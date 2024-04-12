ІТ-спеціалісти з початку повномасштабного вторгнення збільшили нарахування податків в бюджет України на 45%. За 2021 рік нараховано 16 млрд, а за 2023 — 23,9 млрд.

Зросла і загальна доля IT в структурі податкових наджоджень: 1,14% в 2022 році проти 1,46 % в 2023 році.

Про це свідчать дані Державної податкової служби, які отримав DOU.

+45% за 2 роки, +16% за рік

В основі розрахунків лежить інформація про нарахування фізичних та юридичних осіб-підприємців 62-гу групи КВЕДів:

«Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність;

«Комп’ютерне програмування;

«Консультування з питань інформатизації;

«Діяльність із керування комп’ютерним устаткованням;

«Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем.