до них не належу.

Разом із тим підтримувати стабільні 500 кадрів/с при високих налаштуваннях якості складно навіть із конфігурацією AMD Ryzen 7 9850X3D та NVIDIA GeForce RTX 5090.

На практиці доведеться або знижувати графічні налаштування, або вдаватися до генерації кадрів. Загалом QD-OLED панель зберігає стабільний час відгуку незалежно від частоти кадрів, а підтримка NVIDIA G-Sync та AMD FreeSync Premium Pro дозволяють забути про таке неприємне явище, як розриви зображення.

За межами кіберспорту MAG 272QP QD-OLED X50 також демонструє себе з найкращого боку. Cyberpunk 2077 та Resident Evil: Requiem у режимі HDR виглядають без перебільшення дуже круто. Яскраві відблиски в них поєднуються з глибокими тінями, а підвищена пікова яскравість робить картинку ще більш виразною порівняно з попередніми OLED-дисплеями.

Режим sRGB в побуті прибирає дратівливе перенасичення кольорів, тому перегляд SDR-контенту чи звичайна робота стають комфортнішими.

Один із ключових аргументів на користь OLED — бездоганно глибокий чорний колір. Однак глянцеве покриття здатне звести цю перевагу нанівець удень завдяки відблискам. Зате в менш освітленому приміщенні (особливо увечері) користуватися такими моніторами — саме задоволення. Насправді серед дисплеїв, якщо узагальнити, маємо лише два вибори по “аксіомі Ескобара”: “матова каша”, чи дзеркало. Все інше — напівтіні з цих двох сутностей.

Єдине, що мені не подобається в OLED-дисплеях — регулярне зміщення картинки, в рамках функції захисту панелі від вигорання. Звісно, дехто до цього звикає і не помічає. Тут вже чисто суб’єктивна сторона.

Ціна та конкуренти

MSI MAG 272QP QD-OLED X50 доступний в Україні за ціною від 35 339 гривень, і в цьому діапазоні високогерцових моніторів вистачає конкуренції.

Найближчим суперником за ціною виступає Samsung Odyssey OLED G60SF, який можна знайти від 33 000 гривень. Він трохи дешевший, й також може похвалити солідним колірним охопленням, згідно з заявами виробника.

Він може похвалитися розширеними можливостями вбудованого хабу, але не має USB-C. Також пропонує антивідблискове покриття, що є вагомим аргументом серед OLED-моніторів для тих, хто працює у світлому приміщенні.

Acer Predator X27UF5bmiippruzx стартує від 36 111 гривень і виглядає привабливо завдяки двом портам DisplayPort 1.4, USB-хабу та потужнішому заряджанню (аж до 65 Вт) через USB-C. Якщо підключення периферії та зарядка пристроїв через монітор для вас важливі, ця модель заслуговує на увагу. Не забули й про вбудовані динаміки.

Gigabyte Aorus FO27Q5P коштує від 41 442 гривень і є найдорожчим у цій компанії. Він виділяється наявністю DisplayPort 2.1, вбудованими динаміками та функціональним USB-концентратором.

8.7 /10 Оцінка ITC.ua Програмне забезпечення 9 Одне з найзручніших серед моніторів. Яскравість, HDR 9 Чудова яскравість, як для QD-OLED. Кольори, кути огляду 9.5 Без спотворення кольорів та контрастності. Інтерфейси, ене-вність 7 Базовий мінімум, нема USB-хабу. Ціна 9 Демократична ціна за сукупністю характеристик.