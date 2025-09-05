IO Interactive "прикрутила" голову Деніела Крейга на тіло Хітмена, щоб створити 007 First Light

Деніел Крейг / 007 First Light

IO Interactive креативно підійшла до презентації концепту гри 007 First Light — для цього вони використали обличчя Деніела Крейга.

Щоб отримати дозвіл на розробку, студія просто взяла цифрову голову останнього Джеймса Бонда з кіно і “прикрутила” її до тіла Агента 47 з Hitman: World of Assassination. У такому вигляді розробники показали, як міг би виглядати Джеймс Бонд в їхній інтерпретації. Ідея спрацювала: презентація вразила правовласників, і IO отримала “зелене світло” на створення гри.

Демонстрацію провели на легендарній локації Sapienza з Hitman 2016 — мальовничому італійському містечку, де під затишними вуличками прихована секретна вірусна лабораторія. Саме тут IO Interactive показали, як Джеймс Бонд міг би діяти у відкритому та динамічному світі, який є фірмовою рисою їхніх ігор.

“Я думаю, що вони побачили в нас ідею, яку ми намагалися донести: ми хочемо створити повноцінний досвід, де справа не лише в стрілянині та катсценах — хоча це теж буде. Але також важливо дослідити ту частину фантазії про Бонда, де він перебуває в соціальних просторах, використовує не тільки кулаки, а й чарівність, блеф і різні способи, щоб подолати перешкоди або досягти бажаного. Як би поводився харизматичний Бонд у ситуації, де йому не обов’язково вдаватися до насильства?” — розповів директор гри Хакан Абрак.

За його словами, саме ця сцена в Sapienza допомогла довести, що IO може створити не просто черговий шутер із кат-сценами, а повноцінний досвід Бонда. Студія активно використовує напрацювання з серії Hitman, залишаючи варіативність для проходження 007 First Light. Попередній геймплей на 30 хвилин показує як 26-річний Джеймс Бонд створює чимало хаосу, оскільки його тільки вербують до MI6. Саме тому на старті ми не отримаємо суперагента, який “вирубає” ворогів одним лише поглядом.

Реліз 007 First Light запланований на 27 березня 2026 року для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 та ПК. Передзамовлення відкрито для ПК в Steam — стандартне видання коштує ₴1 315. Але в українському PS Store гру не знайти.

Джерело: IGN