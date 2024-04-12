ІТ-спеціалісти з початку повномасштабного вторгнення збільшили нарахування податків в бюджет України на 45%. За 2021 рік нараховано 16 млрд, а за 2023 — 23,9 млрд.
Зросла і загальна доля IT в структурі податкових наджоджень: 1,14% в 2022 році проти 1,46 % в 2023 році.
Про це свідчать дані Державної податкової служби, які отримав DOU.
+45% за 2 роки, +16% за рік
В основі розрахунків лежить інформація про нарахування фізичних та юридичних осіб-підприємців 62-гу групи КВЕДів:
- «Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність;
- «Комп’ютерне програмування;
- «Консультування з питань інформатизації;
- «Діяльність із керування комп’ютерним устаткованням;
- «Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем.
- Отже, за 2021 рік фахівці у сфері комп’ютерного програмування, консультування та пов’язаної з ними діяльності сплатили понад 16 мільярдів до зведеного бюджету. З них 9 мільярдів заплатили фізичні, а 7 мільярдів — юридичні особи.
- У 2022 році цей показник зріс. Так, за видами економічної діяльності у сфері комп’ютерного програмування, консультування сплатили понад 20,6 мільярда гривень. Це на 24% більше, ніж у 2021 році. Фізичні особи заплатили 11,7 мільярда, а юридичні — 8,8 мільярда податків.
- У 2023 році сума сплачених податків у цій сфері зросла майже на 45% проти 2021 року і становила понад 23,9 мільярда гривень. Фізичні особи заплатили до зведеного бюджету понад 12,9 мільярда, а юридичні — понад 11 мільярдів.
Доля в зведеному бюджеті України
- У 2021 році всі податкові надходження до зведеного бюджету становили 1 трильйон 453 мільярди 804 мільйони 74 тисяч 641 гривню. З огляду на це можна припустити, що ІТ-фахівці, які працюють за КВЕДами 62 сплатили 1,14 % від усіх податкових надходжень до зведеного бюджету.
- У 2022 році всі податкові надходження до зведеного бюджету становили 1 трильйон 343 мільярди 225 мільйонів 38 тисяч 691 гривню. Тож ІТ-фахівці, які працюють за КВЕДами 62, сплатили 1,53 % від усіх податкових надходжень до зведеного бюджету.
- У 2023 році всі податкові надходження до зведеного бюджету становили 1 трильйон 638 мільярди 85 мільйонів 2 тисячі 89 гривень. Тож ІТ-фахівці, які працюють за КВЕДами 62, сплатили 1,46 % від усіх податкових надходжень до зведеного бюджету.
Резюме: за 2022 рік був непоганий ривок — +29 відсотків, в 2023 вже було менше — +16%. В той же час доля наджодженнь в структурі держбюджету навіть зменшилась на 0,32%.
Щоправда, тут треба враховувати і інфляцію: за підсумками 2023 року інфляція сповільнювалась до 5,8%, а у березні 2024 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) сповільнилася до 3,2% із 4,3%.