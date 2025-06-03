Найпотужніший ноутбук України Predator Helios 18 AI: ціна космічна, можливості безмежні?

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Ось ми й дочекалися того моменту, коли до України нарешті потрапив ультимативний ігровий ноутбук від Acer — Predator Helios 18 AI (PH18-73), вперше презентований ще у січні на CES 2025. Спробуйте знайти ще одну модель з такими можливостями. Так, є аналоги із топовим процесором Intel Core Ultra 9 275HX та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080 або й вище. Але отримати “з коробки” 192 ГБ оперативної пам’яті та 5 ТБ накопичувача та ще з іншими приємними можливостями, як то екран, система охолодження, клавіатура… Другого такого як Predator Helios 18 AI поки що немає. Багато його характеристик та особливостей було відомо ще тоді, але під питанням лишалося те, у яких саме конфігураціях та за яку ціну ця лінійка ноутбуків стане доступною в Україні. Що ж, настав час підняти завісу таємниці. Погляньмо на Predator Helios 18 AI зблизька.

Зовнішність та габарити

Дизайн Predator Helios 18 AI став ще більше космічно-футуристичним у порівнянні з попереднім варіантом моделі. Й не в останню чергу, завдяки екстравагантній RGB підсвітці яка тут скрізь — на логотипі на кришці, на задній панелі зверху, у передньому лівому куті корпусу, справа від тачпаду та безпосередньо на клавіатурі, де вона власне потрібна найбільше. Підсвітка кожної кнопки, до речі, налаштовується окремо та індивідуально. Габарити лишилися практично без змін: 401 x 308 x 30 мм. А от вага трохи підросла та складає тепер 3,5 кг для максимального варіанту комплектації. Щодо матеріалів, то кришка дисплея металева, а решта корпусу пластикова. Колірна гамма продукту поетично називається «чорна безодня».

Що всередині?

Predator Helios 18 AI побудований на мобільному процесорі Intel Core Ultra 9 275HX із NPU. Він має загалом 24 ядра, 8 з яких є продуктивними P-ядрами, а ще 16 — енергоефективними E-ядрами. У турборежимі цей процесор спроможний працювати на частоті до 5,4 ГГц для продуктивних ядер. Ефективність NPU модуля у ШІ обчисленнях становить 13 TOPS. Ще 8 TOPS можна отримати від вбудованої графіки. А усі ядра процесора загалом спроможні на 36 TOPS самі по собі.

Predator Helios 18 AI може бути оснащено пам’яттю DDR5 SDRAM обсягом до 192 ГБ та швидкістю у 4000 МТ/с. А ще сховищем на NVMe SSD PCIe Gen 5 місткістю до 6 ТБ (три окремих накопичувачі по 2 ТБ). Ноутбук має чотири окремі слоти soDIMM та два канали, тож планки можна легко додати чи замінити за необхідності. Саме для цього у комплекті є термічні прокладки.

Але головне у Predator Helios 18 AI — це звісно відеокарта останнього покоління NVIDIA GeForce RTX 5080 з 16 ГБ відеопам’яті GDDR7. Її потужність у ШІ обчисленнях сягає 1334 TOPS. У іграх використовується найсвіжіша технологія генерації кадрів за допомогою ШІ під назвою DLSS 4, завдяки якій продуктивність карти збільшується у рази. Також на новий рівень вийшло трасування променів, прискорене тензорними ядрами п’ятого покоління. Технології NVIDIA G-sync та NVIDIA Reflex 2 дозволяють досягнути ідеальної синхронізації кадрів та зменшення часу відгуку, що надає ігрову перевагу у якості та швидкості прицілювання у динамічних іграх. Технологія автоматичного перемикання між дискретною та вбудованою відеокартами NVIDIA Advanced Optimus залежно від типу навантаження дозволяє як економити заряд батареї, тау й ще трохи більше підвищувати й без того високу продуктивність дискретної відеокарти від NVIDIA.

Система охолодження

Процесор у цьому ноутбуку виділяє до 95 Вт тепла, в той час, як відеокарта додає ще до 175 Вт у турборежимі. Щоб впоратися з усім цим пеклом, знадобилися чималі зусилля з модернізації системи охолодження у відносно тонкому корпусі. Секрет успіху криється у поєднанні трьох основних моментів — двох вентиляторів AeroBlade 3D шостого покоління, векторних теплових трубок та рідкого металевого термоінтерфейсу. Вентилятори є особливою гордістю компанії, адже складаються зі 100 пластин лопатей спеціально оптимізованої форми, завтовшки 0,05 мм. Вони спроможні на 20% збільшити потік повітря відносно звичайних вентиляторів, та на 10%, якщо порівнювати з попереднім 5 поколінням AeroBlade. Особливо дивовижно, що кінцівки лопатей змінюють свою форму залежно від швидкості обертання пропелера. Векторні теплові трубки прямокутної форми, завдяки збільшеній площі контакту відводять тепло на 9% краще, порівняно зі стандартними тепловими трубками заокругленого профілю. Що ж до термоінтерфейсу, то рідкий метал також помітно ефективніше передає тепло у порівнянні із традиційною термопастою.

Екран

Дисплей Predator Helios 18 АІ має діагональ 18″ з екранними пропорціями 16:10. Роздільна здатність WQXGA панелі IPS з Mini LED підсвіткою становить 2560 x 1600 пікселів за частоти оновлення до 250 Гц. Стандартна яскравість сягає 600 ніт, а у режимі HDR — 1000 ніт. Показник кольорового охоплення сягає 100% палітри DCI-P3, що задовольняє не лише ігрові сценарії, але й професійне використання ноутбука, зокрема у монтажі відео. Швидкість реакції матриці дорівнює 3 мс по значенню GTG. Кути огляду знаходяться у межах 170 градусів.

Клавіатура та тачпад

Клавіатура у цьому ноутбуці підтримує 100% антигостинг. Для восьми найчастіше використовуваних клавіш (WASD та стрілочок) використовуються механізми серії MagKey 4.0 зі знімними ковпачками, які мають ресурс спрацьовування у 50 млн натискань. Повний хід становить 2 мм, що відтворює відчуття від звичайних механічних клавіатур. Хід до активації дуже короткий, лише 0,7 мм, тактильна віддача чітка та зрозуміла. А сама зона фіксації натискання становить лише 0,3 мм. Решта кнопок — звичайні мембранні із пантографічним механізмом.

У комплекті є набір з восьми знімних клавіш WASD та стрілочок з пристроєм для знімання. Відповідні кнопки можна або замінити на звичайні, або залишити у вигляді прозорих — тут вже як вам більше подобається. Тримаються вони на магнітах. Тачпад тут величезний. Він підтримує мультитач, прокручування двома пальцями, жести, стійкий до вологи та вкритий захисним склом Corning Gorilla Glass.

Зовнішні порти

З лівої сторони ноутбука розташований роз’єм RJ-45 для підключення дротового інтернету, порт USB 3.2 Gen1, MicroSD кардридер та комбінований 3,5-мм роз’єм для підключення гарнітури.

З правого боку є індикатори активності батареї та накопичувача, ще два порти USB 3.2 Gen 2 та отвір для замку Kensington.

Позаду маємо прямокутний роз’єм для підключення кабелю живлення, один порт HDMI 2.1 та два порти USB-C Thunderbolt 5 з пропускною здатністю до 120 ГБ/с, повним набором функціональних можливостей, та можливістю під’єднання кількох дисплеїв 4К.

Звук та вебкамера

Predator Helios 18 АІ створює об’ємний звук навіть без потреби підключення гарнітури, оскільки має вбудовану аудіосистему з шести динаміків DTS:X ULTRA із розумним підсилювачем та технологією Acer TrueHarmony, яка зменшує фонові шуми та створює ширший частотний діапазон. Дизайн модулів динаміків продуманий так, щоб зменшувати зайві вібрації та запобігати резонансу. Вбудована звукова карта може підтримувати гарнітури з високим імпедансом, до 600 Ом включно. Для запису звуку є три вбудованих мікрофони, які за допомогою ШІ технології Acer Purified Voice 2.0 спроможні працювати у режимі динамічного придушення фонового шуму та звучання голосу більш природним.

Зв’язок

Оскільки переважна більшість сучасного геймінгу зав’язана на онлайн, геймерський ноутбук повинен мати найкращі компоненти для дротового та бездротового зв’язку, щоб забезпечувати найбільшу швидкість та найменший пінг з мінімальними затримками. В Predator Helios 18 AI за бездротовий зв’язок відповідає інтернет адаптер Killer, який повністю підтримує Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) та спроможний працювати одночасно у трьох діапазонах частот — 2,4 ГГц, 5 та 6 ГГц. Його швидкість майже дорівнює дротовій в ідеальних умовах. Дротовий інтернет також найкращий. Підключення LAN спирається на Killer Ethernet E5000B, що підтримує швидкості до 5 Гбіт/с та має чимало спеціальних технологій для поліпшення досвіду стрімінгу та геймінгу. Також підтримується Bluetooth 5.4 або вище та Bluetooth LE Audio (LC3).

Вбудована вебкамера має роздільну здатність 1920×1080 та додаткову інфрачервону камеру з лінзами об’єктива із синього скла. Спроможна записувати відео 1080p у 60 кадрів на секунду із технологією TNR. Для відеоконференцій покладається на технологію Acer PurifiedView 2.0, що за допомогою ШІ відстежує обличчя, коригує напрямок погляду, розмиває фон, покращує яскравість та чіткість зображення.

Програмне забезпечення

Ігрові ноутбуки Predator Helios 18 AI, залежно від модифікації, постачаються як разом з операційною системою Windows 11 Pro у комплекті, так і без неї, з метою зменшення початкової вартості продукту для кінцевого споживача. З програмного забезпечення від Acer у комплекті є застосунок PredatorSense, спроможний контролювати усі параметри ноутбука, у тому числі продуктивність та підсвітку.

Також у PredatorSense входить набір ШІ застосунків Experience Zone 2.0, що складається з програм Acer PurifiedVoice 2.0, Acer PurifiedView 2.0, Acer ProCam, Acer LiveArt, Acer AlterView, Acer VisionArt та безплатного редактора зображень GIMP

Блок живлення

Блок живлення має чималі розміри в 188 x 88 x 33 мм та важить лише трохи менше ніж 1 кг. Але на то є причина, адже він забезпечує потужність в 400 Вт при живленні від розетки (вихідна напруга становить 20 В при 20 А). Довжина силового кабелю становить 1,2 метра. Та ще приблизно стільки ж має кабель живлення, який закінчується специфічним прямокутним конектором.

Батарея

Літій-іонна батарея ноутбука на чотири комірки має місткість майже у 100 Вт·г та підтримує режим швидкого заряджання. У режимі без особливого навантаження цього може вистачити на довго. Але під час геймінгу у важкі ігри такий акумулятор варто розглядати суто як бортовий блок безперебійного живлення, який забезпечить достатньо часу, щоб гідно завершити катку, зберегти все, що потрібно та завершити роботу. Процесор та відеокарта під навантаженням мають величезне споживання енергії. Тож довго грати на одній батареї, без живлення з розетки не вийде.

Доступні конфігурації

На цей час у продажі доступні такі модифікації Predator Helios 18 AI (PH18-73):

Predator Helios 18 PH18-73-9124 (NH.QVYEU.002)

Процесор: Intel Core Ultra 9 275HX

Оперативна пам’ять: 192 ГБ, DDR5 SDRAM

Дисплей: 18″ WQXGA (2560×1600), 16:10, Mini LED IPS, 3 мс, 250 Гц

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5080 з 16 ГБ відеопам’яті GDDR7

Накопичувач: 5 ТБ SSD PCI Express NVMe 5.0

Операційна система: Windows 11 Pro

Ціна: від 289 999 грн

Predator Helios 18 PH18-73-92ES (NH.QVYEU.008)

Процесор: Intel Core Ultra 9 275HX

Оперативна пам’ять: 64 ГБ, DDR5 SDRAM

Дисплей: 18″ WQXGA (2560×1600), 16:10, Mini LED IPS, 3 мс, 250 Гц

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5080 з 16 ГБ відеопам’яті GDDR7

Накопичувач: 2 ТБ SSD PCI Express NVMe 5.0

Операційна система: Windows 11 Pro

Ціна: від 211 999 грн

Predator Helios 18 PH18-73-94QQ (NH.QVZEU.003)

Процесор: Intel Core Ultra 9 275HX

Оперативна пам’ять: 64 ГБ, DDR5 SDRAM

Дисплей: 18″ WQXGA (2560×1600), 16:10, Mini LED IPS, 3 мс, 250 Гц

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5080 з 16 ГБ відеопам’яті GDDR7

Накопичувач: 2 ТБ SSD PCI Express NVMe 5.0

Операційна система: без ОС

Ціна: від 202 999 грн

Predator Helios 18 PH18-73-978N (NH.QVYEU.007)

Процесор: Intel Core Ultra 9 275HX

Оперативна пам’ять: 32 ГБ, DDR5 SDRAM

Дисплей: 18″ WQXGA (2560×1600), 16:10, Mini LED IPS, 3 мс, 250 Гц

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5080 з 16 ГБ відеопам’яті GDDR7

Накопичувач: 2 ТБ SSD PCI Express NVMe 5.0

Операційна система: Windows 11 Pro

Ціна: від 179 999 грн

Predator Helios 18 PH18-73-90GS (NH.QVZEU.004)

Процесор: Intel Core Ultra 9 275HX

Оперативна пам’ять: 32 ГБ, DDR5 SDRAM

Дисплей: 18″ WQXGA (2560×1600), 16:10, Mini LED IPS, 3 мс, 250 Гц

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5080 з 16 ГБ відеопам’яті GDDR7

Накопичувач: 1 ТБ SSD PCI Express NVMe 5.0

Операційна система: без ОС

Ціна: від 164 999 грн

Висновок

Ігровий ноутбук Predator Helios 18 AI (PH18-73), оснащений топовими компонентами останнього покоління від Intel та NVIDIA, задає підвищену планку продуктивності та відкриває нову сторінку використання штучного інтелекту у геймінгу. Можливість довести обсяг оперативної пам’яті до 192 ГБ, або одразу придбати модель з такою кількістю пам’яті, є неймовірною навіть за сучасними стандартами. Кожен окремий компонент цієї мобільної ігрової станції буквально заточений на перемогу в іграх, хоча може бути використаний й для комфортної роботи у найважчих сценаріях робочих застосунків для обробки 3D графіки або розрахунку навантажень штучного інтелекту.

Дізнайтеся ще більше корисного у нашому блозі:

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.