Rockstar додасть моддинг напряму в GTA 6 через Project ROME, — інсайдер

Маргарита Юзяк

Rockstar додасть моддинг напряму в GTA 6 через Project ROME, — інсайдер
Rockstar, за чутками, готує ще одну гучну новинку поряд з релізом GTA 6 — нову платформу для моддингу під назвою Project ROME.

Якщо інсайдери мають рацію, ROME може зробити GTA 6 місцем, де гравці самі створюють новий контент. Такі чутки поєднуються з попередніми витоками про те, що Rockstar залучила творців Roblox і Fortnite до розробки подібної платформи. Вон нібито дозволить створювати місії, режими та сервери прямо в грі, без сторонніх інструментів. А ще — переносити свої проєкти у світ GTA і робити колаборації з брендами, як це було у Fortnite з Емінемом та іншими.

Крім того, ще у 2023 році Rockstar придбала команду Cfx.re — авторів FiveM і RedM, які зробили найпопулярніші інструменти для мультиплеєрного моддингу GTA 5 і Red Dead Redemption 2. Це багато хто сприйняв як підготовку до запуску офіційної системи для модів. Разом з тим у серпні інсайдер @trevortrailor опублікував скриншот вакансії, де Rockstar шукала старшого менеджера продукту для роботи над “платформою, орієнтованою на творців”.

У чутках додали, що після релізу GTA 6 Rockstar планує регулярно додавати нові місії, а можливо — й цілі міста. Гра обіцяє бути не тільки найдорожчою з “преміальним” океаном, а й “живою” платформою з шикарною графікою. Але поки незрозуміло, чи працюватиме Project ROME на консолях, чи зачепить сюжетну кампанію і чи зможуть творці заробляти на своєму контенті. У Roblox це вже давно працює, зокрема завдяки цьому гра перебила Steam з рекордним онлайном з 45 млн гравців.

Як відомо, Rockstar випустила попередню частину купу років тому, але GTA Online досі дуже популярна і приносить багато грошей. Тому можливість додати розширений моддинг та відійти від власних жорстких правил щодо нього — перспективний напрямок. Враховуючи, що там можливо будуть альтернативи Uber та OnlyFans, нас чекає дуже багато “карального” контенту. Rockstar офіційно поки не коментує Project ROME, але інсайдери стверджують, що анонс може відбутися зовсім скоро.

Джерело: TweakTown

