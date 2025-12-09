Тест-драйв Mazda CX-60: м'яка еволюція

Японці ніколи не намагалися грати за чужими правилами. І поки конкуренти гудять про адаптивні підвіски, панорамні екрани та змагаються з китайцями за технологічність та ексцентричність, в Mazda беруть і доводять до ідеалу саму суть того, як машина повинна відчуватися.

Не дивлячись на те, що останнім часом ми частіше згадуємо про Mazda лише під час оглядів конкурентів, а не в тест-драйвах, все одно нові автівки регулярно виїжджають з салонів бренду. Може і не в такій кількості, як хотілось би імпортеру та виробнику, але тим не менш розумієш, що Mazda у нас люблять і цінують.

Саме тому я відчувала особливе натхнення при зустрічі з сімейним величним Mazda CX-60. Так, він більший та масивніший за CX-5 і пропонує куди більше простору в салоні. Однак він скромніше в габаритах за CX-90 і навіть не намагається претендувати на статус семимісного, як мінімум в нашій країні. Однак зовні різницю з “меншим братом” без рулетки навіть не помітиш. Як і оновлень без порівняння з зображенням попередньої версії.

І тільки вдумливо обійшовши CX-60 помічаєш невловні зміни, які лагідно підкреслюють все той же знайомий стиль Kodo та його “Soul of Motion”. Все ті ж самі габарити, профіль, ширина. Тільки більша решітка радіатора, та глибший погляд фар, наче вона зосереджено вглядається тобі в душу. Головне не сильно довго дивитись, бо підкорить душу і забудеш, як тебе звали і допишеш до свого ім’я її назву.

Японці наче знали куди відправити свіжий фірмовий колір Zircon Sand, який скоріше нагадує відтінок камуфляжу. З одного боку він виглядає свіжо та оригінально, а з іншого… приваблює військових наче магніт, і мене двічі за тиждень зупиняли, щоб подивитись хто саме їде в автівці. Дуже дивувались дівчинці і не знаходили жодного натяку на приналежність до мілітарного напрямку.

Позаду ще менше змін, як і в злегка купеподібному силуеті. Однак в Mazda CX-60 ще менше шансів зустрітись головою з задньою стійкою. Загалом великі двері на задній ряд відчиняють легкий доступ на м’який та зручний диван. Мені після роботи так і захотілось туди лягти, але шкода, що автівка сама тебе додому не довезе. Тож довелось лізти за кермо.

Японський мінімалізм

Якщо ви ще жодного разу не сідали в Mazda, то цей салон вас зможе здивувати, а ось прихильників бренду чекає легке розчарування. Все буде знайомо від матеріалів до архітектури. Тим не менш, сідаючи в Mazda CX-60 ніби потрапляєш на маленьку і таку знайому театральну сцену: шкіра м’яко шепоче під долонею, лінії торпеди підкреслено контрастною прострочкою наче вишивкою по краю сукні, а попереду – проєкція та цифрова приладова панель, яка не кричить сучасними графіками, а лагідно запрошує думати про дорогу, демонструючи необхідну інформацію.

Насправді в Mazda досі існує це відчуття преміуму, тільки не від слова “дорого та розкішно”, а від уваги до деталей: підгонка панелей, тактильні відчуття, товщина керма, навіть звук закривання дверей – все як у книжці про дорослу елегантність. Дванадцять типів шкіри та матеріалів підібрані так, щоб не перегруповувати, а доповнювати. В Premium-Sport це справжня екошкіра (не синтетика), вентильовані передні сидіння, електрорегулювання, нагрівання і вентиляція передніх крісел та нагрів задніх двох місць. Дві області регулювання температури (не три як у німців, але і цього достатньо).

Інтер’єр топової версії CX-60 Premium-Sport це трохи абстрактний витвір мистецтва, де кожен елемент служить цілі, а не просто прикрашає: передня панель широка й відкрита, вентиляційні отвори вишикувані як скульптура та обережно інтегровані, а ще майже непомітні. На відміну від Q5 і X3, у яких панель керування точиться як лабіринт маленьких кнопок і екранів, у Mazda CX-60 все просто: велика центральна консоль розділяє салон, фізичні кнопки для клімат-контролю залишаються на місці роками.​​

На місці й крутилки для керування мультимедіа. Десь після другого дня спілкування з CX-60 я перестала тикати пальцем по екрану і вже легко тримала руку на підлокітнику перемикаючи налаштування мультимедіа. Дійсно справа звички і тут тягнутись до монітора в центрі ну дуже незручно і навіть небезпечно. Тож доведеться довіритись уявленню японців про безпеку та ергономіку. Щось вони та знають. Бо навіть Lexus та Mercedes-Benz цим досі балуються, однак пропонують на додаток ще й сенсор.

Система персоналізації розпізнає водія за обличчям і налаштовує положення сидіння, кермо, дзеркала, дисплеї та привітливо тебе вітає. Якби ще крісла були трохи зручніше і мали не таку коротку сідушку. Ну і масаж вже давно пора додати, хоча б опцією, бо навіть Peugeot в цьому класі вже пропонує таку функцію, як і трьохзонний клімат. Як не крути, а очікуєш в автівці за 2 359 900 грн ширший функціонал та додаткові переваги.

Добре, що останнє покоління мультимедіа зараз пропонує бездротові підключення смартфонів, бездротову зарядку, панорамний дах, що додає легкості, а аудіосистема Bose на 12 динаміків дає бажану атмосферу для насолоди улюбленими треками. Ну і шумоізоляція стає з кожним оновленням все краще і краще. Потовщене скло приховує навіть нав’язливий вітер та шум дороги і залишається лише прислуховуватись до приглушеного баса двигуна, а також гулкого шарудіння шин по дорозі.

Рівень шуму на 70 км/год становить близько 64 дБ (що вище за Q5 на 62,6 дБ), але на практиці це сприймається не як гірше, а як просто інакше. Якщо ти шукаєш повну тишу, це не твоя машина. Якщо ж ти цінуєш зв’язок з дорогою, ця мовчазність – чистий компроміс.​​

Місткість та практичність

Ну не дивно, що при розмірах 4745 мм (довжини), 1890 мм (ширини), 1680 мм (висоти) тут відчуття, що ти наче у смартквартирі. У порівнянні з CX-5 салон Mazda CX-60 на 44 мм ширше попереду і на 50 мм ширше позаду. На практиці? Мій чоловік 185 см зросту говорить, що позаду він може сидіти в развалку, навіть в пальто.​

Багажник в 570 літрів у базовій конфігурації, до 1148 при складених задніх сидіннях, до 1726 при завантаженні до стелі. Це на рівні BMW X3, та більше від Audi Q5 (520 -1473 літри). Отвір багажника має 1082 мм (на 35 мм ширше за CX-5). Це явно велика перевага для кросовера і розумний підхід до організації простору: мінімальна різниця в висоті між підлогою й порогом, плоска внутрішня поверхня. В результаті не маєш клопоту при завантаженні, і добре, що є поріг, тому кілограм яблук не висиплеться, якщо розтрясе багаж на наших вибоїнах. ​​

Приємно, що складання заднього дивану пропонується в трьох окремих частинах. І зробити це можна прямо з багажника. Практична і м’яка шторка, що підіймається разом з кришкою багажника, не заважаючи завантаженню. Є тут сітки, місце під підлогою з запаскою та інструментами, а також і повітряні виходи і розетка на 12 В.

Порція японської гордості

Всі ці дрібниці інтер’єру Mazda CX-60 стають чимось домашнім та звичним досить швидко. Класична японська витонченість дизайнерського відділу головного дизайнера Акіра Таматані інтегрується у твоє життя швидко та непомітно. Такі думки прокручувались у мене в голові, коли я рухалась зі швидкістю черепахи київським трафіком. Однак, більше хвилювала цифра на показниках бортового комп’ютера в 11 літрів витрати бензину на 100 км шляху. Ну не може ж вона триматись вічно, бо баку пального на тиждень точно не вистачить.

Однак не варто очікувати економії від 3,3-літрового серця Skyactiv-G на шість циліндрів в ряд і з турбонаддувом. Всі ці 284 кінські сили (450 Нм) треба підживлювати. Стоп, варто все ж таки чекати від двигуна більшого, бо тут тепер м’яка гібридна система Mild Hybrid на 48 В. Це невелика, але приємна опція. Так, знаю, вона працює на екологію більше ніж на економію, однак має декілька маленьких переваг: сорокавосьмивольтовий стартер-генератор (ISG) допомагає мотору на низьких обертах і рекуперує енергію під час гальмування. Акумулятор ємністю всього 0,33 кВтгод розміщений під підлогою, і зберігає енергію, яку може видавати на старт двигуна та його підтримку, а також через перетворювач живить кліматичну систему автівки.

Система працює майже непомітно – це не те що “плагін” або HEV. Але на практиці витрата палива у комбінованому циклі у мене опустилась до 10,2 л/100 км, а викиди CO₂ – 185 г/км. Загалом двигун здатний розганяти цю махіну в 1,9 тонни з 0 до 100 км/год за 6,9 секунди. Цифри на словах звучать солідно, але на дорозі відчувається ще краще.​​

Під час розгону агрегат не намагається вам щось доводити і швидко розкривається, легко тягнучи автівку вперед.​ Акселератор чутливий і дросель швидко реагує на команду, коробка перехоплює крутний момент, розумно дозуючи швидко видає на колеса необхідне зусилля. Ця романтика руху не може не заворожувати. І тут згадуєш, що з коробкою теж намудрили.

Замість звичного для Mazda гідротрансформатора тут тепер звичайна восьмиступенева автоматична коробка передач з багатодисковою муфтою замість традиційного гідротрансформатора – це той рідкісний випадок, коли японці ризикують і виграють. Таке цікаве рішення насправді вимушене, бо кудись треба було встановити стартовий генератор і запускати двигун він теж повинен. Хоча мені завжди хочеться вимкнути цю функцію старт-стоп, коли автівка глохне на світлофорах.

Передачі тепер перемикаються не як у розкішних BMW і навіть Audi (плавно та непомітно), але й не як в дешевих роботах (раптово та жорстко). Тут чітко спрацьовує зміна режимів Mi-Drive: в спортивному режимі Mazda CX-60 готова змінювати передачі в один миг, а в міському русі – поводиться толерантно. При виконанні повільних маневрів у паркувальні зони трохи чутна затримка при перезапуску двигуна після перерви, але це мінор, якому вчиться навіть BMW з Audi.​

Приховані важливі зміни

Ще одна глобальна і важлива частина оновлень в тому, що інженери Mazda розв’язали проблему, яка переслідувала цей кросовер з моменту його дебюту. Японці уважно слухали критику європейських журналістів і власників, та замість того, щоб гучно заявляти про великий апгрейд, просто робили свою справу впевнено та досить коректно.

Головна новина – це комплексне перероблення шасі Mazda CX-60. Задня підвіска втратила стабілізатор поперечної стійкості (так, его правда видалили!), що дало підвісці більше ходу. На фоні таких радикальних дій задні пружини стали м’якшими, а амортизатори – жорсткішими. На слух звучить як парадокс, але в реальній їзді це означає одне: машина куди краще поглинає нерівності, не втрачаючи контролю в поворотах. Це саме те, про що ми просили роками: прибрати валкість, покращити керованість.​​ Однак тепер вона балансує на межі зубодробильної та іноді нерівності ну занадто відчуваються в салоні.

Передню підвіску зробили жорсткішою на стиск, трохи підправили геометрію і тепер авто реагує на повороти точніше, а дорогу тримає впевненіше. Електропідсилювач керма з подвійною шестернею (як на MX-5, BTW) теж підкрутили, тому відгукуватися автівка стала чіткіше та пряміше, а зусилля наростає з прискоренням. Те, що деякі конкуренти вважають “повільним” через довгий коефіцієнт керма, насправді є свідомим дизайнерським вибором – Mazda змушує тебе повертати більше і довше, але кожен міліметр повороту комунікує з передніми колесами чітко.​​

Результат? Mazda CX-60 тепер поводить себе як машина, що чітко передає свої дії та поведінку на дорозі.​ Вона значно краще керується навіть за “п’ятірку”, що з такими розмірами здавалося неможливим. Звичайно, це ще не ідеальна керованість седана Mazda 6, але і вже далеко не кросоверна статечність. Порівняно з BMW X3, яка багатьом видається «ідеальною», CX-60 виграє в прямолінійності за кермом. Порівняно з Audi Q5 переважає в емоціональному зв’язку.

Азійський мінімалізм підкорює складність

Система повного приводу i-Activ – це рідкісна бестія у світі сучасних SUV. Замість того щоб постійно крутитися та перерозподіляти момент (як у більшості сучасних систем AWD), вона використовує багатодискову муфту з електронним керуванням для плавного перекиду зусилля. Результат? На снігу, льоду та бездоріжжі Mazda CX-60 поводить себе впевнено, без різких “кліків” та почуття боротьби системи, яке часто дає себе знати на бюджетніших авто.​

Режим Sport наростає швидкість перерозподілу моменту, помітно покращуючи зчеплення в поворотах. Режим Off-road активує систему Traction Assist: якщо ти застрягнеш, машина буквально сама себе “розкачує”, ніби маленька розумна дитина, котра знає, як вибиратися з ями.​

Проте ключовий гравець програми – система Kinematic Posture Control (KPC). Це унікальна технологія Mazda (взята, до речі, з розробок для спорткара MX-5). У поворотах на високих швидкостях вона загальмовує внутрішнє заднє колесо, стабілізуючи кузов і знижуючи крен. На практиці машина сидить у поворотах, як кішка на стусі.​​

Технології на службі безпеки

В Mazda CX-60 як ніколи відчувається міць та потужність – наче ти в щільному масивному кожуху. І доповнює цю впевненість повний набір систем активної та пасивної безпеки. З кожним кроком запровадження змін вносять покращення і в цю область. І сьогодні CX-60 вже отримав всі 5 зірок від Euro NCAP.

Бонусом доладно відпрацьовують активні системи i-Activsense, а також цілий сонм систем допомоги від адаптивного круїзу з функцією Stop and Go та утриманням в середині смуги, системи безпечного гальмування з функцією виявлення велосипедистів та пішоходів (SBS), системи попередження та автоматичного гальмування при русі назад та при виявленні автомобілів, які рухаються у поперечному напрямку (SBS RC), системи моніторингу «сліпих зон» (BSM) і до камер 360 See-Through View та матричного адаптивного світла фар.

Найцікавіше, що мало знайдеться автівок, які будуть підсвічувати всі тіні навіть у місті, використовуючи увімкненні окремих світлових пучків. Найкраща функція в часи блекаутів – жоден пішоход не пробіжить непоміченим.

Позиціювання та конкуренти

Коли сидиш у Mazda CX-60, стає зрозумілим те, що світ розпадається на два табори: ті, хто цінує букви на решітці радіатора більше, ніж відчуття від їзди, та ті, хто розуміє, що справжня преміальність – це коли кожен клік, кожен поворот, кожен вибір кнопки розповідає історію щирого японського перфекціонізму. CX-60 не претендує на корону. Вона просто їде, як повинна їхати міцна та надійна машина. Без зухвальства, але з гідністю.

Розгін не рекордний, та достатній. Звук не тихий, та приємний. Керування не найбільш відповідальне, та відверте. Це машина для тих, хто розуміє, що найкраще не завжди означає найдорожче, а часто означає найправильніше.

І якщо озиратись на німецьких конкурентів, то BMW X3 може і пропонує куди більш яскраву керованість, адаптивну підвіску більш сучасну організацію простору, але вони на 200 – 300 тисяч гривень дорожче. В Audi Q5 має більш передову інтеграцію технологій, плотнішу шумоізоляцію та преміальність матеріалів, але вартість буде більше, як і надійність в перспективі.

Куди ближче до Mazda підбирається Toyota RAV4, але він навіть новий все одно в поведінці керма та за відчуттям дороги буде далеко позаду від CX-60. Та й як можна порівняти елегантність Mazda з практичністю японської легенди надійності. Хоча тут вже справа смаку та задач, які має закрити автівка.

Вже більше як тиждень мій акаунт в ТікТок розривають коментарі до відео з зовнішністю оновленої Mazda CX-60. Виявляється автівка викликала настільки бурхливі суперечки, що мені довелось декілька годин перечитувати відгуки. Це яскраво підсвітило протилежні погляди наших водіїв про бренд Mazda та наявність просто неймовірної кількості міфів та пережитків гіркого досвіду. Люди впевнено тримаються за свої помилкові враження минулого вперто вважаючи, що автовиробники не розвиваються. Тільки відношення до Mazda тепер не те що раніше.

Для мене Mazda CX-60 – це історія про баланс: між драйвом і комфортом, між преміальністю і статусом улюбленця публіки. Це машина, яка вміє дарувати емоції від керування, має приємний інтер’єр і пропонує реальну місткість для сім’ї та подорожей. В Україні її позиціюють у вищому сегменті для Mazda, тож рішення купувати CX-60 має бути свідомим: ви купуєте не тільки техніку, ви купуєте характер і відчуття за кермом з яким не захочеться розлучатись роками. Тож після тестування CX-60 я повертаюсь до своєї повсякденної роботи з переконанням, що японці все ще знають щось, що німці забули у своїй гонитві за досконалістю.

ПЛЮСИ: дизайн, ергономіка, комфорт, місткість, робота асистентів, адекватна мультимедіа.

МІНУСИ: вартість, витрата пального, відчуття важкості автівки, жорстка підвіска.

Технічні характеристики Mazda CX-60 mHev 3.3 Premium-Sport