IT-бізнес Новини 22.05.2024 о 18:28 comment views icon
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Абсолютна гегемонія. Luxoft очолила топ компаній за опублікованими вакансіями

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Luxoft, одна з найбільших IT-компаній України, стала абсолютним лідером за опублікованими вакансіями навесні.

Про це стало відомо зі статистики анонімного сервісу з пошуку роботи Djinni.

Кількість опублікованих вакансій Luxoft більш ніж в 2 рази перевищує опубліковані вакансії від GlobalLogic.

Топ-5 таких компаній виглядає наступним чином:

  • Luxoft — 632;
  • GlobalLogic — 283;
  • Netpeak Group — 191;
  • ITExpert — 154;
  • PRO Gaming Software — 154.

Загалом же найбільше вакансій публікують аутсорси. Проте в топ-20 аутсорсів і продуктів порівно.

Абсолютна гегемонія. Luxoft очолила топ компаній за опублікованими вакансіями

Якщо порівнювати рейтинг опублікованих вакансій з кількістю підписок на компаній, то топ-3 списку зберігають паритет. Щоправда, в останньому рейтингу перше місце займає GlobalLogic, далі же йде Luxoft та Netpeak Group.

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Також варто зазначити, що до топу компаній, на вакансії яких підписуються кандидати, додались Дія, Nova Digital і Приват Банк, a Skelar i TemaBit відчутно піднялись в рейтингу.

Абсолютна гегемонія. Luxoft очолила топ компаній за опублікованими вакансіями

Більшість компаній в цьому рейтингу — продуктові.

Нагадаємо, нещодавно з’явився рейтинг найбільших платників податків серед IT-компаній. Топ-10 компаній-резидентів «Дія.City», які за даними YouControl перерахували в бюджет найбільше податків, очолила Fintech Band, яка володіє monobank.

Загалом же за 2023 рік IT-компанії сплатили в державний бюджет 20,8 мільярда гривень податків.

В свою чергу, ІТ-спеціалісти з початку повномасштабного вторгнення збільшили нарахування податків в бюджет України на 45%. За 2021 рік нараховано 16 млрд, а за 2023 — 23,9 млрд


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