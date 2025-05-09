10% найбагатших людей планети спровокували 2/3 глобального потепління, — дослідження

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Міжнародна група науковців встановила, що з 1990 року 10% найбагатших людей на планеті відповідальні за 2/3 глобального потепління.

Зазначається, що це перше дослідження, спрямоване на кількісну оцінку впливу сконцентрованого у окремих приватних осіб капіталу на екстремальні кліматичні явища. Науковці підкреслюють, що обсяги споживання та інвестицій найбагатших людей планети значно збільшили ризики виникнення смертельно небезпечних хвиль екстремального тепла та посух.

«Ми безпосередньо пов’язуємо вуглецевий слід найбагатших людей з реальним впливом на клімат. Це перехід від обліку викидів вуглецю до обліку на клімат», — зазначає провідна авторка дослідження, науковиця зі Швейцарської вищої технологічної школи у Цюриху Сара Шенгарт.

Зокрема, за результатами дослідження, буквально 1% найбагатших людей на планеті у 26 разів більше сприяв виникненню хвиль екстремальної спеки, що до цього відбувались не більше, ніж раз на століття, і у 17 разів більше — посухам в Амазонії, ніж у середньому кожен житель планети. Викиди, спричинені 10% найбагатших людей зі США та Китаю, складають майже половину від усіх викидів вуглекислого газу у світі, що призвело до зростання аномально високих температур у 2-3 рази.

Спалювання викопного палива та вирубка лісів призвели до підвищення середньої температури поверхні Землі на 1,3°С за останні 30 років. Шенгарт та її колеги об’єднали економічні дані та кліматичне моделювання, щоб відстежити викиди у різних групах населення світу з різним рівнем доходів та оцінити їх вплив на конкретні типи екстремальних погодних явищ, обумовлених зміною клімату. Дослідники підкреслили, що у обсягах шкідливих викидів в атмосферу відіграють значну роль не тільки особисте споживання та образ життя, а також фінансові інвестиції.

«Боротьба зі зміною клімату, яка не враховує величезну відповідальність найбагатших членів суспільства, ризикує упустити один із найпотужніших важелів, які ми маємо для зменшення майбутньої шкоди», — підкреслює старший автор дослідження, керівник групи комплексних досліджень кліматичних впливів у Міжнародному інституті прикладного системного аналізу в Австрії Карл-Фрідріх Шлейсснер.

Шлейсснер зазначає, що власники великого капіталу мають нести відповідальність за вплив на клімат шляхом сплати прогресивних податків на майно та діяльність, яка призводить до шкідливих викидів. Попередні дослідження продемонстрували, що оподаткування капіталу, пов’язаного з великими обсягами шкідливих викидів, є більш доцільним, ніж загальне оподаткування для всіх на викиди вуглецю, яке значно обтяжує людей з низькими доходами.

Минулого року Бразилія, яка приймала у себе саміт країн Великої двадцятки, запропонувала ввести 2% податок на активи фізичних осіб, вартість яких перевищує $1 млрд. Хоча лідери G20 домовилися «спільно працювати над тим, щоб гарантувати ефективне оподаткування осіб з високим рівнем доходу», жодних подальших дій досі не здійснено.

У 2021 році майже 140 країн домовилися про роботу над глобальним корпоративним податком для транснаціональних компаній, причому майже половина схвалила мінімальну ставку 15%, проте ці переговори також зайшли в глухий кут. За даними журналу Forbes, майже третина мільярдерів світу — громадяни США – більше, ніж у Китаю, Індії та Німеччини разом узятих. За даними неурядової організації Oxfam, за останнє десятиліття 1% найбагатших людей накопичив $42 трлн додаткового капіталу.

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Результати дослідження були опубліковані у журналі Nature

Джерело: Agence France-Presse; ScienceAlert