Пристрої Пристрої 06.05.2025 о 07:00 comment views icon

ПК місяця (Травень 2025)

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Максим Коляда

Автор статей та оглядів

ПК місяця (Травень 2025)

Цього місяця ми максимально серйозні, і зібрали для вас збірки ПК — у традиціях справжніх ентузіастів. Ніяких компромісів, лише актуальні комплектуючі, свіжі платформи й притомні бюджети. Стартуємо зі збірки для геймерів-початківців, проходимо через збалансований мейнстрім і завершуємо прогресивним ПК.

Бюджетний ПК за 31500 гривень

Бюджетні комп’ютери — не лише про найнижчу ціну, а й про можливість отримати приємний ігровий досвід без надто жорстких обмежень. Щоб зберегти оптимальний баланс між вартістю та продуктивністю, такі збірки орієнтовані на народний Full HD (1080p) геймінг. Так, ціни суттєво зросли, тож і класифікація «ПК місяця» повинна адаптуватися до реалій часу. Сьогодні новий ігровий поріг входу становить 750 американських доларів або 31500 гривень.

Платформа Intel

Ігровий ПК «Бюджетний» Ціна, грн
Процесор Intel Core i5-12400F 4199
Материнська плата Asus PRIME B760M-A WIFI D4 5538
Оперативна пам’ять 32 ГБ (2×16 ГБ) Kingston Fury Beast DDR4 3200 2530
Накопичувач 1 ТБ Lexar NM620 NVMe 2439
Відеокарта Palit GeForce RTX 4060 Infinity 2 13376
Кулер BOX 0
Блок живлення MSI MAG A550BNL 550W 1859
Корпус Deepcool CC560 1659
Весь ПК 31600
Енергоспоживання в іграх 260-280 Вт


i5-12400 F — 6 ядер, 12 потоків, архітектура Alder Lake. Без вбудованого відеоядра, зате з привабливою ціною. Для 1080p — майже ідеал: продуктивності вистачає з головою, а TDP скромний, тож BOX-кулер не просто «можна залишити», а й варто — він цілком справляється зі своїм завданням.

Asus PRIME B760M-A WiFi D4 — з нормальним VRM, підтримкою PCIe 4.0 та вбудованим Wi-Fi 6. Ідеальний баланс для DDR4-платформи: жодного оверпрайсу за гучне ім’я, зате є все потрібне — M.2, USB 3.2, надійна елементна база.

32 ГБ DDR4 3200 МГц — бо 16 вже не в моді, особливо для сучасних ігор, які не шкодують RAM. Kingston Fury Beast — надійна перевірена лінійка, плюс двоканал. Ви питаєте навіщо у базовому ПК 32, а не 16 Гб. Подивіться, наприклад, на системні вимоги нещодавньої The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Lexar NM620 1 ТБ NVMe — швидкість до 3300 МБ/с. Не флагман, але для Windows + кілька важких ігор — саме те, що треба.

Palit GeForce RTX 4060 Infinity 2 — з підтримкою DLSS 3, апаратним декодуванням AV1 і низьким споживанням енергії. Ідеально для 1080p-геймінгу.

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MSI MAG A550BNL 550W— перевірена лінійка з невеликим запасом потужності, а запас — це завжди добре. Має сертифікацію 80+ Bronze, і цього більш ніж достатньо для такої конфігурації.

Deepcool CC560 — з хорошою вентиляцією, підтримкою встановлення системи рідинного охолодження та можливістю організувати кабелі за «фен-шуєм». Компактний, але не душний.

Платформа AMD

Ігровий ПК «Бюджетний» Ціна, грн
Процесор AMD Ryzen 5 5600X 4625
Материнська плата MSI B550M PRO-VDH WIFI 4687
Оперативна пам’ять 32 ГБ (2×16 ГБ) Kingston Fury Beast DDR4 3200 2530
Накопичувач 1 ТБ Lexar NM620 NVMe 2439
Відеокарта Palit GeForce RTX 4060 Infinity 2 13376
Кулер BOX 0
Блок живлення MSI MAG A550BNL 550W 1859
Корпус Deepcool CC560 1659
Весь ПК 31175
Енергоспоживання в іграх 250-270 Вт


AMD Ryzen 5600X — і у 2025-му залишається актуальним, і це факт. 6 ядер, гідна продуктивність на такт (IPC), енергоефективність і комплектний BOX-кулер, який справляється. Адекватний варіант для комфортного 1080p-геймінгу без зайвих витрат.

Материнка MSI B550M PRO-VDH WiFi — бюджетна, але з вбудованим Wi-Fi, що вже приємно. BIOS стабільний, сумісність — без жодних проблем.

Решта комплектуючих — без змін. Немає сенсу міняти GPU, RAM чи SSD, адже єдина різниця між збірками — комбінація процесора та чипсета. Все інше працює ідеально в обох випадках.

Оптимальний ПК за ≈ 63000 гривень

Насправді для багатьох 1440p — це «золота середина». Для тих, хто бажає витискати максимум з середнього класу, не готовий до 4K, але хоче справжній «wow» ефект в іграх. У цій категорії ми шукаємо оптимальні рішення, щоб зберегти високі графічні пресети, але при цьому без того, аби спустошити ваш гаманець.

Платформа Intel

Ігровий ПК «Оптимальний» Ціна, грн
Процесор Intel Core i5-14400F 6799
Материнська плата MSI B760M PROJECT ZERO 7296
Оперативна пам’ять Kingston Fury Beast DDR5 2×16 ГБ 6000 MHz 4990
Накопичувач 2хSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G 5500
Відеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti PRIME 16 ГБ 29393
Кулер be quiet! Pure Rock Pro 3 LX 2749
Блок живлення Seasonic G12 GC-850 (Gold) 4508
Корпус MSI MAG FORGE M100R 2616
Весь ПК 62851
Енергоспоживання в іграх 365-400 Вт


Intel i5-14400 F — оновлення хітового i5-13400F. Має 10 ядер (6 продуктивних + 4 енергоефективних), тож із багатопотоковістю все добре.

BOX-кулер тут уже слабкуватий, тому ставимо be quiet! Pure Rock Pro 3 LX — не флагман, зате тихий, елегантний і холодний.

 

MSI B760M Project Zero — з незвичним дизайном: усі роз’єми винесено назад. Естетика + вентиляція — бонуси.

32 ГБ DDR5 6000 МГц — доречний вибір, хоч і ультимативного домінування над попереднім поколінням немає як такого. А Kingston тут — надійний вибір.

Kingston NV3 SNV3S/1000G. Старий, перевірений давно — тільки best друг (с) А для максимального результату, чому б не взяти відразу два і не використовувати RAID 0 для ще більшої швидкості?

RTX 5060 Ti 16 ГБ — фактично новий народний герой. Продуктивність на рівні 4070 в 2K з DLSS 4, AV1-кодеки — усе, що треба у 2025. Але без PhysX.

Seasonic G12 GC-850 — «золото», стабільність, 10 років гарантії. Переживе не один майбутній апгрейд.

MSI MAG FORGE M100R — тихий, якісний, з простором для повітряного та рідинного охолодження корпус.

Платформа AMD

Ігровий ПК «Оптимальний» Ціна, грн
Процесор AMD Ryzen 5 7600X 7776
Материнська плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI 6699
Оперативна пам’ять Kingston Fury Beast DDR5 2×16 ГБ 6000 MHz 4990
Накопичувач 2хSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G 5500
Відеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti PRIME 16 ГБ 29393
Кулер be quiet! Pure Rock Pro 3 LX 2749
Блок живлення Seasonic G12 GC-850 (Gold) 4508
Корпус MSI MAG FORGE M100R 2616
Весь ПК 63231
Енергоспоживання в іграх 370-410 Вт


Ryzen 7600X — 6 ядер Zen 4, відчутно швидших за попереднє покоління. Гарячіший, але й потужніший, особливо в іграх. Також потребує окремого кулера, як і Intel, зате часом показує кращу продуктивність у тих самих тайтлах.

 

Материнка на B650 — із PCIe 5.0, що додає апгрейдостійкості. Все інше ідентичне.

Прогресивний ПК за ≈ 103500 гривень

Тут ми націлимось на 4K, адже це не лише вражаюча картинка, а й інструмент для стрімерів, творців контенту та всіх, хто хоче взяти від сучасних технологій максимум. Звісно жодних розмов про «чесну» швидкодію у нативній роздільній здатності. Збірка хоч і прогресивна, але не топова.

Платформа Intel

Ігровий ПК «Прогресивний» Ціна, грн
Процесор Intel Core Ultra 7 265K 15299
Материнська плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5 10849
Оперативна пам’ять Patriot Memory Viper Venom DDR5 2×32ГБ 8399
Накопичувач SSD Kingston KC3000 SKC3000D/2048G 6237
Відеокарта Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro 40408
Система охолодження MSI MAG CORELIQUID I360 6483
Блок живлення MSI MPG PCIE5 850W 5499
Корпус Lian Li Lancool 216 4299
Весь ПК 97473
Енергоспоживання в іграх 510-530 Вт


Intel Ultra 7 265K — нова лінійка Arrow Lake. E- та P-ядра, підтримка NPU. Граєш і стрімиш — одночасно і безпроблемно.

Але гріється — потрібна СРО, тому MSI MAG CORELIQUID I360 тут як must-have.

 

MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI — максимум потрібних слотів, хороший VRM, преміум матеріали.

Patriot Memory Viper Venom DDR5 2x32Gb — не лише для ігор, а й для роботи. Частота — до 6000 МГц, таймінги оптимізовані, а XMP-профілі заряджаються без зайвого мольфарства в BIOS.

Kingston KC3000 2 ТБ — швидкість і надійність, перевірений часом.

RTX 5070 Ti — фактичний наступник 4080. DLSS 4, Multi Frame Generation, 16 ГБ — комфортно навіть у 4К. Palit GamingPro — не еталонне, але й не погане охолодження.

MSI MPG PCIe 5 850W — сертифікація ATX 3.0, кабелі для RTX 50-ї серії — готовий до майбутній апгрейдів.

Lian Li Lancool 216 — внутрішній простір продумано під сучасні стандарти: відеокарти до 392 мм, радіатори водянки до 360 мм, блоки живлення до 220 мм. А головне — кабель-менеджмент тут не просто можливий, а приємний.

Платформа AMD

Ігровий ПК «Прогресивний» Ціна, грн
Процесор AMD Ryzen 7 9800X3D 23995
Материнська плата MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI 11715
Оперативна пам’ять Patriot Memory Viper Venom DDR5 2×32 ГБ 8399
Накопичувач SSD Kingston KC3000 SKC3000D/2048G 6237
Відеокарта Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16 ГБ 37939
Система охолодження MSI MAG CORELIQUID I360 6483
Блок живлення MSI MPG PCIE5 850W 5499
Корпус Lian Li Lancool 216 4299
Весь ПК 104566
Енергоспоживання в іграх 520-540 Вт


Ryzen 9800X3D — ігровий X3D-бестселлер. Гідна продуктивність у 4K, але без підтримки NPU й трохи примхливий до охолодження.

Материнка на чипсеті B850 — підтримка всього нового, включно з PCIe 5.0.

Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE — альтернатива RTX 5070 Ti. Без DLSS, але з FSR 4. Спекотна новинка!

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