Найпотужніший Porsche Cayenne — плагін-гібрид Turbo E-Hybrid має 739 «коней» під капотом та долає до 82 км лише на електротязі

Porsche доповнила модельний ряд нового покоління Cayenne (що дебютувало на початку 2023 року) найпотужнішою версією — плагін-гібридом Cayenne Turbo S E-Hybrid.

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid (SUV)

Згідно з заявами Porsche, у Cayenne Turbo S E-Hybrid суттєво збільшився запас ходу на електротязі та потужність, а комфорт і динаміка покращилися. Електродвигун на 176 к.с. доповнює 4-літровий бітурбо-двигун V8 на 599 к.с.. Їх комбінована потужність становить 739 к.с., а максимальний крутний момент – 950 Нм. Новий Cayenne Turbo E-Hybrid здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 3,7 секунди й досягати 295 км/год.

Cayenne Turbo E-Hybrid, порівнюючи з попередником, забезпечує більший запас ходу на електротязі та потребує менше часу для заряджання. Завдяки акумулятору на 25,9 кВт·год, запас ходу на електротязі становить до 82 км (EAER). Новий вбудований зарядний пристрій на 11 кВт скоротив час заряджання від домашнього настінного пристрою або публічної станції до 2,5 год.

Дизайн та інтер’єр Cayenne Turbo E-Hybrid

Cayenne Turbo E-Hybrid в світі продається у двох версіях кузова: класичний SUV та Coupé. Всі вони мають виразну передню частину, характерну для моделей Turbo — збільшені повітрозабірники системи охолодження з блискучими чорними лопатями, накладки колісних арок і задній бампер у кольорі екстер’єру. Моделі Turbo E-Hybrid можна розрізнити за подвійніими вихлопні труби із матової нержавіючої сталі та червоні гальмівні супорти.

Інтер’єр виділяється алюмінієвими вставками на панелі приладів та дверях. У базовій комплектації авто має спортивне кермо GT із підігрівом та шкіряні спортивні сидіння з 18 напрямками регулювання. Доступні також «комфортні» шкіряні сидіння із регулюванням за 14 напрямками.

Новий Cayenne Turbo E-Hybrid оснащено новим кокпітом із повністю цифровою панеллю приладів та модернізованою центральною консоллю з додатковим дисплеєм для переднього пасажира. Світлодіодні фари HD-Matrix пропонуються у базовій комплектації.

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé із пакетом GT

Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé із пакетом GT повинен виражати спортивний характер. Для цієї моделі спеціально налаштували шасі та системи керування, зокрема пневмопідвіску. Корпус опущено на 10 мм. Для GT збільшили розвал передньої осі на -0,58°. Це, в поєднанні з ширшими передніми колесами має забезпечувати більш динамічну реакцію керма, вищу загальну точність кермування та краще зчеплення. Керамічні композитні гальма Porsche (PCCB) йдуть в стандарті для пакета GT.

Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé із пакетом GT можна розпізнати за особливою передньою частиною авто з чорними акцентами, розширювачами колісних арок у чорному кольорі, карбоновими накладками на спойлері на даху, розташованими по центру вихлопними трубами та карбоновим заднім дифузором. Дах — із вуглецевого волокна.

Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé із пакетом GT прискорюється від 0 до 100 км/год за 3,6 секунди, максимальна швидкість — 305 км/год. На жаль, Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé із пакетом GT не доступний для замовлення в Україні.

Доступність для замовлення в Україні

Porsche планує протягом 2023 року презентувати 3 гібриди, відповідно Cayenne Turbo E-Hybrid поки другий. В Україні кросовер доступний для замовлення у дилерській мережі Porsche за ціною від 7 612 920 грн.