Огляд відеокарти Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition: "гарячий" анімешний 4K-геймінг

Іноді виробники відеокарт намагаються продати “характер” разом із залізом і Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition якраз із цієї опери: тут і кастомний дизайн із вайбом геймерського мерчу, і серйозна RDNA 4 під капотом, і претензія на преміум. Але головне питання не в тому, чи подобається вам ця анімешна дівчина, а чи здатна карта витягнути 2K/4K без компромісів і не перетворити корпус у духову піч. Детально розбираємось у нашому редакційному огляді.

Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition 44 939 грн. Плюси: висока ігрова продуктивність у 1440p та 4K; 16 GB VRAM без обмежень у сучасних іграх; ефективна та тиха система охолодження; стабільні частоти без тротлінгу; адекватне енергоспоживання для свого класу; привабливе співвідношення ціни до FPS; якісна збірка та додатковий бекплейт; dual BIOS із тихим режимом; колекційна комплектація Reva Edition. Мінуси: слабші позиції у Ray tracing порівняно з NVIDIA; програє у професійному софті через CUDA.

ITC.ua





Технічні характеристики Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition

Інтерфейс PCI‑E Gen 5 x16 Техпроцес 4 нм Графічний процесор Navi 48 XTX Потокових процесорів 4096 Об’єм VRAM 16 GB GDDR6 Швидкість VRAM 20 Гбіт/с Шина пам’яті 256‑bit Engine Clock (Game) до 2460 MHz (Game), до 3010 MHz (Boost) Engine Clock (Silent) до 2400 MHz (Game), до 2970 MHz (Boost) Виходи 1 × HDMI 2.1b, 3 × DisplayPort 2.1a Роз’єм живлення 2 × 8‑pin PCIe Енергоспоживання ~305‑320 Вт Рекомендований БЖ 800 Вт+ Додатково Перемикач між Silent та Game BIOS Габарити 332 × 122 × 57 мм (без кронштейна), 346 × 151 × 57 мм (з кронштейном) Вага Орієнтовно ~2.3 кг Займає місця 2.5 слота

Тестовий стенд

Тестування Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition проводилося на нашому “залізі”, із достатнім запасом по продуктивності процесора, швидкою підсистемою пам’яті та ефективним охолодженням. Все для того, щоб відеокарта працювала у максимально комфортних умовах без обмежень з боку інших компонентів, а також із запасом по живленню та хорошою вентиляцією корпусу.

Комплектація, зовнішній вигляд та охолодження Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition

PowerColor у версії Hellhound Reva Edition заходить не лише через характеристики, а й через відчуття, що ти купив щось особливе. І це починається ще з коробки: окрім самої відеокарти, тут лежить повноцінний набір колекційного мерчу, який явно робили з ентузіазмом і не на відчепись.

У комплекті Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition: акрилова фігурка Reva, набір стікерів, тематичні бейджі (піни), колекційні картки з персонажем, невеликий буклет із лором, а також повноцінна ігрова поверхня з якісним принтом. Окремо варто згадати знімний бекплейт, який дозволяє трохи змінити вигляд карти під білосніжну збірку.

PowerColor намагалась зробити продукт для конкретної аудиторії: тих, хто цінує не лише FPS, а й сам вайб заліза. Як кажуть автомобілісти: на “швидкість” це не впливає взагалі, але емоційний ефект працює, і працює добре.





Сама відеокарта достатньо велика. Довжина понад 340 мм одразу натякає, що компактні корпуси не її середовище, хоча у типовий mid-tower вона стає без особливих проблем. Товщина у 2.5 слота виглядає навіть помірковано на фоні сучасних трислотових “цеглин”.

Пластик матовий, приємний на дотик, без відчуття дешевизни. Бекплейт металевий, жорсткий. Карта не прогинається під власною вагою, і це одразу відчувається при встановленні.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Підсвітка тут є, але вона не намагається домінувати. Тонка світлова смуга і кілька акцентів у вигляді бджолиних сот на бекплейті виглядають стримано навіть у темному корпусі. Важливий нюанс, тут є фізичний перемикач для повного вимкнення RGB. Без софту, без танців із бубном, один клік і все.

Система охолодження тут побудована без сюрпризів, але з правильними акцентами. Основу складає великий алюмінієвий радіатор із вертикальною структурою ребер, який займає більшу частину простору карти і працює на ефективне (маємо надію!) розсіювання тепла під навантаженням.

Тепло від GPU та пам’яті відводиться через шість нікельованих мідних теплових трубок діаметром 6 мм. Вони рівномірно розподіляють його по всій площі радіатора, що дозволяє уникати локальних перегрівів і тримати стабільні частоти навіть у тривалих ігрових сесіях.

Контактна зона виконана у вигляді нікельованої мідної основи з прямим контактом. Вона накриває не лише графічний чіп, а й мікросхеми пам’яті, що важливо для сучасних GPU із високим тепловиділенням поза межами самого кристала.

Окремим плюсом, як на мене, є використання фазоперехідного термоінтерфейсу Honeywell PTM7950. На відміну від класичної термопасти, він краще заповнює мікронерівності між поверхнями під час нагрівання і стабільніше працює у довгостроковій перспективі.

За активну частину відповідає тривентиляторна схема з підтримкою Intelligent Fan Control. При низьких температурах (читай: в “офісному” режимі) вентилятори повністю зупиняються, а під навантаженням плавно нарощують оберти без різких стрибків, що позитивно впливає і на шум, і на загальне сприйняття системи.

Живлення організоване через два 8-pin конектори. Ніяких нових стандартів, ніяких перехідників. Це простіше і надійніше у повсякденному використанні.

Dual BIOS додає Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition практичності. У тихому режимі карта поводиться максимально стримано, у продуктивному — тримає вищі частоти і агресивніше крутить вентилятори. Перемикається це фізично, без зайвих програм.

Робоча продуктивність Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition

В основі Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition лежить чип Navi 48 XTX. Базова частота в стандартному Quiet BIOS режимі досягає 2400 МГц у ігрових сценаріях, а пікова Boost — 2970 МГц. У Game BIOS піднімається до 2460 МГц, в іграх — до 3010 МГц.

Пам’ять — 16 ГБ GDDR6 із пропускною здатністю 20 Гбіт/с та 256-бітною шиною. Такий набір забезпечує швидкий доступ до даних і достатній запас для 1440p та 4K, включно з великими текстурами в сучасних ААА-проєктах. А також у локальних нейромережах типу Amuse.

Ці цифри роблять RX 9070 XT впевненим гравцем у класі вище середнього без компромісів у растеризації та достатнім потенціалом для експериментів із Ray tracing.





Перехід на 4-нм техпроцес TSMC дав більше простору для частот і енергоефективності. Карта тримає високий буст довше, ніж попередники, і робить це без агресивного росту температур.

Окремо варто згадати блоки для роботи з трасуванням променів. У RDNA 4 вони перероблені і працюють ефективніше, ніж у попередньому поколінні. Різниця помітна, хоча до рівня конкурентів у складних RT-сценах ще є куди рости.

У робочих задачах, таких як рендеринг або обробка відео, Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition поводиться передбачувано. Продуктивність масштабована, без дивних просідань чи нестабільної поведінки.

У Geekbench карта набирає понад 110 тис. балів в OpenCL і понад 150 тис. у Vulkan, що добре показує її універсальність у різних API. У 3DMark результати також стабільні: близько 19 тис. у Time Spy і майже 10 тис. у Time Spy Extreme — це рівень, який комфортно закриває 1440p і впевнено заходить у 4K. Бенчмарк: Результат: Geekbench Open CL 110 755 Geekbench Vulkan 150 554 3DMARK Steel Nomad 7 185 3DMARK Time Spy Extreme 9 611 3DMARK Wild Life Extreme 55 181 3DMARK Speed Way 6 334 3DMARK Port Royal 18 395 3DMARK Time Spy 19 116 Blender GPU 5.1.0 3581.24 Окремо варто відзначити поведінку у графічних навантаженнях: 7 185 балів у Steel Nomad і 6 334 у Speed Way підтверджують, що карта добре почувається в DX12-сценаріях, хоча у трасуванні променів (Port Royal ~18 400) все ще поступається рішенням NVIDIA. У Blender результат Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition на рівні 3581 балів виглядає гідно для RDNA 4, але знову ж таки без прориву відносно CUDA-конкурентів. Маємо передбачувану картину: сильна растеризація, хороший рівень у сучасних API і помірний відрив у задачах із RT та професійному софті.



Ігрова продуктивність Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition у 2K

RX 9070 XT у роздільній здастності 2560×1440 розкривається саме так, як і очікуєш від старшої моделі на RDNA 4. Тести проводилися з максимальними налаштуваннями, з активним трасуванням променів, а також із використанням FSR і генерації кадрів.

Resident Evil Requiem на Max-пресеті із Ray tracing та увімкненою генерацією кадрів видає в середньому 182 FPS. Запас по продуктивності тут настільки великий, що будь-які обмеження вже диктує не відеокарта, а частота оновлення монітора.





Stellar Blade на Very High із нативним TAA і без генерації кадрів тримає близько 158 FPS. Це показовий приклад чистої растеризації без “підсилювачів” продуктивності.

У Doom: The Dark Ages при Ultra Nightmare, активному Ray tracing в нативі з FG маємо результат на рівні ~158 FPS. З урахуванням темпу гри це критично: тут важлива не лише середня частота кадрів, а й стабільність. Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition тримає рівний фреймтайм.





Cronos: The New Dawn із налаштуваннями Epic, FSR 4 Quality, увімкненим RT і генерацією кадрів показує ~141 FPS. Карта поводиться стабільно і тихо.

У S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на Epic-пресеті, TSR Quality і FG маємо близько 129 FPS. Гра сама по собі важка через масштаб локацій і особливості рушія Unreal Engine 5, тому такий результат для Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition виглядає цілком адекватно.





Death Stranding 2: On the Beach на Very High, із Ray tracing та FSR 4.1 Native + FG працює на рівні ~114 FPS. Тут вже чітко видно вплив RT на навантаження: FPS падає, але залишається в комфортному діапазоні.

Crimson Desert із налаштуваннями Cinematic, RT та FSR 4.1 Quality + FG показує близько 110 FPS. Один із найважчих тестів у списку. Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition тримається впевнено.





The Outer Worlds 2 на Very High, із “променями” в FSR Native + FG дає ~109 FPS. Поведінка дуже схожа на Crimson Desert: стабільно, без різких провалів, але з чітким розумінням, що Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition працює близько до свого максимуму.

Ігрова продуктивність Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition у 4K

У 4K карта вже змушує трохи думати, що саме вмикати, а що — ні. Не в сенсі “не тягне”, а в сенсі розумного балансу: FSR і генерація кадрів тут стають звичним інструментом, а не опцією на всяк випадок. При цьому загальне враження просте — Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition тягне 4K впевнено, хоч і без запасу, який відчувався у 1440p.





Resident Evil Requiem з усім на максимум видає ~130 FPS. Виглядає дуже легко для такого набору налаштувань. Гра йде рівно, без сюрпризів, і в процесі взагалі не думаєш про продуктивність, а просто граєш.

Stellar Blade на Epic із TSR Native і FG тримає ~129 FPS. Тут приємно, що навіть без агресивного апскейлу картинка залишається чіткою, а FPS — високим. Так, Unreal Engine 4, проте це не робить принади Єви менш естетично привабливими для пересічного геймера. До того ж, візуально-художній стиль тут на дуже високому рівні.





Ще один приклад “absolute cinema-гри” — Death Stranding 2: On the Beach із Very High, RT і FSR 4.1 Quality + FG показує ~128 FPS. Все ще комфортно і стабільно.

У S.T.A.L.K.E.R. 2 на Epic + TSR Quality + FG маємо ~121 FPS. Світ Зони досліджувати максимально приємно та плавно. До того ж, зовсім скоро на нас чекає як сюжетне оновлення, так і повноцінне DLC.

Граючи у польський жахастик-виживач Cronos: The New Dawn (Epic + RT + FSR 4 Quality + FG) маємо ~98 FPS. Запас міці зменшується, але гра все ще сприймається плавно.

Doom: The Dark Ages з Ultra Nightmare, FSR Quality і FG (без Path tracing, але з “класичними” вже променями) показує ~91 FPS. Для такого ураганного екшену це вже ближче до мінімально комфортного рівня.

Подорожі Аркадією у The Outer Worlds 2 (Very High + RT + FSR Quality + FG) споглядаємо на рівні ~85 FPS. Тут уже доводиться приймати правила гри: 4K + RT = менший FPS. Але загалом все ще грається нормально, без дискомфорту.

Crimson Desert на Cinematic-пресеті видає ~85 FPS. І це, мабуть, найкраще показує, наскільки важкою є сама гра. І оптимізувати її Pearl Abyss можна було куди краще.

Енергоспоживання, шум та нагрів

Під стрес-навантаженням Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition поводиться стабільно: споживання тримається на рівні ~310–315 Вт без різких піків або “провалів”. GPU працює рівно, без натяків на тротлінг.

Параметр Quiet BIOS Game BIOS Базова частота GPU (Game) ~2400 MHz ~2460 MHz Boost GPU ~2970 MHz ~3010 MHz Напруга GPU (Vcore) ~1.05 V ~1.08 V Енергоспоживання (TDP) ~305–310 Вт ~314–320 Вт Частота вентиляторів (Idle) 0 RPM (стоп при низькому навантаженні) 0 RPM (стоп при низькому навантаженні) Частота вентиляторів (Load) ~1800–2000 RPM ~2200–2600 RPM Температура GPU під навантаженням ~47–49 °C ~49–50 °C Hotspot під навантаженням ~82 °C ~84 °C

Температури при цьому виглядають цікавіше. Сам GPU під навантаженням тримається близько 49–50 °C, тоді як hotspot доходить до ~84 °C (у синтетиці, в іграх – мінусуйте 3-4 градуси). Власне, hotspot і показує реальний “піковий” нагрів окремих ділянок, які не завжди видно по середньому значенню.

Саме через це деякі виробники роблять акцент на більш узагальнених температурних показниках, не виносячи hotspot у фокус для користувача. Причина проста: без контексту ці цифри легко виглядають тривожно, хоча в межах 80–90 °C для hotspot це абсолютно робочий режим, який не впливає на ресурс чи стабільність.

Якщо дивитися на реальне використання Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition, картина ще спокійніша. У звичайних іграх температура по радіатору (за замірами пірометром) тримається на рівні ~57 °C, а в синтетичних тестах піднімається до ~65 °C. Це добре корелює з внутрішніми сенсорами і показує, що система охолодження ефективно відводить тепло назовні.

Пам’ять при цьому залишається в межах ~60–65 °C навіть під стресом, що для GDDR6 виглядає комфортно.

Вентилятори Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition у піку розкручуються приблизно до 2600 об/хв. Це вже чутно, але без різкого або неприємного характеру.

Досвід використання Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition

Висновок, який я зробив після тижнів активного користуванні Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition — вона просто працює, віддаючи максимум продуктивності. До того ж, нею можна милуватися очима: дизайн тут справді крутий, а знімний бекплейт дозволяє змінювати стиль карти і вашої збірки на ходу.

Перший момент, який відчувається одразу — габарити. Вона велика, і це не абстрактна цифра зі специфікацій. У середньому корпусі запасу майже не залишається, тому перед покупкою доведеться перевіряти сумісність, а не розраховувати у стилі “якось стане”.

Встановлення Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition проходить без сюрпризів. Два 8-pin кабелі підключаються без проблем, карта не вимагає нових стандартів чи перехідників. Це дрібниця, але після історій із 12VHPWR сприймається як плюс.

У повсякденному використанні Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition вентилятори зупиняються, система стає безшумною, і ти взагалі забуваєш, що всередині стоїть відеокарта такого класу.

Драйвери не створюють проблем. Усі базові функції працюють коректно, без дивних багів або ситуацій, коли доводиться шукати обхідні рішення. Це вже не ті часи, коли AMD могла підкинути сюрприз після оновлення.

Підсвітка Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition приємна і добре, що її можна вимкнути фізично — один раз клацнув і більше не повертаєшся до цього питання.

Андервольтинг виявився корисним. Без втрати продуктивності вдалося трохи знизити температуру і зробити карту ще тихішою. Це не обов’язкова процедура, але приємний бонус для тих, хто любить оптимізувати систему. Розгін дає приріст у 8-10%. Карта вже працює близько до свого оптимального режиму, і додаткові мегагерци не змінюють загальну картину.

У довгих ігрових сесіях Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition поводиться максимально стабільно. Немає накопичувального ефекту нагріву або ситуацій, коли через годину продуктивність починає драматично падати.

Я готовий поставити Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition в топ тихих відеокарт серії. Вона підійде тим, хто цінує баланс між продуктивністю та акустичним комфортом. Тобто в іграх можна повністю занурюватися в процес, не чуючи, як “ревуть” вентилятори, і при цьому отримувати максимальну віддачу від RX 9070 XT.

Ціна та конкуренти

Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition в Україні стартує від 42 тис. грн і легко доходить до 50+ тис. грн залежно від магазину та наявності. І тут одразу виникає логічне питання: а чи не краще взяти щось дешевше на тому ж чипі або доплатити за NVIDIA?

Усередині табору AMD все доволі прагматично. Та ж Sapphire NITRO+ або навіть простіші версії на кшталт ASUS Prime коштують дешевше або на рівні, але без анімешної “надбавки” і більш гарячі.

З іншого боку — NVIDIA. RTX 5070 виглядає цікавіше з точки зору енергоефективності та трасування променів, але впирається у 12 ГБ пам’яті та 192-бітну шину. У 2026 році це вже не виглядає як запас на майбутнє, особливо для 4K або важких текстур. У чистій растеризації Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition почувається впевненіше і стабільніше.

RTX 5070 Ti — у “чесній” продуктивності попереду героїня огляду, але варто увімкнути RT, і NVIDIA перехоплює ініціативу за рахунок апскейлерів. Ціна “кусається”: 55–70+ тис. грн, а топові версії легко перевалюють за 80. І от тут RX 9070 XT починає виглядати як більш раціональний вибір, якщо трасування променів не є пріоритетом.

8.8 /10 Оцінка ITC.ua Робоча продуктивність 8 Відеокарта впевнено справляється з рендерингом, монтажем, але екосистема CUDA та оптимізації під неї все ще дають рішенням NVIDIA перевагу у професійному софті. Ігрова продуктивність 9 Висока швидкість у растеризації, стабільний FPS у 1440p і комфортний рівень у 4K роблять RX 9070 XT одним із найсильніших варіантів у своєму класі. Обмеження відчутні лише у складних сценаріях із Ray tracing. Енергоефективність, шум 8.5 Споживання на рівні ~300 Вт відповідає класу. Система охолодження працює ефективно: температура під контролем, рівень шуму комфортний, особливо у тихому режимі. Ціна 9 Привабливе співвідношення ціни до продуктивності, особливо у класичних ігрових сценаріях без акценту на трасуванні променів. Комплектація 9.5 Reva Edition пропонує розширений набір із мерчем: фігурка, поліграфія, ігрова поверхня та додаткові аксесуари створюють відчуття колекційного продукту. На практичне використання це не впливає, але добре працює на емоцію від покупки.