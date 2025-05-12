15 тисяч відгуків: анімацію Gothic 1 Remake змінили після шквальної реакції фанатів

Gothic 1 Remake / Alkimia Interactive

Розробники Gothic 1 Remake прислухалися до гравців — вони змінили низку деталей після реакції 15 тисяч людей.

Культова RPG Gothic отримала оновлення для демоверсії Nyras Prologue. Це не просто патч, а докази, що Alkimia Interactive таки читають коментарі. Геймери через опитування в Steam, Discord і соцмережі скаржилися на анімацію та інші проблеми, тож тримаємо помітні зміни в гру.

Серед головного — прискорена анімація рухів, підбирання предметів і бою, яка зробила персонажа набагато спритнішим. Оновлення супроводжується мінідокументалкою про розробку прологу. Alkimia прямо каже, що частина ударів не проходила — хоч меч і пробивав гобліна просто в пику. Такі баги тепер намагаються прибрати, бо гравці одразу помітили: механіка бою потребує уваги.

Gothic 1 Remake: Nyras Prologue з’явився в лютому на Steam Next Fest. Вона є окремим вступом до основної гри — історією другорядного героя з оригіналу. Тобто цей пролог не стане частиною гри, оскільки його створили для демонстрації / допрацювання світу, механік та атмосфери рімейку. Гравець бере на себе роль іншого каторжника Ніраса, історія якого буде лише трохи пов’язаною з повною грою. Цей пролог розгортається перед подіями Gothic 1.

Рімейк розробляють з нуля для сучасної аудиторії. Гру серйозно переосмислюють, а не просто розробляють графічний апгрейд. Керування все таке «дерев’яне», але фанати здебільшого задоволені. Один з гравців каже: «Було приємно зіграти в демоверсію рольової гри, яка не тримала тебе в руках і дозволила мені самостійно вивчити гру. Я обов’язково придбаю її, як тільки вона вийде».

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«Я відчув ностальгію, розслаблення та занурення у дещо «дерев’яний» ігровий процес старої доброї Gothic. Ця демоверсія безумовно є ознакою того, що Alkimia рухається у правильному напрямку з цією грою. Я дуже заінтригований і з нетерпінням чекаю на кінцевий продукт!» — пишуть у відгуках.

На цю мить повна версія рімейку ще не має дати релізу. Зате Alkimia Interactive прислухаються до відгуків, аби зрозуміти, що гравцям сподобається або навпаки.

Джерело: PC Gamer / GAMINGbible