ПК місяця (Травень 2025)

Цього місяця ми максимально серйозні, і зібрали для вас збірки ПК — у традиціях справжніх ентузіастів. Ніяких компромісів, лише актуальні комплектуючі, свіжі платформи й притомні бюджети. Стартуємо зі збірки для геймерів-початківців, проходимо через збалансований мейнстрім і завершуємо прогресивним ПК.

Бюджетний ПК за ≈ 31500 гривень

Бюджетні комп’ютери — не лише про найнижчу ціну, а й про можливість отримати приємний ігровий досвід без надто жорстких обмежень. Щоб зберегти оптимальний баланс між вартістю та продуктивністю, такі збірки орієнтовані на народний Full HD (1080p) геймінг. Так, ціни суттєво зросли, тож і класифікація «ПК місяця» повинна адаптуватися до реалій часу. Сьогодні новий ігровий поріг входу становить 750 американських доларів або 31500 гривень.

Платформа Intel



AMD Ryzen 5600X — і у 2025-му залишається актуальним, і це факт. 6 ядер, гідна продуктивність на такт (IPC), енергоефективність і комплектний BOX-кулер, який справляється. Адекватний варіант для комфортного 1080p-геймінгу без зайвих витрат.

Материнка MSI B550M PRO-VDH WiFi — бюджетна, але з вбудованим Wi-Fi, що вже приємно. BIOS стабільний, сумісність — без жодних проблем.

Решта комплектуючих — без змін. Немає сенсу міняти GPU, RAM чи SSD, адже єдина різниця між збірками — комбінація процесора та чипсета. Все інше працює ідеально в обох випадках.

Оптимальний ПК за ≈ 63000 гривень

Насправді для багатьох 1440p — це «золота середина». Для тих, хто бажає витискати максимум з середнього класу, не готовий до 4K, але хоче справжній «wow» ефект в іграх. У цій категорії ми шукаємо оптимальні рішення, щоб зберегти високі графічні пресети, але при цьому без того, аби спустошити ваш гаманець.

Платформа Intel

Ігровий ПК «Оптимальний» Ціна, грн Процесор Intel Core i5-14400F 6799 Материнська плата MSI B760M PROJECT ZERO 7296 Оперативна пам’ять Kingston Fury Beast DDR5 2×16 ГБ 6000 MHz 4990 Накопичувач 2хSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G 5500 Відеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti PRIME 16 ГБ 29393 Кулер be quiet! Pure Rock Pro 3 LX 2749 Блок живлення Seasonic G12 GC-850 (Gold) 4508 Корпус MSI MAG FORGE M100R 2616 Весь ПК 62851 Енергоспоживання в іграх 365-400 Вт





Intel i5-14400 F — оновлення хітового i5-13400F. Має 10 ядер (6 продуктивних + 4 енергоефективних), тож із багатопотоковістю все добре.

BOX-кулер тут уже слабкуватий, тому ставимо be quiet! Pure Rock Pro 3 LX — не флагман, зате тихий, елегантний і холодний.

MSI B760M Project Zero — з незвичним дизайном: усі роз’єми винесено назад. Естетика + вентиляція — бонуси.

32 ГБ DDR5 6000 МГц — доречний вибір, хоч і ультимативного домінування над попереднім поколінням немає як такого. А Kingston тут — надійний вибір.

Kingston NV3 SNV3S/1000G. Старий, перевірений давно — тільки best друг (с) А для максимального результату, чому б не взяти відразу два і не використовувати RAID 0 для ще більшої швидкості?

RTX 5060 Ti 16 ГБ — фактично новий народний герой. Продуктивність на рівні 4070 в 2K з DLSS 4, AV1-кодеки — усе, що треба у 2025. Але без PhysX.

Seasonic G12 GC-850 — «золото», стабільність, 10 років гарантії. Переживе не один майбутній апгрейд.

MSI MAG FORGE M100R — тихий, якісний, з простором для повітряного та рідинного охолодження корпус.

Платформа AMD

Ігровий ПК «Оптимальний» Ціна, грн Процесор AMD Ryzen 5 7600X 7776 Материнська плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI 6699 Оперативна пам’ять Kingston Fury Beast DDR5 2×16 ГБ 6000 MHz 4990 Накопичувач 2хSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G 5500 Відеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti PRIME 16 ГБ 29393 Кулер be quiet! Pure Rock Pro 3 LX 2749 Блок живлення Seasonic G12 GC-850 (Gold) 4508 Корпус MSI MAG FORGE M100R 2616 Весь ПК 63231 Енергоспоживання в іграх 370-410 Вт



Ryzen 7600X — 6 ядер Zen 4, відчутно швидших за попереднє покоління. Гарячіший, але й потужніший, особливо в іграх. Також потребує окремого кулера, як і Intel, зате часом показує кращу продуктивність у тих самих тайтлах.

Материнка на B650 — із PCIe 5.0, що додає апгрейдостійкості. Все інше ідентичне.

Прогресивний ПК за ≈ 103500 гривень

Тут ми націлимось на 4K, адже це не лише вражаюча картинка, а й інструмент для стрімерів, творців контенту та всіх, хто хоче взяти від сучасних технологій максимум. Звісно жодних розмов про «чесну» швидкодію у нативній роздільній здатності. Збірка хоч і прогресивна, але не топова.