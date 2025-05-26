«Skyrim в стилі темного фентезі». У Steam вийшла схвалена критиками інді-гра Tainted Grail: The Fall of Avalon

Tainted Grail: The Fall of Avalon / Questline

Інді-гра в жанрі RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon офіційно вийшла з раннього доступу в Steam — і вона нагадує класику Bethesda.

Гру розробила незалежна студія інді-студія Questline, яка працює під брендом польської Awaken Realms (створила S.T.A.L.K.E.R. The Board Game). Розробники створили темне фентезі з відкритим світом, натхненне міфами про короля Артура, яке гравці вже встигли охрестити «Skyrim, але в депресії».

За сюжетом гри ви опиняєтесь у світі, де минуло 600 років після падіння Артура. Країна загрузла в нескінченних війнах і охоплена Червоною Смертю — чумою, яка повільно перетворює людей на монстрів. Світ поділений на три великі зони, а сюжет пропонує 50–70 годин проходження та понад 200 побічних квестів. Ще доступні всякі активності на кшталт фермерства, декорування житла і навіть ведення ілюстрованого щоденника.

З настанням ночі світ Tainted Grail: The Fall of Avalon змінюється — активується хаотична сила під назвою Диво. Саме вона робить ворогів значно сильнішими. А користувачі, своєю чергою, можуть прокачувати персонажа як завгодно: божевільний алхімік-берсерк, некромант-коваль чи типовий стелс.

Роботу інді-студії позитивно оцінила преса: 76 балів на Metacritic та 83 бали на Opencritic. Здебільшого критики відзначали похмуру і цікаву атмосферу світу, яка захоплює історією, персонажами, художнім стилем та музикою. Зокрема вони оцінили «ностальгічний набір, який абсолютно сподобається будь-якому шанувальнику рольових ігор у жанрі темного фентезі». Та і схожість на Skyrim побачила як преса, так і користувачі.

«Tainted Grail: The Fall of Avalon досягає своєї амбітної мети: продовжити традиції Skyrim та Oblivion, створивши гру, яка впевнено дивиться класикам прямо в очі. Надзвичайно захоплива та різноманітна, вона надає повну свободу для найрізноманітніших пригод в Авалоні, а її епічний масштаб є свідченням видатної роботи цієї незалежної команди», — пише Hobby Consolas.

Оцінки користувачів були вищими за пресу — у Steam гра отримала 87% позитивних відгуків. Чимало користувачів за три дні встигли провести не одну годину у першому акті та хвалять гру за атмосферу, свободу дій і цікавий світ. А деякі побачили схожість не тільки з класикою Bethesda, а також і на soulslike-ігри або The Witcher.

«З самого початку гра мені здалася знайомою — вона дуже нагадує Skyrim. Але якщо це Skyrim, то він в стилі темного фентезі. Все навколо похмуре, криваве, мертве, божевільне», — пише користувачка.

Але без проблем на запуску не обійшлося. Гравці скаржаться на баги, просідання FPS і відсутність української локалізації. Проблеми з оптимізацією зустрічаються не в усіх, але вони все-таки є. Наприклад, були скарги на заїкання та просідання FPS на PS5. Також скаржилися на те, що NPC застрягають, баланс магії здається трохи недопрацьованим, а дотик до води часом хаотично змінює насиченість кольорів, а потім повертає її назад. Тож гра точно потребує часу на доопрацювання та виправлення багів.

Системні вимоги

Мінімальні:

Платформа: 64-бітний процесор та операційна система

ОС: Windows 10 (64-bit)

Процесор: i5 8th gen або AMD еквівалент

Оперативна пам’ять: 12 GB ОП

Відеокарта: GTX 1060 6GB або AMD еквівалент

DirectX: версія 11

Місце на диску: 31 GB доступного місця

Додаткові примітки: Low settings, 30 FPS, Full HD, SSD наполегливо рекомендовано

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Рекомендовані:

Платформа: 64-бітний процесор та операційна система

ОС: Windows 10/11 (64-bit)

Процесор: i7 13th gen

Оперативна пам’ять: 16 GB ОП

Відеокарта: RTX 2070 Super

DirectX: версія 11

Місце на диску: 31 GB доступного місця

Додаткові примітки: Ultra settings, 60 FPS, Full HD, SSD наполегливо рекомендовано

Tainted Grail: The Fall of Avalon доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S та ПК. Вона коштує ₴835 за звичайне видання, а Supporter Edition — ₴1 025. Останнє це спеціальне DLC для тих, хто хоче підтримати незалежних розробників. Воно містить контент 18+ з насиллям, вживанням алкоголю та лайкою, а також саундтреки, артбук і ексклюзивну броню для коня.

Джерело: Rock Paper Shotgun