Ігри, трейлери та анонси з PC Gaming Show: що показали на презентації

Велика ігрова презентація PC Gaming Show: Most Wanted 2025 завершилася і принесла з собою купу анонсів. Організатори представили ТОП-25 найочікуваніших ігор за версією The Council та поділилися новими трейлерами майбутніх проєктів.

Якщо ви пропустили трансляцію або не бачили “всієї” картини — у статі зібрано все, що показали на PC Gaming Show: Most Wanted 2025. Радимо запастися канапками і терпінням, бо тут дійсно багато всього. Почнемо подорож у світ ігрової презентації з рейтингу.

ТОП-25 найочікуваніших ігор

№25. Reanimal : Відкриває ТОП новий проєкт розробників Little Nightmares 1 і 2. У кооперативному горорі брат і сестра вирушають на закинутий на острів свого дитинства, щоб врятувати друга. Але тепер місце перетворилося на місце жаху. Гра вийде 13 лютого 2026 року.

: Відкриває ТОП новий проєкт розробників Little Nightmares 1 і 2. У кооперативному горорі брат і сестра вирушають на закинутий на острів свого дитинства, щоб врятувати друга. Але тепер місце перетворилося на місце жаху. Гра вийде 13 лютого 2026 року. №24. Grave Seasons : Симулятор фермерства, який може сподобатися фанатам Grave Keeper, Stardew Valley, Moonstone Island, Potion Permit та інших в цьому жанрі. Гравець досліджує милий і затишний світ, доглядаючи за своїми рослинами. Невеликий нюанс: ви також розслідуєте магічне вбивство. Реліз орієнтовно у 2026 році.

: Симулятор фермерства, який може сподобатися фанатам Grave Keeper, Stardew Valley, Moonstone Island, Potion Permit та інших в цьому жанрі. Гравець досліджує милий і затишний світ, доглядаючи за своїми рослинами. Невеликий нюанс: ви також розслідуєте магічне вбивство. Реліз орієнтовно у 2026 році. №23. Lego Batman: Legacy of the Dark Knight розповідає історію Брюса Вейна від дитинства до становлення як Бетмена, захисника Ґотема. Гра поєднуватиме легкий гумор і жорстокі бої, що нагадують серію Arkham. Дата релізу поки невідома.

розповідає історію Брюса Вейна від дитинства до становлення як Бетмена, захисника Ґотема. Гра поєднуватиме легкий гумор і жорстокі бої, що нагадують серію Arkham. Дата релізу поки невідома. №22. Clockwork Revolution: нова RPG від студії inXile, яку створив ексзасновник Interplay Entertainment (Baldur’s Gate 1998-го, Fallout 1, 2) Браян Фарго. Рольова гра від першої особи у стилі стимпанк переносить гравця досліджувати минуле світу, ключові події та переписувати історію світу. І персонажі там трапляють неприємні. Дата релізу буде оголошено пізніше.

№21. Recur . Головний герой тут звичайний листоноша. У світі на межі апокаліпсису він раптово отримує владу над часом. Його крок вперед рухає час, крок назад навпаки все перемотує. Якщо він зупиниться, то ставить катастрофу “на паузу”. Та не варто заходити далеко, бо зіткнетеся з кінцем світу, який мали б зупинити. Дата релізу невідома.

. Головний герой тут звичайний листоноша. У світі на межі апокаліпсису він раптово отримує владу над часом. Його крок вперед рухає час, крок назад навпаки все перемотує. Якщо він зупиниться, то ставить катастрофу “на паузу”. Та не варто заходити далеко, бо зіткнетеся з кінцем світу, який мали б зупинити. Дата релізу невідома. №20. PVKK . Це гра про сліпе виконання наказів та абсурдність ситуацій. Гравець отримує повний контроль над гарматою планетарного захисту. Персонаж залишається у бункері, виконуючи накази режиму і вирішує: бути хорошим солдатом або сумніватися у правильності наказів. Дата релізу поки невідома.

. Це гра про сліпе виконання наказів та абсурдність ситуацій. Гравець отримує повний контроль над гарматою планетарного захисту. Персонаж залишається у бункері, виконуючи накази режиму і вирішує: бути хорошим солдатом або сумніватися у правильності наказів. Дата релізу поки невідома. №19. Deep Rock Galactic: Rogue Core : кооперативний шутер, де кожна місія починається з базовим спорядженням і ви маєте знайти найкраще спорядження. Якщо, звичайно, не хочете загинути майже одразу. Найскладніша задача гри — ефективно взаємодіяти з друзями, які точно будуть бити байдики або “втикати”. Реліз заплановано на перший квартал 2026-го.

: кооперативний шутер, де кожна місія починається з базовим спорядженням і ви маєте знайти найкраще спорядження. Якщо, звичайно, не хочете загинути майже одразу. Найскладніша задача гри — ефективно взаємодіяти з друзями, які точно будуть бити байдики або “втикати”. Реліз заплановано на перший квартал 2026-го. №18. Thick As Thieves: Гравець свого роду Робін Гуд, який краде і все віддає бідним (самому собі). Наш “герой” живе (або скоріше виживає) у мегаполісі 1910-х років. Персонаж ховається в тіні, нишпорить у провулках і грабує багатих жителів міста. У багатокористувацькій PvPvE гра‑стелс треба піднятися у злодійській ієрархії та змагатися з іншими гравцями. Гра, ймовірно, вийде у 2026 році.

№17. Студія-розробник проєкту має офіс у рф, тож пропускаємо.

Студія-розробник проєкту має офіс у рф, тож пропускаємо. №16. Marvel’s Blade : Мисливець на вампірів Ерік Брукс бореться з навалою кровопивців у Парижі. Одиночну пригодницьку гру з темною атмосферою розробили творці Dishonored (Arkane Lyon), а видає Bethesda Softworks. Проєкт очікується у 2026 році, але точна дата ще не оголошена.

: Мисливець на вампірів Ерік Брукс бореться з навалою кровопивців у Парижі. Одиночну пригодницьку гру з темною атмосферою розробили творці Dishonored (Arkane Lyon), а видає Bethesda Softworks. Проєкт очікується у 2026 році, але точна дата ще не оголошена. №15. Marvel Tōkon: Fighting Souls : Новий файтінг у світі Marvel, де Капітан Америка та Людина-павук або інші дуети можуть битися до останнього. Реліз запланований на 2026 рік.

: Новий файтінг у світі Marvel, де Капітан Америка та Людина-павук або інші дуети можуть битися до останнього. Реліз запланований на 2026 рік. №14. Arma 4 — це реалістичний військовий симулятор від чеської студії Bohemia, що подарувала нам – DayZ та Operation Flashpoint.

— це реалістичний військовий симулятор від чеської студії Bohemia, що подарувала нам – DayZ та Operation Flashpoint. №13. Star Wars Zero Company. Нова покрокова тактична гра у всесвіті “Зоряних війн”, яка вийде у 2026 році. Гравець бере на себе роль колишнього офіцера Республіки Хоукса, який очолює загін різношерстних найманців. Чи зможете ви врятувати галактику?

Нова покрокова тактична гра у всесвіті “Зоряних війн”, яка вийде у 2026 році. Гравець бере на себе роль колишнього офіцера Республіки Хоукса, який очолює загін різношерстних найманців. Чи зможете ви врятувати галактику? №12. Warhammer 40,000: Dawn of War 4 — стратегія в реальному часі, що прагне відродити класичну магію RTS, додавши сучасні можливості. У грі вперше з’являється фракція Adeptus Mechanicus, тож можна буде керувати їхніми техножерцями та бойовими машинами.

стратегія в реальному часі, що прагне відродити класичну магію RTS, додавши сучасні можливості. У грі вперше з’являється фракція Adeptus Mechanicus, тож можна буде керувати їхніми техножерцями та бойовими машинами. №11. Light No Fire: розробник No Man’s Sky, яка стала однією з найкращих космічних ігор за величезний процедурний фентезійний світ, змінює тактику. Тепер замість неосяжної галактики геймплей відбуватиметься на одній планеті розміром із Землю. У багатокористувацькій фентезі‑грі від Hello Games треба досліджуватис світ, виживати, будувати і навіть літати на драконах. Дата релізу невідома.

№10. Nioh 3: нова екшн‑RPG у стилі souls-like від Team Ninja, запланована на 6 лютого 2026 для PS5 та ПК. У центрі сюжету Токугава Такечіо, який бореться з йокаями та надприродними істотами, прагнучи стати сьогуном. Тут можна плавно перемикатися між стилями самурая та ніндзя.

нова екшн‑RPG у стилі souls-like від Team Ninja, запланована на 6 лютого 2026 для PS5 та ПК. У центрі сюжету Токугава Такечіо, який бореться з йокаями та надприродними істотами, прагнучи стати сьогуном. Тут можна плавно перемикатися між стилями самурая та ніндзя. №9. Big Walk: кооперативна пригода від House House, де ви з друзями вирушаєте досліджувати величезний світ. Тут немає зброї чи битв, а лише загадки і перешкоди. Тайтл може сподобатися користувачам, які отримали задоволення від нещодавнього хіта Peak.

кооперативна пригода від House House, де ви з друзями вирушаєте досліджувати величезний світ. Тут немає зброї чи битв, а лише загадки і перешкоди. Тайтл може сподобатися користувачам, які отримали задоволення від нещодавнього хіта Peak. №8. Onimusha: Way of the Sword. Нове творіння Capcom, яка наступного року теж рухається в японському сетингу: головний герой — самурай Міямото Мусаші. Це повернення культової серії, але з сучасною графікою, щоб масово вбивати демонів.

Нове творіння Capcom, яка наступного року теж рухається в японському сетингу: головний герой — самурай Міямото Мусаші. Це повернення культової серії, але з сучасною графікою, щоб масово вбивати демонів. №7. Resident Evil Requiem, яку здається не треба особливо представляти. Продовження культової франшизи із поверненням в зруйнований Раккун-Сіті, де агентка ФБР Грейс розшукує свою матір — знайому фанатам як журналістка Алісса Ешкрофт. Реліз — 27 лютого 2026 року.

№6. Control 2. Повернення в Найстаріший дім або інша історія, яка відбувається у всесвіті ігор Remedy: хітові Alan Wake і FBC: Firebreak. Наразі гра активно розробляється, дати релізу або сторінки в Steam немає.

Повернення в Найстаріший дім або інша історія, яка відбувається у всесвіті ігор Remedy: хітові Alan Wake і FBC: Firebreak. Наразі гра активно розробляється, дати релізу або сторінки в Steam немає. №5.GTA 6 або заочно претендент на “Гру року”, яку гравці активно чекають останні кілька років. Що тут сказати? Майбутня історія Люсії та Джейсона змушує конкурентів нервувати і переносити власні релізи. Попри чимало витоків про минуле персонажів або внутрішньоігрові сервіси, ми багато чого не знаємо про повернення у Vice City. Реліз вдруге відклали на 19 листопада 2026 року.

або заочно претендент на “Гру року”, яку гравці активно чекають останні кілька років. Що тут сказати? Майбутня історія Люсії та Джейсона змушує конкурентів нервувати і переносити власні релізи. Попри чимало витоків про минуле персонажів або внутрішньоігрові сервіси, ми багато чого не знаємо про повернення у Vice City. Реліз вдруге відклали на 19 листопада 2026 року. №4. Stranger Than Heaven. Майбутній бойовик від авторів Yazuka та Like a Dragon, який “кидає” гравця на вулиці Осаки, Японія. Геймплей охопить три часові періоди: 1915, 1929 та 1943 роки.

Майбутній бойовик від авторів Yazuka та Like a Dragon, який "кидає" гравця на вулиці Осаки, Японія. Геймплей охопить три часові періоди: 1915, 1929 та 1943 роки.

№3. Haunted Chocolatier. Фанати Stardew Valley давно "моляться" на нову гру від Еріка Бароні. Минуло майже 10 років з релізу найкращої інді-гри в жанрі симулятора з елементами RPG. Новий проєкт замінює симулятор фермера на виробника смачних шоколадних цукерок. Дата релізу невідома, але для фанатів цього жанру вона така ж очікувана, як і GTA 6.

Фанати Stardew Valley давно “моляться” на нову гру від Еріка Бароні. Минуло майже 10 років з релізу найкращої інді-гри в жанрі симулятора з елементами RPG. Новий проєкт замінює симулятор фермера на виробника смачних шоколадних цукерок. Дата релізу невідома, але для фанатів цього жанру вона така ж очікувана, як і GTA 6. №2. 007 First Light. Майбутнє поєднання Uncharted і Hitman, створене IO Interactive, яке розкриє молодість Джеймса Бонда. Гравець побачить, як чоловік стає агентом 007 та опановує найважливіші навички, необхідні для такої надсекретної роботи.



№1. Slay the Spire 2. Якщо ви здивувалися, що на першому місці не GTA 6 — нічого, ми теж. Це продовження rogue-like гри, де ти збираєш колоду карт і проходиш випадково згенеровані рівні, б’ючись із ворогами та босами. Події відбуваються через тисячу років після першої частини. Реліз запланований на березень 2026.

Після цього “літопису” найбажаніших ігор, який склала спільноти експертів та журналістів, можна перейти до новеньких трейлерів і анонсів. Готуйтеся до ще більшої кількості назв ігор, серед яких ви, можливо, чимало почуєте вперше. Ми тільки починаємо.

Всі анонси та трейлери PC Gaming Show: Most Wanted 2025

Роуґлайт RPG Night Swarm

Гра створена для фанатів Vampire Survivors, де гравець керує молодим вампіром‑лордом. Він проривається крізь нескінченні хвилі ворогів і шукає союзників. Кожен рівень дає нові здібності, союзників та виклики, щоб дістатися до влади різними шляхами.

Розробник: Fubu Games

Дата релізу: 4 грудня 2025 (Steam, Xbox)

Шутер Blood: Refreshed Supply

Вже вийшов ремастер культового шутера 1997 року, який пропонує 42 рівні, наповнені атмосферою Лавкрафта та жахливими істотами. Ремастер додає підтримку модів та режими до 8 гравців. Чомусь наразі в Steam не можна придбати гру, але вже відгукі переважно “змішані”.

Розробник: Nightdive Studios у співпраці з Monolith Productions

Дата релізу: 4 грудня 2025 року (ПК, PS5, Xbox Series XS та Nintendo Switch)

Самурайська космічна action‑RPG SOL Shogunate

Вперше анонсована самурайська космічна опера, яка поєднує жорстокі бої на мечах, наукову фантастику та естетику феодальної Японії. При чому тут опера? Це не про музику, а жанр наукової фантастики, що поєднує пригоди та майбутнє, щось типу “фентезі у космосі”. SOL Shogunate — це історія про альтернативне майбутне, де людство колонізувало Сонячну систему, але влада належить самурайському сьогунату. Гравцеві треба прориватися крізь ворожі клани та битися з босами.

Розробник: Chaos Manufacturing

Дата релізу: орієнтовно 2027 рік (ПК, PS5 та Xbox Series XS)

Автомотизована стратегія Substructure

На PC Gaming Show вперше анонсували автоматизовану стратегію у стилі Factorio, створену автором популярного моду Ultracube. Події відбуваються на загадковій планеті, де гравець будує виробничі лінії, копає глибше крізь шари світу й поступово відкриває його таємниці. До речі, якщо подобається Factorio, спробуйте торішню Core Keeper, яка до 15 грудня продається за ₴249 (-40%).

Розробник: Dubious Design

Дата релізу: не оголошена (ПК)

Бойові перегони Carmageddon: Rogue Shift

Повернення легендарної серії через 30 років після релізу першої частини. Розробники 34BigThings анонсували жорстокі перегони та бойові машини з елементами роуґлайт, зброєю та монстрами.

Розробник: 34BigThings

Дата релізу: початок 2026 року (ПК, PS5, Xbox Series XS та Nintendo Switch)

Кооперативний шутер від першої особи Rogue Point

PvE-гра від першої особи, де команда виконує місії з мінливими цілями та можливістю прокачувати спорядження. Сюжет побудований навколо корпоративних війн, де після смерті найбагатшого CEO світу конгломерати наймають приватні армії через застосунок MERX. Гравці не частина система, а протистоять найманцям.

Розробник: Crowbar Collective (автори Black Mesa)

Дата релізу: ранній доступ у 2025 році (ПК)

Метроїдванія MIO: Memories in Orbit

Андроїд MIO раптово прокидається на величезному космічному кораблі The Vessel без пам’яті. Колись ним опікувався ШІ, але тепер місце перетворилося на руїну з дикими машинами та рослинами. Завдання гравця — згадати своє минуле, дослідити корабель і врятувати його від знищення.

Розробник: Douze Dixièmes

Дата релізу: 20 січня 2026 року (ПК, PS5, Xbox Series XS, Nintendo Switch)

Шутер з динозаврами Ferocious

Що кращі, ніж просто шутер? Шутер з динозаврами, з якими можна подружитися, щоб вони допомагали вам знищувати ворожі форпости. Але відгуки не надто обнайдійливі, станом на момент написання статі лише 53% позитивних рецензій.

Розробник: OMYOG

Дата релізу: 4 груд. 2025 (ПК), на консолях у 2026-му

Симулятор будівництва міста з тваринками Animalkind

Якщо ви хочете відпочити від жахів, шутерів і стратегій — це для вас. Обирайте свою милу тваринку, а потім керуйте незграбним роботом, щоб побудувати власне поселення.

Розробник: Uncommon Games

Дата релізу: 2026 рік, вже доступна “демка“

Покрокова готична стратегія Ex Sanguis

Наступний трейлер розповідає про загін воїнів Stillae, які борються проти демонічних сил, що хочуть все живе. Ключовим ресурсом виступає кров, яка потрібна для активації здібностей та відновлення світу. Гра поєднує жанри роуґлайт, тактичну RPG та покрокову стратегію.

Розробник: Lightbulb Crew

Дата релізу: ранній доступ “незабаром”

Тактична RPG Neath

Ще один новий анонс! Гравець потрапляє у перевернуту вежу, де примхи божества змінюють закони реальності. За описом гра нагадує атмосферою Darkest Dungeon, але в іншій інтерпретації. Тут на покрокові бої впливає божествена сила з викривленням часу, простору і долі.

Розробник: Cellar Door Games (автори Rogue Legacy)

Дата релізу: 2026 рік (ПК)

Симулятор альпініста Cairn

У Cairn ви граєте за альпіністку Ааву, яка вирушає на смертельно небезпечне сходження. Гравець має покорити вершу Камі, чого ще ніхто не робив.

Розробник: The Game Bakers (автори Furi, Haven)

Дата релізу: 29 січня 2026 року (ПК, PS5)

Наративна космічна пригода Lunar Strike

Науково-фантастична гра розповідає про те, як вам потрібно зберегти минуле, щоб врятувати майбутнє. У 2119 році молодого архіваріуса відправили на Південний полюс Місяця, щоб задокументувати останню людську колонію. Спокійна місія опиняється під ризиком через саботаж, через що колонія опиняється на межі краху.

Розробник: Cognition

Дата релізу: травень 2026 року (ПК, PS5, Xbox Series XS)

2-й сезон кооперативного горор-шутера з виживанням Killing Floor 3

Автори представили другий сезон під назвою Operation Breakout. У грі ви приєднуєтесь до повстанців Nightfall, щоб у складі загону з шести гравців протистояти хвилям біоінженерних монстрів.

Розробник: Tripwire Interactive

Дата релізу: 24 лип. 2025 (ПК, PS5, Xbox Series XS)

Стратегія Battlestar Galactica: Scattered Hopes

Гравець бере на себе роль капітана Gunstar, який керує флотом утікачів після знищення 12 Колоній. Вам треба розв’язувати кризи на борту, нестачу ресурсів і переслідування, щоб спробувати повернутися до останнього бастіону людства: Battlestar Galactica.

Розробник: Alt Shift

Дата релізу: 1-й квартал 2026 (ПК)

Eteo — і це не гра, а нова студія

Креативний директор Sable Грегоріос Кітреотіс оголосив про створення нової студії. Дебютний проєкт запланований на 2027 рік.

Розробник: Eteo

Дата релізу: неназвана гра у 2027 році

Доповнення для виживання Soulmask: Shifting Sands

Розробники анонсували нове DLC про єгипетських богів. Гра переноситься з джунглів Америки до сурової пустелі. Героям дарують божественні здібності, а антигравітаційні технології дозволяють будувати власні небесні кораблі.

Розробник: CampFire Studio

Дата релізу: весна 2026 (разом із виходом Soulmask v1.0)

Наративна аніме пригода Epoch Reset

Новий анонс має небагато деталей, але він дозволить дослідити Гонконг і Токіо 2069 року. Ви берете на себе роль за творця машини часу, якого переслідують вбивці з майбутнього.

Розробник: Kakehashi Games

Дата релізу: 2027 рік (ПК)

Фантастичній ретро-гра Starship Troopers: Ultimate Bug War

Події розгортаються через 25 років після фільму “Зоряний десант” (1997). Ветеран Саманта Дітц веде кампанію проти жахливого Assassin Bug під час Першої війни з жуками. У грі понад 30 видів зброї, олдскульна стрілянина та FMV‑катсцени з Джонні Ріко (Каспер Ван Дін повертається до ролі).

Розробник: Dotemu

Дата релізу: 1-й квартал 2026 року

Ретро RPG Queen’s Domain

Це ретро‑фентезійна екшен‑RPG з жорсткими боями та дослідженням світу. Ви вирушаєте на небезпечну подорож, аби відшукати зниклого батька на таємничому острові Неасід. Тут кожен крок приховує загрозу, кожна стежка веде до секретів, а пробуджена Королева готується заявити про себе.

Розробник: Freshly Baked Games LLC

Дата релізу: 2026 рік (ПК)

Виживальна містобудівна стратегія DarkSwitch

Це вертикальна виживальна містобудівна стратегія, де треба зводити поселення на велетенському дереві та обороняти його від Пітьми. Попереду проблеми з місцем, браком ресурсів і важкими моральними виборами.

Розробник: Cyber Temple

Дата релізу: березень 2026 року (ПК)

Виживач RPG Hello Sunshine

Ви — останній працівник корпорації, що залишився серед руїн її імперії. Вдень доводиться йти в тіні гігантського бойового робота, щоб не згоріти під палючим сонцем, а вночі грітися біля ньго. Вам треба збирати ресурси, покращування снарядження та свої навички. І уникати дронів-мисливців, які заважають гравцю розкрити таємниці світу.

Розробник: Red Thread Games

Дата релізу: Немає

Комедійний науково‑фантастичний шутер High on Life 2

Цей шутер від першої особи поєднує чорний гумор, балакучу інопланетну зброю та несподівано скейтборди. У продовженні розробники розширили світ і додали нові механіки.

Розробник: Squanch Games, Inc.

Дата релізу: 13 лютого 2026 року (ПК, Xbox Series XS)

Командний шутер Last Flag

У шутері дві команди по 5 гравців змагаються у швидкому рейді, де перед початком бою можна будь‑де на мапі заховати прапор. Це гра про стратегію, командну роботу й хаос.

Розробник: Night Street Games

Дата релізу: 2026 рік (ПК)

Виживач Witchspire

Геймери стануть новачком‑відьмою чи чаклуном, які виживатимуть у чарівному світі, де пробуджується давня темрява. Тут можна літати на мітлах, досліджувати руїни, покращувати магічні здібності та збудувати ідеальний маленький будиночок у лісі.

Розробник: Envar Games

Дата релізу: ранній доступ у 2026 році (ПК)

Екшен‑RPG Spellcasters Chronicles

Користувач стає молодим чарівником‑учнем (так, ще раз) у магічному королівстві. Герою треба врятувати свій орден від занепаду, стикаючись із змовами, небезпечними істотами та ворогами.

Розробник: Quantic Dream SAS

Дата релізу: не оголошено

Психологічний трилер When Sirens Fall Silent

Новий анонс розкриє теми торгівлі людьми, мізогінії та травм. У цій грі буде моторошна історія, де тиша приховує найстрашніші правди.

Розробник: LKA

Дата релізу: 2027 рік

MMORPG Guild Wars: Reforged

Творці випустили оновлену версія класичної MMORPG, створену на честь 20‑річчя серії. Ремастер приділив основну увагу сумісності з обладнанням та контролерами, оновленим візуальним і аудіо- оформленням, а також покращеному інтерфейсу.

Розробник: ArenaNet

Дата релізу: 3 грудня 2025 рік (ПК)

Кооперативний екшен Den of Wolves

Це кооперативний кіберпанк‑шутер від першої особи, створений колишніми розробниками Payday 2. Реліз запланований на 2025 рік для ПК.

Розробник: 10 Chambers

Дата релізу: наразі немає

Кооп шутер Last Man Sitting

Це комедійний шутер із абсурдною фізикою з повним оновленням графіки та геймплею. Головним транспортом стає офісне крісло, а ви маєте оборонятися від роботів.

Розробник: DoubleMoose Games

Дата релізу: буде оголошено пізніше

Психологічна інді‑гра About Fishing

Так, здається свіжий анонс це звичайний симулятор риболовлі. Але розробники обіцяють, що це лише прикриття для тривожних і моторошних деталей сюжету.

Розробник: The Water Museum

Дата релізу: “незабаром”

