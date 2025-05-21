ТОП 7 фотоапаратів: камери, які варті уваги у 2025 році

У часи, коли кожен другий власник смартфона вважає себе фотографом, а кожен перший — майбутньою зіркою TikTok чи YouTube, вибір фотоапарата перетворюється на справжній квест. Ми склали ТОП 7 фотоапаратів, які, на нашу думку, варті вашої уваги у 2025 році. У підбірці — моделі для різних сценаріїв: для новачків, для тих, хто знімає влоги, для професіоналів і навіть для тих, хто просто хоче «нормальні фотки на сімейне свято».

Критерії вибору

У світі цифрової фотографії легко загубитися. Та правда в тому, що ідеального фотоапарата не існує — є лише той, що найкраще підходить для конкретних задач. Тож перед тим як витягти картку з гаманця (чи просто додати до бажаного на ek.ua), варто чітко знати, на що звертати увагу.

Тип матриці

Чим більший сенсор, тим краща деталізація, динамічний діапазон і робота з розмиттям фону (так зване «боке»). Але більший сенсор означає і більший корпус, вищу ціну і важчі об’єктиви. Для влогінгу часто краще брати щось легше (Micro 4/3 або APS-C), а от для профі — повний кадр майже маст-хев. Також подумайте наперед: яку систему ви обираєте? Sony E, Canon RF, Nikon Z — у кожної свій парк оптики, ціни й доступність.

Роздільна здатність

Серйозно, 24 Мп — вже більше ніж достатньо навіть для друку на полотні. Більше — не завжди краще. Вища роздільна здатність часто веде до зростання шумів і ваги файлів. А ще вам доведеться купити купу SD-карт. Тож не ведіться на «50 Мп» — краще зверніть увагу на якість ISO, обробку RAW-файлів і колір. У більшості випадків краще інвестувати у світлосильну оптику чи надійний автофокус, а не в мегапіксельну гонку.

Стабілізація зображення

Якщо ви не Т-800, що здатен тримати камеру нерухомо навіть під час землетрусу, стабілізація — ваш новий найкращий друг. Вона допоможе знімати з рук без змазу, робити плавні відео й не викидати кожен другий кадр у смітник. Найкраща — матрицева (IBIS), але й оптична (в об’єктивах) не пасе задніх. Електронна — останній шанс, але краще так, ніж нічого.

Фокусування

Сучасні фотоапарати вміють більше, ніж просто навести різкість. Вони можуть розпізнавати очі, стежити за об’єктами в русі, обирати пріоритет між кількома людьми в кадрі. У 2025 році фокусування на основі ШІ — вже не футуризм, а сталий тренд. Камера може ідентифікувати тварин, транспорт, птахів і навіть вгадувати, куди ви захочете навести фокус. Якщо плануєте знімати динаміку, вуличну фотографію або відео — система автофокусу має працювати як швейцарський годинник. І ні, не Casio.

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Відео

Навіть якщо ви хочете лише «трішки підзнімати відео», радимо не нехтувати характеристиками запису. Сьогодні 4K уже стандарт. А от підтримка 60 fps, лог-профілів і зовнішнього мікрофона — це вже серйозна заявка на влогінг або короткий метр.

Видошукач і екран

Для влогінгу важливо, щоб дисплей обертався на себе (селфі-режим), для вуличної зйомки — щоб був максимально яскравий і сенсорний, а для класичних фотографів — щоб видошукач не викликав мігрені. А ще звертайте увагу на частоту оновлення: 120 Гц дає кращу плавність візуалу, і з таким прицілюватися — одне задоволення.

Об’єктиви

Компакт або «мильниця» не дозволяють змінювати оптику. А от бездзеркалки й дзеркалки — гнучкість на роки. Проте пам’ятайте: «тушка» — лише початок, а далі ви підсаджуєтесь на об’єктивний лутбокс. Добре, якщо об’єктив іде в комплекті. На перший час кітового вистачить, а ще краще — якщо ви одразу визначитесь із байонетом, бо перехід на іншу систему потім болючий (і для душі, і для гаманця).

Габарити, вага, автономність

Багато класних камер — великі й важкі, особливо повнокадрові. Якщо плануєте подорожі, щоденні зйомки або просто не хочете навантажувати плечі — беріть щось легше. І обов’язково перевіряйте час роботи від одного заряду. 300 кадрів — межа виживання, а ось 800 — можна дихати спокійно. А ще подивіться, чи можна заряджати камеру через USB-C. Powerbank у рюкзаку — і камера знову готова до зйомки.

Якщо камера не має Wi-Fi або Bluetooth, готуйтеся до олдскульних танців з бубном і кабелем. А ще краще — щоб був USB-C із зарядкою, а не стародавній microUSB, який викликає флешбеки з 2012 року.

Canon EOS R7 — один із найуніверсальніших фотоапаратів у своєму класі. Він прекрасно підходить для широкого кола завдань — від сімейних свят до спортивної зйомки й навіть комерційного відео. Якщо шукаєте камеру «на всі випадки життя», EOS R7 — чудовий вибір.

Ця бездзеркалка з APS-C сенсором роздільною здатністю 32,5 Мп має CMOS-матрицю, що дає відмінну деталізацію і чіткість.

Автофокус Canon EOS R7 працює на основі Dual Pixel CMOS AF II, із 651 зоною фокусування, які покривають майже весь кадр. Розпізнавання очей, облич, тварин і навіть транспортних засобів робить цю камеру дійсно універсальним інструментом.

Відео камера знімає в 4K до 30 кадрів за секунду, підтримує Canon Log 3 для розширеного динамічного діапазону і 10-бітний колір, що робить її цікавим вибором і для відеоблогерів, і для тих, хто хоче спробувати щось серйозніше в ролі відеографа.

Корпус Canon EOS R7 досить компактний і легкий — камера добре лежить у руці, а кнопки розташовані так, що до них легко дотягнутися під час зйомки. При цьому камера захищена від пилу і вологи, що додає надійності при роботі на вулиці.

Електронний видошукач з роздільною здатністю 2,36 млн точок дає непогану картинку з мінімальною затримкою, а поворотний сенсорний екран із 1,62 млн точок спрощує роботу з ракурсами та меню.

IBIS — вбудована п’ятиосьова стабілізація зображення дає до 7 стопів компенсації (у реалі — 4-5), що робить можливим зйомку без штатива навіть у складних умовах і при низькій швидкості затвора.

Ціна Canon EOS R7 на цей час стартує від 43 179 до 76 999 гривень за «тушку» без об’єктива. Ця камера ідеально підійде тим, хто хоче одну універсальну камеру для фото й відео, не готовий переплачувати за надмірний професіоналізм, але хоче флагманські якість і комфорт.

Якщо ви тільки-но вирішили покинути затишну гавань смартфонної зйомки, Canon EOS R50 — ваш білет у перший клас. Камера, що буквально просить: «Та не бійся, все вийде». Без складних меню, без надмірної кількості кнопок — просто легкий корпус, приємний хват і інтерфейс, який не викликає бажання викинути техніку у вікно після п’ятої спроби знайти ISO.

Матриця тут на 24,2 Мп формату APS-C — тобто більша, ніж у будь-якому смартфоні, і цього вистачить для чудових знімків природи та портретів. І найголовніше — система автофокусу Dual Pixel CMOS AF II працює блискавично, вміє трекати очі, обличчя, тварин, навіть рухомі об’єкти.

Відеоможливості Canon EOS R50 також приємно дивують: 4K 30 fps без кропу. Є і Full HD до 120 fps, і підтримка вертикального відео, і мікрофонний вхід для тих, хто хоче записувати звук без ефекту «під ковдрою». Поворотний сенсорний екран — мастхев для влогінгу, інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, а передача фото на смартфон через Wi-Fi або Bluetooth — просто і без проблем.

Компактна (375 г із батареєю), легка, зручна у використанні й справді user-friendly до новачків. Навіть із кітовим об’єктивом RF-S 18-45mm ця камера вже дозволяє знімати не соромно.

Так, корпус Canon EOS R50 пластиковий, стабілізації на матриці немає, але й ціна відповідна — без шаленств. Ідеальна для новачків, блогерів, студентів, тревел-фотографів, тих, хто хоче перейти зі смартфона на щось серйозніше. Ціна питання — від 22 959 до 32 465 гривень.

Nikon Z9 — орієнтований на професіоналів, що працюють у складних умовах і цінують максимально високу якість і швидкість.

Матриця тут — повнокадровий CMOS з роздільною здатністю 46 Мп. Вона робить відмінні знімки з неймовірною деталізацією і чудовим динамічним діапазоном.

Автофокус в Nikon Z9 — 493 точки фокусування із технологією глибокого навчання для розпізнавання облич, очей, тварин і навіть транспорту. Працює блискавично, майже без затримок. Це ключова фішка для зйомки динамічних подій, спорту чи дикої природи.

Відео — окрема глава. Nikon Z9 підтримує 8K 60 кадрів в секунду без обрізання кадру і 4K до 120fps, плюс 10-бітний HDR-вихід. Такі можливості підкорять навіть кінематографістів і відеоблогерів із високими вимогами.

Корпус камери зроблений з магнієвого сплаву, повністю герметичний і захищений від пилу і вологи, вага приблизно 1340 грамів — це не просто для «понту», а для справжньої роботи в польових умовах. З ергономікою все чудово: зручні кнопки, два дисплеї і великий видошукач.

Вбудована стабілізація 5-осьова IBIS дає до 6 ступенів компенсації, що дозволяє знімати з рук навіть у сутінках і при довгих витримках. Також батарея тримає близько 700 кадрів, що для професійної роботи — норма.

Є всі необхідні роз’єми: два слоти для карт пам’яті (CFexpress і XQD), micro HDMI, USB-C, входи і виходи для аудіо. Підключення по Wi-Fi 5 ГГц з підтримкою протоколу FTP дозволяє швидко передавати фото в студію.

Недоліком може вважати ціну — від 178 375 до 224 904 гривень за корпус, що робить цю камеру недоступною для багатьох. Але для професіонала, якому важлива надійність і максимальна якість, Nikon Z9 — справжня «робоча конячка».

Sony ZV-E10 — справжня знахідка для влогерів і контентмейкерів, які хочуть отримати якісне відео з мінімальними зусиллями, але при цьому не обмежуватися смартфоном. Ця бездзеркалка створена з урахуванням потреб тих, хто знімає себе, друзів чи будь-який live-action контент.

Перше, що кидається в очі — 24,2-мегапіксельна APS-C матриця, що дає широкий динамічний діапазон і гарне розмиття фону, яке так люблять блогери. Розмір сенсора набагато більший за смартфонний, тому й картинка виходить більш «професійною».

Автофокус — одна з ключових переваг Sony ZV-E10. Технологія Real-time Eye AF і Real-time Tracking працюють дуже швидко і надійно, фокусуючись на обличчі або очах навіть при рухах камери або людини. Для влогера це безцінно.

Особливістю є великий поворотний сенсорний екран, що відкривається на 180 градусів — ідеально для селфі та запису з різних ракурсів.

Відео можна записувати у 4K зі швидкістю 30 кадрів в секунду без обрізки кадру (без «кропу»), а у Full HD — до 120 кадрів для плавного уповільненого відео. Крім того, є підтримка профілю S-Log3, що дає ширші можливості для кольорокорекції при постобробці.

Вбудований мікрофон з напрямною вітрозахисною насадкою відмінно справляється із записом голосу навіть на вулиці, а для тих, хто хоче ще кращу якість, є вхід для зовнішнього мікрофона. Відеоблогерам це дає свободу в роботі зі звуком без зайвих перешкод.

Корпус Sony ZV-E10 компактний і легкий — близько 343 грамів без об’єктива.

Щодо недоліків — відсутність вбудованої стабілізації матриці (IBIS) змушує користуватися або оптикою зі стабілізацією, або додатковими аксесуарами. Також вбудований мікрофон не можна відключити без підключення зовнішнього, що іноді дратує.

Загалом Sony ZV-E10 — універсальний варіант для тих, хто хоче швидко і якісно знімати відео, але при цьому зберегти мобільність і простоту. Камера коштує від 24 999 до 40 999 гривень, а підійде вона саме тим, хто починає або вже має YouTube-канал і хоче більш якісну картинку.

Kodak PixPro FZ45 — «народний» варіант для тих, хто хоче просту і зрозумілу камеру без зайвого пафосу і меню на 15 екранів. Почнемо з матриці: 1/2.3″-дюймова CMOS на 16 мегапікселів — не рекордсменка, але на рівні звичних «мильниць» минулого покоління.

Знімки виходять чіткими при хорошому освітленні, і цього більш ніж достатньо для фото з відпустки, свят чи просто щоденного використання. Варто врахувати, що при слабкому освітленні з’являється шум, але це характерно для камер цього класу.

Об’єктив Kodak PixPro FZ45 пропонує 4-кратний оптичний зум — скромно, але працює. На природі або на прогулянці зможеш наблизити об’єкти без помітної втрати якості.

Додатково присутній і цифровий зум, хоча ним зловживати не радимо — «мильце» дає про себе знати. Світлосила не надто видатна (f/3.0–6.6), тому ця камера точно краще розкривається при денному світлі.

Щодо відео, то тут є запис у Full HD з частотою 30 кадрів на секунду — цього вистачить для домашніх архівів чи YouTube без претензій на кінофестивальщину. Звук — все просто, базово і по суті. Є і окрема кнопка відеозйомки — мінімум натискань, максимум зручності.

Камера Kodak PixPro FZ45 оснащена 2.7-дюймовим дисплеєм — екран не сенсорний і не поворотний, але для кадрування і перегляду знімків вистачає. Є вбудований спалах, макрорежим, таймер і навіть функція виявлення облич.

Живиться FZ45 від двох батарейок типу AA — хтось скаже «олдскул», а хтось — «це ж зручно: вставив нові й не паришся».

Вартість від 6 550 до 7 322 гривень робить Kodak PixPro FZ45 доступним варіантом у категорії базових компактних камер. Простий інструмент для фото без зайвого головного болю. І в цьому її головна сила. І трохи вайбів 2000-х рр., так.

Fujifilm X-T5 — вершина бездзеркальної класики з вайбом ретро-дизайну і сучасними технологіями, яка сподобається як ентузіастам, так і професіоналам, котрі цінують якість фото й відео в одному корпусі. Камера продовжує славні традиції Fujifilm, поєднуючи унікальну кольоропередачу та сучасні можливості.

Перш за все, Fujifilm X-T5 оснащений 40,2-мегапіксельним сенсором X-Trans CMOS V — флагманський APS-C сенсор, який дає неймовірну деталізацію та широкий динамічний діапазон. Його унікальна структура без оптичного низькочастотного фільтра дозволяє отримати ще більше чіткості, що особливо помітно на великому масштабі.

Вражає й система автофокусу: вона швидка, точна, з 425 зонами фазового автофокусу, здатна розпізнавати і стежити за обличчями, очима і тваринами. Для фотографів, які часто працюють у швидкому темпі або з рухомими об’єктами, це величезний плюс.

Корпус камери виконаний з магнієвого сплаву з високим рівнем захисту від пилу і вологи — це робить Fujifilm X-T5 надійним інструментом у будь-яких умовах, від дощу до пилових вітрів. Одночасно класичний дизайн із фізичними дисками управління додає тактильного задоволення від процесу знімання.

Електронний видошукач із роздільною здатністю 3,69 млн точок забезпечує чітке й реалістичне зображення, а великий поворотний сенсорний екран спрощує кадрування.

Фільмування підтримує 4K 60fps із 10-бітним записом, що робить Fujifilm X-T5 чудовим вибором і для творчих відео, і для комерційних проєктів. Вбудована стабілізація зображення на матриці (IBIS) компенсує рухи до 6,0 ступенів експозиції, дозволяючи отримувати чіткі кадри навіть у русі.

Автономність становить близько 450 знімків на одному заряді, що є типовим показником для бездзеркальних моделей цього класу. У разі тривалих сесій варто заздалегідь подбати про додатковий акумулятор.

З мінусів — камера відносно дорога і вимагає певного рівня навичок, щоб розкрити свій потенціал на 100%. Також, через високу роздільну здатність файлів, обробка фото потребує потужного ПК.

Ціна Fujifilm X-T5 на момент написання — від 65 993 до 91 149 гривень за корпус. Притомний вибір для тих, хто хоче серйозно займатися фотографією і цінує поєднання класики, надійності та сучасних технологій.

Sony A6400 — ідеальний варіант для тих, хто хоче зробити перший крок у світ бездзеркальних камер, але при цьому отримати пристрій з сучасними технологіями та гарною якістю знімків.

Так, камера випущена у 2019 році, але й досі залишається однією з найкращих у сегменті «бюджетних професіоналів», адже пропонує багато функцій, які раніше були доступні лише в дорожчих моделях.

Сенсор APS-C роздільною здатністю 24,2 Мп забезпечує чудову деталізацію і насиченість кольорів. Матриця працює дуже добре навіть у слабкому освітленні — ISO у діапазоні до 32000 (розширюване до 102400) дозволяє робити знімки з мінімальним шумом у складних умовах.

Однією з головних переваг Sony A6400 є система автофокусу: 425 фазових точок із технологією Real-time Eye AF і Real-time Tracking. Камера тримає фокус навіть при русі і миттєво реагує на зміни у кадрі. Для бюджетного апарата це серйозний козир, особливо для фотографів-початківців, які ще вчаться тримати кадр і фокус.

У режимі 4K Sony A6400 читає всі пікселі без бінінгу, тож на виході отримуємо відео з вражаючою деталізацією та максимальною чіткістю — без мильної каші навіть на дрібних текстурах. Крім того, камера підтримує S-Log3 і HLG для більшого динамічного діапазону — великий плюс для відеоблогерів та тих, хто хоче мати більше можливостей для постобробки.

Корпус камери компактний і легкий — 403 грами без об’єктива. Зручна ергономіка і поворотний на 180 градусів сенсорний екран роблять Sony A6400 зручною для знімання в різних ракурсах, включно з селфі та відео.

Автономність Sony A6400 — до 410 кадрів на одному заряді. Камера підтримує Wi-Fi і Bluetooth, що спрощує обмін файлами та дистанційне керування зі смартфона.

Щодо мінусів, то відсутність вбудованої стабілізації матриці (IBIS) трохи б’є по зручності знімання без штатива, особливо у поганому освітленні або при фільмуванні відео.

Вартість Sony A6400 на ринку України стартує приблизно від 28 895 до 43 695 грн за корпус. Ця камера найкраще підійде тим, хто хоче професійний рівень якості без дзеркала, зручною системою автофокусу і можливістю знімати відео 4K — але без переплати за надмірні фішки.