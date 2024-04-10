У Швейцарії жінки 60+ виграли суд щодо змін клімату — уряд нібито доклав «замало зусиль» для запобігання потеплінню

У позові, поданому від імені місцевої Асоціації жінок похилого віку, стверджувалось, що уряд Швейцарії робить недостатньо для боротьби зі зміною клімату і це збільшує ризик смерті під час теплових хвиль.

Як повідомляє Reuters, Європейський суд став на сторону жінок, постановивши, що уряд порушує права людей. Водночас дві інші справи, пов’язані з кліматом були відхилені — з процедурних міркувань. Першу подала група з шести молодиків-португальців проти 32 європейських урядів, а другу – колишній мер французького прибережного міста.

Асоціація, до якої входять жінки віком від 64 років, стверджувала, що бездіяльність їхнього уряду в області клімату створює для них ризик смерті під час спеки. Вони також заявили, що їхній вік і стать особливо вразливі до впливу зміни клімату.

У своєму рішенні голова суду Сіофра О’Лірі заявила, що уряд Швейцарії не виконав власних цілей щодо скорочення викидів парникових газів і не спромігся встановити національний вуглецевий бюджет Певна кількість вуглецю, яку країна може «спалити», щоб забезпечити обмеження зростання середньої глобальної температури до 2°C (умова, передбачена Паризькою кліматичною угодою)..

«Очевидно, що майбутні покоління будуть нести все більший тягар наслідків нинішніх невдач і упущень у боротьбі зі зміною клімату», — каже О’Лірі.

Одна з лідерок Асоціації, Розмарі Відлер-Валті, сказала, що їй важко усвідомити всю повноту рішення.

«Ми постійно запитуємо наших юристів: «Це правильно?». А вони відповідають: «Це найбільше, що ви могли отримати. Найбільша перемога з можливих».

Швейцарія зобов’язалася скоротити викиди парникових газів на 50% до 2030 року порівняно з рівнем 1990 року.

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Федеральне управління юстиції Швейцарії, яке представляло уряд в суді, взяло до відома рішення:

«Разом із відповідними органами влади зараз ми проаналізуємо рішення та переглянемо, які заходи Швейцарія може вжити в майбутньому».

Нинішній вердикт також може вплинути на майбутні рішення Страсбурзького суду, який призупинив шість інших кліматичних справ. Серед них — позов проти уряду Норвегії, який стверджує, що той порушив права людини, видавши нові ліцензії на розвідку нафти та газу в Баренцевому морі після 2035 року.

Суди в Австралії, Бразилії, Перу та Південній Кореї також розглядають кліматичні справи щодо прав людини. Минулого місяця Верховний суд Індії постановив, що громадяни мають право бути звільненими від несприятливих наслідків зміни клімату.