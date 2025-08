Трилогія Gothic і 10+ анонсів від THQ Nordic — головне з презентації Digital Showcase 2025

Gothic 1 Remake

THQ Nordic провела свою цифрову презентацію Digital Showcase 2025, на якій традиційно представила каталог майбутніх ігор. Одними з найцікавіших стали Titan Quest 2 та рімейк Gothic.

На заході представили чимало платформерів, RPG з вайбом Skyrim, а також виживання у світі після потопу, де всі хочуть вас зрадити. Разом з тим оголошено порт трилогії Gothic на консолі. А ще приємним бонусом став ранній доступ Titan Quest 2, який позитивно зустріли гравці. На сьогодні THQ Nordic має в розробці 28 проєктів, 15 залишаються неанонсованими — і про деякі з розповідаємо нижче.

Що показали на презентації THQ Nordic Digital Showcase 2025

Titan Quest 2

Titan Quest 2 стартувала у ранньому доступі на Steam, і перші враження позитивні — 83% відгуків схвальні. Гравці кажуть, що сиквел гідно продовжує серію, хоча нині тайтл має невеликі проблеми з оптимізацією. Плюс графіка на Unreal Engine 5 виглядає сучасно.

Події розгортаються в міфологічній Греції, де головному герою доведеться боротися з богами і виправляти хаос, який спричинила Немезида. Вона заплутала нитки долі, і світ більше не збалансований. Початок пригод — на острові Proti.

Історія змінюється залежно від вибраного класу та рішень гравця, а згодом класи можна буде комбінувати. Зараз у грі доступні шість босів, а розробники обіцяють оновлення з новими локаціями, можливостями та покращеним редактором персонажа.

Дата релізу: поки що невідомо, триває ранній доступ

На яких платформах вийде: ПК, PlayStation 5 та Xbox Series XS

Жанр: Action RPG, Hack and Slash

Рімейк Gothic 1

У новому трейлері Gothic 1 Remake показали мага Ксардаза — одного з найулюбленіших персонажів серії. Він розмірковує над макетом локації про долю “всіх істот і речей”, які залишились за магічним бар’єром. Спокійні та статичні кадри швидко змінюються бойовими сценами — з орками, монстрами та головним героєм, якого можна побачити в ролі мага або воїна.

Разом з цим THQ Nordic оголосила про демоверсію на консолях. Користувачі на ПК могли спробувати її раніше під час фестивалю в Steam, де вона гра увірвалася в ТОП-5. Демо не є частиною основного сюжету — це окрема історія другорядного персонажа, котрим став каторжник Нірас. Цей пролог, створений спеціально для демонстрації світу, механік та атмосфери рімейку. Що круто — розробники реагують на зауваження гравців. Після фестивалю фанати заполонили відгуки з проханням виправити анімацію рухів і підбирання предметів — і їх почули.

Дата релізу: початок 2026 року

На яких платформах вийде: ПК, PS5 та Xbox Series X|S

Жанр: Action RPG

Трилогія Gothic Classic

Видавець вперше анонсував Gothic Classic Trilogy для консолей — три культові RPG вперше вийдуть на PlayStation та Xbox. Дві частини першою отримала Nintendo Switch, а тепер до них додасться Gothic 3 Classic.

Усі три гри матимуть оновлене керування та адаптований інтерфейс для геймпадів. Разом вони запропонують близько 100 годин геймплею, знайомого фанатам серії. Поки що невідомо, в якому технічному стані вийдуть порти — це питання залишається відкритим.

Дата релізу: 2026 рік

На яких платформах вийде: PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 та Xbox One

Жанр: Action RPG / Dark Fantasy

The Guild: Europa 1410

Світ серії The Guild повертається до витоків — у новій Europa 1410 гравця занурюють в середньовічний бізнес, політику та інтриги. Традиційно ви починаєте з малого ремесла, щоб розвивати династію, здобувати вплив і місце серед можновладців.

Гра поєднує класичну економічну стратегію з елементами рольового геймплею. Якщо не хочеться будувати торгову імперію, то можна обрати шлях злочинця, поліцейського або політика. Усі рішення вплинуть на репутацію, відносини з іншими персонажами та розвиток міста. А ще буде мультиплеєр на 12 гравців — з дуелями, судовими процесами та підступними підкупами.

Дата релізу: 2026

На яких платформах вийде: ПК

Жанр: Стратегія / Симулятор / RPG

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

THQ Nordic спільно з Purple Lamp анонсували нову однокористувацьку гру, події якої розгортаються у похмурий період життя Бікіні Боттом. Спанчбоб і Патрік мають врятувати місто від хаосу з привидами, який спричинив конфлікт між Летючим Голландцем і царем Нептуном.

Одна з головних механік: перемикатися між Спанчбобом на Патріком, щоб використовувати їхні унікальні здібності. Плюс один з персонажів зможе тимчасово ставати привидом, щоб знаходити нові способи проходження рівнів. Все це для того, щоб в результати дістатися до кореню проблем і навіть Сенді, з якою щось сталося.

Нині тривають передзамовлення: ₴666 за Standard Edition та ₴922 за Digital Deluxe Edition. У першому випадку ви отримаєте лише базову гру, тоді як розширення видання додає сезонний абонемент Tidal з двома DLC-рівнями та наборами костюмів. Обидві версії за передзамовлення також включають бонусні костюми Natural Costume Pack.

Дата релізу: 18 листопада 2025 року

На яких платформах вийде: ПК, PlayStation 5, Xbox Series XS та Nintendo Switch 2

Жанр: 3D екшн платформер

Fatekeeper

Під час презентації також згадали проєкт Paraglacial, який візуальна нагадує класичні RPG на кшталт Skyrim або нову Tainted Grail: The Fall of Avalon. Гравець потрапляє у світ, де можна досліджувати древні поля битв, печери та забуті святині. Хоча не всім сподобається, що тайтл розробляють на Unreal Engine 5.

Бої тут динамічні та гнучкі: ти сам обираєш, як прокачати героя — зброю, магію, навички. Вороги мають різні слабкі місця, тому доведеться комбінувати здібності, щоб перемагати. Головний герой за класикою RPG той самий «обранець», але подробиць про сюжет поки не розкривають.

Дата релізу: ранній доступ взимку 2025 року

На яких платформах вийде: ПК

Жанр: RPG від першої особи

Wreckreation

Після довгої тиші та тизерів нарешті показали Wreckreation — аркадні перегони з відкритим світом. Одна з головних фішок — створення і редактор трас для різноманітних трюків. За стилем вона нагадує мікс Burnout Paradise і Trackmania.

Новий трейлер змістив фокус на шалені перегони й видовищні аварії. Візуально гра виглядає помітно краще, а моделі руйнування авто — значно глибші, ніж у попередніх проєктах студії. Також підтверджено повернення режимів Road Rage, щоб таранити своїх суперників та розбивати білборди.

Дата релізу: 2025 або 2026 рік

На яких платформах вийде: ПК, Xbox Series X|S

Жанр: аркадні перегони з відкритим світом

Tides of Tomorrow

Tides of Tomorrow — нова гра від авторів Road 96, яка переносить тебе на затоплену планету Elynd, що повільно гине після Великого Потопу. У геймплейному трейлері показали хаос: вода скрізь, поширюється таємнича пластифікація, а платформи ледь тримаються на плаву. Твоя мета — вижити, знайти спосіб врятувати світ і досліджувати місцевість.

Особливість гри — це соціальна взаємодія: вибори друзів і власні рішення безпосередньо впливають на розвиток сюжету. Світ реагує миттєво — можна знайти союзників, зв’язатися з плохою компанією, потрапити у пастки або змінити хід подій. Усе це супроводжується пригодами на небезпечних водах, пошуком ресурсів і знайомствами з персонажами, які хочуть вас підставити.

Дата релізу: 24 лютого 2026 року

На яких платформах вийде: ПК, PlayStation 5, Xbox Series XS

Жанр: пригодницька гра від першої особи з мультиплеєрними елементам

Wreckfest 2

На THQ Nordic Digital Showcase 2025 показали продовження перегонів з тотальним знищенням машин, яка доступна в ранньому доступі на ПК за ₴600. Якщо коротко, то в Wreckfest 2 улітають у повітря від ударів та розлітаються на частини.

У грі з’явився новий режим Last Man Standing, де переможе той, чия машина останньою залишиться на ходу. Оновлення додали два нових авто — звичайний седан і будинок на колесах. Є також нові траси: ґрунтовий овал і арена на звалищі. А ще кастомізація, мультиплеєр за навичками, спліт-екран і виклики з дикими машинами.

Проте наразі відгуки змішані — лише 62% позитивних: користувачі критикують за те, що це більше технічна демонстрація, аніж повноцінний пролог. Деякі навіть повертали кошти. Тому поки що варто почекати з придбанням раннього доступу.

Дата релізу: до березня 2026 року

На яких платформах вийде: ПК, PlayStation 5, Xbox Series XS

Жанр: аркадні перегони з елементами руйнування

Sacred 2: Fallen Angel

THQ Nordic представила новий трейлер ремастера Sacred 2: Fallen Angel. Над перезапуском працюють студії Jumpgate та Sparkling Bit, які додадуть до оновленої версії додатковий контент, включно з DLC та патчами.

Ремастер повертає гравців у світ Анкарії — класичної фентезійної RPG. Він матиме покращені бої, оновлений інтерфейс і текстури високої якості. Можна буде пройти кампанію за Світло або Тінь, обрати одного з шести класів, зібрати екіпіровку, прокачувати навички та досліджувати відкритий світ. Онлайн-режим лишився лише на ПК, консолі будуть з орієнтацією на соло-гру.

Дата релізу: четвертий квартал 2025 року

На яких платформах вийде: ПК, PlayStation 5, Xbox Series XS

Жанр: action RPG з відкритим світом

The Eternal Life of Goldman

Разом з цим автори This Is the Police (студія Weappy Studio) показала новий трейлер свого 2D платформера. Візуально тайтл нагадує Cuphead, але із зовсім іншим вайбом — тривожний і драматичний світ.

У трейлері мати розповідає сину про Ґолдмана — людину, яка все життя шукала легендарний скарб. Її голос стає все більш емоційним і напруженим, а ближче до кінця вона кричить з болем, що хлопчик повторює шлях Ґолдмана. Дитина не розуміє переляку жінки, але вже занепокоєний її реакцією.

Сюжет будується навколо одержимості Ґолдмана пошуками і того, як ця нав’язлива ідея впливає на інших. Трейлер завершується кадром, де герой спускається в темну прірву — символізм на тлі слов матері. Геймплей обіцяє бути динамічним, із класичним платформінгом і сюжетними кат-сценами.

Дата релізу: зима 2025 року

На яких платформах вийде: ПК, PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch

Жанр: 2D платформер

Reanimal

Tarsier Studios та THQ Nordic перенесли релізу цієї гри, а також показали новий трейлер і презентували колекційне видання. Анонсована колекційка для фанатів доволі насичена: гра, сезонний пропуск, бонуси за передзамовлення, артбук, фігурки Pig та Bucket, брелок, наліпки й карта світу.

У центрі сюжету — брат і сестра, які досліджують темний острів у пошуках зниклих друзів. Історія поєднує напружений горор і співпрацю. Під час геймплею можна буде пересуватися пішки, так і човном. Грати можна як соло, так і в кооперативі — локально чи онлайн.

Візуально Reanimal зберігає фірмовий стиль Little Nightmares: моторошні монстри, зламані дитячі силуети, слабке світло й густий фон. Але тут обидва гравці матимуть спільну камеру, що додаватиме дискомфорту.

Дата релізу: перший квартал 2026 року

На яких платформах вийде: ПК, PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch 2

Жанр: кооперативний survival horror, платформер з елементами пригод і стелсу

Darksiders 4

І останнє зі списку — Darksiders 4, яка продовжить історію першої частини. Цього разу на апокаліптичну Землю повертається вся четвірка Вершників — Війна, Смерть, Лють і Сварка. Грати можна буде соло і в кооперативі, перемикаючись між героями зі своїм стилем бою. Розробники з Gunfire Games повертаються до серії після кількох років роботи над Remnant.