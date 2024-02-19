Перший погляд на Volvo EX30 в Україні: новий клас – нові клієнти

У випадку новинки Volvo EX30 можна багато разів казати слово «вперше». Наприклад: вперше зустрічаємо настільки компактний кросовер від Volvo. Або ось ще: вперше зустрічаємо настільки компактний електромобіль від Volvo. Ще додам: вперше зустрічаємо найбільш динамічний Volvo, що «робить сотню» за 3,6 секунди. Як все це поєднується в одній моделі? Зараз все розповім!

Новий Volvo EX30: електричний, компактний, сучасний

Кросовер Volvo EX30 – це одразу електромобіль. Версій з традиційними бензиновими або дизельними двигунами внутрішнього згорання немає і не буде. Модель Volvo EX30 побудовано на платформі SEA, що використовується саме для електрокарів: задній або повний привод, кілька варіантів центрально розміщеного акумулятора. Детально про техніку розповім нижче, головне зараз – зафіксувати сам факт того, що Volvo EX30 від початку є електромобілем. Це його перша особливість. А друга особливість кросовера Volvo EX30 – це дуже компактні розміри.

Електричний кросовер Volvo EX30 має довжину 4,23 метра (колісна база 2,65 метра); тобто він приблизно на 20 см коротший відносно вже відомого Volvo XС40, який колись був найкомпактнішим. Крім того, варто відзначити дизайн Volvo EX30: нове виконання фар «молот Тора», двосекційні ліхтарі з горизонтальними смужками, позначення моделі на задніх стійках даху; зверніть увагу на контрастне фарбування кузова та даху. Загалом буде запропоновано п’ять кольорів – але чотири з них стримані (чорний, білий, сіро-зелений, блакитний) і лише один (жовто-зелений) має виглядати по-молодіжному яскравим. До речі, про це…

За твердженнями представників Volvo, новинка має привернути увагу нової аудиторії. Зараз розраховується, що лише 30% покупців будуть з вже чинних власників Volvo, але аж 70% покупців – це будуть нові клієнти, які познайомляться з брендом. Щоправда, зараз українські продажі говорять дещо інше: на рік заплановано реалізувати 300 кросоверів Volvo EX30, наразі є потенційні замовлення на чверть партії, більшість клієнтів – вже наявні власники Volvo.

Але ж подивимось на статистику через рік-другий: можливо Volvo EX30 й справді зможе привернути увагу нової аудиторії. Наприклад, з поміж тих, у кого вже були електрокари Tesla – на що натякає салон з єдиним центрально-встановленим 12,3-дюймовим дисплеєм. В цей дисплей заведено все: індикація швидкості та руху (у верхній частині), мапа навігації, налаштування електромобіля, контроль «клімату», вмикання фар, навіть відкриття «бардачка».

Нижче дисплею знаходиться велика центральна ніша з бездротовою зарядкою. Далі вона переходить у центральний підлокітник, який завершується кнопками керування склопідіймачами. Причому попереду кнопок лише дві, але додано сенсорний перемикач REAR, який переводить ці кнопки в режим керування задніми склопідіймачами – нагадує електромобілі Volkswagen ID-серії. Дисплей наче Tesla, кнопки наче Volkswagen; але в такому випадку, що ж тут від Volvo? Відповідь – загальна лаконічність.

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Салон електромобіля Volvo EX30 лаконічний, елегантний, я б навіть сказав «повітряно-легкий». За зовнішньою простотою поверхонь – багато продуманих та зручних рішень: всілякі кишені та ніші для зберігання речей, класні панелі дверцят з елегантними металізованими ручками. Позаду місця не дуже багато, проте під час презентація в певний момент довелось їхати позаду втрьох – і помістились. Багажний відсік пропонує об’єм 318 літрів, передбачена нижня ніша та 7-літровий багажник попереду. Загалом буде пропонуватись чотири варіанти салону: шкіру не знайти, а ось теплу вовну отримати можна. По-сучасному модно використовуються перероблені матеріали; та й сам електромобіль може бути перероблений на 95% після завершення життєвого циклу. До речі, виробник заявляє про зменшення вуглецевого сліду під час виробництва на 75% порівняно з іншими моделями. Тобто: історія про екологічність для Volvo – це про комплексний підхід, а не лише номінальну електромобільну техніку. Але давайте зараз вже про техніку.

Кросовер Volvo EX30 на підіймачі та на дорозі

Презентація електромобіля Volvo EX30 містила технічну частину, яка виявилась доволі цікавою. Наприклад, розповіли про два акумулятори та два типи приводу – у поєднані це нам дає три версії електромобіля.

Лінійку відкриває електромобіль Volvo EX30 Single Motor: задній привод з одним електромотором (200 кВт або 272 к.с.), а також акумулятор типу LFP ємністю 51 кВт*год., що обіцяє запас ходу до 344 км за вимірювальним циклом WLTP. Наступним кроком виступає кросовер Volvo EX30 Extended Range: також задній привод, але збільшений акумулятор типу NMC має ємність 69 кВт*год. та обіцяє до 472-480 км запасу ходу. Ну а максимальною версією буде Volvo EX30 Twin Motor Performance: повний привод, два електродвигуни загальною потужністю 315 кВт (428 к.с.), прискорення до «сотні» за 3,6 секунди, максимум до 450-460 км.

Крім різних технічних версій, варто відзначити й різні комплектації. Так, електромобіль Volvo EX30 буде доступний у виконаннях CORE, PLUS, ULTRA – кожна версія передбачає свої колісні диски, більше варіантів фарбування кузова та оздоблення салону, розширення переліку обладнання. Наприклад, максимум для Volvo EX30 можна отримати круговий огляд 360, панорамний скляний дах, аудіо Harman Kardon, електропривод та підігрів сидінь, підігрів керма тощо.

Отже: задній або повний привод, два варіанти акумуляторів, ретельно опрацьована аеродинаміка (Сх=0,28) з гладким закритим днищем. Відрізняються навіть можливості зарядки: для джерел змінного струму (АС) допустима потужність 11 або 22 кВт, для джерел постійного струму (DC) допустима потужність складає 120 або 155 кВт залежно від версії електромобіля. Кліренс становить близько 17 см, згодом очікуємо версію Cross Country зі збільшеним кліренсом та додатковими захисними накладками. Максимальна швидкість всіх версій незмінна (180 км/год), підвіски конструктивно також не відрізняються – попереду та позаду повністю незалежні.

Чому особливо зупинився на підвісках? Тому, що під час короткого тест-драйву саме підвіска залишила максимум вражень про себе: приємно комфортний та м’який електромобіль! Крім того, відзначу доволі легке кермо. Але решту нюансів – заміри споживання енергії, реальний запас ходу та динаміка – залишимо для можливого детального огляду.

Однак вже зараз можу сказати певні зауваження. Під час руху доводиться слідкувати за швидкістю не просто «знизу біля керма», а ще й відхиляти погляд вправо на центральний дисплей. Дуже проситься хоча б спрощена панель приладів або проєкція інформації на скло. А ще хочеться побачити більше налаштувань для різних режимів руху, окрім лише перемикача «One Pedal Drive» в глибинах меню центрального дисплея.

Можливо, це з’явиться вже під час наступного оновлення ПО, що заплановано на весну цього року. Наприклад, тоді обіцяють й українську мову в меню. Причому всі оновлення будуть відбуватись «по повітрю», тому власники Volvo EX30 будуть автоматично отримувати нові функції та можливості електромобіля – й для цього не доведеться відвідувати сервіс. До речі, цікава особливість про сервіс: для електромобіля заявлена загальна гарантія три роки, плюс три роки сервісного обслуговування (ТО), що вже включено у вартість. Й ще одне до речі: гарантія на акумулятор – вісім років або 160 тисяч кілометрів пробігу.

Вартість Volvo EX30 – від 1,31 млн грн і до…

Нарешті, останнє питання – звісно, про вартість електромобіля. Кросовер Volvo EX30 починається в Україні від 1,31 млн грн (близько $34,5 тис.) за версію Volvo EX30 Single Motor у стартовій комплектації CORE.

Варіант зі збільшеним акумулятором та покращеною комплектацією Volvo EX30 Extended Range PLUS вийде вже близько 1,59 млн грн або $42 тис. – як на мене, саме цей варіант буде оптимальним. Нарешті, найбільш потужна версія Volvo EX30 Twin Motor Performance у максимальній комплектації ULTRA оцінюється мінімум близько 1,99 млн грн або $52,5 тис.

Старт продажів новинки Volvo EX30 в Україні розпочинається просто зараз, перші клієнтські тест-драйви та видачі автомобілів заплановані на середину-кінець лютого. Сподіваюсь, що це наша не остання зустріч з електромобілем Volvo EX30 – ще може бути великий огляд, де ми розберемо новий кросовер більш детально. Буде цікаво, адже й сам електромобіль вийшов ну дуже цікавим!

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