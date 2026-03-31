Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку. Пригостити автора кавою

Більшість з нас має багато домашніх пристроїв вдома: телевізори, холодильники, пральні машини. Не так давно додалися бойлери та домашні робопилососи. Сьогодні в “нередакційному” огляді подивимося на одного з перших представників побутових “приладів” ще з часів єгипетських фараонів — КІТ.





Технічні характеристики

Параметр Характеристика Матеріали корпусу Шерсть (різна довжина залежно від моделі) Процесор CAT Ultra 12 Mew3Dx4 HyperDual Edition Пам’ять СDDR7X Захист ІР007 (Біг від води), KIL-04 (клас Кігті), ЗУБИ-2000 Основні камери 2x 1000 МП, Night Vision Інтерфейси та звʼязок П-1000 (клас Пащека; функція Облизування; USC Type Мяу In/Out), USC Type A-S Out, розширення до KIL-04, Head Detector, 2x Звукові Радари, Антени, GodWiFi Акумулятор 2 Вт*год, режим Sleep Mode, різні типи зарядок залежно від настрою Габарити Від “Ой, який Милий” до “Який великий, прям Король” Вага Залежно від базової моделі та хазяїв

Пакування та комплектація

Залежно від способів, ви отримаєте дві комплектації: зі Смітника Edition чи Passport Edition. Обидва варіанти підійдуть абсолютно усім. Хіба що перший виглядає як більш кастомний варіант з необхідністю самому ходити (наприклад, стерилізувати), тоді як Passport Edition — для початківців-любителів “пристроїв” КІТ. Саме він забезпечить трішки легшу простоту при можливих пост-гарантійних випадках чи необхідності перевезеннях за кордон.

Дизайн та ергономіка

Дизайн високоінтелектуального засобу КІТ походить від давньоєгипетських богів. Наприклад, Баст (покровителька радості, любові та домашнього вогнища). Саме цим пояснюються невеликі розміри корпусу виробу та прагнення любові до свого Хазяїна.

Більшість моделей КІТ на 99% покрита шаром Шерсті — дивної “луски”, яка приємна на дотик. Відбитки пальців чи інші сліди життєдіяльності не залишаються. Допомагає в цьому система збереження П-1000 з функцією Облизування.





Єдиний виняток покоління Сфінкс — модель повністю без Шерсті. Проте необхідно купувати окремі “чохли” для збереження кращої працездатності.

Для ходіння чи бігу використовуються високодеталізовані та ергономічні чотири ніжки. Для додатково захисту, оборони та чіпляння за поверхні виконаний за стандартом KIL-04 (клас Кігті). Єдиний мінус цього стандарту — необхідно стригти ті самі claws.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Спереду бачимо майже усі інтерфейси: 2 великі Звукові Радари для пошуку зарядки, 2 камери по 1000 МП з функцією Нічного бачення, роз’єм USC Type Мяу In/Out стандарту П-1000, додаткові антени для виявлення руху у повітрі та маленький NiC (підтвердження та знаходження об’єктів). На задній панелі видно зовнішній стабілізатор руху та USC Type A-S Out.

Габарити та вага КІТ від роду занять, постачання з оригінальних заводів ТОВ “Природа”, ТДВ “Батьки” та попереднє місце утримання. Тому необхідно чітко дотримуватися ДCaТУ.

Звук та вібровідгук

Залежно від прихованої характеристики класу Характер, КІТ забезпечуватиме Вас звуком чи вібровідгуком. Проте найчастіші випадки сигналізування ви можете зустріти, коли пристрій доторкнеться чи відчує воду (спрацює захист ІР007 — різкі та голосні сигнали), низький заряд батареї (вібровідгук об вашу ногу) та бажання лежати з чи на вас.

При купівлі пари КІТ, можливі додаткові поклики один одного. Наприклад, для ігор чи зарядки батарей.

Робоча та Ігрова продуктивність

Тест Результат CAT64 250000000 ClawMeter Дуже гострі MewBench6 1000000000 Speedtest via GodWiFi UNLIMITED in Sleep Mode

У моделі КІТ встановлюється процесор CAT Ultra 12 Mew3Dx4 HyperDual Edition та памʼять стандарту CDDR7x. Точний обсяг памʼяті визначити невідомо, оскільки виробник ТОВ “Природа” використовує пропрієтарне зʼєднання та шифрує дані. Через застосунок Crystal Toy Mark та параметру S.M.A.R.T. не дізнатися.

КІТ працює в одному з трьох подальших режимів роботи: Робочий, Ігровий чи Sleep Mode. Вибір залежить від багатьох факторів, таких як рівень зарядки, якість паливних елементів, чим ви займаєтесь, погода, рівень повітря у кімнаті тощо. Розповімо про кожен з них.

Sleep Mode або Режим Сну КІТ входить в більшості випадків від якості палива та зарядки у ньому (120+%). Якщо все Добре — КІТ спокійно лягає у крісло та через GodWiFI передає інформацію чи точніше Відгук у космос. Самі знаєте Кому.





Робочий режим активується при недостатньому рівні батарей. Тоді КІТ починає видивлятися додаткове заряджання у власників, вимагати через звукові сигнали чи інші рухи. Якщо КІТ не чіпляється до власника — йде перевірка автономності через споглядання у вікно.

Особливість запуску Ігрового режиму — Випадковість. Захотілось? Побіг вперед на повному запасу потужності через усі перешкоди. Побачив ворога у вигляді комахи? Невелика затримка (в залежності від віку моделі КІТ) для оцінки ситуації — біг та різкий удар інтерфейсами вводу. Для збільшення ймовірності переходу в Ігровий режим необхідно знайти іМотузку та поводити нею з різною швидкістю перед КІТ. Загалом, це потрібно робити для підвищення якості Відгуку через GodWiFi.

Автономність і температура

Батарея пристрою КІТ складає 2 Вт*год. Через високе енергоспоживання в режимі Робота чи Ігровий, автономність складає як у портативних ігрових консолей — до 2-2,5 годин.

Паливні елементи можуть бути настільки різноманітні, що робить КІТ майже всеїдним: молоко, супи, борщі, мʼясо, риба, креветки, та інша людська їжа. Навіть не проти хліба чи крему з тістечок. Звісно, рекомендовано давати паливо від іменитих брендів (менше сухого корму, більше натурального). Тільки не потрібно забувати, що КІТ — термінатор з живих клітин. Необхідно балувати різними делікатесами. Краще спробувати дати і отримати відмову, ніж дивитися на “Благаючий” погляд.

Температура КІТ зазвичай висока через зовнішній захист від холоду під кодовою назвою Шерсть. Залежно від її довжини, КІТ вибиратиме холодніші чи тепліші місця для своєї екологічної чутливості: на дивані чи ліжку, під ковдрою, підвіконні, балконі та інші. Завжди необхідно забезпечувати високий рівень турботи.





Висновок

КІТ у повсякденному використанні часто поводиться як “Ти мені не треба, йди звідси”. Проте при необхідності заряджання може поводитися більш мило та використовувати звуки+вібро. Особисто мої два підходять та лягають на мене якщо є охота зігрітися чи показати любов. Їм також буває нудно, потрібне свіже повітря та відчуття свободи.

Все ж таки Коти — Живі істоти. Вважайте їх маленькими дітьми, які вчаться розуміти нашу мову, але не можуть відповісти вербально та зрозуміло для нас. Людям необхідно навчитися розуміти їх та відповідати на це. Так, з ними буває складно. Спочатку не все здаватиметься легко (характери у котів та людей різні), проте з часом обидві Вищі Істоти адаптуються один до одного. КІТ все одно вище за нас у Світовій Ієрархії 🙂

Бездомним котам не забувайте ДОПОМАГАТИ! І собі Карму піднімете та й вони ще один день проживуть у цьому світі!





Поділіться своїми котиками, собаками та іншими домашніми тваринками у Коментарях!

З 1 квітня ITC!