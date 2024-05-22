Абсолютна гегемонія. Luxoft очолила топ компаній за опублікованими вакансіями

Luxoft, одна з найбільших IT-компаній України, стала абсолютним лідером за опублікованими вакансіями навесні.

Про це стало відомо зі статистики анонімного сервісу з пошуку роботи Djinni.

Кількість опублікованих вакансій Luxoft більш ніж в 2 рази перевищує опубліковані вакансії від GlobalLogic.

Топ-5 таких компаній виглядає наступним чином:

Luxoft — 632;

GlobalLogic — 283;

Netpeak Group — 191;

ITExpert — 154;

PRO Gaming Software — 154.

Загалом же найбільше вакансій публікують аутсорси. Проте в топ-20 аутсорсів і продуктів порівно.

Якщо порівнювати рейтинг опублікованих вакансій з кількістю підписок на компаній, то топ-3 списку зберігають паритет. Щоправда, в останньому рейтингу перше місце займає GlobalLogic, далі же йде Luxoft та Netpeak Group.

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Також варто зазначити, що до топу компаній, на вакансії яких підписуються кандидати, додались Дія, Nova Digital і Приват Банк, a Skelar i TemaBit відчутно піднялись в рейтингу.

Більшість компаній в цьому рейтингу — продуктові.

Нагадаємо, нещодавно з’явився рейтинг найбільших платників податків серед IT-компаній. Топ-10 компаній-резидентів «Дія.City», які за даними YouControl перерахували в бюджет найбільше податків, очолила Fintech Band, яка володіє monobank.

Загалом же за 2023 рік IT-компанії сплатили в державний бюджет 20,8 мільярда гривень податків.

В свою чергу, ІТ-спеціалісти з початку повномасштабного вторгнення збільшили нарахування податків в бюджет України на 45%. За 2021 рік нараховано 16 млрд, а за 2023 — 23,9 млрд