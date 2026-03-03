Перший тест-драйв Mazda CX-5 2026 року: революційна трансформація

Нове покоління Mazda CX-5 2026 – це той випадок, коли пані повертається з трансформаційного ретриту, вдягає нову сукню й поводиться вже інакше. Зовні це все ще впізнаваний кросовер, але за відчуттями він значно доросліший, технологічніший і більш темпераментний.





Свого часу Mazda прийняла життєво важливе стратегічне рішення. Не гнатися за грандами, мільйонними продажами на всіх ринках світу, а залишитися такою, як є – невеликою, але незалежною і особливою. Тобто дозволити собі бути не як усі. Тому вона програє Toyota в тиражах, VW – в технологіях, Renault – у собівартості. Зате вона нішева – ні на кого не схожа, ні від кого незалежна. Тобто може робити те, що вважає за потрібне.

Ніхто не може дозволити собі культивувати роторні мотори півстоліття. Або створювати один за одним люксові суббренди Amati, Eunos. Або закільцювати в програмну надбудову G-Vectoring Control системи управління ДВС, КП і шасі. Або, наплювавши на загальний дауншифтинг, підняти ступінь стиснення до 14,0:1. Або малювати автомобілі красивими.

Так-так, з цим у всього японського автопрому зазвичай була біда. Укладаючи весь інший світ на лопатки в плані надійності, економічності, ергономіки та ефективності, вони програвали в плані зовнішності дешевим Lancia і Alfa Romeo. А ось “мазди” немов створені різними силами природи. Піщані дюни, морські хвилі, повітряні потоки створюють ілюзію руху навіть при погляді на нерухомий автомобіль. Таке відчуття, що риси буквально перетікають один в інший, немов CX-5 відлитий з рубінової ртуті.





Mazda CX-5 – яскравий приклад волелюбності бренду. Хедлайнер компанії за 14 років розійшовся тиражем у 5 млн примірників – жодна інша її модель не продавалася так добре. Але навіть за мірками невеликої компанії десятирічний термін на ринку для однієї генерації – перебір. І її, якщо пам’ятаєте, мав замінити більший CX-50. Але продажі навіть злегка зміненого другого покоління “п’ятірки” були настільки стабільними, що японці передумали. І вклалися в третє покоління, зробивши його шоу-раннером нового фірмового стилю Kodo (з яп. “енергія в русі”).

Так, філософія, яка подарувала нам найкрасивіші японські автомобілі всіх часів, теж еволюціонувала під лозунгом Wearable Gear (“Естетика функціональності”). І, за словами Ікуо Маеда, не просто шеф-дизайнера, але і головного візіонера марки, вигляд нової моделі стане орієнтиром для інших майбутніх “мазд” в плані екстер’єру та інтер’єру.

Знайома незнайомка

Якщо поставити стару й нову Mazda CX‑5 поруч, відчуття таке, ніби хтось натиснув stretch і detail в редакторі дизайну. Перероблений фірмовий вигляд, передні фари з вертикальним компонуванням, оновлені задні ліхтарі, новий логотип позаду у вигляді просто напису Mazda – окремий фан-сервіс для тих, хто любить, щоб всі знали, на чому ти приїхала. Світлодіодні елементи, які свого часу ґрунтовно перекроїли форму капотів, тепер і зовсім стали самостійними дизайнерськими елементами. Подивіться, як хитромудро вони доповнюють “геральдичний” щит радіатора.

Кузов тепер довший на 115 мм, ширший на 15 мм і вищий на 30 мм, ніж у попереднього покоління: колісна база зросла до 2 815 мм, загальна довжина – до 4 690 мм, ширина – 1 860 мм, висота – 1 695 мм. Це вже не просто компактний кросовер, а така собі компактно-середня смартквартира на колесах, де позаду нарешті можна розвалитись і не відчувати, що коліна потребують окремий дозвіл.​

Передок став масивнішим: піднята лінія капота, ширша постава, більші повітрозабірники й фірмовий Signature Wing, який тепер ще агресивніше підкреслює обличчя. Лінії крил все ще видно з місця водія – це не тільки красиво, а й практично, коли паркуєшся в підземці й не хочеш дружити з бетонною колоною ближче, ніж із деякими людьми.​

Цікаво, що японці не могли не згадати про свою особливу традиційну японську техніку столярної майстерності та будівництва Kigumi, яка полягає у з’єднанні дерев’яних елементів без використання цвяхів, металевих кріплень чи клею. Зафіксували цей елемент у виштамповку на арках. Це якщо у когось виникне питання про ці виділені деталі над аркою.

Для Європи тестові авто під Барселоною найчастіше стоять на 19‑дюймових дисках Homura, і виглядає це вже дуже недешево. Для України обіцяють 17‑ або 19‑дюймові легкосплавні колеса і сім кольорів, включно з новими Navy Blue та Aero Grey – і без доплат за колір, що для нашого ринку звучить, як маленьке свято.​

Комфорт і лаунж

Попередня Mazda CX‑5 всередині була зручна та, здавалось, не вимагала серйозних змін окрім мультимедіа, але в новій дизайнери пограли в мінімалістичний лаунж із японською естетикою “Ма”.​​ Прибрали зайві блискучі елементи, додали стилю, елегантності та сучасності.

Передня панель тягнеться від дверей до дверей, візуально розширюючи салон і не залишаючи і шансів відчуттю тисняви. В центрі уваги – великий сенсорний дисплей 12,9 або 15,6 дюйма (залежно від комплектації), який тепер реально працює як планшет: свайпи, віджети, логіка, максимально схожа на смартфон. У порівнянні з попереднім поколінням, де ми крутили шайбу й удавали, що це драйверський підхід та акцент на безпеці, тут Mazda нарешті погодилась на touchscreen. Нарешті це сталось і саме тоді, коли весь світ включає задню, повертаючи на свої місця фізичні кнопки та крутилки.





Монітор з кастомними віджетами й логікою, як у смартфона. Можеш винести на головний екран медіа, Google Maps, дані поїздки, годинник: до п’яти блоків швидкого доступу. Це серйозний крок уперед порівняно з попереднім поколінням, де інтерфейс вже відчувався морально старшим за деяких власників.​

До речі, рульове колесо – останній анклав кнопок і адептів все робити руками. Але в новій стилістиці кнопки приховані під єдиною панелькою. Немає навіть звичної емблеми у вигляді стилізованої літери “М” – лише мінімалістичний напис Mazda. Зате тепер, сідаючи за кермо чергового тест-кара, водій не забуде, де сидите. Мені подобається, що кермо не перетворили на геймпад – перемикачі скомпоновані акуратно, логічно та рознесені й легко намацуються, не змушуючи дивитися вниз, коли летиш серпантинами.​​

Матеріали типово маздівські: приємні на дотик, з уважністю до дрібниць, яку знову ж таки важко знайти в масовому C‑SUV. Можна обрати від простого текстилю до натуральної шкіри чорного або теплого світлого коричневого відтінку у топових версіях. Але стеля буде лиш світло сірою. У топі – ще й нове фонове підсвічування з сімома відтінками та панорамний люк, який буквально заливає салон світлом.

Збільшення особистих кордонів

Для родинного життя важливіше інше: заднім пасажирам реально додали простору – більше місця над головою, для ніг і плечей, ширші задні двері, які відчиняються на кут 90 градусів, що значно полегшує посадку та встановлення дитячих крісел. Тут вже йде мова про нормальний сімейний автомобіль, у який ти можеш посадити тестя – і він не буде бурчати.​​​

Багажне відділення одна з найочевидніших точок прогресу. Старій CX‑5 часом дорікали за не найкращий об’єм і форму, а нова вирішила цей пункт доволі прямолінійно: більше заліза – більше літрів.​​ Тепер у неї 583 л зі шторкою та нішою під підлогою та до 2 019 л зі складеним заднім рядом.





Більш того заднє сидіння тепер ділиться у пропорції 40:20:40, тож можна вести лижі, дитину й собаку одночасно, не сварячись із фізикою простору.​ Довжина підлоги до другого ряду – 994 мм, до першого – майже два метри, висота багажника – 533 мм, а отвір задніх дверей відкривається на 779 мм. Плюс зменшена висота завантаження – мінус 18 мм порівняно з попередником.​

Для нормальної дівчини це означає просту річ: штатив, дві валізи, сумка з технікою, пару сумок із продуктами й ще місце для кота, який тільки в багажнику не кричить наче його ріжуть – усе влізе, і не доведеться грати в багажний тетріс.​​

Прокачаний характер

На трасі під Барселоною нова Mazda CX‑5 2026 відчувається не як ще один кросовер, а як Mazda, яка трохи більше думає про твій хребет і про відсутність драми в поворотах.​​​ Кросовер їде тепер не те щоб жвавіше, ніж раніше, але більш емоційно. Так і хочеться сказати, що юнацький азарт поступово змінився породистістю і вишколеними манерами. Як і раніше, щільна підвіска тепер по-тінейджерськи заплющує очі на дрібні огріхи каталонських дорожників.





Головна причина зміни настрою – в нових калібруваннях шасі. Інженери переробили підвіску: м’якші пружини, скориговані стабілізатори та переналаштовані амортизатори з підвищеним демпфіруванням відбою на обох осях. На малій швидкості це дає кращий контакт коліс із дорогою та більш інформативну поведінку в поворотах, а на високій – акуратно гасить вібрації від нерівностей.​​

У реальності це відчувається так: у старій CX‑5 ти більше зчитувала дорогу тілом – особливо на наших розбитих ділянках, – нова ж додає фільтрації, але не перетворюється на м’який диван. Вона все ще тримається за траєкторію, рулиться з фірмовою маздівською точністю й не валиться в поворотах, плюс мікророздратування від дрібної “мозаїки” асфальту стало менше.​





Рейка з електронним підсилювачем забезпечує розумно відцентровану і збалансовану керованість, і Mazda СХ-5 2026 з ним здається невагомим, як олдскульний Mini Cooper. Тут електропідсилювач налаштований так, щоб бути точним і передбачуваним, без зайвої штучної важкості. У поворотах це читається як плавне наростання зусилля й передбачуваний відгук – тобто ти знаєш, що машина зробить, ще до того, як зʼявиться вірогідність помилки.​

У кросовера з цим і раніше все було добре, але це той випадок, коли лососем суп місо не зіпсуєш. Так що поїздка в Буковель принесе задоволення задовго до того, як ви досягнете бугельного підйомника. Я ж не відмовила собі в задоволенні, будучи в Барселоні в мертвий сезон, промчати по гірськім серпантинам, насолоджуючись відточеною керованістю.





Традиційний маздівський тандем i‑ACTIV AWD + G‑Vectoring Control Plus працює як непомітний коректор твоїх амбіцій. Увійшла в поворот трохи надто оптимістично – система підгальмує потрібні колеса й перекине крутний момент так, щоб авто стало стабільнішим і не провокувало зайву підрулювальну гімнастику.​​

Розгін жвавий і безшовний, але бракує звичного саундтреку. Тяга традиційно хороша з самих низів і при обгонах 6-діапазонна АКП без підказки опускається на пару передач. Однак тут криється коварство, бо європейські версії на тест-драйві всі були з м’яким гібридом – не показово для нас ані як. Тому про динаміку розповімо вже тоді, коли новинка з’явиться на дорогах України.





У Європі нова Mazda CX‑5 йде з 2,5‑літровим бензиновим e‑Skyactiv G на 141 к. с., який працює в парі з 24‑вольтовою системою Mazda Mild Hybrid. Це атмосферний мотор із м’яким гібридом: стартер‑генератор допомагає при старті, подовжує фази роботи Start/Stop, згладжує пуски й трошки підпирає на низах, але не робить із CX‑5 електричну ракету. Навпаки він досить задушений екологічними нормами.

Тож круто, що для нас залишили майже незмінним класичний 2,5‑літровий бензиновий Skyactiv‑G потужністю 188 к. с. без м’якого гібрида. Тобто наш ринок отримає той самий фірмовий атмосферник із високим ступенем стиснення, але без додаткового електровтручання – з максимально прямим зв’язком педалі й дроселя.​​ Ну і в парі зі старим добрим гідротрансформатором на шість сходинок.

Технічно важливий момент: силовий агрегат отримує балансувальний вал для гасіння низькочастотних вібрацій та покращення акустичного комфорту. Плюс система відключення двох циліндрів у режимі низького навантаження для економії палива, яка працює непомітно для водія. Тобто ти їдеш по рівній трасі, слухаєш подкаст, а мотор тихенько переходить у напіврежим без ривків і сторонніх звуків.​​





Як дівчина‑механік, я це дуже ціную: Mazda продовжує впиратися й залишати великий атмосферник на фоні тотальної турбо‑плагін‑гібридизації. Так, ціною трохи вищої витрати, але з набагато більш чесним та передбачуваним характером мотора, коробки та трансмісії. Звичайно нам запропонують і повний привід, і монопривід.

Спокій після ретриту

Важливо додати, що Mazda серйозно попрацювала з NVH: стратегічно додані звукопоглинальні матеріали в кузов, доопрацьована ізоляція, а силовий агрегат з тим самим балансувальним валом і переналаштуванням кріплень працює значно плавніше та тихіше, ніж раніше. Рівнем акустичного комфорту Mazda CX‑5 2026 впевнено підбирається ближче до преміальних SUV, ніж до масового сегмента.​





На реальній дорозі це виглядає так: 120–130 км/год, мотор десь там на фоні, вітровий шум приглушений, колісний теж, і ти ловиш себе на думці, що більше чуєш власні думки, ніж дорожнє життя. Для довгих поїздок – це величезний плюс і дуже відчутний крок уперед щодо попереднього покоління, яке теж було непоганим, але не настільки “заглушеним”.​

Звичайно не залишили без уваги і технології, зробивши гігантський стрибок на сучасний рівень цінностей. Приладова панель нарешті повністю цифрова в 10,2 дюйма, з можливістю виводити інформацію про асистентів, навігацію та мультимедіа. Плюс проєкційний дисплей 10×3 дюйми, який дозволяє не відривати погляд від дороги.​ І туди виводиться інформація не тільки зі швидкістю чи від “круїза”, а і з навігації Google.

Пакет безпеки максимально повний: інтелектуальне гальмування SBS з можливістю раніше розпізнавати кінець затору й допомогою на малій швидкості під час паркування, оновлений контроль “сліпих зон” BSM, який тепер відстежує ще й велосипеди та авто при повороті через зустрічний потік, адаптивний радарний круїз MRCC, що вміє сповільнювати перед поворотами.​ Але не будемо забігати наперед, бо наші комплектації будуть відрізнятись. Тож зачекаємо з висновками.

Окремий кайф – система кругового огляду 360° з 3D‑графікою та режимом See‑Through View: на екрані ти наче дивишся крізь передній бампер, бачиш бордюри й камені, які зазвичай ховаються від камер і дзеркал. Для міста й паркінгів – це шикарна шпаргалка проти подряпин.​

Позиціювання та висновок

Одним словом, нова Mazda CX-5 2026 року виглядає як дуже зрілий і продуманий крок уперед. Вона зберегла впізнавану, елегантну зовнішність, але стала більш сучасною в деталях, а її фірмова керованість і баланс шасі залишаються одними з ключових переваг у класі. Це той випадок, коли модель не змінює філософію, а акуратно її вдосконалює — і саме це цінують прихильники.

Так, у сегменті їй доведеться конкурувати з сильними гравцями, зокрема з оновленою Toyota RAV4, яка робить ставку на гібридні технології та економічність. Але CX-5 традиційно грає на своєму полі: відчуття керма, налаштування підвіски, натуральна реакція атмосферних моторів і дизайн, що апелює до емоцій, а не лише до цифр у таблиці характеристик.

Без офіційних прайсів складно говорити про остаточний баланс сил, однак у Mazda є те, що не вимірюється лише вартістю – лояльна аудиторія, яка довго чекала саме такого оновлення. Для багатьох це можливість отримати сучасний кросовер із класичними, перевіреними агрегатами та витонченим дизайном без компромісів у драйверських відчуттях.

Остаточні висновки, звісно, зробимо після повноцінних тестів на наших дорогах де повністю розкриється потенціал оновленої підвіски, шумоізоляції, динаміки та комплектацій. Але вже зараз можна сказати: CX-5 має всі шанси залишитися однією з найцікавіших пропозицій у сегменті. І ми з нетерпінням чекаємо можливості перевірити це на практиці.