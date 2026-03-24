Комп'ютери в желе та ноутбуки з двома екранами: чим дивує унікальна виставка «Арка інновацій» від Acer

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Що відбувається, коли комп’ютерна техніка, сучасне мистецтво та історія переплітаються між собою? Це питання було поставлене перед італійськими студентами дизайнерських спеціальностей, а відповідь на нього вони запропонували у вигляді своїх робіт, з яких власне і була сформована виставка, присвячена 50 річниці компанії Acer. Назва цієї виставки «Арка інновацій – від мікропроцесора до партнерів розуму (1976–2026)». Пройшла вона у Музеї науки та технологій у Мілані, а наразі переїхала до європейської штаб-квартири Acer у місті Біоджіо, Швейцарія.

Студентські мистецькі проєкти були тематично прив’язані до основних віх у історії компанії Acer та знакових продуктів, що уособлювали послідовні етапи у розвитку технологій та становленні компанії.

Вибір саме цих шести продуктів аж ніяк не випадковий: кожен із них символізує визначальний момент в історії інновацій компанії Acer. Протягом свого існування компанія часто випереджала ринок, розробляючи передові технології ще до того, як широкий загал був готовий їх сприйняти. Багато з цих інновацій набули справжнього значення лише через роки — це свідчить про здатність Acer передбачати траєкторію цифрової трансформації.

Нам пощастило побачити усе її на власні очі. Тож вмощуйтесь зручніше, адже у цьому репортажі ми готові поділитися з вами побаченим та враженнями від нього. Не виключено, що деякими з цих продуктів колись користувалися і ви. Погляньмо на них у хронологічному порядку.

Jell’O Clock

(Желейний годинник)

Автори: Летіція Камеріні (дизайнер інтер’єрів) та Чіара Сібілла (скульптор)

Концепція: Застиглість часу втілюється у желе, виготовленому у стилі сімдесятих. М’яке та кристалічне, воно огортає повсякденні предмети, які уособлюють культурну революцію. Касетний магнітофон, символ звукових експериментів. Фотокамера Polaroid, ікона візуальної миттєвості. Дротовий телефон, слід інтимного аналогового світу. Робота виконує функцію символічного формальдегіду: зберігаючи та ізолюючи фрагменти колективної пам’яті, перетворюючи святковий стіл на їстівний музей, завислий між ностальгією, святкуванням та тихим стиранням власних суперечностей.

Продукт періоду: Micro-Professor MPF-I (1981)

Джерело: Ще задовго до того, як Acer став загальновідомим брендом, компанія була відома під назвою Multitech. Заснована Стеном Ші, компанія ставила собі за мету «демократизацію технологій». У 1981 році для більшості людей комп’ютери все ще були страшними та дорогими машинами.

Ідея: Micro-Professor був розроблений як недорогий навчальний пристрій у формі книги для ознайомлення студентів та любителів з основами мікропроцесорної техніки. Він був спеціально створений як навчальний пристрій. Його культовий дизайн, вкладений у вінілову обкладинку, як підручник, був буквальним втіленням філософії «освіта понад усе». Він став одним із найдовше продаваних комп’ютерних продуктів у світі.

I’ll be right down

(Зараз спускаюся)

Автори: Лінда Ло Версо та Сюзанна Вергані (дизайнери моди), Марко Мераті (скульптор)

Концепція: Зв’язок вимагав часу, очікування та присутності. Домофон став центральним елементом роботи, відчутним порогом між людьми та їхніми голосами. Навколо нього в’язаний виріб повільно набуває форми, петля за петлею, завдяки терплячому, повторюваному процесу, що створює як матеріал, так і зміст. Нитки та кабелі переплітаються всередині тканини, перетворюючи об’єкт на джерело фізичної, видимої мережі. Повільність виготовлення віддзеркалює повільність спілкування, повертаючи цінність часу, який ми присвячуємо стосункам.

Продукт періоду: ПК Acer 500+ (1987)

Джерело: До 1987 року ринок персональних комп’ютерів стрімко розвивався, але на ньому домінували американські бренди. Модель Acer 500+ довела, що тайванська компанія здатна створити високопродуктивний IBM-сумісний ПК, який був би доступнішим за ціною та швидшим за оригінал.

Ідея: Основною ідеєю моделі 500+ було гасло «Продуктивність для всіх». Інженери зробили акцент на «компактності», розуміючи, що офісні столи стають дедалі тіснішими. Він був розроблений як «Великий вирівнювач», щоб надавати малим підприємствам та студентам таку саму обчислювальну потужність, як і великим корпораціям, за значно меншу ціну. Acer 500+ також мав прихований «Турбо-режим». Натискаючи Ctrl + Alt + Плюс, користувачі могли миттєво підвищити швидкість процесора

404 – Satisfaction not found

(404 – задоволення не знайдено)

Автори: Giulia Nozzolino, Джулія Носсоліно (художник) Луїджі Канфора (дизайнер авто та продуктів)

Концепція: У період з 1996 по 2006 роки глобалізація набирає обертів, а технології стають символом статусу та приналежності. Перші мобільні телефони вже не є простими засобами зв’язку. Вони стають символами бажання та конкуренції. Зчеплені руки уособлюють анонімну юрбу та колективну одержимість володінням останньою моделлю. Ці пристрої стають предметами суперечок, відображаючи накопичення, потребу у визнанні та амбівалентність епохи, що зависла між технологічним ентузіазмом та споживчими трендами.

Продукт періоду: TravelMate C100 (2002)

Джерело: На рубежі тисячоліть компанія Microsoft активно просувала концепцію планшетних ПК. Однак користувачі не поспішали відмовлятися від своїх фізичних клавіатур.

Ідея: Рішенням компанії Acer став TravelMate C100 — перший у світі трансформований планшетний ПК. Проривною ідеєю став поворотний шарнір, який дозволяв екрану обертатися на 180 градусів та складатися над клавіатурою. Він був розроблений для мобільних професіоналів, яким потрібна була потужність ноутбука та гнучкість введення за допомогою пера, як у блокноті. Це стало прототипом пристроїв «2-в-1», які сьогодні домінують на ринку.

The triumph of gesture

(Тріумф жесту)

Автори: Томасо Авантаріо (дизайнер сцени), Алессандро Ваккарієло (скульптор), Даніель Де Веччі (дизайнер продуктів)

Концепція: Ця робота уособлює перехід від механічного спротиву до ери дотику. До 2007 року взаємодія зводилася до механічних елементів: потрібно було натискати, повертати та клацати. З появою смартфона пристрій позбувся всіх виступів, перетворившись на гладку плиту, де жест руки переважає над фізичною кнопкою. Завдяки анаморфозу підвішених панелей інсталяція відтворює чорний прямокутник екрана, якщо дивитися спереду, що є метафорою цифрової реальності. При переміщенні вбік єдність розпадається на фрагменти, відкриваючи людський елемент відбитка пальця. Сліди на поверхнях стають сучасними скам’янілостями, свідченням нових фізичних відносин між людським тілом та смартфоном.

Продукт періоду: Acer Iconia Dual Screen (2011)

Джерело: З появою смартфонів та iPad компанія Acer вирішила кинути виклик традиційному формату ноутбука. Вони поставили собі питання: «А що, якби вся поверхня була інтерфейсом»?

Ідея: Iconia Dual Screen — один із найсміливіших експериментів в історії мобільної обчислювальної техніки. У ньому фізичну клавіатуру та трекпад замінили другим 14″ сенсорним дисплеєм. Ідея полягала в тому, щоб максимально збільшити площу екрана для перегляду контенту та багатозадачності. Хоча цей пристрій випередив свій час, він продемонстрував готовність Acer експериментувати з взаємодією людини та комп’ютера, використовуючи віртуальну клавіатуру та управління жестами, щоб подолати розрив між планшетами та традиційними ноутбуками.

Handle with indifference

(Байдуже ставлення)

Автори: Томассо Гразіолі (візуальний дизайнер), Майя Ріджоберт (дизайнер інженер), Іван Вілла (дизайнер продуктів)

Концепція: У цьому десятилітті ми навчилися захищати свій погляд, обираючи, на чому сфокусуватися, а що залишити розмитим. Ми шукали притулку у просторах, які вважали безпечними, оточені стінами, що обіцяли захист, тоді як крихкість світу тихо огортала нас. Байдужість стала повсякденним жестом: те, що ми ігноруємо, не зникає. Воно проникає, росте, формує та перетворює реальність навколо нас, доки вона не стає невпізнанною.

Продукт періоду: ноутбук Vero (2022)

Джерело: Коли подолання екологічної кризи стало глобальним пріоритетом, компанія Acer усвідомила, що інновації більше не можуть зводитися лише до швидкості. Вони мають бути спрямовані на забезпечення сталого розвитку.

Ідея: Лінійка Vero виникла на основі місії «Earthion». Виготовлені з переробленого (PCR) та розроблені для легкого ремонту й перероблення, ці ПК перетворили екологічність на принцип дизайну. Характерний «нефарбований» вигляд та перевернуті клавіші «R» і «E» (що символізують принципи Reduce, Reuse, Recycle) зробили ноутбук заявою про екологічну відповідальність, довівши, що висока продуктивність і низький вуглецевий слід можуть співіснувати разом.

Under the fog

(Вкрито туманом)

Автори: Джоні Кассіс (скульптор), Томассо Фраттіні (художник)

Концепція: «Вкрито туманом» — це конструкція, схожа на вікно, яка поєднує два погляди на майбутнє. Зверху погляд дорослого сірий і непрозорий: це коридор туману, сформований звичками та страхами. Знизу, лише присівши на рівень дитини, відкривається яскрава, барвиста картина, сповнена можливостей та мрій. Робота запрошує вас змінити позу та ракурс й знову почати мріяти.

Продукт періоду: TravelMate Copilot+ PC (2026)

З настанням сучасної епохи галузь перейшла від «ери інформації» до «ери інтелекту». Акцент змістився з того, що користувач може зробити за допомогою ПК, на те, що ПК може зробити для користувача.

Модель TravelMate Copilot+ 2026 року є вершиною розвитку ПК з вбудованою підтримкою штучного інтелекту. Завдяки спеціальним нейронним процесорам (NPU) цей ноутбук створений, щоб бути активним партнером, а не пасивним інструментом. Ідея полягає в інтеграції «агентного штучного інтелекту» в апаратне забезпечення, що дозволяє ноутбуку самостійно керувати робочими процесами, забезпечувати переклад у режимі реального часу та оптимізувати час автономної роботи. Це знаменує перехід Acer у компанію, що ставить штучний інтелект на перше місце, завершуючи цикл, розпочатий комп’ютером Micro-Professor ще 50 років тому.

Висновок

У сучасному світі технологія стає невіддільною частиною культури. А історія таких компаній як Acer тісно переплітається з розвитком суспільства, у певних місцях як його продовження, а в інших — як визначальний чинник, який спрямовує людей. Так само винаходи Леонардо Да Вінчі колись багато у чому випередили свій час, оскільки тоді не було достатнього рівня розвитку технологій для вдалої реалізації усіх його задумів. Але з часом сміливі ідеї отримують втілення у реальність та створюють її надалі. Тож не слід боятися навіть найнезвичніших експериментів та ідей, варто лише дочекатися слушної нагоди.

Дізнайтеся ще більше цікавого у нашому блозі