Усе про бізнес на Amazon: як відкрити магазин та уникати помилок? Безплатний вебінар

31 травня відбудеться безплатний вебінар про те, як українцям побудувати бізнес на Amazon та успішно його продати. Досвідом поділяться експерти юридичної компанії 4В та власник бізнесу на Amazon.

Під час заходу учасники також матимуть можливість виграти гранти на $3 тис. та $2 тис. на послуги юридичної компанії 4В.

Розповідаємо, як потрапити на вебінар, чого там навчать і кому саме він стане у пригоді.

Що відомо

Це буде вебінар з експертами юридичної компанії 4В. До обговорення вони залучили партнера, що активно веде бізнес на Amazon.

Які теми розберуть під час події:

Чому саме Amazon та на які ринки він ділиться.

Чим відрізняються ринки Європи та США при виході на Amazon.

Як відкрити бізнес на Amazon. Перші кроки.

Які складнощі можуть виникати і як їх долати. Які помилки найпоширеніші при виході на Amazon.

Юридичні та бухгалтерські особливості відкриття бізнесу на Amazon, якщо в майбутньому ви плануєте його продати.

Особливості відкриття бізнесу для продажу.

Як зрозуміти, що ваш бізнес на Amazon готовий до продажу.

Як продати бізнес на Amazon. Які показники врахувати, де шукати інвестора, етапи угоди.

Цей вебінар буде корисно відвідати:

власникам бізнесу, що вже працюють на Amazon;

виробникам, які шукають можливості вийти на іноземні ринки;

тим, хто займається закупівлею товарів у Китаї та перепродає їх на українських маркетплейсах, власних сайтах;

українцям, які планують свій бізнес за кордоном.

Реєстрація обов’язкова!

Участь безплатна.

Як потрапити на безплатний захід? Зареєструйтеся, використовуючи форму нижче, і ви отримаєте на свій email посилання в Zoom на 31 травня. Бонусом ви отримаєте запис зустрічі після її проведення. Я ознайомлений(-а) з Я ознайомлений(-а) з Політикою Конфіденційності ITC.UA.

Хто спікери

Андрій Матяш. Керівний партнер юридичної компанії 4В, експерт у галузі ведення ecommerce-бізнесу в США та Європі, експерт з корпоративного та податкового права: оподаткування України, США, країн Європи.

Володимир Бездітний. Партнер юридичної компанії 4В. Очолює напрям із супроводження продажу бізнесу клієнтів. Експерт з корпоративного, податкового та банківського права України, США, країн Європи, сертифікований фахівець з управління активами, фахівець з фінмоніторингу.

Валерій Чалий. Будує бізнес на Amazon для продажу. Розуміється на механізмах успішної побудови ecommerce-бізнесу, власник кейсів із продажу бізнесу.

Як потрапити

Вебінар відбудеться 31 травня, о 17:00, і триватиме 1,5 години. Він проходитиме в Zoom, посилання організатори відправлять на пошту, яку ви вкажете в заявці.

Під час заходу учасники матимуть можливість виграти гранти на суму $3 тис. та $2 тис. на послуги юридичної компанії 4В.

Про компанію 4В

Міжнародна юридична компанія 4В вже вісім років допомагає бізнесу системно розвиватися та будувати роботу за кордоном. З 2018 року вона є офіційним провайдером Amazon в Україні в мережі постачальників послуг. Компанія надає послуги бізнесу на стадіях старту, залучення інвесторів, продажу бізнесу.

90% клієнтів 4В – місцеві українські виробники та Amazon-бізнеси, що працюють на ecommerce-ринку США та ЄС. Серед них EnjoyTheWood, «Мілітарист», Collar Company, Dinara Kasko, Woodstuff та інші.

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