ПК місяця (Травень 2025)

Цього місяця ми максимально серйозні, і зібрали для вас збірки ПК — у традиціях справжніх ентузіастів. Ніяких компромісів, лише актуальні комплектуючі, свіжі платформи й притомні бюджети. Стартуємо зі збірки для геймерів-початківців, проходимо через збалансований мейнстрім і завершуємо прогресивним ПК.
Зміст
Бюджетний ПК за ≈ 31500 гривень
Бюджетні комп’ютери — не лише про найнижчу ціну, а й про можливість отримати приємний ігровий досвід без надто жорстких обмежень. Щоб зберегти оптимальний баланс між вартістю та продуктивністю, такі збірки орієнтовані на народний Full HD (1080p) геймінг. Так, ціни суттєво зросли, тож і класифікація «ПК місяця» повинна адаптуватися до реалій часу. Сьогодні новий ігровий поріг входу становить 750 американських доларів або 31500 гривень.
Платформа Intel
|Ігровий ПК «Бюджетний»
|Ціна, грн
|Процесор
|Intel Core i5-12400F
|4199
|Материнська плата
|Asus PRIME B760M-A WIFI D4
|5538
|Оперативна пам’ять
|32 ГБ (2×16 ГБ) Kingston Fury Beast DDR4 3200
|2530
|Накопичувач
|1 ТБ Lexar NM620 NVMe
|2439
|Відеокарта
|Palit GeForce RTX 4060 Infinity 2
|13376
|Кулер
|BOX
|0
|Блок живлення
|MSI MAG A550BNL 550W
|1859
|Корпус
|Deepcool CC560
|1659
|Весь ПК
|31600
|Енергоспоживання в іграх
|260-280 Вт
i5-12400 F — 6 ядер, 12 потоків, архітектура Alder Lake. Без вбудованого відеоядра, зате з привабливою ціною. Для 1080p — майже ідеал: продуктивності вистачає з головою, а TDP скромний, тож BOX-кулер не просто «можна залишити», а й варто — він цілком справляється зі своїм завданням.
Asus PRIME B760M-A WiFi D4 — з нормальним VRM, підтримкою PCIe 4.0 та вбудованим Wi-Fi 6. Ідеальний баланс для DDR4-платформи: жодного оверпрайсу за гучне ім’я, зате є все потрібне — M.2, USB 3.2, надійна елементна база.
32 ГБ DDR4 3200 МГц — бо 16 вже не в моді, особливо для сучасних ігор, які не шкодують RAM. Kingston Fury Beast — надійна перевірена лінійка, плюс двоканал. Ви питаєте навіщо у базовому ПК 32, а не 16 Гб. Подивіться, наприклад, на системні вимоги нещодавньої The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.
Lexar NM620 1 ТБ NVMe — швидкість до 3300 МБ/с. Не флагман, але для Windows + кілька важких ігор — саме те, що треба.
Palit GeForce RTX 4060 Infinity 2 — з підтримкою DLSS 3, апаратним декодуванням AV1 і низьким споживанням енергії. Ідеально для 1080p-геймінгу.
MSI MAG A550BNL 550W— перевірена лінійка з невеликим запасом потужності, а запас — це завжди добре. Має сертифікацію 80+ Bronze, і цього більш ніж достатньо для такої конфігурації.
Deepcool CC560 — з хорошою вентиляцією, підтримкою встановлення системи рідинного охолодження та можливістю організувати кабелі за «фен-шуєм». Компактний, але не душний.
Платформа AMD
|Ігровий ПК «Бюджетний»
|Ціна, грн
|Процесор
|AMD Ryzen 5 5600X
|4625
|Материнська плата
|MSI B550M PRO-VDH WIFI
|4687
|Оперативна пам’ять
|32 ГБ (2×16 ГБ) Kingston Fury Beast DDR4 3200
|2530
|Накопичувач
|1 ТБ Lexar NM620 NVMe
|2439
|Відеокарта
|Palit GeForce RTX 4060 Infinity 2
|13376
|Кулер
|BOX
|0
|Блок живлення
|MSI MAG A550BNL 550W
|1859
|Корпус
|Deepcool CC560
|1659
|Весь ПК
|31175
|Енергоспоживання в іграх
|250-270 Вт
AMD Ryzen 5600X — і у 2025-му залишається актуальним, і це факт. 6 ядер, гідна продуктивність на такт (IPC), енергоефективність і комплектний BOX-кулер, який справляється. Адекватний варіант для комфортного 1080p-геймінгу без зайвих витрат.
Материнка MSI B550M PRO-VDH WiFi — бюджетна, але з вбудованим Wi-Fi, що вже приємно. BIOS стабільний, сумісність — без жодних проблем.
Решта комплектуючих — без змін. Немає сенсу міняти GPU, RAM чи SSD, адже єдина різниця між збірками — комбінація процесора та чипсета. Все інше працює ідеально в обох випадках.
Оптимальний ПК за ≈ 63000 гривень
Насправді для багатьох 1440p — це «золота середина». Для тих, хто бажає витискати максимум з середнього класу, не готовий до 4K, але хоче справжній «wow» ефект в іграх. У цій категорії ми шукаємо оптимальні рішення, щоб зберегти високі графічні пресети, але при цьому без того, аби спустошити ваш гаманець.
Платформа Intel
|Ігровий ПК «Оптимальний»
|Ціна, грн
|Процесор
|Intel Core i5-14400F
|6799
|Материнська плата
|MSI B760M PROJECT ZERO
|7296
|Оперативна пам’ять
|Kingston Fury Beast DDR5 2×16 ГБ 6000 MHz
|4990
|Накопичувач
|2хSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G
|5500
|Відеокарта
|Asus GeForce RTX 5060 Ti PRIME 16 ГБ
|29393
|Кулер
|be quiet! Pure Rock Pro 3 LX
|2749
|Блок живлення
|Seasonic G12 GC-850 (Gold)
|4508
|Корпус
|MSI MAG FORGE M100R
|2616
|Весь ПК
|62851
|Енергоспоживання в іграх
|365-400 Вт
Intel i5-14400 F — оновлення хітового i5-13400F. Має 10 ядер (6 продуктивних + 4 енергоефективних), тож із багатопотоковістю все добре.
BOX-кулер тут уже слабкуватий, тому ставимо be quiet! Pure Rock Pro 3 LX — не флагман, зате тихий, елегантний і холодний.
MSI B760M Project Zero — з незвичним дизайном: усі роз’єми винесено назад. Естетика + вентиляція — бонуси.
32 ГБ DDR5 6000 МГц — доречний вибір, хоч і ультимативного домінування над попереднім поколінням немає як такого. А Kingston тут — надійний вибір.
Kingston NV3 SNV3S/1000G. Старий, перевірений давно — тільки best друг (с) А для максимального результату, чому б не взяти відразу два і не використовувати RAID 0 для ще більшої швидкості?
RTX 5060 Ti 16 ГБ — фактично новий народний герой. Продуктивність на рівні 4070 в 2K з DLSS 4, AV1-кодеки — усе, що треба у 2025. Але без PhysX.
Seasonic G12 GC-850 — «золото», стабільність, 10 років гарантії. Переживе не один майбутній апгрейд.
MSI MAG FORGE M100R — тихий, якісний, з простором для повітряного та рідинного охолодження корпус.
Платформа AMD
|Ігровий ПК «Оптимальний»
|Ціна, грн
|Процесор
|AMD Ryzen 5 7600X
|7776
|Материнська плата
|MSI B650M GAMING PLUS WIFI
|6699
|Оперативна пам’ять
|Kingston Fury Beast DDR5 2×16 ГБ 6000 MHz
|4990
|Накопичувач
|2хSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G
|5500
|Відеокарта
|Asus GeForce RTX 5060 Ti PRIME 16 ГБ
|29393
|Кулер
|be quiet! Pure Rock Pro 3 LX
|2749
|Блок живлення
|Seasonic G12 GC-850 (Gold)
|4508
|Корпус
|MSI MAG FORGE M100R
|2616
|Весь ПК
|63231
|Енергоспоживання в іграх
|370-410 Вт
Ryzen 7600X — 6 ядер Zen 4, відчутно швидших за попереднє покоління. Гарячіший, але й потужніший, особливо в іграх. Також потребує окремого кулера, як і Intel, зате часом показує кращу продуктивність у тих самих тайтлах.
Материнка на B650 — із PCIe 5.0, що додає апгрейдостійкості. Все інше ідентичне.
Прогресивний ПК за ≈ 103500 гривень
Тут ми націлимось на 4K, адже це не лише вражаюча картинка, а й інструмент для стрімерів, творців контенту та всіх, хто хоче взяти від сучасних технологій максимум. Звісно жодних розмов про «чесну» швидкодію у нативній роздільній здатності. Збірка хоч і прогресивна, але не топова.
Платформа Intel
|Ігровий ПК «Прогресивний»
|Ціна, грн
|Процесор
|Intel Core Ultra 7 265K
|15299
|Материнська плата
|MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5
|10849
|Оперативна пам’ять
|Patriot Memory Viper Venom DDR5 2×32ГБ
|8399
|Накопичувач
|SSD Kingston KC3000 SKC3000D/2048G
|6237
|Відеокарта
|Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro
|40408
|Система охолодження
|MSI MAG CORELIQUID I360
|6483
|Блок живлення
|MSI MPG PCIE5 850W
|5499
|Корпус
|Lian Li Lancool 216
|4299
|Весь ПК
|97473
|Енергоспоживання в іграх
|510-530 Вт
Intel Ultra 7 265K — нова лінійка Arrow Lake. E- та P-ядра, підтримка NPU. Граєш і стрімиш — одночасно і безпроблемно.
Але гріється — потрібна СРО, тому MSI MAG CORELIQUID I360 тут як must-have.
MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI — максимум потрібних слотів, хороший VRM, преміум матеріали.
Patriot Memory Viper Venom DDR5 2x32Gb — не лише для ігор, а й для роботи. Частота — до 6000 МГц, таймінги оптимізовані, а XMP-профілі заряджаються без зайвого мольфарства в BIOS.
Kingston KC3000 2 ТБ — швидкість і надійність, перевірений часом.
RTX 5070 Ti — фактичний наступник 4080. DLSS 4, Multi Frame Generation, 16 ГБ — комфортно навіть у 4К. Palit GamingPro — не еталонне, але й не погане охолодження.
MSI MPG PCIe 5 850W — сертифікація ATX 3.0, кабелі для RTX 50-ї серії — готовий до майбутній апгрейдів.
Lian Li Lancool 216 — внутрішній простір продумано під сучасні стандарти: відеокарти до 392 мм, радіатори водянки до 360 мм, блоки живлення до 220 мм. А головне — кабель-менеджмент тут не просто можливий, а приємний.
Платформа AMD
|Ігровий ПК «Прогресивний»
|Ціна, грн
|Процесор
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|23995
|Материнська плата
|MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI
|11715
|Оперативна пам’ять
|Patriot Memory Viper Venom DDR5 2×32 ГБ
|8399
|Накопичувач
|SSD Kingston KC3000 SKC3000D/2048G
|6237
|Відеокарта
|Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16 ГБ
|37939
|Система охолодження
|MSI MAG CORELIQUID I360
|6483
|Блок живлення
|MSI MPG PCIE5 850W
|5499
|Корпус
|Lian Li Lancool 216
|4299
|Весь ПК
|104566
|Енергоспоживання в іграх
|520-540 Вт
Ryzen 9800X3D — ігровий X3D-бестселлер. Гідна продуктивність у 4K, але без підтримки NPU й трохи примхливий до охолодження.
Материнка на чипсеті B850 — підтримка всього нового, включно з PCIe 5.0.
Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE — альтернатива RTX 5070 Ti. Без DLSS, але з FSR 4. Спекотна новинка!
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