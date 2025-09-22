Огляд Mini LED монітора MSI MAG 274QPF X30MV: коли IPS вже недостатньо, а OLED не по кишені

QuadHD монітори поступово покоряють серця користувачів. Цьому сприяє багато факторів, починаючи від суми їх характеристик і завершуючи ціною. Але що робити, якщо IPS з класичною LED підсвіткою вже недостатньо, а OLED погрожує внести мінусове значення у бюджетний баланс? Відповідь на це питання ви знайдете у редакційному огляді QuadHD монітора — MSI MAG 274QPF X30MV з матрицею Rapid VA та Mini LED підсвіткою.

MSI MAG 274QPF X30MV Від 16 579 грн. Плюси: висока частота оновлення — 300 Гц та швидкий відгук — 0,5 мс; Adaptive-Sync; Delta E <2; Mini LED підсвітка; ергономічні регулювання; Купити в Elmir.ua Мінуси: високе енергоспоживання; при збільшенні кутів огляду кольори тьмяніють; колірна гама. Купити в Elmir.ua 8.1 /10 Оцінка

Технічні характеристики

Діагональ 27″ Тип панелі Rapid VA with Mini-LED (Антибликова, 1152 Зон) Співвідношення сторін 16:9 Кут огляду 178°/ 178° Крок пікселя 0.2331 мм Роздільна здатність 2560 ×1440 (WQHD) Щільність пікселів ≈109 ppi Яскравість (типова) 400 кд/м², 1000 кд/м² (Пік) Динамічний контраст 100M до 1 MAX (ACM) Статична контрастність 4 500 до 1 Глибина кольору 10 біт (8 bit+FRC) Колірне охоплення 152% sRGB, 99% Adobe RGB, 97% DCI-P3 Delta E <2 Час відгуку до 0,5 мс Порти 2x HDMI 2.1 (WQHD, 300Гц) 1x DisplayPort 1.4a (HBR3) Регулювання Поворот у вертикальну орієнтацію – 180° Горизонтальний поворот – 60° Нахил – 35° По висоті – 110 мм Інше VESA DisplayHDR 1000, Adaptive-Sync technology, Mini LED 1152 зони, Anti-Flicker, Less Blue Light, Gaming Assistance. Блок живлення Зовнішній Енергоспоживання 20-100 Вт Розміри 613 x 423 x 227 мм Кріплення VESA 100 x 100 мм Вага (з підставкою) 7,5 кг

Комплектація та паковання

MSI MAG 274QPF X30MV прибув на редакційний огляд в кращих екологічних традиціях: картонна коробка та сендвіч зі спресованого картону, всередині якого запакований монітор. Окрема прямокутна пластина з ребрами жорсткості додає міцності та захищає від мінливого настрою кур’єрів чи логістичних негараздів.

Паковання виконано таким чином, що здається, наче ти придбав широкоформатний монітор зі співвідношенням сторін 21:9. А все тому, що стійка та ніжка розміщена у коробці збоку самої панелі.

В комплекті маємо зовнішній блок живлення (19 В, 5.79 А, 110 Вт), з додатковим кабелем під євророзетку, ніжку, стійку та кабель DisplayPort. Крім того, в наявності супутня документація та окрема роздруківка з результатами заводського калібрування, які ми обов’язково перевіримо в наших стандартних замірах.

За доброю традицією, монітор збирається без додаткових інструментів, швидко та легко: спочатку приєднуємо ніжку до стійки, а вже потім прикріпляємо саму панель. 5-7 хвилин у неспішному темпі, і розпакування зі збіркою завершено.

Дизайн, ергономіка MSI MAG 274QPF X30MV

Корпус самої панелі поєднує в собі як звичайний текстурований пластик, так і симпатичні глянцеві вставки. Знизу знаходиться окремий виступ з надписом MSI, на якому розміщений п’ятипозиційний джойстик керування меню.

Ззаду нас також чекає подвійне виконання — звичайний пластик поєднується з глянцевими елементами. По боках та зверху передбачено вентиляційні решітки. MSI MAG 274QPF X30MV доволі важкий, його вага складає 7,8 кг (з зовнішнім блоком живлення). Ніжка та стійка — ззовні пластикові, хоча базуються на металевій основі.

Тішить, що MSI не пішов шляхом тенденцій V-подібного дизайну, які не дуже зручні в розміщенні на робочих столах користувачів. Стійка в MSI MAG 274QPF X30MV пласка, на неї можна щось покласти або підперти до неї клавіатуру (що я роблю постійно).

Регулювання доволі гнучкі: по висоті — 11 см, поворот у горизонтальну та вертикальну орієнтацію, 60-градусний поворот по горизонталі та нахил — 25 градусів (-5 +20°). Тож проблем з позиціюванням MSI MAG 274QPF X30MV на столі не повинно виникнути. RGB-підсвітки чи якихось зайвих прикрас не передбачено. В центрі ніжки знаходиться отвір прямокутної форми, який спрощує cablemanagement та допомагає навести порядок з набридливими кабелями.

Інтерфейси та звук

Інтерфейси підключення по класиці знаходимо на задній стороні. В MSI MAG 274QPF X30MV доступний Display Port 1.4a та два HDMI 2.1. Вони підтримують роздільну здатність WQHD при 300 Гц. Поруч знаходяться: окремий силовий вхід, до якого під’єднується зовнішній блок вживлення та 3,5 мм аудіовихід для мікрофона або окремої акустики.

Додаткових хабів, на жаль, не передбачено. Також не вистачає USB Type-C. В нижній частині монітора у спеціальному виступі з надписом MSI знаходиться п’ятипозиційний джойстик. Більше ніяких додаткових кнопок, в тому числі ввімкнення-вимкнення, не передбачено. Якщо комусь знадобиться швидко вимкнути монітор, то ця звична опція недоступна.

Вбудованих колонок у MSI MAG 274QPF X30MV не передбачено. Звичайно, не всім вони потрібні, але набагато приємніше, коли вони є, особливо, якщо цей монітор колись опиниться в офісі.

Дисплей MSI MAG 274QPF X30MV

27-дюймові панелі з роздільною здатністю WQHD (2560х1440) здобувають все більшу популярність. І це не дивно, адже такий формат можна вважати золотою серединою, як для геймінгу, так і в робочих процесах. До того ж з такою роздільною здатністю не обов’язково купляти найпотужніше залізо, щоб пограти у сучасні ігри.

Середньостатистичному користувачу не так просто зробити вибір серед великого різноманіття моделей. З одної сторони у нас відносно доступні IPS монітори, які попри свої переваги мають і багато недоліків, наприклад Glow-ефект та недостатня контрастність. Плюс у темний час доби підсвітка не дає максимально зануритися у сучасний мультимедійний контент чи ігри, які містять багато темних сцен.

З іншої сторони нас чекає його величність OLED, який не залишає конкурентам ніяких шансів завдяки ідеальному чорному кольору, неймовірній контрастності та надзвичайними враженнями від HDR контенту. Проте “кусюча” ціна відлякує більшу частину потенційних покупців. І тут на допомогу нам приходять VA-матриці з технологією Mini LED.

MSI MAG 274QPF X30MV містить антибликову поверхню, хоча іноді здавалося, що це створює ефект “білої пелени”.

Вона чудово справляється з паразитними відблисками, тому монітор можна використовувати навіть в яскраво освітленому приміщенні чи сидячи прямо напроти вікна.

MSI MAG 274QPF X30MV пропонує високу яскравість. В специфікаціях виробник декларує 400 кд/м² (пік — 1000 кд/м²). Як це насправді зараз перевіримо.

Частота монітора становить цілих 300 Гц, що прийдеться до вподоби поціновувачам кіберспортивних дисциплін. Час відгуку при цьому складає 0,5 мс (GTG).

Монітор підтримує адаптивну синхронізацію, що усуває неприємні розриви під час ігрових сесій. І це ще не всі хороші новини для поціновувачів геймінгу, адже монітор підтримує режим консолі (VRR для PS5 та XBOX) з роздільною здатністю 1080p та 1440p та частотою 60/120 герць.

10-бітна матриця (8 bit + FRC) підтримує понад 1 мільярд кольорів. Завдяки швидкій реакції монітора динамічні сцени виглядають пристойно. Ефекту гостінгу не помічено. MSI MAG 274QPF X30MV має в собі цілих 1152 світлові зони.

Найбільші переваги Mini LED панелей починаєш помічати в темноті. Саме тоді, коли IPS починає докучати своєю підсвіткою, позбавляючи нас хоча б натяку на чорний колір. В цьому плані Mini LED монітори “на голову” вищі за своїх IPS конкурентів.

В результатах заводського калібрування вказано, що колірне охоплення в режимі sRGB становить 100%, DCI-P3 – 92% і Adobe RGB – 98%. Колірна гама — 2,2, колірна температура — 6500К, а середня ΔE – 1,22.

В користувацькому пресеті колірне покриття цілком збігається з заводськими значеннями. Однак в цьому режимі у нас завищена гама — 2.4 та “холодність” зображення летить в космос ≈7500К. Контрастність варіюється від 320 (при нульовій яскравості) до 2300 при 100% (540 кд/м²). Гамма не коригується.

Розбіжність в рівномірності білого User режиму сягає 9% в центральному правому сегменті дисплея. Точність відтворення кольорів — хороша.(ΔE = 1,41). Середньостатистичний користувач не побачить ніякої різниці, якщо порівнювати з еталоном.

Для “приборкання” колірної гами до значення 2.3 потрібно перейти в режим sRGB. При цьому колірне охоплення sRGB знижується до 96% (в попередньому режимі було 100%). Зображення стає набагато тепліше — 6000К.

В sRGB пресеті максимальна розбіжність рівномірності колірної температури поліпшується (ΔE=2). Однорідність підсвітки також стає значно кращою. Максимальна розбіжність падає до 4% (при 100% яскравості), майже як в OLED панелях. ΔE середньої точності кольорів в режимі sRGB — 1,16.

В режимі HDR найгірші показники колірного охоплення: 93% sRGB, 69% Adobe RGB і 70% DCI-P3. Колірна гамма при цьому “стрибає” аж до 2,6. В HDR температура набуває еталонні 6500К, а контраст доходить до рекордного значення — 5200:1 з піковою яскравістю 767.5 кд/м². На цьому “бочка меду закінчується” і починається “цілий черпак дьогтю”.

В режимі HDR погіршується рівномірність колірної температури та рівномірність білого поля (збільшується до 14%), що вже нагадує показники IPS. Середня ΔE тримається на рівні 1,75. Отож, цей пресет на MSI MAG 274QPF X30MV бажає кращого.

Adobe RGB — мій фаворит з усіх режимів. Він забезпечує sRGB — 100%, Adobe RGB — 94% та DCI-P3 — 87%. Гамма при цьому — 2,3, а температура коливається в межах 6000-6200К. Максимальна контрастність складає 2250 до 1, а яскравість 497,8 кд/м². ΔE тут найкраща з усіх режимів — 0,89.

Меню користувача

Меню користувача MSI MAG 274QPF X30MV реалізоване в найкращих традиціях — зручне та інтуїтивне. Тут у нас 8 розділів та багато різноманітних налаштувань. Залежно від вибору того чи іншого режиму деякі настройки блокуються.

Звісно ж не обійшлося без суто геймерських фішок: додаткових прицілів, нічного бачення, AI Vision, виведення внутрішнього оверлея, який показує кількість кадрів та багато іншого. Доступні різні режими гри: FPS, Racing, RTS та RPG.

Всього є вісім основних пресетів. За замовченням встановлений режим ECO. Для захисту очей передбачена функція Low Blue Light, яка зменшує кількість синіх відтінків та сприяє зменшенню втоми очей при тривалій роботі. Бентежить дуже повільна швидкість зміни градацій яскравості, контрастності та інших повзунків. Щоб поміняти значення з 0 до 100, потрібно утримувати джойстик цілих 25 секунд!

Зверху в OSD — інформативна панель. На ній вказана роздільна здатність, частота, вибраний пресет, інформація про активацію адаптивного режиму, HDR та активний порт під’єднання. Деякі налаштування доступні у фірмовому застосунку MSI Display Kit, який можна завантажити з офіційного сайту.

Енергоспоживання MSI MAG 274QPF X30MV

Енерго-апетити mini LED дисплеїв дуже сильно залежать від режиму, плюс співвідношення світлих та темних кольорів на дисплеї, як і в OLED. Чим більше на моніторі чорного, тим менше монітор споживає і навпаки.

MSI MAG 274QPF X30MV дуже любить поласувати електроенергією. Енергоспоживання в режимі HDR доходить до 102 Вт. В користувацькому режимі числа помірніші — до 56 Вт, а в режимі очікування монітор “тягне” з розетки 0,2-0,3 Вт.

Яскравість, % Енергоспоживання, Вт HDR 67-102 100 56.4 75 48.8 50 41.5 30 33.9 0 19.8

Якщо прикласти руку до вентиляційних отворів зверху, то стає зрозуміло, що вони тут знаходяться не для декорації, адже зверху відчутне тепле повітря, що підіймається вгору. Температура фронтальної сторони дисплея в роботі становить близько 37 °C.

Досвід використання MSI MAG 274QPF X30MV

Я не фанат “випалювача очей” під назвою HDR і вважаю, що повноцінно його можна оцінити хіба на OLED дисплеях. Загалом монітор залишив у собі протилежні враження. З однієї сторони у нас кращі (порівняно з IPS) чорний колір та контрастність, висока пікова яскравість, підтримка HDR, хороша точність відтворення кольорів. З іншої — мені одразу впала в очі завищена колірна гамма, адже я звик до еталонної.

Другий аспект, який може багатьом не сподобатися — це кути огляду. При їх збільшенні зображення наче вицвітає.

Не можу сказати, що я досвідчений кіберспортсмен, хоча в різні версії CS періодично граю понад 25 років. Але бачити різницю між 180 Гц та 300 Гц я поки що не навчився. Тому наскільки доцільне таке підняття частоти, напевно краще розуміють ті, кому вона дійсно потрібна.

Пропрацювавши за MSI MAG 274QPF X30MV понад тиждень, можу сказати точно — він знайде свого покупця. Під час тривалої роботи очі втомлювались не більше, ніж на інших. З текстами та графікою працювати приємно, але завищена колірна гама не давала спокою.

Ціна та конкуренти

MSI MAG 274QPF X30MV коштує від 16 579 гривень. В нижньому ціновому діапазоні чекають непогані IPS монітори, а починаючи з 23 000 гривень вже можна придбати повноцінний OLED. Тому потенційним покупцям є над чим поміркувати.

Якщо вам дуже хочеться комбінації VA + Mini LED, то можна глянути в бік менш іменитих TCL 27G64 та AOC Q27G3XMN, що коштуватимуть дешевше, але в такому випадку згадуйте старе прислів’я, про того, хто платить двічі. В них менша частота, час відгуку та гірше колірне охоплення. TCL 27G64 підтримує NVIDIA G-Sync, але сертифікація “всього” HDR 600.

Якщо ви власник потужного заліза і хочете IPS + 4K, то вам може прийтися до вподоби Acer Nitro XV275KP3biipruzx, який ще ближче за своєю ціною до бюджетних QuadHD OLED.

Буває, що набридає йти на постійні компроміси й хочеться просто взяти річ, що приноситиме задоволення. Тоді дивимось в бік MSI MAG 271QP QD-OLED X24, що пропонує якісний OLED за помірну (для свого класу) ціну і вже встиг побувати на нашому редакційному огляді.

