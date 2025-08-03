Рімейк Gothic: новий трейлер з Ксардазом, перенесення релізу та вихід класичної трилогії на консолях

Ксардаз у Gothic: Remake / THQ Nordic

У THQ Nordic є кілька новин про серію Gothic, не всі з них приємні, але деякі несподівані — у хорошому сенсі.

Про перенесення очікуваної багатьтьма Gothic 1 Remake можна дізнатися з опису нового трейлера, котрий дає можливість поглянути на улюбленого гравцями мага Ксардаза в оновленій інтерпретації. Над макетом ігрової зони чарівник розмірковує про долю “всіх істот і речей”, котрі залишилися за бар’єром. Після дещо нудних кадрів зі спрощеними статичними мініатюрами подій трейлер набуває динамічності з багатьма бойовими сценами. Можна добре роздивитися обличчя протагоніста невідомого у ролі воїна або мага, орків та багатьох монстрів. З підпису можна дізнатися про демоверсію гри на консолях.

“Рімейк Gothic 1 вийде на початку 2026 року на ПК, PS5 та Xbox Series X|S, а демоверсія Nyras вже доступна на консолях! Alkimia Interactive повертає культову класику з сучасною графікою та вдосконаленим ігровим процесом, зберігаючи при цьому душу оригіналу. Вперше консольні гравці можуть поринути у світ під Бар’єром завдяки прологу Nyras, який вже доступний на PlayStation та Xbox.”

Приємним сюрпризом став анонс виходу класичної трилогії Gothic на консолях. “Готика” більше не буде ексклюзивом ПК, а гравці отримають зручне керування з геймпада.

“Трилогія Gothic Classic вийде на PlayStation та Xbox у 2026 році! Вперше Gothic 1, 2 та 3 будуть доступні на консолях — з оновленим керуванням та повною підтримкою геймпадів. Незалежно від того, чи ви знову відвідуєте Колонію, чи вперше відкриваєте для себе Міртану — це ідеальний час, щоб (заново) відчути світ Gothic. Відчуйте цю культову класику на PS5, PS4, Xbox Series X|S та Xbox One у 2026 році!”

У зв’язку з цим релізом автору новини цікаво, у якому технічному стані стані вийде на консолях Gothic 3. Ця прекрасна гра у великому відкритому світі, недооцінена завдяки поганому стану на релізі, пізніше була “доведена до розуму” значною мірою завдяки зусиллям авторів неофіційного комюніті патчу, котрий робить гру практично ідеальною. Майже напевно його змін не буде на консолях. Також, цікаво, чи отримають консольні гравці доповнення Gothic 3: Forsaken Gods від JoWood, яке значною мірою псує враження від сюжету гри.